Вокруг государственного предприятия "Центрэнерго" разворачиваются настоящие военные действия. Как уже писала "Страна", недавно Кабин сменил руководство компании, оттеснив от управления людей Коломойского.

И уже 27 февраля вход в здание "Центрэнерго" в Конча-Заспе (Козин) оказался заблокированным. Как рассказали наши источники, была предпринята попытка вывезти документы.

До позднего вечера под "Центрэнерго" дежурили люди спортивного телосложения. Фонд госимущества зафиксировал скопление автомобилей, перекрывших вход в офис компании.

Попытка прежнего топ-менеджмента "подчистить" за собой не случайна. Как заявили в Кабмине, на "Центрэнерго" идет аудит. И он может обнаружить много интересного.

Из некогда прибыльного, "Центрэнерго" стало глубоко убыточным. Отчетности предприятия за прошлый год еще нет. Но, как рассказывал "Стране" глава комитета кредиторов Дмитрий Крючков, еще осенью убытки госкомпании превысили 1,5 миллиарда гривен. Компания получала порядка 200 млн гривен убытков ежемесячно, — утверждал Крючков.

По его подсчетам, убытки "Центрэнерго", по итогам 2019 года могут составит 2,5 млрд.

На предприятии работало сразу несколько схем — по поставкам угля и по электроэнергии. На "Центрэнерго" поставляли уголь (как подозревается, из Беларуси, России и неподконтрольных территорий Донбасса) многочисленные фирмы-прокладки.

Параллельно шли поставки электроэнергии по сниженному тарифу на ферросплавы комбинаты, входящие в орбиту влияния Коломойского (в частности, Никопольский комбинат).

Говорили также о подготовке приватизации "Центрэнерго" в пользу Коломойского.

Впрочем, дела Коломойского на "Центрэнерго" уже давно идут не лучшим образом. Еще до того, как произошла смена топ-менеджмента предприятия, Фонд госимущества провел рокировки в набсовете, убрав людей олигарха. И уже тогда пошли слухи, что Коломойский "попал в немилость" у Зе, а на "Центрэнерго" появились другие претенденты.

"Страна" разбиралась, что происходит на "Центрэнерго" и кто в итоге может заполучить стратегический госактив.

Коломойский — на выход?

"Страна" уже писала, что буквально сразу же после смены власти на "Центрэнерго" начался большой передел. Вместо людей из окружение экс-президента Порошенко, туда зашли люди Игоря Коломойского. Обновился состав набсовета и топ-менеджмента.

В частности, на должность директора госпредприятия в Кабмин на согласование подали Владимира Потапенко. "Потапенко на "Центрэнерго" привел Александр Уваров, коммерческий директор этого предприятия и человек, близкий к Игорю Коломойскому", — рассказал "Стране" глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Быстро провести кадровые рокировки удалось при поддержке теперь уже бывшего руководства Фонда госимущества, в ведении которого находится "Центрэнерго". Его экс-глава Виталий Трубаров поддерживал тесные связи с соратником Коломойского Евгением Геллером.

Правда, в итоге Кабмин так и не согласовал Потапенко на должность гендиректора, и он до последнего времени оставался в статусе и.о.

В декабре прошлого года Фонд Госимущества, в котором на то время уже поменяли руководителя (им стал Дмитрий Сенниченко, которого называют человеком Гончарука) сменил набсовет "Центрэнерго". В нем из прежнего состава остались только Михаил Горбан и Михаил Столитний. И появились "новички" — люди из Фонда госимущества Сергей Слепкань, Олеся Шевчук и Полина Андриенко.

Уже тогда заговорили о том, что у Зеленского пытаются оттеснить Коломойского от "Центрэнерго". Якобы, олигарху уже несколько раз "намекали", чтобы тот не афишировал свое влияние на "Центрэнерго" и "прекратил схемы". Но особо эффекта это не дало. Также, по данным наших источников, на том, чтобы Коломойского убрали с "Центрэнерго" настаивали западные партнеры.

Дмитрий Крючков рассказывал "Стране", что следующими, после обновления набсовета, будут рокировки топ-менеджмента. По его словам, проблема была лишь в том, что в Кабмине не могли определиться с кандидатами. "Поставить было некого, разве что по Facebook набирать", — говорил Крючков.

Но, похоже, достойного кандидата все же нашли. 26 февраля Кабмин сменил руководство "Центрэнерго".

Новым главой госпредприятия стал Александр Корчинский, в прошлом — исполняющий обязанности директора "Ривнетеплоэнерго" и гендиректор компании "ТехНова" (производство тепловой энергии). А также экс-директор компании "Укртеплоэнерго". На рынке он пока мало известен.

"Думаю, искали специально человека, который не был бы явно связан с олигархами и группами влияния", — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Для Коломойского это конец. Он рискует полностью потерять контроль над "Центрэнерго", — сказал наш источник.

Судя по всему, происходящее оказалось неприятным сюрпризом как для самого олигарха, так и для теперь уже бывшего топ-менеджмента госпредприятия. "Мне звонили люди, спрашивали куда попряталось руководство "Центрэнерго", никого нельзя было найти", — говорит Волынец.

