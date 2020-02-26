Коронавирус быстро распространяется по Европе и уже вплотную приблизился к Украине. В ВОЗ предупредили о рисках глобальной пандемии, а экономисты подсчитывают, какой урон "корона-кризис" нанесет мировой экономике.

В своих недавних прогнозах МВФ заявил, что рост мировой экономики будет ниже ожидаемого на 0,1%, а китайской — на 0,4%. Правда, при этом в Фонде оговорились: может быть и хуже. В зависимости от того, как станет развиваться ситуация с коронавирусом.

А она пока с каждым днем лишь ухудшается.

"Не исключено, что эти прогнозы откорректируют. Кроме того, неясно еще как распределится этот минус 0,1% между странами. Государства с сырьевой экономикой, к которым относится и Украина, всегда страдают больше других", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Уже появились более пессимистичные прогнозы мировых аналитиков — минус 0,4% к ожидаемому росту ВВП на этот год, а это потери в сотни миллиардов долларов, — добавил аналитик института Growford Алексей Кущ.

То, что сценарий может оказаться более мрачным, чем изначально предполагалось, подтверждает недавний обвал на мировых фондовых рынках.

"За два дня — минус 6%. Такое последний раз было на волне кризиса в 2008 году", — говорит Скаршевский.

Посыпались котировки на нефть, а также экспортные товары Украины — металл, руду и зерно, что грозит нам недопоступлением валютной выручки.

Плюс —зашаталась пирамида ОВГЗ, за счет которой, собственно, Украина в последние годы поддерживает финансовую стабильность.

Спрос на украинские облигации упал в несколько раз, а это — прямая угроза курсу гривны. Если к экономическим проблемам добавится еще и паника, доллар вполне может взлететь и выше 30 гривен.

"Страна" разбиралась как коронавирус ударит по мировой экономике, и чем он грозит Украине.

Новые "симптомы"

Как уже писала "Страна", сообщения о вспышке коронавируса в Италии и резкое увеличение количества заболевших в Южной Корее (почти вдвое) уже в понедельник 24 февраля буквально обвалили мировые фондовые рынки — как европейские, так и азиатские. Так, южнокорейский индекс KOSPI рухнул на 3,87%, гонконгский Hang Seng Index — на 1,79%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,25%, итальянский FTSE MIB — на 4,4%, немецкий DAX — на 3,35% и т.д.

И это было лишь начало.

"За последние два дня мировые площадки обвалились на 6%, это рекорд с 2008 года", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Посыпались также акции компаний. Особенно европейских. Скажем, акции LVMH (продажа люксовых товаров) обвалились на 7,2%, Roche Group — на 2,3%, Air France-KLM на 9,5%, Ryanair Holdings — на 11%.

Следом пошли вниз котировки на товарных биржах. Так, в понедельник нефть подешевела на 4%, и, как отметили в CMC Markets, приблизилась к "важному уровню технической поддержки" (54,5-55 долларов за барель). Правда, уже на следующий день котировки выросли, но незначительно: до 56,23 долларов за барель (плюс 0,82%). "Не исключен очередной обвал, ведь из-за коронавируса сокращаются пассажирские и грузовые перевозки, падает спрос на автомобильное топливо", — пояснил руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

Впрочем, снижение цен на нефть для Украины выгодно, чего не скажешь о мировой конъюнктуре на других сырьевых рынках.

А ситуация там неоднозначная. Железная руда, по состоянию на 25 февраля, торговалась по 86,5 долларов за тонну. Это на 0,2% выше, чем днем ранее и примерно на 3-5 долларов с тонны больше, чем на начало февраля, когда был пик падения.

Стоит отметить, что на котировки руды и металла распространение коронавируса в Италии и Европе пока не сильно сказались. Тут погоду все таки задает Китай, на которые приходится до 50% мирового потребления металла. На пике паники вокруг коронавируса в КНР цены на руду и металл уже существенно просели. Так, только за один день — с 5 по 6 февраля —котировки на железорудное сырье снизились на 3,41%.

Аналогичная ситуация по металлопродукции: заготовки подешевели на 0,6% (до 400 долларов за тонну), катанка — на 1,05% (до 480 долларов), сортовой прокат — на 1,3% (до 485 долларов) и т.д.

То есть, цены практически достигли минимума, поэтому теперь немного откатились вверх. Но не факт, что это надолго.

В Китае сейчас скопились огромные запасы стали. По данным Beijing Custeel E-Commerce Co., они выросли на 14% (до 10,8 млн тонн), что является своего рода рекордом для Китая.

Сразу же упали цены на арматуру. В Шанхае ценник просел до минимума за последние два года (483 доллара за тонну).

Главная причина — снижение темпов производства и строительства в КНР на волне коронавируса. Как отметили аналитики RBC Capital Markets строительство в Китае "все еще фактически заморожено", что ведет к росту запасов стали и железной руды.

