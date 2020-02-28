После президентских выборов самый богатый украинец Ринат Ахметов пережил серьезные удары по своей бизнес-империи, но сейчас может смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. В его отношениях с командой президента Владимира Зеленского наметилось потепление, чему немало способствуют с одной стороны политическая конъюнктура, а с другой — неизменное желание Ахметова договариваться с любой властью.

Подробности — в материале "Страны".

Свободное электричество

После избирательного марафона в 2019-м Ахметов оказался в несвойственной ему роли проигравшего. Его главные политические ставки — Петр Порошенко на президентских выборах и его же партия "Европейская солидарность" (ЕС), а также Радикальная партия Олега Ляшко и "Оппозиционный блок" — на парламентских не сыграли.

От Оппоблока прошла в Раду только горстка мажоритарщиков, один которых, правда — бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский. Радикалі также провалились, а в части политсил, преодолевших проходной барьер, донецкий олигарх был только миноритарным акционером.

Последствия не заставили себя долго ждать. Раздались призывы пересмотреть в ряде отраслей привилегированное положение финансово-промышленной группы (ФПГ) Ахметова. Если учесть, что подобные заявления делал, в том числе, извечный конкурент Игорь Коломойский, который сам поставил в президентскую кампанию на победителя Владимира Зеленского и потом участвовал в дележе власти, положение Ахметова было незавидным.

Тем более что эти угрозы подкреплялись действиями, прежде всего, на энергорынке. Правила на нем стали меняться не в пользу Ахметова. Например, был разрешен импорт электроэнергии из Беларуси и России дешевле, чем производимая ДТЭК – крупнейшим энергетическим холдингом Украины, который входит в бизнес-империю Ахметова. В парламенте, разрешившем импорт, более других сопротивлялись этой идее фракции ЕС и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Экономист Алексей Кущ считает, что открытие рынка стало серьезным ударом по монополии ДТЭК и снизило его цены.

"Хотя объемы перетоков из других стран небольшие, важно само наличие "окна". Оно провоцирует спрос на дешевое электричество, правда, параллельно блокируя инвестиции в секторе энергетики. Ведь у нас переизбыток энергетических мощностей", - комментирует он "Стране".

Зато в выгоде оказались крупные потребители электроэнергии в промышленности, например, ферросплавный бизнес, в котором представлен Коломойский. Как считается, именно днепропетровский олигарх пролоббировал разрешение на импорт. Воспользовался открывшимися возможностями, впрочем, не только он, но даже ДТЭК.

Впрочем, критикуя идею импорта медиаимперия Ахметова обходит Зеленского и его офис. А президент перед отъездом на Парижский саммит Нормандской четверки (Украина, Франция, Германия и Россия) 9 декабря пришел на ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова" на телеканале Ахметова "Украина". Премьер-министр Алексей Гончарук после скандала с нелицеприятными для него записями объяснялся тоже на телеканале олигарха, правда информационном "Украина 24".

"Сегодня Ахметов готов информационно поддержать власть, как делал это во времена Порошенко и Януковича", - проводит параллель политолог Руслан Бортник.

Нашлись точки соприкосновения и в парламентской работе.

Казалось бы, у Зе монобольшинство в лице мега-фракции "Слуги народа" (СН).

Но противоречия между разными группами влияния, в том числе того же Коломойского порой создают дефицит голосов даже в ней. Поэтому ОП приходится прибегать к помощи зала в важных для него голосованиях. Так, при голосовании за новый этап судебной реформы депутаты, ориентирующиеся на донецкого олигарха, 17 октября, добавили свои голоса в общую копилку, вытянув законопроект, который грозил провалиться из-за саботажа лобби Коломойского в СН и депгруппе "За будущее".

Еще одним сигналом было голосование людей Ахметова за рынок земли в первом чтении 13 ноября.

Поэтому "проахметовскому" заявлению Зеленского на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли о необходимости ограничить импорт электроэнергии и угля уже мало кто удивился.

Такая задача поставлена перед профильным министерством и будущим координационным центром по трансформации угледобывающей отрасли во главе с вице-премьер-министром — министром развития общин и территорий Денисом Шмыгалем, выходцем из структур ДТЭК.

Круг замкнулся.

