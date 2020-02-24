Партия "Слуга народа" уже начала подготовку к местным выборам.

Для каждой области назначены свои ответственные за отбор кандидатов в депутаты от этой политической силы.

Впрочем, в самой партии к такому подходу есть вопросы. Распространено мнение, что некоторые кураторы назначены для проформы, а на самом деле избирательные списки будут формироваться кулуарно совсем другими людьми по договоренности с Офисом президента. Параллельно в партии власти разворачивается борьба вокруг выдвижения кандидатов в мэры крупных городов.

Подробности - в материале "Страны".

Каждой области по уполномоченному

Важно, что выборы на местах, запланированные на 25 октября, пройдут уже по новому Избирательному кодексу.

Подобно Верховной Раде, областные советы и горсоветы крупных городов (более 90 тысяч жителей) будут избираться по открытым партийным спискам без мажоритарки.

Депутатов горсоветов малых городов (менее 90 тысяч), поселковых и сельских советов выберут по многомандатной мажоритарной системе, когда избиратель имеет только один голос, но победителей на округе будет 2-3, которые ранжируются по количеству набранных голосов. Впрочем, в парламентских кулуарах ходят слухи, что пропорционалку распространят на большую часть местных советов.

Заодно планируется уменьшить сумму залогов для регистрации на местных выборах партийных списков и кандидатов в мэры. После изменения формулы расчета суммы составляют порой сотни тысяч, а то миллионы грн.

Добавим, что выборы мэров крупных городов пройдут в два тура, а малых городов - в один тур.

В СН кандидатов на местные выборы обещают провести через партийное сито, которым якобы должны стать для каждой области и столицы специально назначенные люди из числа состоящих в партии депутатов, в том числе высокопоставленных во фракции людей.

"Они (ответственные депутаты — Ред.) будут помогать координировать связь местных избирателей с нашей партийной структурой на месте, с депутатами Рады", - сообщил журналистам в кулуарах председатель СН, первый заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко.

Есть версия, что кураторов будут называть уполномоченными президента по организации местных выборов.

Имена тех, кто вошел в их число уже известный.

Главе фракции Слуге народа Давиду Арахамии досталась его родная Николаевская область. На Киев первоначально планировали назначить главу партии Корниенко, но сейчас прошли слухи, что куратором назначат Тищенко.

Киевскую область будет курировать бизнесмен Артем Культенко, которого связывают с главой Офиса президента Ермаком.

Подавляющее большинство уполномоченных попали в Раду по списку СН.

Из мажоритарщиков в Черновицкой области — народный депутат Елена Лис, которая до избрания работала там учителем гимназии, в Тернопольской области — избранный в ней же народный депутат Владимир Гевко, ранее преподаватель, бизнесмен и местный политик, в Херсонской области — известный журналист, народный депутат Александр Дубинский.

Последний для области - необычный выбор. Ведь он прошел в парламент по одному из мажоритарных округов Киевской области.

По словам самого Дубинского, от предвыбоной работы на Киевщине он не будет отказываться.

"Херсонская область – самая сложная по стране. Она граничит с Крымом, тут активно работают прокремлевские партии, ведь Херсон входил в план Путина о "Новороссии". В области мощно работают теневые смотрящие, поэтому человека без опыта политической борьбы туда отправлять нельзя. В Киевской области я буду курировать штаб, мы поделили этот регион с Артемом Культенко 50% на 50%", - прокомментировал "Стране" сам Дубинский.

То есть, по логике Дубинского его отправили на область потому что он в силу своей антинационалистической позиции более приемлем для избирателей региона, чем кто-либо другой.

В тоже время, обращает на себя внимание тот факт, что Дубинский уже давно ведет войну против губернатора Херсонской области Гусева. Последнего он называет порохоботом и человеком Давида Арахамии, с которым у Дубинского напряженные отношения.

Поэтому то, что его назначили куратором именно Херсонской области вызвало в партии удивление.