Лихорадит также зерновые рынки. Впервые в этом году цены на пшеницу сильно обвалились на волне информации о новом вирусе в Китае — в конце января — начале февраля. Тогда пшеница подешевела до 185-187 долларов за тонну. Затем цены немного выросли. На середину февраля они достигли 196 долларов за тонну. Но новая атака коронавируса вновь обвалила котировки — на 24 февраля они упали до 192 долларов.

Кукуруза, по состоянию на 26 февраля подешевела на 0,34 доллара за бушель, сахар — на 1,24, соевое масло — на 0,2 доллара. И это при том, что до начала коронавируса цены на большинство видов продовольствия оставались стабильными или росли.

"Для нас нынешние тенденции не сулят ничего хорошего. Это значит, что пострадают крупнейшие поставщики валюты в страну — металлурги и аграрии. Дополнительно по ним ударило укрепление гривны больше чем на 15%. Так как украинские сырьевые товары продает в основном, цена, рост стоимости в долларах автоматически снизил их конкурентоспособность. За прошлый год наши экспортеры потеряли приблизительно 3 млрд долларов, а с учетом недополученной прибыли — 5 млрд", — отмечает Виктор Скаршеский.

Без Prosecco и пармезана

"Страна" уже подробно писала, как по Украине может ударить коронавирус в Китае. По итогам прошлого года КНР стала самой крупной страной по экспорту из нашей страны. Объемы, по сравнению с 2018 годом, выросли на 70%. Понятно, что снижение потребления в этой стране из-за вируса, а также новые договоренности с США (в частности, о приоритетности импорта американской сельскохозяйственной продукции) в этом году вряд ли позволят повторить прежние рекорды.

Но проседание торговли с Китаем — лишь одна из угроз.

Не менее сильно по нашей экономике может ударить и коронавирус в Италии.

По данным Госстата, по итогам прошлого года Украина экспортировала в Италию товаров на 2,4 млрд долларов. Импорт составил порядка 2 млрд, то есть, это одна из немногих стран, с которыми у нас сохраняется положительное торговое сальдо.

Больше всего мы экспортировали черных металлов (на 1,2 млрд долларов), зерновых (почти на 300 млн долларов), животных и растительных жиров (на 280 млн), древесины (почти на 82 млн). По импорту лидировали алкоголь, фармацевтическая продукция, автомобильное топливо, табак, продукция машиностроения. И уже с первых дней коронавируса импорт металла в Италию замедлился, хотя при это местная промышленность пока работает в прежнем режиме.

Но в случае с Италией весьма высокая еще и доля неучтенного импорта. В Украину массово завозится мелкими партиями одежда и обувь, а также продукты питания. Особенно активно предприниматели везут бусиками еду — спиртные напитки, молочную продукцию и сыры, макароны, колбасы, шоколад и т.д. В последнее время количество торговых точек, торгующих итальянскими продуктами, выросло в разы.

И буквально с первых же дней вспышки коронавируса с поставками продуктов тут же наметились проблемы.

"Мы берем товары раз в неделю оптом во Львове. На склады их поставляют из северной части Италии, которая как раз оказалась заблокированной из-за коронавируса. Поставщик еще в начале недели предупредил, что трассы по несколько раз на день то закрывают, то открывают, многие фирмы-посредники в Италии ушли на карантин. В общем, сказал, нужно готовится к перебоям с поставками. Понятно, что первыми из продажи пропадут скоропортящиеся товары: йогурты, некоторые виды сыров и колбас", — рассказал нам предприниматель, торгующий итальянскими продуктами на одном из столичных рынков.

В компании PVL Logistic (доставка грузов из Италии) также добавили, что уже заметно увеличились сроки доставки грузов. "У нас машина несколько дней простояла на границе. Наши таможенники не знаю, что делать и как встречать транспорт из этой страны. Не исключены сложности передвижения в самой Италии, так как северные регионы, которые как раз являются ключевыми в плане деловой активности, блокируют", — говорят в компании.

"Понятно, что будет снижение поставок и дефицит того же оливкового масла, вин, сыров. А значит, будет и их подорожание. Это плохая новость для гурманов, но хорошая — для отечественных производителей. Как показывает практика, в случае роста цен наши люди тут же переходят на более дешевые аналоги. Понятно, что потребители со средним уровнем дохода еще какое-то время продержатся, но многие станут покупать вместо итальянского пармезана черкасский", — считает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

По словам Андрея Шевчишина, ударом для Украны могут оказаться проблемы наших заробитчан в Италии.

"Не исключено, что у многих упадут заработки, а некоторые решат пересидеть коронавирус в Украине. То есть, поступления от гастрабайтеов снизятся", — говорит эксперт.

Когда начнется кризис и чего ждать Украине

Риски для украинской экономики многократно вырастут, если коронавирус спровоцирует начало мирового кризиса. "Коронавирус сам по себе не может стать причиной кризиса, но он может стать тем самым спусковым крючком, который запустит рецессию. А о последней аналитики предупреждают уже не первый год", — говорит Кущ.

