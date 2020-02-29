На знаменитом рынке “Барабашово” в Харькове произошли массовые беспорядки. Глава Харьковской области Алексей Кучер заявил, что они спровоцированы противостоянием влиятельных в Харькове людей — городского головы Геннадия Кернеса и народного депутата Александра Фельдмана ("Оппозиционная платформа — За жизнь", ОПЗЖ), которому предписывают контроль над рынком.

Как в этом замешана большая политика и что это значит с точки зрения будущих выборов мэра города, читайте в материале "Страны".

"Антирейдер" против "фельдматушек"

Один из самых больших в стране рынков "Барабашово" ярко засветился в уголовной хронике 27 февраля. Как сообщает харьковская полиция, у одного из въездов на рынок произошли столкновения с участием в общей сложности около 100 человек.

События развивались следующим образом. Коммунальщики попытались демонтировать арку на въезде во исполнение решения городских властей от 29 января. По планам мэрии, через рынок должна пройти новая дорога из большого жилмассива Салтовка в центр города, к чему сейчас готовят территорию. Контролировать работу приехал первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

Охрану обеспечивала фирма "Антирейдер".

У них на пути встала группа продавцов, опасающихся потерять рабочие места, и тамошняя охрана. Опоры арки укрепили "ежами". В ход пошли резиновые дубинки, пиротехника, газовые баллончики и травматические пистолеты. Остановила массовую драку полиция. По официальным данным, только от слезоточивого газа пострадали шестеро человек, в том числе руководитель территориального подразделения полиции. Задержаны 53 участника столкновений.

Вскоре на место приехал мэр Геннадий Кернес в плотном кольце охраны. По его словам, он хотел показать, что "не прячется". Городской голова заявил, что арка (кстати, в тот день украшенная надписью "Кернес, руки прочь от Барабошово!") стоит незаконно. Зато есть решение горисполкома о демонтаже подобных конструкций на этом участке. А рыночных продавцов на протесты подстрекают якобы люди Фельдмана.

Позже на своей странице в Фейсбуке Кернес написал: "То, что я увидел сегодня на Барабашово - это паника и животные инстинкты. Агрессия и хамство. Людей я не виню: годами хозяева рынка держали их на поводке, строили без документов, заставляли платить рынку дань за годы вперед, а когда пришло время пролить свет на эту клоаку, им объявили врага — Кернес. Сегодня коммунальные службы сносили незаконную рекламную конструкцию, ни одно торговое место не тронуто и не будет, пока предприниматели бесплатно не получат замену. Незаконное использование земли концерном АВЭК (принадлежит Фельдману — Ред.) доказывается и уже не раз доказано в суде. А разобраться с действиями боевиков, “фельдматушек”, которые с утра перекрыли дороги, поджигали и разжигали конфликт - это ответственность правоохранителей”.

Скрин "Страны"

В то же время местные СМИ распространили заявление Ассоциации предпринимателей Харьковского торгового центра “Барабашово”. Они обвиняют Кернеса в том, что он бросил против них “бандитов-титушок" под видом "охранной фирмы". "Эта фирма, кстати, известна тем, что осуществляет охрану парка Горького, который подчинен городской власти", - говорится в заявлении.

По их версии, последние события на "Барабашово" - это "не просто конфликт Геннадия Кернеса с основателем торгового центра Александром Фельдманом, а попытка рейдерского захвата рынка и выполнение обещания "давить бульдозером", которую представители мэрии дали предпринимателям, отказавшимся соглашаться на их условия".

Интересно, что Кернес на поспешно собранной пресс-конференции заявил, что у него нет противостояния с Фельдманом. "Я Харьковский городской голова, он - почетный президент "Концерна АВЭК". Рынок кормит его, семьи предпринимателей, но есть документы и подходы, которые должны быть в соответствии с действующим законодательством. Сегодня коммунальные службы выполняли предписание", - заявил мэр.

Отметим, что заявление Кернеса об отсутствии конфликта с Фельдманом - явное лукавство: об их противостоянии хорошо известно всему городу. И также очевидно, что затея с прокладкой дороги через рынок - это в первую очередь элемент войны мэра против нардепа.