"Есть мнение, что это такой троллинг Дубинского со стороны руководства "Слуги народа", которое, как известно, его не любит. Мол, ты мочишь губернатора, так иди в регионе поработай по выборам, покажи результат, если такой умный", - говорит источник в партии.

По другой информации, Дубинский, которого связывают с Игорем Коломойским, послужит противовесом интересам на Херсонщине черновицкого бизнесмена Ильи Павлюка, которому приписывают влияние на таможню и который, по слухам, также хочет оказывать влияние на фомирование списков на местные выборы.

Ответственной за Винницкой область стала народный депутат Алина Загоруйко, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Зеленского в Центризбиркоме.

За Волынскую — народный депутат Андрей Задорожный, руководитель юридической фирмы "Проксен".

За Днепропетровскую — Юрий Кисель, ранее бизнесмен в сфере строительства и однокашник Сергея Шефира, ныне - первого помощника Зеленского.

Уполномоченным в Донецкой области будет народный депутат Владлен Неклюдов, бывший прокурор Днепровской областной прокуратуры, попавший в скандал с "записями" Юзика.

В Житомирской области — народный депутат Андрей Клочко, кризис-менеджер из Киева.

В Закарпатской — народный депутат Юрий Аристов, бизнесмен, директор компании "Океанаполис", которая занимается импортом и оптовой продажей рыбы. Как уже писала "Страна", Аристов через ряд фирм связан с семьей президента и с семьей Шефира.

В Запорожской — народный депутат Александр Кабанов, сценарист студии "Квартал 95".

В Кировоградской — народный депутат Никита Потураев, политтехнолог из партии Игоря Коломойского УКРОП, а ныне один из главных политтехнологов "Слуги народа".

Львовская область отдана под ответственность народного депутата Романа Мулика, бизнесмена, экс-депутата Ивано-Франковского облсовета от Партии регионов.

Луганская — народному депутату Максиму Ткаченко, связанному с "Кварталом 95" по концертной линии.

Одесская — народному депутату Александру Сове, представленному в ювелирном бизнесе.

Полтавская — народному депутату Юрию Корявченкову (он же "Юзик"), бывшему участнику творческой группы Зеленского и его земляку.

Сумскую область закрепили за бывшим адвокатом, а ныне одному из спикеров фракции народным депутатом Александром Качурой, который в СН отвечает за партийное строительство.

Харьковскую — за народным депутатом Павлом Сушко, продюсером, бывшим представителем команды Зеленского в этой области (Сушко связан с местным влиятельным человеком Слюсаревым).

Черкасскую — за народным депутатом Александром Завитневичем, владельцем литейного завода в городе Смела Черкасской области. Завитневич вознглавляет в Раде комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. А его жена является одноклассницей Владимира Зеленского.

Черниговскую — за народным депутатом Павлом Халимоном, юристом и аграрием, официальным представителем Зе!Команды в Чернигове.

В комментарии "Стране" Халимон так описал свои обязанности: "Необходимо проанализировать политическую ситуацию, которая сложилась в регионе, провести отбор и спецпроверку лиц, которые будут принимать участие в кампании. Только после этого мы сможем сказать, что эти люди идут дальше с нами на выборы".

Он признает, что работа будет координироваться с руководством офиса президента, в частности, с первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым, который курирует регионы, а по партийной линии - с Корниенко.

"Депутаты местных советов - это тоже кадровый потенциал, который нужно изучать и направлять на реализацию политики президента", - говорит Халимон. Более того, он допускает даже закрепление статуса уполномоченных в законодательном поле. Собственно, Трофимов и Корниенко проводили собеседования с большинством кураторов областей.

Другой собеседник издания из числа уполномоченных дополняет: они должны работать в связке с главами областей и тамошними мажоритарщиками, но не будут руководителями избирательных штабов, которыми станут кто-то из сильных местных игроков, согласованных с ОП. Разнятся версии, будут ли утверждать они и кандидатов в мэры. Хотя, скорее всего, последнее слово будет за Банковой.