Хотя есть мнение, что коронавирус — просто очередная страшилка.

"Про коронавирус мы знаем чуть более месяца, но инвестиционное и сберегательное золото росло в цене еще с сентября 2019 года, то есть, явно, что причина подорожания не только в вирусе. Сейчас на мировую экономику больше влияют спекулянты, чем вирус", — добавил аналитик “Центра биржевых технологий” Максим Орыщак.

Точно также — еще с осени — наметился негативный тренд по ценам на металл и зерно. То есть, по мнению эксперта, многие попросту хотя списать на коронавирус вполне объектные проблемы в экономике, а то и откровенно расшатывают ситуацию, пытаясь заработать на панике.

Шевчишин же считает, что вирус способен усугубить проблемы мировой экономики и дать старт полноценному "корона-кризису".

"Снижение деловой активности в пораженных вирусом регионах, потребления и производства, уменьшение объемов грузовых и пассажирских перевозок и туристического потока вряд ли пройдет для экономики бесследно", — пояснил он.

Один из крупных украинских предпринимателей, который активно ведет бизнес с Китаем и другими странами Восточной Азии, считает, что масштабы потерь, которые понесут мировые рынки из-за эпидемии еще не все осознали.

"У меня много людей, которые работают в этом регионе. Они видят как останавливаются в Киате огромные заводы, как закрываются на карантин огромные города. Они рассказыват про Сингапур, который опустел буквально за несколько недель. Я не знаю насколько действительно опасен коронавирус. Но то, что столь тотальные методы борьбы с ним парализуют и китайскую, а вслед за ней и мировую экономику - очевидно. Мой проноз такой. Если в Китае с марта прекратятся ограничительные меры, то все обойдутся малой кровью и экономика вскоре войдет в прежниий ритм. Если продолжится до апреля, то начнутся очень серьезные проблемы. А если до мая, то считайте мировой кризис обеспечен. И по Украине, как стране сырьевого экспорта с малыми резервами он ударит очень сильно", - говорит предприниматель.

На этом фоне усилится осторожность инвесторов — как системных, так и охотников за быстрыми заработками.

"До недавнего времени инвесторы, принимая решение о вложениях в ту или иную страну, анализировали финансовые, суверенные риски, риск сохранения собственности и др. Эпидемиологический фактор в базовые риски не входил. Но последние события могут кардинально изменить ситуацию, и инвесторы станут учитывать еще и риск эпидемий в том или ином регионе. Это может резко снизить привлекательность стран Азии для инвестиций. С одной стороны, это дает Украине дополнительный шанс привлечь системных инвесторов, ведь ликвидность на рынке есть и инвесторы будут искать "точки входа". С другой, у нас разрушена система санитарно -эпидемиологического контроля и крайне слабо налажен ветеринарный контроль, а без их восстановления шансов привлечь инвестиции почти нет", — говорит Алексей Кущ.

Со спекулятивным капиталом все еще хуже. На последних аукционах Минфина объемы размещение ОВГЗ резко снизились, о чем уже писала "Страна".

"Похоже настроения нерезидентов поменялись, и жадность уступила место панике. На пороге кризиса они будут уводить деньги в более классические и надежные инструменты инвестирования", — считает Кущ.

Впрочем, он не исключает, что демарш покупателей ОВГЗ — своего рода "шантаж" Минфина.

"Они прекрасно знают о недоборе средств в бюджет в январе этого года на 25% и о долговых проблемах Украины. Возможно, ждут, что Минфин, увидев отток по ОВГЗ, повысит их доходность. В последнее время она снижалась", — говорит Кущ.

В любом случае если нерезиденты начнут выводить деньги из наших ОВГЗ, это может оказаться дополнительным ударом по бюджету и курсу гривны.

Ситуацию для Украны может усугубить и тот факт, что отечественная экономика и безо всякого коронавируса переживает не лучшие времена. Так, по итогам последнего квартала прошлом года рост ВВП замедлился до 1,5%, а промышленность падает уже восьмой месяц подряд.

"Если будет еще и мировой кризис, то ситуацию вообще сложно спрогнозировать. Скажем, на волне кризиса 2008-2009 годов ВВП в Украине упал на 15%, а курс гривна девальвировала более чем в полтора раза. В 2014-2015 годах было минус 17% к ВВП и обвал курса гривны втрое. Как будет в этот раз — точно сказать пока сложно. Все зависит от дальнейшего развития ситуации. Но власти могли бы немного ослабить риски для экономики, если, скажем, сейчас поддержали бы экспортеров, снизив курс гривны до 26-27 гривен за доллар, а также ослабить кредитно-денежную политику. То есть и дальше снижать учетную ставку НБУ", — считает Скаршевский.