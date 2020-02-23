Как уже писала "Страна", 21 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары под Киевом погиб известный рекламист и медийщик, руководитель рекламного холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий.

Первая версия, которую озвучили сразу после трагедии — самоубийство. Но сейчас полиция не исключает убийства.

В самоубийство Старицкого все, кто его знал, сразу не поверили.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров. Знал Сергея десятки лет, его целеустремлённость, характер и активность всегда позитивно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов", — написал в Facebook бизнесмен, экс-владелец телеканала "Тонис" (где в свое время работал Старицкий) Владимир Костерин.

"Он звонил мне в четверг, поздравить с днем рождения. Договаривались встретиться в начале следующей недели, сказал, нужно поговорить. Он был полон планов, и на оптимизме, впрочем, как всегда", — добавил глава Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник.

Подробно о версиях гибели Сергея Старицкого можно прочитать здесь.

Старицкий стоял у истоков украинского рекламного рынка, и дал путевку в профессию многим известным сегодня рекламистам. Холдинг Atlantic Group, соучредителем которого он стал в 1992 году, и сегодня является одной из крупнейших рекламных компаний в стране.

Впрочем, в последнее время в бизнесе Старицкого было немало проблем. Холдинг сотрясали кадровые скандалы, а многие денежные клиенты ушли в другие агентства.

"Страна" узнала, что известно о погибшем бизнесмене Сергее Старицком.

Рекламист, издатель, телевизионщик

Сергей Старицкий — коренной киевлянин и выпускник национального университета имени Тараса Шевченко (закончил факультет иностранной филологии). В рекламный бизнес он пришел еще на заре становления этого рынка в Украине. Старицкий был одним из тех, кто создавал эту отрасль. В 1992 году он вместе с партнерами открыл рекламную компанию Atlantic Group.

Собственно, это было представительство в Украине международных сетевых рекламных холдингов. В него вошло более 20 агентств под брендами, принадлежащими сетевикам, в частности, Scholz & Friends, Pleon Talan, Media Direction, Talan Communication и др.

В начале 90-х это дало холдингу несомненные конкурентные преимущества — доступ к международным рекламным технологиям и крупным иностранным клиентам, которые тогда активно осваивали рынки постсоветского пространства.

Atlantic Group быстро занял лидирующие позиции на рекламном рынке. "Старицкий фактически стоял у истоков рекламного рынка Украины и во многом задавал тон в отрасли", — считает Максим Лазебник.

Но интересы Старицкого не ограничивались одной лишь рекламой. Его интересовал также медийный бизнес.

В портфеле агентства "Перехид Медиа Паблишинг" (оно работало в структуре холдинга Atlantic Group) появилось сразу несколько печатных изданий, в частности, "Женский журнал", "Деловой журнал", "Эго". Также компания какое-то время эксклюзивно размещала рекламу на Gala радио.

Старицкий также был основателем издательской компании "Спорт Медиа проект" (журнал "Мой спорт"). Работа медиа в связке с рекламным холдингом какое-то время давала неплохие результаты. Но издательский бизнес Старицкого не выдержал испытания кризисом и постепенно сошел на нет.

Правление телеканала "Интер" Сергей Старицкий возглавил в 2006 году, но пробыл в этом статусе всего год. Правда, до этого, с 2005 года, он был заместителем предправления (на то время канал возглавлял Влад Ряшин). Главой набсовета "Интера" на тот момент был бизнесмен и политик Валерий Хорошковский. И он, и Старицкий пришли на «Интер» в сложные времена, после гибели народного депутата и главного акционера канала Игоря Плужникова.

Ходили слухи, что именно Хорошковский пролоббировал назначение Старицкого, с которым его, якобы, связывали дружеские отношения. Вместе с ним он завел на канал еще несколько своих людей.

Хотя, как говорят сами рекламисты, в назначении Старицкого ключевую роль сыграли его рекламные активы — в списке клиентов агентств числились крупнейшие международные и украинские компании, которые, как предполагалось, переведут бюджеты на "Интер".

Впрочем, уже через год Старицкий ушел с "Интера". По слухам, главной причиной стали разногласия с Хорошковским относительно стратегии развития канала.

Как писали СМИ, во время президентских выборов в 2004 году через PR-агентства Старицкого проходило также размещение наружной рекламы тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича.

Также Старицкого связывали дружеские отношения с Леонидом Кожарой, который долгое время был советником по внешнеполитическим вопросам у Януковича, а с декабря 2012 года и до момента потери власти Януковичем был министром иностранных дел.

"Оставался оптимистом, несмотря ни на что"

В 2013 году все рекламные и медийные активы Atlantic Group были выведены в отдельный холдинг Agama Communications. В него вошли, в частности, Talan Communications (агентство интегрированных маркетинговых сервисов), Clever Force (торговый маркетинг), Talan-Events (ивент-маркетинг), Provid DDB (агентство полного цикла) и другие.

Atlantic Group стала позиционироваться как компания, предоставляющая полный спектр услуг для бизнеса, включая коммуникации, data-услуги и сервисы.

Но, как рассказал наш источник на рекламном рынке, в бизнесе Старицкого в последнее время все было не очень хорошо.

"Ушла одна из топ-менеджеров Татьяна Василенко со своей командой. В 2017 году уволили тогдашнюю СЕО Agama Communications Ирину Новикову. Новикова подала в суд на бывшего работодателя и выиграла его и восстановилась на работе. Уже позже начались проблемы в бизнесе — холдинг потерял несколько рекламных брендов и ключевых клиентов. В частности, ушел многолетний клиент агентства Media Direction Ferrero. Правда, агентство тут не виновато, клиент ушел по сетевому контракту, но в любом случае это потеря 100 млн гривен в год", — рассказал наш источник.

В последний рейтинг рекламных холдингов Agama Communications в топ-7 не вошел. В рейтинге за 2018-2019 год он замыкал десятку крупнейших.

В 2018 году медийное агентство Media Direction заняло 11 позицию в рейтинге по биллингам с показателем 403 млн гривен. Для сравнения: В 2016 году агентство входило в топ-5 по биллингам.

"Возможно, все это не критично, но и былых достижений уже не было. Нужно было восстанавливать позиции", — говорит наш источник.

Впрочем, по словам друзей и коллег Старицкого, сам он не делал трагедии из неудач в бизнесе.

"Это был человек - позитив. Всегда очень оптимистично настроен и полон новых идей. Он входит в правление Всеукраинской рекламной коалиции, курируя международные связи. Уверен, если бы не эта трагедия, он бы еще очень много сделал", — говорит Лазебник.

"Трудные времена бывают в жизни у каждого бизнесмена. Но Сергей умел их преодолевать. У него было стратегическое видение бизнеса. То, чем, увы, не владеют многие другие предприниматели. Он не просто работал на рынках. Он их создавал. Собственно, рекламный рынок Украины во-многом создал именно он", - говорит один из близких знакомых Старицкого.