Но судя по кадровому составу, большинство кураторов представляет так называемую внутрипартийную группу "Квартал" (ближайшие друзья президента). И лишь некоторые из них - выходцы из других крупных групп влияния (например, Дубинский).

Другими словами, основные решения по выборам будут принимать непосредственно у Зеленского и в Офисе президента.

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов официально покинул Высший совет партии власти, но, по информации "Страны", сейчас помогает ей с местными выборами, фото: facebook.com/sluganarodu.official

Мажоритарщикам доверия нет

Что в СН и президентском офисе поставили не на победителей в мажоритарных округах, хотя те теоретически лучше знают ситуацию в областях — показательно. Особенно в случаях, когда эти уполномоченные — вообще пришлые люди.

Один из списочников полагает, что их появление в области только "взбодрит" ее. "Мы внесем диссонанс в политические процессы, но это их только активизирует", - говорит источник во фракции СН, назначенный на область.

Другое мнение — что ОП и зависящее от него руководство партии боятся еще большего укрепления в областях мажоритарщиков и роста своей зависимости от них.

"Каждый мажоритарщик пуповиной прирос к округу, и ему захочется, чтобы в местные советы пошли люди из его команды", - объясняет "Стране" народный депутат Евгений Шевченко, который прошел в Раду по мажоритарному округу в Запорожской области. Сам он поддерживает назначение коллеги Кабанова в область, называя его "равноудаленным от всех мажоритарщиков".

Но совсем отставлять мажоритарщиков от отбора на выборы ОП не хочет. Во всяком случае, один из депутатов пересказал "Стране", что ему предлагали 50% квоты в избирательных списках СН по его региону, если он поддержит все без исключения законодательные инициативы президента. Правда, такое предложение, по его словам, делают не всем мажоритарщикам.

Депутат Дубинский описывает такую же модель.

"Кураторы полностью формируют штаб, предлагают кандидата на главу областного штаба и половину людей, которые будут баллотироваться от "Слуги народа". Вторую половину обеспечивают депутаты-мажоритарщики из этой области, но за кураторами последнее слово. Вообще главные задачи для последних - следить, чтобы места в списках не продавали, а также понизить авторитет местных "королей" и выбрать лучшего кандидата на пост мэра областного центра от власти", - говорит "Стране" Александр Дубинский.

Как полагает политолог Анатолий Окстисюк, расчет ОП может быть еще и на то, чтобы отставить мажоритарщиков, проявляющих норов в парламентской работе, от переговоров с местными кланами, заинтересованными попасть в список популярной партии президента.

"Им (в ОП — Ред.) нужно показать, что мажоритарщики теряют вес, ничего не решают, а договариваться нужно с президентским офисом через людей, завязанных на президента или напрямую", - объясняет эксперт "Стране".

Если модель успешно пройдет проверку выборами, ее могут применить и для парламентской кампании. Если победа окажется натужной или вообще ее не выйдет, нужно будет искать новую и в условиях ужесточившейся со стороны политических оппонентов конкуренции.

Кто идет на Киев, Одессу, Днепр и Харьков

Испытанием, возможно, даже посерьезнее для партии власти станут выборы мэров городов-миллионников с учетом их влиятельности и ресурсности. Некоторые мэры имеют собственные высокие рейтинги и, решив снова баллотироваться, имеют хорошие шансы переизбраться.

Что может противопоставить им ОП, пока непонятно. Не исключено, что в команде президента предпочтут в ряде случаев договориться с городскими головами, способными победить, и не идти с ними на конфронтацию.

Как считают собеседники издания в Раде, все идет к тому, что такая договоренность будет достигнута с мэром Киева Виталием Кличко. Тот сумел удержаться на должности главы Киевского городской государственной администрации, несмотря на желание бывшего главы ОП Андрея Богдана его убрать, начав с этого общую смену власти в Киеве. Помог Кличко нынешний руководитель президентского офиса Андрей Ермак, вошедший сейчас в силу.

