Украинские пенсионеры ждут прибавки к пенсиям. Слухи о том, что с 1 марта увеличат пенсии, уже активно муссируются среди самих пенсионеров. Их подогревают многочисленные публикации в СМИ с разъяснениями, кому дадут прибавку и сколько, а кому ничего пересчитывать не будут.

Впрочем, в самом Пенсионном фонде индексацию пенсий с 1 марта "Стране" не подтвердили.

"Должно быть соответствующее распоряжение Кабмина на этот счет, а его пока нет. ПФ уже подал все расчеты с Минсоцполитики и оно должно подготовить соответствующий проект правительственного постановления, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета", — рассказала пресс-секретарь ПФ Анна Швец.

"В пенсионном законодательстве указано, что индексация пенсий должна проходить каждый год по формуле: 50% от прироста средних зарплат и процента инфляции за прошлый год. Но не указано, с какого именно числа должны пересчитывать. В прошлом году это сделали с 1 марта, а как будет в этом году — пока неясно. Могут пересчитать с апреля или мая, а могут и вовсе поставить этот вопрос на паузу. Если нынешний Кабмин уйдет в отставку, то появится и официальный повод отложить индексацию на неопределенное время, ведь новое правительство еще нужно сформировать, плюс не факт, что оно сразу же возьмется за пенсии", — считает аналитик института Growford Алексей Кущ.

То есть, с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем — непонятно.

"Страна" разбиралась, когда будут индексации пенсий, и кому и сколько доплатят.

Прибавят 11% по формуле

В законе о пенсионном обеспечении прописано, что индексация пенсий должна проходить ежегодно в автоматическом режиме, Формула следующая: 50% инфляции и роста средней заработной платы за прошлый год. В 2019 году официальная инфляция составила 4,2% (то есть, 50% — это 2,1%), а средняя зарплата увеличились на 18% (половина от этого показателя — 9%). То есть, по формуле пенсии должны проиндексировать на 11,1%, — подсчитал экономист Виктор Скаршевский.

Это меньше чем в прошлом году (тогда было порядка 15%). Уменьшение коэффициента связано, в первую очередь, с замедлением темпов инфляции в 2019 году.

В законе не указано какие именно категории пенсионеров подпадают под перерасчет. Но прописано, кому пенсии не индексируются.

Это следующие категории:

получатели социальных пенсий. То есть, те граждане, у которых не хватило страхового стажа для "нормальной" пенсии и кому государство насчитало минималку. Им отдельно пересматривают пенсии, подтягивая их под прожиточный минимум.

работающие пенсионеры

госслужащие

пенсионеры, получающие максимальные пенсии (на сегодняшний день это порядка 16,4 тысяч гривен)

получатели спецпенсий, в том числе, бывшие работники судов (у некоторых пенсии достигают 20 тысяч гривен).

пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых в прошлом или в этом году

Всего из-под индексации выведено порядка 3,5 млн пенсионеров, — говорит Скаршевский.

Все остальные пенсионеры (по возрасту, по выслуге лет, по инвалидности и другие), а это около 8,5 млн человек, имеют право на перерасчет пенсий.

Также в пенсионном законодательстве не прописано с какого именно числа должны проводить индексацию. Но это должно быть в пределах бюджетного года (то есть, до конца декабря 2020 года).

"По логике, индексация должна быть в январе. Но, к примеру, в прошлом году она была с 1 марта. Чиновники поясняли, что понадобилось время, чтобы получить официальные цифры по инфляции и средней зарплате за 2018 год. Впрочем, были подозрения, что таким образом власти попросту хотели сэкономить, ведь вместо 12 месяцев повышенные пенсии выплачивали только 10 месяцев", — отмечает Скаршевский.

Как будет в этом году — вопрос пока открытый.

Когда ждать повышенных пенсий

Сами пенсионеры уже ждут повышенные пенсии. Как рассказали "Стране" в региональных отделениях ПФ, уже со средины февраля им буквально обрывают телефоны — люди спрашивают, когда ждать прибавки и сколько им досчитают. Но что отвечать в ПФ пока не знают.

"Пенсионный фонд Украины не анонсировал повышение пенсий с 1 марта. То, что пишут в прессе, это все неофициальная информация. Как только нам станет что-то известно, мы сообщим", — заявили нам в управлении Пенсионного фонда в Днепре.

В Пенсионном фонде Украины "Стране" пояснили: "На данный момент нет нормативного документа, который бы регулировал порядок индексации на этот год. Мы все предложения в Минсоцполитики передали, оно должно подготовить проект постановления, который затем будет вынесен на Кабмин. Когда именно это произойдет — мы не знаем. ПФ сообщит о порядке индексации, как только он будет утвержден".

"Мы уже задавали вопрос по индексациям в Минсоцполитики. Нам там ответили, что пока дата еще не определена", — добавил глава департамента пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

На запрос "Страны", когда пенсионерам ждать перерасчета, и будет ли он вообще в Минсоцполитики пока не ответили. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

В ПФ отметили: тот факт, что на конец февраля еще нет решения об индексации, не значит, что ее не начнут с 1 марта. То есть, в постановлении Кабмина вполне может быть прописан перерасчет задним числом. Тогда пенсионерам досчитают пенсии и выплатят по отдельным ведомостям, возможно, в апреле. "Деньги в любом случае не пропадут, люди могут не волноваться", — заверили в Пенсионном фонде.

Впрочем, для пенсионеров, которым нужно покупать хлеб и лекарства уже сейчас, а не в апреле, это слабое утешение.

Каждый месяц - минус 2,6 миллиарда

Как говорит Алексей Кущ, в законе о пенсионном обеспечении есть лазейка. Так как не указаны сроки ежегодной индексации, ее можно проводить когда угодно — хоть в марте, хоть в октябре.

Главное — успеть насчитать прибавки к концу 2020 года.

Разница в дате есть, и она стоит больших денег.

"Учитывая, что средняя пенсия в Украине составляет 3 тысячи гривен, индексация на 11% даст прибавку каждому пенсионеру в 330 гривен. Чтобы обеспечить такую доплату дя 8,5 млн человек, ПФ дополнительно понадобится 2,6 млрд гривен в месяц или 32 млрд гривен в год. То есть, затягивание в индексацией позволит каждый месяц экономить по 2,6 млрд гривен, если конечно потом все не досчитают задним числом. Но это вряд ли. По крайней мере, в прошлом году два месяца — январь и февраль — из индексации выпали, и людям начали платить повышенные пенсии только с марта", — говори Виктор Скаршевский.

Вопрос экономии на пенсионерах для властей отнюдь не праздный. В прошлом году в бюджет закладывали дефицит ПФ в 167 млн гривен, но по факту он составил 193 млрд.

В бюджете на этот год заложен дефицит Пенсионного фонда в 172,3 млрд. Впрочем, экономисты считают, что его, скорее всего, придется увеличивать. Для госбюджета, в котором уже с января образовалась дыра порядка 14 млрд гривен (доходная часть недовыполнена на 24,5%), такие расходы могут оказаться неподъемными.

"Поэтому, не исключено, что на пенсионерах попытаются сэкономить, отсрочив решение вопроса на более поздний срок", — предполагает Кущ.