Глава Харьковской области Алексей Кучер публично возложил ответственность за произошедшее на обоих.

"Мы все понимаем глубину тех сложившихся (между мэром и нардепом — Ред.) отношений и процессы выяснения личных отношений, что перетянуты в наш город. Мы не можем этого допустить. Мы уже видим, что там используется оружие, и, дай Бог, чтобы там не было жертв. Нам необходимо работать исключительно в правовом поле", - заявил Кучер на сессии облсовета, добавив, что срочно выезжает с докладом к президенту о ситуации.

Его позицию, впрочем, посчитали слабой. Как заявил глава Харьковской областной ячейки ОПЗЖ Игорь Райнин, в свое время руководивший областью, Кучер просто запустил ситуацию с рынком, которая стала развиваться по самому плохому сценарию.

"Именно глава ОГА публично взял на себя ответственность за решение этого вопроса, именно он проводил встречи, именно он "крутил договорняки", именно он занимался дешевым пиаром. Все это, в комплексе с откровенной некомпетентностью и безответственностью, привело к сегодняшним событиям и десяткам пострадавшим", - заявил Райнин.

Облсовет устоял

Разные источники издания в политических кругах Харькова считают, что городской голова сознательно пошел на ужесточение конфликта, чтобы показать, как он может управлять ситуацией в городе.

По версии собеседника, близкого к главе Харьковской ОГА, делается это для усиления позиций на переговорах с Офисом президента в преддверии местных выборов. Кернес заинтересован в том, чтобы "слуги народа" не выставляли против него сильного кандидата и не вели реальной избирательной кампании, а договорились с ним лично. А он, соответственно, сохранит свой пост.

Для этого он и предпринял "демонстрацию силы", чтоб показать, "кто в Харькове хозяин".

"Кернес хочет признания со стороны Офиса президента, что власть в Харькове принадлежит только ему. Кучер вообще не берется во внимание. Мэр конкурирует с Райниным и Светличной (экс-руководитель области, кандидат в народные депутаты по одному из округов на Харьковщине Юлия Светличная — Ред.). Дорога была только поводом. Конфликт с Фельдманом, конечно, давний, и "прессует" мэр его в своих интересах. Но главная задача была показать Киеву, что он главный”, - говорит собеседник издания в политических кругах Харькова.

Впрочем, пока далеко не очевидно, что эта задача оказалась выполненной. Реакция на события вокруг Барабашова как в Харькове, так и в Киеве оказалась очень неоднозначной.

К слову, еще одной демонстрацией силы Кернеса в тот день должна была стать смена первого заместителя главы Харьковского облсовета. Занимающего эту должность Виктора Коваленко (он еще руководитель фракции политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность") должна была заменить Валерия Мураева (фракция "Оппозиционный блок"), экс-супруга бывшего нардепа Евгения Мураева. Сейчас облсовет возглавляет Сергей Чернов, которого относят к орбите Кернеса (а также бизнесмена Павла Фукса).

“Кернес должен был в тот день побеждать дважды. В Мураевой видят еще одну его опору в облсовете. Коваленко играет роль какого-никакого противовеса Чернову. С ее избранием замглавы мэр бы установил контроль над облсоветом, что важно накануне избирательной кампании, и еще бы усилил позиции в переговорах с офисом президента", - говорит собеседник издания среди депутатов этого представительного органа.

Однако переизбрание провалилось. Отставку Коваленко поддержали только 52 депутата из 120-ти. Как утверждает источник, расчет делался на голоса фракции "Самопомощи", но якобы бывший нардеп от этой партии Роман Семенуха, курирующий фракцию, сделал все, чтобы она не проголосовала.

Так или иначе, но провал голосования в облсовете стало показателем, что Кернесу не удается пока "дожать" ситуацию в свою пользу.

Но наверняка подобные попытки он еще будет предпринимать, стремясь показать Киеву, что с ним лучше договариваться, а не воевать против него.