"Несмотря на свой имидж, Кличко всегда со всеми договаривается. Вполне вероятно, у него получится это и со "слугами", - говорит влиятельный собеседник издания во фракции "Европейская солидарность". Не выдвинуть своего кандидата в Киеве партия власти, конечно, не сможет, но откровенно слабая ставка не будет помехой для Кличко.

А слухи о том, что куратором Киева станет все-таки Николай Тищенко (который, как говорят, вместе с Богданом в свое время и убедил Зеленского оставить Кличко в покое) только усиливают разговоры о возможных договоренностей Банковой и Кличко.

В тоже время, еще один депутат от партии "Слуга народа", с которым пообщалась "Страна", полагает, что раное еще говорить о том, что столицу "сливают" Кличко.

"Думаю, что так бы хотелось самому Кличко и его лоббистам во власти. Но здравый смсл подсказывает, что у "Слуги народа" есть хорошие шансы взять большинство в Киевраде как минимум, а как максимум - поставить своего мэра. Но для решения даже первой задачи партию должен вести на выборы в столице сильный кандидат. И, с очень большой вероятностью, он выйдет во второй тур. И далеко не факт, что Кличко устоит. Другой вопрос - что нужно еще такого кандидата найти. Но время еще есть", - говорит "Стране" собеседник в партии.

Одно время ходили разговоры о прохладных отношениях ОП с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Его даже не позвали на представление нового руководителя Харьковской области Алексея Кучера в ноябре прошлого года. Тем не менее, сегодня, по словам источника в окружении Кучера, надежный канал связи с ОП у Кернеса есть.

"Мэр активно общается со Слюсаревым (по сведениям издания, он серьезно влияет на кадровую политику в Харьковской области - Ред.), а тот - с президентским офисом", - комментирует собеседник, попросивший об анонимности. При этом отбор конкурентов Кернесу команда власти в Харькове ведет ни шатко ни валко. "Решения пока нет. Но хотят, в частности, Бакумов (мажоритарщик от СН Александр Бакумов - Ред.) и Кучер", - говорит источник в окружении главы Харьковской ОГА.

Множатся желающие баллотироваться от партии власти в мэры Одессы.

По словам собеседника издания, знакомого с одесскими настроениями, в местных политических кругах упоминаются имена народных депутатов Алексея Леонова (его связывают с влиятельным предпринимателем Галантерником - Ред.), Александра Горенюка и Игоря Васильковского.

Будет ли кандидатом кто-то из них или некто другой, ему предстоит решать проблему по фамилии "Геннадий Труханов". Нынешний мэр, судя по всему, намерен баллотироваться и без боя не сдастся.

"Вот только он ходит под уголовным делами. Причем приговор по ним может даже чисто юридически перекрыть Труханову дорогу в мэры (подробнее об этом здесь читайте здесь - Ред.). Поэтому следим за руками. Если Труханову дают участвовать в выборах, значит, он нашел общий язык с Офисом президента, и это будет их главный кандидат, а не тот, кого выдвинет "Слуга народа". Возможно, еще раньше будет понятно по действиям Совы (куратора Одесского области от СН - Ред.)" - полагает собеседник издания в Раде, хорошо знающий ситуацию в Одессе.

Туманная ситуация пока и с Днепром.

По данным "Страны", действующий мэр Борис Филатов однозначно пойдет на выборы и уже начал активную подготовку.

Что касается "Слуги народа", то тут пока ситуцаия с кандидатами менее очевидная.

Источники в Офисе президента сказали "Стране", что на Банковой предложили подумать над возможностью пойти на выборы мэра нардепу-мажоритарщику от Днепра Максиму Бужанскому. Источник в его окружении не подтвердил и не опроверг такую информацию, переадресовав вопрос президентскому офису, отметив, что вряд ли "сам Бужанский мечтает о такой должности".

Время на поиск кандидатур у Офиса президента, конечно, есть. Возможно, команда Зеленского и не будет спешить, желая предъявить кандидатов в самый последний момент, чтобы их не успели сбить, и до последнего торговаться с действующими мэрами.