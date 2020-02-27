26 февраля в Аммане (Иордания) по инициативе Патриарха Иерусалимского состоялась встреча предстоятелей и представителей Поместных православных церквей мира. Одной из причин этого совещания стали вопросы о церковных расколах в Украине и Черногории.

Во встрече приняли участие делегации Иерусалимской, Русской, Сербской, Румынской, Польской Православных Церквей и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

То есть тез церквей, которые в конфликте вокруг создания ПЦУ поддержали позицию Русской православной церкви и УПЦ.

По итогам встречи участники подписали итоговое коммюнике, в котором говорится, что это собрание "призвано укрепить братские узы между братьями и их Церквами, содействовать узам мира во Христе среди них, выступать за единство Православных Церквей и возобновить диалог в молитвенной надежде на примирение там, где были разногласия. Относительно текущей церковной ситуации в Украине участники также признали, что всеправославный диалог необходим для исцеления и примирения".

"Страна" отвечает на главные вопросы по встрече в Аммане и о ее значении для церквовной ситуации в Украине.

1. Кто и зачем инициировал встречу в Аммане?

Формально встретиться в Иордании для обсуждения кризиса в мировом православии еще в ноябре прошлого года предложил Иерусалимский патриарх Феофил. Эта встреча была первой попыткой обсудить вопрос предоставления патриархом Варфоломеем Украине Томоса об автокефалии. После того, как в Украине была создана Православная церковь Украины, на протяжении 9 месяцев она не признавалась ни одной поместной православной церковью мира, кроме Вселенского патриархата, чей глава Варфоломей и предоставил ей автокефальный статус.

Осенью 2019 года ПЦУ признали Элладская и Александрийская церкви. Таким образом, из 14 Поместных Православных церквей мира на данный момент только три поддерживают церковно-каноническое общение с ПЦУ.

Священный синод Украинской православной церкви считает ПЦУ "объединением раскольников".

Но "украинский вопрос" не единственный, который стоял на повестке дня встречи в Аммане.

Критическая ситуация в Черногории, где два месяца продолжаются массовые протесты верующих, направленные против скандального закона, который позволит отобрать святыни у канонических епархий Сербской Православной Церкви на территории страны.

Документ, ущемляющий интересы СПЦ и практически открывающий процесс автокефалии непризнанной мировым православием Черногорской церкви, был принят в ночь на 27 декабря парламентом страны и подписан резидентом Мило Джукановичем. 8 января закон вступил в силу.

Согласно тексту закона, религиозные общины сохранят свои активы, если смогут представить четкие доказательства права на собственность. Но у Сербской православной церкви в Черногории таких документов практически нет, хотя ей принадлежат более 600 храмов и монастырей в государстве. По задумке властей, в собственность государства должны перейти все культовые здания, возведенные до 1 декабря 1918 года. В столице Черногории Подгорице с момента принятия этого закона регулярно проходят массовые шествия православных черногорцев, молящихся о сохранности своих святынь, а ряд встреч представителей власти и церковников по этому вопросу не привели ни к какой развязке.

На пороге автокефалии находится и непризнанная в мировом Православии Македонская Церковь в республике Северная Македония. Вселенский патриархат уже официально подтвердил, что не отказался от стремления решить вопрос автокефалии Македонской Православной Церкви. На данный момент на территории государства Северная Македония существует каноническая Охридская епархия Сербской Православной Церкви и отколовшаяся от нее Македонская Православная Церковь. Еще в июле 2019 года премьер республики сообщил, что правительство Македонии уже работает с патриархом Варфоломеем по вопросу получения автокефалии.

Обсудить эти болезненные вопросы и должны были представители Поместных Православных церквей мира на встрече в Аммане.

2. Почему во встрече не приняли участие все православные церкви мира

От участия в этой встрече отказались Вселенский патриарх Варфоломей, а также Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Грузинская, Кипрская, Элладская, Албанская православные церкви. Варфоломей даже заявил, что Амманская встреча "подрывает устои Православной Церкви".

Об этом он написал в специальном письме Патриарху Иерусалимскому Феофилу, заявив, что это собрание "направлено на свержение установленных норм и отчуждение Православной Церкви от ее церковных устоев".

По сути, участие во встрече в Аммане в очередной раз продемонстрировало раскол в мировом православии на "греческую" и "славянскую" части.

Но отсутствие некоторых церквей на этой встрече вовсе не значит, что они выступают на стороне Фанара. Например, патриарх Антиохийский Иоанн еще в декабре 2019 года подтверждал, что поддерживает инициативу Иерусалимского Патриарха по такому совещанию, но на самой встрече его не оказалось из-за неурегулированности спора вокруг юрисдикции Катара между Антиохией и Иерусалимом.

А в Болгарской Православной Церкви приглашение от Патриарха Феофила даже не донесли до сведения членов Священного Синода, о чем член Синода БПЦ митрополит Ловчанский Гавриил рассказал местным СМИ.

