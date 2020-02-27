Офис президента и партия "Слуга народа" предпримут новую попытку изменить Конституцию в части децентрализации власти. Но на этот раз поправки обещают внести в Верховную Раду после общественного обсуждения. При этом в "Слуге народа" не скрывают: дискуссия будет вестись на основе предыдущей редакции изменений, отозванной президентом Владимиром Зеленским.

Насколько новый документ будет отличаться от старого — вопрос открытый.

Подробности — в материале "Страны".

Инициативу снизу

Внесенный ОП и дважды переписанный законопроект №2598 о децентрализации был отозван 17 января, однако от воплощения самой идеи команда президента не отказалась. Новый проект решено внести после того, как положения реформы обсудят на местах.

Начало дискуссии положил форум в Киеве 25 февраля, в работе которого участвовали вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль, первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов, курирующий регионы, и председатель "Слуги народа" и первый замглавы ее парламентской фракции Александр Корниенко, а также народные депутаты, представители местного самоуправления, западные специалисты.

Тур инициативной группы областями планируется завершить к началу марта. Хотя будет еще обсуждение в Совете Европы. Суммируют наработки на финальном форуме в Киеве.

"Финальную редакцию законопроекта хотим в Раде зарегистрировать в конце марта — начале апреля", - спрогнозировал "Стране" член парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Виталий Безгин (СН).

По его словам, власть якобы не будет играть ведущую роль в этой дискуссии.

"Драйверами дискуссионного процесса будут ассоциации, связанные с местным самоуправлением, и представители этих органов, а не "Слуга народа". Мы сознательно отдали инициативу, чтобы потом нас не обвинили в попытке натянуть свои правила на страну. Мы хотим, чтобы инициатива снизу сформировала новый проект (конституционных изменений — Ред.)" - объясняет депутат Безгин.

Урядники вместо префектов

График работы, впрочем, не так важен, как круг вопросов для обсуждения.

"Страна" обнаружила расхождения на счет предмета дискуссии даже между членами фракции СН. Так, депутат Александр Качура настаивает, что именно отозванный проект действующего главы государства станет базовым для написания новой версии конституционных изменений.

"На это есть ряд причин, которые я не могу назвать", - отметил он в беседе со "Страной".

А вот его коллега во фракции Безгин настаивает, что отозванные ранее проекты не будут взяты за основу.

"Мы будем обсуждать те точки, вокруг которых есть вопросы, которые нам нужно урегулировать на уровне Конституции. Мы не будем отталкиваться от проектов Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.) или Зеленского", - уверяет депутат Безгин.

Хотя у "Страны" из разговора с ним сложилось впечатление, что общая модель децентрализации (а она во многом похожа в проектах Порошенко и Зеленского) сохранится, как и говорит депутат Качура. Отказываться от трехуровневой системы с общинами (основными единицами местного самоуправления), округами вместо районов и областями, замены районных и областных госадминистраций на исполкомы советов никто не собирается.

Дискуссия будет вокруг только нескольких поправок, которые и "потопили" редакцию Зеленского.

Ключевой пункт — полномочия лица, осуществляющего административный надзор в округах и областях — или префектов, как он назывался в отторгнутых проектах.

Как писала "Страна", сфера ответственности префекта и его возможности, описанные в проекте Зеленского, вызвали серьезные опасения, что этот институт приведет к усилению власти президента над регионами. Предполагалось, что префект сможет обращаться к главе государства с просьбой приостановить действие акта, принятого советом общины или ее председателем, окружным и областным советом, по причине якобы несоответствия Конституции и угрозе суверенитету, территориальной целостности или национальной безопасности.

А тот приостанавливает полномочия местного совета или председателя, назначает временного уполномоченного для управления этой территорий и обращается в Конституционный суд (КС) для проверки акта. И если КС признает его неконституционным, президент вносит в парламент представление на роспуск выборных органов власти. Однако Верховная Рада оказалась не готова прописать это в Основной закон. ОП даже не пытался внести проект в сессионный зал.

Как власть теперь собирается разрешить эти противоречия, непонятно.

Возможно, префекта переназовут урядником по предложению Ассоциации городов Украины.

Кстати, там же хотят вместо округов сделать уезды (повіти по-украински). Как утверждает депутат Качура (СН), обсуждается среди экспертов идея оставить надзор только в областях, но с возможностью для надзирающего лица создавать подразделения в районах и даже отдельных городах, где этого требует ситуация, например, приграничных или близких к линии соприкосновения на Донбассе. Хотя скорее всего, органы надзора останутся на уровне и округов-районов, и областей.

