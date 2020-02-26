"Страна" уже рассказывала о доходах и расходах партии Зеленского за третий квартал в статье "Обнал и отмывание. Кто платил партии Зеленского и куда она тратила деньги".

Новый отчет "Слуг народа" за 4 квартал уже опубликован на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"Страна" проанализировала и этот документ объемом более 1,3 тысяч страниц.

Ни кола, ни двора

Как оказалось, у "Слуг народа" вообще нет своего имущества. Партия только арендует помещения стоимостью почти 43 миллиона гривен. Из своего у "слуг" только нематериальные активы. Это 13 доменов для сайтов типа sluganarodu.org, sluganarodu.com.ua и тому подобное на сумму всего 10 тыс грн:

Источник: nazk.gov.ua

Изучая партийный отчет, мы обнаружили, что партия заплатила двумя платежами за мебель - 3 млн в сентябре и 740 тысяч в ноябре фирме ООО "Комфортзон". Но в составе партийного имущества никакая мебель в отчете почему-то не отражена:

Источник: nazk.gov.ua

Это очень похоже на бестоварные фиктивные операции, на которых налоговики при проверках "ловят" предпринимателей. В результате бизнесмены вынуждены либо платить штрафы, либо долго доказывать в суде, что товар был фактически поставлен.

У "слуг" никто не работает

Как сообщала «Страна», партия "Слуга народа" официально не платила зарплату ни одному человеку. В графе "Работники состава аппарата" партийного отчета стоят прочерки. Это значит, что у партии нет ни одного официально трудоустроенного сотрудника ни в центральном аппарате, ни в местных ячейках:

Источник: nazk.gov.ua

Для сравнения, у "Батькивщины" работает 73 человека, в "Европейской солидарности" - 46, "Голоса" - 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20 и у "Самопомощи" - 264 человека.

Поэтому непонятно, кто и на каких основаниях проводит различные партийные мероприятия, сдает отчетность и подписывает документы.

Отметим, что украинское законодательство предусматривает огромные штрафы за неоформленных работников. Так, согласно последним изменениям, за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) предусмотрен штраф в размере 10 минимальных заработных плат (47 230 гривен).

Виртуальная правящая партия

У партии Зеленского нет также ни одной местной организации партии, которая имеет статус юридического лица. В соответствующей строке отчета стоят одни прочерки:

Источник: nazk.gov.ua

Это разительно контрастирует с другими партиями, представленными в Раде.

Например, согласно отчету партии Тимошенко "Батькивщина" в ее структуру входит больше 660 партийных организаций.

Денег тоже почти нет

"Слугам народа" почти перестали платить. Как сообщала "Страна", в третьем квартале 2019 года правящая в Украине партия получила 330 миллионов гривен различных взносов.

Понятно, что такие обильные поступления были связаны с парламентскими выборами, которые прошли 21 июля.

Но потом партия оказалась на мели: в 4 квартале в партийную кассу внесли всего несколько миллионов. Это просто мизер в сравнении с предвыборной третью миллиарда

Из числа физических лиц крупные суммы денег на партийные счета внесли только три человека – Тарас Лесовой, Татьяна Козаченко и Артур Брецкий:

Источник: nazk.gov.ua

Правда, аналогичные суммы по 1,3 миллиона были внесены Лесовым и Козаченко еще в апреле 2019 года. Однако тогда партия отказалась от этих денег, и их в сентябре вернули. Но спонсоры оказались настойчивыми, и в октябре снова заплатили "слугам" по 1,3 млн.

Такая же история случилась и со взносами фирм "Торговый дом "Эко-лидер" из Киева и "Петралекс агро" из Белой Церкви. Им в октябре вернули суммы 3,1 и 2,9 млн грн, уплаченные ранее в апреле.

Смысл этих манипуляций, по-видимому, состоит в следующем. Средства, поначалу уплаченные согласно установленной "таксе", были "забракованы" либо из-за ошибочных формулировок платежа, либо из-за того, что плательщики по закону не имели права пополнять партийные фонды. Но обязательства перед партией все-таки решили выполнять, и деньги снова перечислили.

Единственный новый крупный спонсор "Слуги народа" - киевское ООО "ЖЭК Андерсен". В декабре эта фирма проспонсировала партию Зеленского на 3 млн грн:

Источник: nazk.gov.ua

Потратили эти деньги, в основном, на аренду помещений. Агентства "Печерские зори" и "Старый Подол" Олега Шевчука получили примерно по 870 тыс. каждое, компания "Киностолица" 758 тыс., ООО "Акамант" - 1,3 млн.

Отметим, что на этом фоне особый интерес вызывают планы партии выпустить свою партийную газету и создать партийный телеканал.

Будут ли расходы на них отражены в отчетности партии или их также проведут как-то "по левому" - вопрос открытый.