Последним, кто отказался от поездки в Иорданию, стал Архиепископ Албанский Анастасий, заявивший, что "инициатива исцеления новой реальности несомненно принадлежит Вселенскому патриархату". Таким образом, он высказал мнение, что такую встречу должен был созывать именно глава Фанара.

Интересно, что сторонники Фанара расценили малое представительство делегаций Поместных Православных церквей в Аммане как провал этого мероприятия. Но тут стоит отметить, что ни один Вселенский собор не собирал всех иерархов Поместных православных церквей мира. И даже во время Собора Поместных православных церквей на Крите в 2016 году там также отказались от участия четыре Церкви.

Кроме того, следует подчеркнуть, что даже те шесть Поместных Православных Церквей мира, которые приняли участие во встрече в Аммане, имеют самую большую паству и представляют 80% всех православных в мире.

"Это не просто встреча представителей 6 Церквей. Это встреча тех, кто составляет подавляющее большинство Православной Церкви, – написал в своем Telegram-канале протоиерей Александр Овчаренко, спикер Запорожской епархии УПЦ. – Нас, православных, в мире около 200 млн. В Аммане участвуют те Церкви, которые представляют интересы 160 млн.человек т.е. почти 80% всех православных".

3. Какими будут последствия встречи в Аммане для Украины и мира?

Сама встреча иерархов в Аммане состоялась за закрытыми дверями. Между тем, многие участники мероприятия открыто говорили журналистам, что главная тема собрания - проблема потери единства в Православии. Например, епископ Ириней из Сербской Православной Церкви прямо заявил, что – это результат действий Константинопольского патриархата.

Политолог Руслан Бортник считает, что одним из важных последствий Амманской встречи станет неутешительный вывод для ПЦУ. Единство, которое показали в Иордании шесть Поместных Православных Церквей мира означает, что эти Церкви не признают ПЦУ или другие автокефалии, которые готовится признать Варфоломей.

"Самый главный вывод, что полноценного признания ПЦУ всеми Поместными Православными церквями мира даже в стратегической перспективе не стоит ожидать. Да, ее могут признать еще какие-то малочисленные Церкви "греческого" пула, ориентирующегося на Фанар, но масштабного и всеобъемлющего признания не будет. Вообще теперь в мире есть четкое распределение на "константинопольский пул" - Церкви, которые ориентируются на Варфоломея, так называемую Амманскую группу - славянские православные церкви, выступающие против парада автокефалий Варфоломея, и группу, соблюдающую или пытающуюся соблюдать нейтралитет. Но сегодня все больше и больше православие входит в разъединение на разные группы влияния, которые не всегда будут поддерживать друг друга. И вся эта ситуация играет против православия, конфликт чреват тем, что будет все больше и больше расколов в каждой из этих Церквей. В конечном итоге православие вообще рискует потерять часть прихожан. Этот конфликт закладывает огромные риски, которые могут смести силу православия в мире", - говорит "Стране" Бортник.

Религиевед Алексей Смирнов, комментируя "Стране" встречу в Аммане, отмечает, что присутствие в Аммане Митрополита Онуфрия доказывает, что он единственный канонический глава украинского православия.

"На встрече присутствовал Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, что говорит о том, что Поместные Церкви даже не сомневаются в том, что он является единственным каноническим главой украинского Православия. А участие главы "ПЦУ" Епифания в таком формате даже не рассматривалось", - отмечает он.

По словам эксперта, встреча в Аммане все еще может стать началом всеправославного диалога.

"Встреча в Аммане - это попытка сдвинуть "дело" с мертвой точки. Дело в том, что Константинопольский патриарх Варфоломей упорно отказывается созывать Всеправославное совещание для обсуждения "украинского вопроса", что провоцирует углубление кризиса как в самой Украине, так и во всем православном мире. Это неудивительно, ведь он является одной из сторон конфликта и вряд ли горит желанием обсуждать свои собственные действия. По итогу это провоцирует тупиковую ситуацию, выйти из которой и попытались участники амманской встречи. Судя по их заявлениям, одной из главных задач совещания было желание запустить соборное рассмотрение сложившейся ситуации. Это единственный способ остановить ползучий распад Православия и преодолеть негативные последствия односторонних действий Патриарха Варфоломея в Украине. И если он проигнорирует коллективный голос Поместных Церквей (ведь даже те, кто не участвовал в Аммане также указывают на собор, как на единственное средство решения проблем), это будет выглядеть как откровенное затягивание времени и саботаж. В этом случае, "амманский формат" может продолжить свою работу, что называется, с "чистой совестью", но уже без патриарха Варфоломея", - считает религиевед.

При этом следует отметить тот факт, что в итоговом коммюнике Константинопольская Церковь подчеркнуто названа "первой по чести".

"По сути, это довольно прозрачный намек на то, что Поместные Церкви отвергают ее претензии на особые привилегии и "первенство власти" в Православной Церкви", - считает Алексей Смирнов.