Но затем затишье на "Центрэнерго" сменилось бурной деятельностью.

Уже 27 февраля здание госкомпании в Козине оказалось заблокированным, что "Стране" подтвердили в Фонде госимущества, отметив, что разбираются, кто устроил "атаку". "Страна" побывала на месте событий и уже поздно вечером обнаружила под зданием "Центрэнерго" дежуривших там людей спортивного телосложения, а также полицейскую машину.

Есть подозрения, что из "Центрэнерго" вывозили документы, из которых можно узнать много интересного о схемах, которые в последнее время работали на предприятии.

Как стало известно "Стране" из своих источников, уже на следующий день в Кабмине Зеленский и Ермак обсуждали с Гончаруком и Коломойским кризисную ситуацию вокруг "Центрэнерго".

И, якобы, вопрос договорились решить миром. Но как будет на практике — пока непонятно.

Угольные схемы

Сразу же после прошлогодней смены "смотрящих" на "Центрэнерго" (когда в компанию зашли люди Коломойского) там появились и новые схемы. В частности, поменялись поставщики угля на госпредприятие. Ранее эту тему курировал глава "Укрдонинвеста" Виталий Кропачев, которого называли угольным смотрящим времен Порошенко, близким к Игорю Кононенко.

Затем начал формироваться новый пул поставщиков угля.

"Страна" уже подробно писала о фирме "Нафта-Форс", которая в прошлом году активно поставляла уголь на "Центрэнерго". Она зарегистрирована в Борисполе Киевской области с уставным фондом всего в 1 тысячу гривен. Основатель – житель столичной Оболони Павел Алексеенко. Род деятельности компании – техническое обслуживание и ремонт авто, розничная торговля деталями, посреднические услуги в торговле топливом, рудами, металлами, товарами широкого ассортимента. К последним, судя по всему, относится и уголь. На Алексеенко также зарегистрирована компания "Марио групп" с уставным капиталом в 100 гривен, которая занимается торговлей топливом. Ей принадлежит, в частности, сеть АЗС по Киеву и Киевской области. Некоторые из них числятся только под номерами. Другие – под брендом ANP, который на топливном рынке причисляют к группе АЗС Коломойского и Боголюбова.

Но она - далеко не единственная. Среди поставщиков угля на "Центрэнерго" есть также некая компания "Ван Прай". Она основана только в сентябре прошлого года в Кропивницком с уставным фондом 75 тысяч гривен. Учредитель, директор и главный бухгалтер — 22 -летняя жительница Запорожья Галина Сергеевна Грушко.

Но прежним владельцев компании была днепропетровкая юридическая фирма "Арт де Лекс", представители которой одно время активно комментировали в СМИ судебные дела Коломойского и группы "Приват".

Сфера деятельности компании — "оптовая торговля другими товарами хозяйственного назначения". Тем не менее, в январе этого года компания стала посредником в угольной цепочке на "Центрэнерго".

Она получила почти 22,8 тысяч тонн смеси каменного угля на 47,8 млн гривен от некой фирмы "Повер Глаб" и около 10 тысяч тонн на 20,9 млн от компании "Копиен Прайм", а затем поставила 26,8 тысяч тонн житомирской компании "Ливей". Та в свою очередь отгрузила 37,4 тысяч тонн одесской ООО "Рекорд Систем", а уже оно осуществило поставки 31,3 тысяч тонн на 74, 2 млн гривен на "Центрэнерго".

Интересно, что "Повер Глаб" и "Копиен Прайм", которые стоят в начале этой цепочки, специализируются на чем угодно, то только не на угле. Скажем, "Повер Глаб" (зарегистрирована в Кропивницком в сентябре 2019 года) — на оптовой торговле продуктами питания, в том числе, рыбой, открытая тогда же "Копиен Прайм" — машинах и оборудовании. Из своих источников "Стране" стало известно, что эти фирмы официально не приобретали смеси углей.

"Нужная" специализация (то есть, оптовая торговля топливом) есть только у фирмы "Ливей", которая подхватила уголь у "Ван Прай". Она зарегистрирована в апреле 2019 года в Житомире Андреем Шведом с уставным фондом 1,28 млн гривен. Причем, начинала эта фирма как торговец автозапчастями, но потом поменяла специализацию.

"Повер Глаб" отгружало уголь "Ван Прай" по цене около 2,1 тысячи за тонну, а на "Центрэнерго" зашел почти по 2,4 тысячи.

Это — только одна часть запутанной угольной цепочки. По другой схеме ряд мелких фирм ("Нипимпекс", "Оуэн Профит", "Артика Строй", "Диваста ЮА", "Разорв Клав", "Диджитал Клав" отгрузили в общей сложности около 18 тысяч тонн угля на 37,6 млн гривен (по 2088 за тонну) компании "Веста Профи". Та перебросила часть угля (около 6 тысяч тонн) на ООО "Тинг Транс". Его учредителем является владелец уже упомянутой выше компании "Ливей" Андрей Швед. Она опять таки через одесскую "Рекорд Систем" поставила уголь на "Центрэнерго".