Время дружить

Потепление отношений донецкого олигарха с ОП однозначно произошло. Более того, как считает политолог Вадим Карасев, сейчас Ахметов даже более удобен для Зе-команды, нежели другие олигархи, поддержкой которой власть пользуется по сей день.

"В отличие от Коломойского Ахметов вообще не выступает с заявлениями политического характера, не говоря уже о скандальных. Он не противопоставляет себя государству, как Коломойский. За него не нужно оправдываться перед послами", - комментирует эксперт.

"Ахметов не играет открыто во внешнюю политику, как Пинчук (бизнесмен Виктор Пинчук — Ред.) Второго можно назвать представителем Демократической партии США и своим для Сороса и компании (прозападное лобби в Украине, традиционно связываемого с американским финансистом и филантропом Джорджем Соросом — Ред.) Пока в Белом доме республиканец Трамп, такие связи останутся токсичными для Зеленского", - полагает политолог Бортник.

С другой стороны, источник в дипломатических кругах сказал "Стране", что Ахметов пытается позиционировать в глазах Запада альтернативой Коломойского. "Ахметов как бы говорит США и ЕС: я помогу Зеленскому избавиться от влияния Коломойского, которого вы так не любите. То есть он как бы пытается показать, что играет с Западом на одной стороне", - считает источник.

По итогу, если Ахметов и понес потери в бизнесе, то они оказались далеко критическими. Что касается энергетики, то, по мнению экономиста Алексея Куща, гораздо хуже для его энергетического бизнеса, если бы сохранилась система ручного управления рынком, но контроль получил некий потребитель.

"Ахметову пришлось выбирать между двух зол — или свободный рынок, как сегодня, или сохраняется оптовый энергорынок, однако контролирует его не он, а Коломойский, то есть потребитель электроэнергии, который бы мог провести льготный низкий тариф для ферросплавов. Конкуренция для Ахметова не так уж плохо, хотя он и возмущается. В нынешних условиях ты можешь маневрировать и обеспечивать свои интересы", - объясняет эксперт.

Металлургический бизнес Ахметова и Новинского тоже не сильно пострадал от рук государства, вопреки угрозам Коломойского. Рада все-таки приняла масштабный законопроект №1210 “О внесении изменений в Налоговый кодекс", где идет речь о налогообложении бизнеса по добыче железной руды. Документ сохранил действующую налоговую базу для ренты, при то что ее ставка увеличилась на 50% (с 8 до 11−12 % - Ред.) Таким образом полуфабрикат в виде железорудных окатышей, агломерата и концентрата выведен из базы. Что гораздо лучше для Ахметова, чем предыдущие варианты, которые могли обернуться его основательным "раскулачиванием".

Все это указывает на то, что Ахметов нашел путь к сердцу новой власти, также как находил и ко всем предыдущим президентам, с которыми он работал - Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко.

Правда, во всех случаях так или иначе речь шла о денежной составляющей в этих отношениях. Например, при Порошенко, Ахметов был партнером экс-президента по схеме поставок электроэнергии "Роттердам+".

Через что именно Ахметов нашел путь к сердцу Зеленского - пока точно непонятно, но источник на Банковой говорит "Стране", что речь точно не идет о миллиардах долларов.

"Зеленскому просто нужно на кого-то опираться. На Коломойского при всем желании опираться сложно - у него слишком большие и токсичные требования. Например, по Приватбанку. И выполнять их Зеленскому крайне рисковано. А у Ахметова никаких особых требований нет, кроме одного - оставить все как есть. Другими словами, он предлагает Зеленскому ничего не делать, не менять правила игры на крупнейших рынках. А взамен - медиаподдержка и оперативное решение текущих финансовых вопросов ключевых членов Зе-команды. Понятно, что для президента это куда более заманчивое предложение, чем отношения с Коломойским. Последние же будут медленно, но верно сворачиваться", - говорит источник.

По его словам, сотрудничество Ахметова и Банковой может иметь и политическую составляющую. "Обсуждается вариант, при котором Ахметов будет вкладываться в ряд политических сил на местных выборах, а также на парламентских, если они будут досрочные. Речь в частности идет о создании лояльных президенту партий с прицелом на избирателей юго-востока. В первую очередь - Донецкой и Луганской областей", - полагает источник.