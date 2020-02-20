Как уже писала "Страна", на днях Конституционный суд принял беспрецедентное решение — отменил конкурсы, которые были проведены для судей Верховного суда в рамках судебной реформы 2016 года. Эксперты расценили это как фактическую ликвидацию Верховного суда. И сразу же начали гадать, что теперь будет — останутся ли в силе прежние решение ВС за последние 4 года, что ждет судебную систему страны, какие перспективы судебной реформы, которую начал в 2016 году Порошенко, и продолжил после прихода к власти Зеленский.

Помимо опасений, решение КС у многих вызвало одобрение, ведь признать создание "ручного" Верховного суда в 2016 году незаконным Конституционный суд не решался четыре года.

Но на тот момент полного текста судебного решения в свободном доступе еще не было. Недавно оно появилось на официальном сайте Конституционного суда.

"Полный текст ни о чем. По его результатам конституционная проблема не разрешена, а так сказать, "порешана", — прокомментировал "Стране" советник бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука Денис Невядомский.

"Страна" разбиралась, что написано в решении Конституционного суда по суду Верховному и какими будут его последствия.

Сразу два Верховных суда

Напомним: иск о признании неконституционным конкурса для судей ВС был подан еще на старте судебной реформы — в 2016 году. Тогда было принято решение о ликвидации Верховного суда Украины, но ликвидирован он так и не был. Зато был создан еще один ВС. То есть, Украина получила сразу два высших судебных органа — Верховный суд Украины и просто Верховный суд.

Юристы сразу же заговорили, что создание Верховного суда незаконное, так как никаких распорядительных документов на этот счет так и не появилось. Зато появились иски судей ВСУ, которые не прошли конкурсов или были переведены в другие суды.

Но при прежней власти этим искам не давали ходу. И только сейчас у Конституционного суда дошли руки до этого дела. По итогам оглашения вердикта, юристы заявили — КС ликвидировал Верховный суд.

Впрочем, после детального изучения текста решения КС стало понятно — первые выводы оказались не совсем точными.

Как пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, было признано, что решение о ликвидации Верховного суда Украины — незаконное. Но при этом КС не сделал вывод, что незаконным было и создание нового Верховного суда. В его интерпретации новый ВС является всего лишь переименованным Верховным судом Украины. "Изъятие слова Украина из словесной конструкции Верховный суд Украины не повлияло на конституционный статус этого органа государственной власти", — говорится в решении КС.

То есть, фактически, КС признал, что право на существование имеет два юридических лица — и Верховный суд Украины и просто Верховный суд, — говорит Кравец.

"Конституционный суд легализовал создание нового Верховного суда и фактически одобрил существование двух Верховных судов в Украине, чем создал еще больший коллапс в судебной системе", — отмечает Кравец. На балансе ВСУ остается его имущество (прежде всего, недвижимость), но при этом все дела будет рассматривать Верховный суд, так как это прописано в Процессуальном кодексе.

Чтобы разрешить эту правовую коллизию, теперь нужно разве что переводить всех судей Верховного суда в Верховный суд Украины (или наоборот), а "лишний" ВС ликвидировать. Но будет ли это сделало — большой вопрос.

"Большая палата Верховного суда может признать решение КС незаконным и попросту его не выполнять. Подобные прецеденты уже были", — говорит Кравец.

Работа для судей и пенсии по 150 тысяч

Конституционный суд своим решением признал незаконным увольнения и экзамены для судей, которые ранее работали в ВСУ. То есть, в теории теперь они могут вернуться на прежнее место работы. Стоит отметить, что оставшиеся не у дел судьи рьяно отстаивали свои права. И, помимо иска в КС, подали еще и многочисленные иски в ЕСПЧ.

Формально теперь они получили право вернуться.

"Судей, работавших на должностях в ВСУ, могут перевести на должности судей Верховного суда в результате исков о восстановлении, то есть будет увеличение численности судей Верховного суда. Но для этого нужны отдельные изменения к специальному закону и ЗУ "О государственном бюджете". Верховная Рада должна привести положения законодательства в соответствие с решением КС. Каким образом это сделать без обновления незаконно уволенных судей ВСУ, пока непонятно. Возобновление же этих судей требует увеличения штата и финансирования или увольнения уже назначенных новых судей Верховного суда", — отмечает адвокат, партнер АО "Радзиевский и Яровой" Анатолий Яровой.

Напомним: у судей ВС внушительные зарплаты — порядка 300 тысяч гривен в месяц. Поэтому возможное расширение судейского состава ударит по бюджету. Кроме того, в рамках судебной реформы Зеленского количество судей ВС, наоборот, уменьшили с 200 до 100. И это решение также обжаловано в КС.

Анатолий Яровой пояснил: "Поддержав иск судей предыдущего состава Верховного суда Украины, КС опирается на одну из ключевых норм Конституции о невозможности сужения уже существующих прав. Судьи ВСУ избирались бессрочно, Конституция и законы Украины предусматривают исчерпывающий перечень их увольнения, и там нет "переименования суда". Для этого Верховный суд Украины как структура должен быть ликвидирован, а не просто переименован. Более того, даже в этом случае, судьи должны были получить предложения о переводе либо в другие суды, либо в новую структуру".

Но, по словам управляющего партнера адвокатского объединения Credence Олега Татарова, не все так просто.

