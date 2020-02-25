В Украине назревает масштабный угольный кризис. Задолженность по зарплатам на госшахтах достигла рекордной отметки в 1,1 млрд гривен, а их продукция оказалась никому не нужной — на складах скопилось порядка 2,5 млн тонн "лишнего" угля.

"По-сути, многие шахты попросту остановились. Склады заполнены, а долгое хранение угля вызывает его окисление и возгорание. Так что проще вообще ничего не выдавать на-гора, чем тушить пожары", — рассказал "Стране" эксперт энергорынка Валентин Киселев. И, если ничего не решить, ситуация будет только усугубляться.

Власти утверждают, что у них есть план по спасению отрасли.

Сегодня, 25 февраля, на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Зеленский озвучил его ключевые пункты: создание координационного центра по углю и аудит отрасли, резкое сокращение импорта угля (будут ввозится только марки, которые в стране не добываются и если по ним есть дефицит), использование на государственных ТЭС только украинского угля. В первую очередь это касается крупнейшей государственной энергетической компании "Ценрэнерго", которую, как считается, контролирует олигарх Игорь Коломойский, активно импортируя для ее нужд уголь, что не нравится другому олигарху Ринату Ахметову, который владеет угольными шахтами.

Долги по зарплатам шахтерам пообещали погасить за два месяца, а иначе "зарплату не будет получать правительство", — пригрозил Зеленский.

Потушив "пожар", власти намерены браться за реформирование угольной отрасли, в частности, вновь поднимались вопросы закрытия убыточных шахт и приватизации тех, что еще на плаву.

Интересно, что Зеленский по-сути, признал существование "смотрящих" на госшахтах, но пообещал "прикрыть лавочку".

Впрочем, пока неясно, как будут реализовывать этот план. Ведь на первом "энергетическом" СНБО, которое собиралось сразу после прихода Зеленского к власти, все проблемы шахтеров также озвучивались. Но с тех пор ничего особо не поменялось, а кризис в отрасли еще больше усугубился.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Огромные долги и лишний уголь

На Всеукраинском совещании работников угольной промышленности было жарко. Особенно досталось министру энергетики Алексею Оржелю. Шахтеров явно не впечатлили яркие презентации и рассказы министра о том, как сложно выбить деньги им на зарплаты у Минфина. Из зала начали называть Оржеля "позором отрасли" и "худшим министром всех времен".

Главная претензия шахтеров — огромные долги по зарплатам, которые уже перевалили за миллиард. Эта история в общем-то не нова. Только в прошлом году власти дважды выделяли деньги на погашение долгов (последний раз — в декабре 2019 года дали миллиард гривен), но они все равно нарастают как снежный ком.

На многих шахтах платят частями, людям должны за 4-5 месяцев. и, как говорят сами шахтеры, их семьи буквально голодают.

"Зарплатный фонд по госшахтам — 500 млн гривен в месяц. То есть, понятно, что, если долги не погашать, то в следующем месяце они превысят 1,5 млрд, а еще через месяц — 2 млрд", — говорит Киселев.

Как говорит руководитель департамента Федерации профсоюзов по вопросам экономической политики Олег Пендзин, проблема в том, что себестоимость угля на госшахтах слишком высокая. Намного выше, чем рыночная цена. Поэтому большинство шахт ежемесячно генерируют убытки.

Средняя рыночная цена угля в Украине составляет 2130 гривен за тонну, а себестоимость на госшахтах — 3,7-3,8 тысяч. Поэтому сложно платить даже сравнительно невысокие зарплаты шахтерам (средний оклад составляет 11,5 тысяч гривен), — пояснил он.

Причина высокой себестоимости — изношенное оборудование и устаревшие технологии. "На частных шахтах производительность труда выше, чем на государственных, в восемь раз. Если на первых на среднестатистического шахтера приходится 844 тонны добытого угля в год, то на вторых — меньше 100 тонн", — говорит Пендзин.

По мнению Киселева, проблема также в низкой добыче угля на госшахтах. "При росте добычи себестоимость каждой тонны снижается, и наоборот", — пояснил он. В прошлом году госшахты выдали на-гора порядка 3,7 млн тонн угля, тогда как добыча по всей отрасли составила 32 млн тонн. И доля госшахт ежегодно сокращается.

Впрочем, ранее шахтам удавалось все же хоть как-то гасить долги по зарплатам. Но в последнее время ситуация вообще вышла из под контроля.

"Дело в том, что практически всю зиму уголь не продается. На складах его скопилось уже порядка 2,5 млн тонн, а некоторые шахты по причине перегруженности вкладов попросту остановили добычу", — говорит Киселев.