Тот же "Повер Глаб" (который торгует рыбой в Кропивницком) импортировал в январе этого года товаров почти на 39 млн гривен, но угля среди них не было.

Тем не менее, фирма поставило на "Ван Прай" больше 6,8 тысяч тонн угля. Через "Сколдинг Асист" и "Азонекс" "Центрэнерго" получило уже около 18,8 тысяч тонн угля на 44,2 млн (по 2350 гривен за тонну при исходной цене 2169).

При этом, фактически не импортируя по официальным документам уголь, фирмы получили налоговый кредит. "Повер Глаб", к примеру 56% в одном случае (с НДС в 9,6 млн) и 17,1% (с порядка 3 млн) во втором. Затем налоговый кредит в разных пропорциях проходит по всей цепочке, но на "Центрэнерго" уголь заходит уже со 100%-ми налоговыми обязательствами.

В прошлом году на "Центрэнерго" практиковалась немного другая схема, и о ней уже подробно писала "Страна": по цепочке уголь шел без НДС (существует льгота до 2021 года), а на "Центрэнерго" заходил уже с НДС. К примеру, в октябре 2019 года львовская компания "Энергопромгрупп" (специализация — торговля древесиной и санитарно-техническим оборудованием, численность персонала — 3 человека) получила от "Эко-Промтех" 15 тысяч тонн угля на 18,5 млн гривен с нулевой ставкой НДС и поставила часть продукции на ООО "Львовская генерация", а то — ООО "Западная торговая организация". Последняя компания является плательщиком НДС с мая прошлого года. Но с мая по октябрь не импортировала уголь.

В октябре небольшие объемы заходили от "Галинтерэнерго", которое в свою очередь получало уголь от предприятия "Львовуголь" — по нулевой ставке НДС.

Уже упомянутая выше фирма "Нафта Форс" в августе-сентябре поставляла из Беларуси и России (а как подозревается, там мог быть и уголь из неподконтрольных территорий) уголь по временным налоговым накладным.

Только за август она включила в декларацию по НДС более 43,5 млн гривен по этим накладным. Но на "Центрэнерго" товар отгружался уже со 100% налоговыми обязательствами (НДС за август-сентябрь — 131,4 млн гривен).

Хотя, ГФС в своем письме еще от 2016 года разъяснила, что формирование налогового кредита по временным таможенным декларациям не происходит.

При этом украинского угля на "Центрэнерго" поставлялось все меньше. Как рассказывал Волынец, даже уголь, который по документам шел, якобы, с западно-украинских шахт, нередко был белорусским. И это в том числе стало причиной скопления огромных запасов непродажного угля на отечественных госшахтах, что в свою очередь, резко увеличило задолженности по зарплатам перед шахтерами (они превысили миллиард гривен).

Кому отдадут "Центрэнерго"

Главная интрига — что будет с "Центрэнерго" дальше. Власти заявили, что предприятие готовится на приватизацию. По совам главы Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, 21 января этого года подписан приказ о старте процедуры выбора советника для приватизации. Также на финальном этапе, по его словам, международный аудит работы госкомпании в прошлом году.

Ранее предполагалось, что подготовка "Центрэнерго" к приватизации может занять 1-2 года.

Напомним: это уже не первая попытка продать стратегический госообъект. Он уже выставлялся на продажу по стартовой цене в 6 млрд гривен, но тогда конкурс был заблокирован.

Обсуждалось несколько схем приватизации "Центрэнерго". Одна из них — продажа предприятия в "пакете" с госшахтами. Некоторые эксперты тогда говорили, что такой вариант готовился "под Коломойского".

Но Дмитрий Крючков уверял, что олигарху приватизация "Центрэнерго" неинтересна — ему более выгодно просто "юзать" госпредприятие, что, как видно из описанных выше схем, успешно удавалось делать.

Но, как считают Корольчук, Коломойский вполне мог попросту "сбивать цену" на "Центрэнерго". В нынешнем состоянии продать его за 6 млрд гривен практически невозможно, в лучшем случае оно стоит 4 млрд, — говорит Корольчук.

Однако в последнее время концепция у властей поменялось. На недавнем совещании по угольной теме Зеленский предложил купить "Центрэнерго" компании Ахметова. Как уже писала "Страна", отношения олигарха с нынешней властью в последнее время заметно потеплели.

"Правда, не уверен, пойдет ли на это Ахметов, для него главные риски — политические. Его тут же обвинят в монополизации рынка, и, по-сути, это будет правдой, так как ДТЭК и так контролирует тепловую генерацию", — отмечает Корольчук.

По его мнению, у Зе могут вернуться к идее поиска стратегического инвестора за пределами Украины.

"Возможно, это будет международный трейдер, которого заинтересует покупка "Центрэнерго" по сходной цене в пакете с шахтами. Он будет развивать шахты и использовать мощности "Центрэнерго" для поставок угля. Но для такого покупателя понадобятся серьезные госгарантии", — резюмировал Юрий Корольчук.