"Решение КСУ дает возможность тем судьям, которые отказались проходить конкурс оспорить свое увольнение, но это не означает, что они могут автоматически стать судьями сегодняшнего Верховного суда, ведь подобный механизм может быть определен только законом. Иными словами, Конституционный суд отдал принятие окончательного решения на откуп Верховной Раде, которая и должна определить место и статус судей предыдущего состава ВСУ путем внесение изменений в Закон Украины "Про судоустройство и статус судей", — сказал Олег Татаров.

Это далеко не все новости для судей. Конституционный суд узаконил также квалификационные оценивания и увольнения для тех, кто такой процедуры не пройдет.

"Это противоречит международным конвенциям, на что неоднократно обращал внимание ЕСПЧ (а там есть десятки дел на данную тему)", — пояснил Кравец.

По его словам, основанием для оценивания судьи (который назначается пожизненно) может быть исключительно его добропорядочность и следование букве закона.

"Дополнительные квалификационные оценивания подрывают независимость судов", — отметил эксперт.

Кроме того, КС обязал пересчитать пенсии всем судьям в отставке.

"КС считает, что ежемесячное пожизненное содержание судьи в отставке должно быть соразмерным с вознаграждением, которое получает действующий судья. В случае увеличения его размера пересчет ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания (пенсии - Ред.) судьи в отставке должен происходить автоматически", — говорится в решении Конституционного суда.

Это значит, что все судьи-пенсионеры получили право на существенное повышение пенсий. "Если сейчас они получают порядка 20 тысяч гривен в месяц, то будет 120-150 тысяч", — говорит Ростислав Кравец.

Что будет с решениями Верховного суда

Сразу же по следам скандального решения КС юристы предположили, что решения Верховного суда за последние 4 года могут признать недействительными. Но уточнили, что нужно читать полный текст решения и разбираться более предметно.

Но и сейчас единого мнения на эту тему нет.

Ростислав Кравец считает, что, раз создание Верховного суда было признано законным, то и к его решениям никаких вопросов быть не может. Но при этом остаются лазейки на будущее.

"Под всю судебную систему фактически заложили бомбу замедленного действия. Если в последующем решение КС будет пересмотрено, то могут быть вопросы и к решениям Верховного суда. Это могут использовать для отмены отдельных решений в ручном режиме. Скажем, таким образом можно будет отменить отдельные законы, к которым были вопросы по соблюдению регламента, но ВС признал (или признает) их легитимными. Скажем, если примут закон о земле, его в будущем, уже после смены власти, можно будет отменить таким образом", — говорит Кравец.

Олег Татаров также говорит, что все решения Верховного суда останутся в силе. "Главный вопрос, который всех беспокоит, поставило ли решение КСУ под сомнение легитимность принятых ВС решений? Нет, решения останутся в силе. Суть вопросов, которые оспаривались, скорее, материальная, в части приравнивания в выплатах при выходе в отставку и пенсиях судей ВСУ предыдущего состава к новоназначенным", — говорит он.

В то же время Анатолий Яровой считает, что постановления, принятые новоизбранными судьями Верховного суда (которые заняли места незаконного уволенных судей ВСУ), могут признать утратившими силу в связи с их принятием неполномочным составом суда. "Это может породить хаос в судебной системе, однако факт остается фактом", — отмечает эксперт.

Он пояснил, что Конституционный суд в своем решении отметил: судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия, но уже как судьи Верховного суда, ведь после "реформы" функции Верховного суда и его место в системе судоустройства Украины не поменялись. Другими словами - судей ВСУ уволили незаконно, в то время как их просто должны были перевести из ВСУ в Верховный суд, а увольнять их можно было только по основаниям, предусмотренным законом. А "переименование суда" таким ясно не является.

Отменят ли судебную реформу Зеленского?

Первая информация о решении Конституционного суда заставила юристов предположить, что теперь могут признать недействительной и судебную реформу, которую утвердил парламент уже при Зеленском (закон №1008).

"Следующее на очереди - решение по признанию неконституционной реформы Зеленского. Оно логично вытекает из нынешнего решения Конституционного суда", - отмечал ранее наш источник.

Впрочем, так как решение КС оказалось половинчатым — "и вашим, и нашим", то и никакой "судебной революции", судя по всему, не будет.

"Полный текст ни о чем. По его результатам конституционная проблема не разрешена, а так сказать, "порешана". Судьи ВСУ вольются в ВС, отставникам добавят денег и все. Статья 91 Закона про КСУ, принятого в 2016 году при Порошенко, говорит, что акты становятся неконституционными с момента вынесения решения или позже, (как указано в решении), но не "до", — пояснил "Стране" Денис Невядомский.

В тоже время, он не исключил, что судебную реформу Зеленского могут признать неконституционной по другому представлению.

А возможно и не только ее.

"После такого решения Конституционного суда по делу ВС, аналогичный иск может быть подан и успешно удовлетворен в отношении Офиса Генпрокурора, который, по сути, тоже является переименованной (не ликвидированной) Генпрокуратурой. И откуда также с нарушением норм Конституции были уволены прокуроры. Если такой иск будет подан и удовлетворен, это также поставит под вопрос полномочия и действия прокуроров в десятках тысяч уголовных дел, которые сопровождает ОГП. Это может привести к большому коллапсу в системе правосудия, но будет логичным последствием попыток имитировать реформы косметическими методами", — подытожил Анатолий Яровой.