Причины называют разные, в том числе, теплую зиму, из-за которой, якобы, идет меньше угля на производство тепла. Сказалось также снижение цен на газ — некоторые ТЭС предпочли перейти на этот вид топлива, так как при нынешней цене газ получается выгоднее, чем уголь — отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Министр энергетики Алексей Оржель отметил, что на складах ТЭС также скопились излишки угля.

Но, как считает глава Конфедерации свободных профсоюзов шахтеров Михаил Волынец, главной причиной, по которой "завис" украинский уголь стало резкое увеличение импорта.

"Страна" уже подробно писала о новых схемах поставок российского угля через Беларусь. Он завозится через посредников и нередко под видом угля из госшахт и поступает, в том числе, на государственные предприятия, в частности, "Центрэнерго". На таких схемах трейдеры зарабатывают до 50 долларов с тонны и выше. По словам Волынца, за прошлый год в Украину было поставлено 6 млн тонн импортного угля, что на 17% больше, чем в 2018 году. И объемы только растут.

"Сейчас около миллиона тонн угля стоит на колесах для отправки в Украину", — говорит Киселев.

По угольному рынку ударил также импорт электроэнергии из России и Беларуси. Поставки начались осенью прошлого года и, как считается, открытие импорта пролоббировал олигарх Игорь Коломойский для своих ферросплавных заводов. В прошлом году, по данным Корольчука, было поставлено 2,5 млрд киловатт, а сейчас в месяц нам заходит порядка 200-300 млн киловатт. Импортеры включили режим активного демпинга — предлагают электроэнергию по 1,2-1,3 грн за киловатт, и наши электростанции тоже вынуждены снижать цены.

"Если бы импорта не было, тариф был бы 1,5 гривен за киловатт", — говорит Корольчук.

В итоге на украинских электростанциях сократилась генерация, а значит, и потребление угля. Одной из главных "пострадавших" в этой ситуации эксперты называют компанию ДТЭК Рината Ахметова.

План по углю

На шахтерское совещание приехал и президент Зеленский.

Он заявил, что о проблемах отрасли знает, и что их нужно было решать "еще вчера". Также пообещал за два месяца полностью погасить шахтерам долги по зарплатам, а если будет опоздание по срокам хоть на день, без зарплат останется все правительство. В общем, Зеленский сразу же попытался притушить протестные настроения шахтеров.

Он заявил, что уже готов некий план по угольной отрасли. Вот его основные пункты.

Создание Координационного центра по углю, который проведет финансовые и кадровый аудит госшахт и будет курировать реформы.Этот комитет возглавит вице-премьер-министр Денис Шимыгаль, выходец из компании Рината Ахметова ДТЭК

Программа так называемой "справедливой трансформации" шахт. Она подразумевает закрытие убыточных шахт, но не сразу, а после решения социальных вопросов. Зеленский пообещал, что ни одну шахту не закроют, пока шахтерам не предложат другую работу. По этой программе, якобы, уже были встречи с представителями Мирового банка (то есть, закрытие убыточных шахт). Также в этой программе — стипендии на обучение детей из шахтерских семей, дополнительные льготы для пенсионеров и прочее.

Ограничение импорта электроэнергии и угля. Зеленский удивился, почему Украина импортирует электроэнергию из стран, которые "не пускают нас на свои рынки", то есть, из России. Он заявил, что "сначала наша электроэнергия и наш уголь, а уже потом- импорт". Это значит, что приоритет и по электроэнергии и по углю будет отдаваться отечественной продукции, а импорт останется только для подстраховки. В частности, по углю Зеленский допустил импорт марок, которые в Украине не добываются или они в дефиците (это, к примеру, антрацит).

Борьба с коррупцией на госшахтах. Зеленский сказал, что знает о "смотрящих" на госшахтах и с чего они кормятся. Это схемы на объемах добычи, поставках, и даже на зарплатах. По его словам, зарплаты на госшахтах нередко начисляют людям, которых нет не только на рабочем месте, но и в стране. "Термин смотрящие должен исчезнуть, как и сами смотрящие", — заявил президент. По итогу аудита Минэнергетики поручено передать соответствующую информацию о нарушениях в правоохранительные органы.

В перспективе — приватизация шахт или государственно-частное партнерство (то есть, концессия). Но тут особой конкретики пока нет.

Будут ли реальные реформы?

Пока сложно сказать, насколько реален план по спасению угольной отрасли от Зе.

С одной стороны, понятно, что с убыточными шахтами уже давно нужно что-то делать. Собственно, программа их закрытия параллельно с реорганизацией и модернизацией перспективных шах в Украине уже работала. И на нее выделилась деньги из бюджета. Правда, в прошлом году она окончательно застопорилась — из предусмотренных 450 млн гривен более 300 млн забрали на погашение долгов по зарплатам.