"Проблема в том, что местное самоуправление хочет максимально урезать полномочия префектов, сделав их контроль формальным. Вообще региональных представителей волнуют два вопроса в контексте децентрализации — сколько денег они в результате получат и кто будет контролировать их расходы. Поэтому префекты им нужны максимально ослабленными. Но это не пройдет", - говорит депутат Качура.

Как вариант, возможно предоставление префекту права предварительного ознакомления с будущими решениями местных советов и председателей общин, городов.

"Он не будет их оспаривать, но сможет обсуждать от имени государства с общиной. Такая модель существует в некоторых европейских странах и нельзя назвать вмешательством в деятельность местных властей", - полагает депутат Виталий Безгин.

Еще один дискуссионный момент — сохранение представительных органов власти в округах. Идея убрать здесь советы по-прежнему обсуждается. Хотя, по словам парламентария Качуры, широко распространено мнение среди представителей местных властей, что райсоветы нужно оставить.

"К ним привыкли, хотя они порой мало что решают. Было бы правильно, чтобы общины в округах сами определяли необходимость созыва советов, если у них есть общие задачи, которые нужно выполнять через представительные органы, например, построить общую дорогу", - комментирует депутат Качура.

Донбасс остановит

В то же время один из самых важных и спорных вопросов в связи с изменениями в Конституцию по децентрализации - особый статус Донбасса, похоже, "слуги народа" обсуждать не готовы.

Речь идет о внесении особого статуса в Конституцию на постоянной основе, как того требуют Минские соглашения и о чем Киеву постоянно напоминают партнеры по Нормандской четверке (особенно Россия).

По неофициальной информации, именно отсутствие упоминания об особом статусе в первоначальном варианте изменений в Конституцию и негативная на это реакция России и настороженная - Германии и Франции и стало одной из причин того, что за проект решили в январе сходу не голосовать, а отложить и еще раз обсудить.

Но пока, по крайней мере публично, позиция партии власти по этому вопросу не изменилась.

"Реформа децентрализации предусматривает, что каждая терробщина получает больше полномочий. На уровне Конституции мы никакую территорию не будем выделять", - говорит Безгин.

Качура добавляет, что этот вопрос может поставить крест на завершении децентрализации. "С Донбассом в пакете изменений голосов в зале точно не будет", - настаивает депутат.

В тоже время, приближается время саммита Нормандской четверки (он должен состояться в апреле). И пока трудно сказать насколько она будет вообще возможна, если в законопроект по изменениям в Конституцию так и не внесут спецстатус.

С другой стороны, у Киева может быть аргумент в духе "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Дескать, предлагаемые изменения в Конституцию и так позволяют Раде определять особый статус любого региона, включая Донбасс (речь идет о таком пункте: "статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины").

Кроме того, в целом по стране полномочия облгосадминстраций во главе с назначаемыми из Киева губернаторами переходят к исполкомам областных советов, избираемых населением. То есть, расширение прав всех регионов (а не только Донбасса) - налицо. Хоть и ограничено префектами.

Но возымеют ли эти аргументы действие на партнеров по Нормандской четверке, включая Москву, пока сказать трудно.

Хватит ли голосов?

В "Слуге народа" надеются, что после широкого обсуждения фракциям, до этого времени противившимся голосованию за конституционные изменения, будет сложнее увильнуть. То ж самое касается и фронды внутри самого провластного монобольшинства.

Правда, у депутатов есть подозрение, что дискуссию вокруг децентрализации придумали, чтобы использовать как аргумент в дебатах с оппонентами нового проекта Офиса президента, в котором опять могут быть спорные моменты.

"Нам будут говорить, мол, вы снова противитесь, а ведь проект получил народную поддержку. Хотя он вообще калька предыдущих редакций", - говорит в разговоре со "Страной" нардеп от "Слуги народа" из комитета по самоуправлению, оппонирующий руководству фракции.

Если такая цель стоит, то нет гарантии, что обсуждение выльется в поддержку затеи Офиса президента со стороны депутатов.

Даже по ответам "слуг" видно, что далеко не преодолен скептицизм насчет предложенной модели децентрализации.

Бывший глава Херсонской областной госадминистрации, народный депутат нескольких созывов Юрий Одарченко в разговоре со "Страной" считает реформу сырой и даже опасной для страны.

"Кардинальное изменение системы управления регионами может разбалансировать страну. Мы уже увидели на примеры Новых Санжар, что власть даже при нынешних порядках может легко выпустить ситуацию из-под контроля. Перестройка рискует вообще принести хаос", - говорит собеседник.