"Украина подписала Парижский протокол, согласно которому все шахты вообще должны быть закрыты к 2050 году, а энергетика к тому времени перейдет на возобновляемые источники. Так что закрытие шахт — вопрос времени", — говорит Олег Пендзин.

По словам Юрия Корольчука, на закрытии убыточных шахт давно настаивают международные партнеры Украины, в частности, МВФ. "Они продавливали это еще при Порошенко. Но тот с 2015 года фактически поставил все на паузу, что и понятно — на схемах с углем его окружение неплохо зарабатывало. Теперь иностранные кредиторы будут пытаться форсировать реформы до окончания каденции Зеленского, то есть, до 2024 года", — считает эксперт.

С другой стороны, непонятно, во что выльется попытка закрыть убыточные госшахты. "Это фактическая ликвидация десятков населенных пунктов, для которых эти шахты градообразующие. А что делать с людьми? Для этого нужны не только программы по переквалификации, но и новые рабочие места, а это требует огромных инвестиций", — добавил Олег Пендзин.

Кроме того, непопулярные меры наверняка спровоцируют массовые недовольства в шахтерской среде. Пойдет ли на это Зеленский — вопрос пока открытый.

Не меньше вопросов и по борьбе со схемами на госшахтах. С момента прошлогоднего "энергетического" СНБО особо ничего не изменилось, что и доказывает рост импорта угля.

"Неясно также для чего создавать новую контролирующую структуру, если отрасль находится в подчинении Минэнерго и им управляется", — говорит Киселев.

"Нужна в первую очередь, кадровая перезагрузка. Создается впечатление, что пока никто не понимает, что же делать с этой угольной отраслью. И сейчас вот собрались, поговорили, сняли стресс и разошлись. Неясно будет и продолжение и какое", — добавил эксперт.

По словам Рябцева, большие сомнения вызывают планы по приватизации госшахт, так как большинство из них погрязло в долгах и продолжают генерировать убытки.

"В них нужно вкладывать огромные деньги, но есть ли в этом смысл, ведь рынок сбыта угля под вопросом. Поэтому шахты можно приватизировать разве что за копейки", — считает Рябцев.

Против Коломойского, в пользу Ахметова?

Впрочем, на самом деле за обещанными "трансформациями" угольной отрасли может крыться вопросы передела рынка.

Уже давно в экспертной среде ширятся слухи, что Игорь Коломойский, которого раньше называли "покровителем" Зеленского, больше не дружит в новой властью.

Это подтверждает и заявления Зеленского на совещании. В частности, о "вредном" импорте электроэнергии из России. Именно Коломойский, как считается, пролоббировал запуск поставок дешевой электроэнергии для своих ферросплавных заводов в прошлом году. И стал одним из первых покупателей российской электроэнергии.

Также Коломойский активно зарабатывал на схемах с импортным углем, который шел на "Центрэнерго" через Беларусь через несколько фирм-прокладок, связанных с олигархом.

Но, если Коломойский стал "опальным", то Ринат Ахметов, якобы, наоборот, нашел общий язык с президентом. И, по мнению экспертов, заявленные нововведения на угольном рынке — полностью в его пользу. К примеру, ДТЭКу явно выгодно снижение объемов импорта электроэнергии из России (это позволит нарастить генерацию на своих электростанциях и повысить цены). Также выгодно и снижение импорта угля.

Во время своего выступления перед шахтерами Владимир Зеленский обратился к Тимченко (главе ДТЭК), который также там был, и спросил, возьмется ли ДТЭК за приватизацию шахт. Также он пригласил его посетить вместе с президентской делегацией госшахты. Да и тот факт, что Координационным центром будет руководить выходец из ДТЭК Шмыгаль также говорит о многом, — считают эксперты.

Интересный нюанс. На встрече с шахтерами президент нелестно отозвался о Виталии Кропачеве, собственнике концерна "Донинвест" и угольном смотрящем времен Порошенко. Который тоже находится в плохих отношенях с Ахметовым, являсь его конкурентом на угольном рынке. На жалобы рабочих, что на шахтах Кропачева тоже задерживают зарплаты, Зеленский прямо задал вопрос "Кропачев — он аферист?", затем сравнил его с "дрессированным псом" и пообещал передать информацию в правоохранительные органы.

В общем, пока происходящее выглядит как усиление позиций Ахметова. По крайней мере то, что озвучивал Зеленский на совещании (ограничение импорта угля и электроэнергии, наезд на Кропачева) практически совпадает с тем, что ранее звучало от группы поддержки олигарха.