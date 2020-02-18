Украинским медикам готовятся урезать зарплаты.

Во многих больницах уже появились предупреждения "об изменении условий оплаты труда" с 1 апреля этого года. Врачам обещают только минималку, то есть, 4,7 тысячи гривен в месяц. А кого такая зарплата не устраивает — могут увольняться, — заявляет руководство клиник.

Заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый считает, что все может оказаться еще хуже — некоторые больницы не смогут платить даже минималку, поэтому будут вынуждены переводить докторов на частичную занятость и сокращать "лишний" медперсонал.

Украинские медики и сейчас получают немного, но это все равно не "голая" минималка. Скажем, хирургам платят до 8 тысяч гривен, узким специалистам (невролог, ЛОР, гастроэнтеролог и др) — до 6 тысяч. В Киеве оклады выше — до 10-12 тысяч.

Причина зарплатных сокращений — начало второго этапа медреформы, который стартует с 1 апреля этого года. Именно под эту реформу врачам, наоборот, обещали повышение окладов. Но, судя по всему, о прибавках придется забыть. Ведь обещанное финансирование далеко не всегда покрывает даже себестоимость лечения.

Эксперты уже пугают последствиями: врачи станут массово увольняться, а больницы — закрываться. Пациентам же придется платить за лечение со своего кармана еще больше, чем сейчас. Хотя власти, наоборот, обещают, что с началом второго этапа медреформы все услуги для граждан станут бесплатными.

"Страна" разбиралась, почему врачей хотят посадить на хлеб и воду, и как это скажется на здоровье пациентов.

"Не все смогут платить даже минималку"

"Страна" уже писала о "зарплатных ультиматумах", которые выставило медикам руководство некоторых клиник. Так, в городской больнице на родине президента в Кривом Роге медиков предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение. Документ об этом опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

Похожие предупреждения появились и в других больницах. Об этом массово пишут доктора в профильных группах в Facebook. В частности, медики поделились копией предупреждения, которое вручило своим сотрудникам руководство Черниговской областной детской больницы. Это — практически полная копия криворожского варианта. Докторов предупреждают о "возможном временном изменении с 1 апреля 2020 года условий оплаты труда". "Фактические размеры заработной платы будут определяться с учетом средств на счете учреждения, но не менее минимальной зарплаты, определенной действующим законодательством", — говорится в документе.

Похожее предупреждение получили врачи харьковского психиатрического диспансера №3.

Такие "письма счастья" сейчас вручают медикам практически по всей стране, — подтвердил "Стране" глава Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко.

Глава Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский говорит, что "в Киеве есть только единичные случаи, но общими усилиями профсоюза и столичных властей пока удаётся предупредить такие незаконные действия работодателей". Впрочем, среди киевских докторов все равно активно муссируются слухи, что зарплаты могут урезать.

Стоит отметить, что зарплаты у медиков и сейчас, мягко говоря, невысокие. Так, медсестры и молодые врачи получают ту же минималку, но с премиями на руки выходит до 5-6 тысяч. У более опытных докторов зарплаты в регионах до 6-8 тысяч, в Киеве — до 10-12. Если им оставят только минимальную зарплату, то за вычетом налогов это будет меньше 4 тысяч гривен в месяц.

А кого такая зарплата не устраивает — могут увольняться. "Согласно статье 32 КЗоТ Украины, работник имеет право на свое усмотрение согласиться с изменением существенных условий или отказаться от работы в новых условиях", — говорится в предупреждении, которое вручили медикам в Черниговской областной детской больнице.

Правда, как говорит аналитик в сфере здравоохранения Ассоциации городов Украины Светлана Осташко, предупреждения, которые вручают медикам, еще не значат, что зарплаты им точно урежут. "Меняется схема финансирования, поэтому руководство клиник не знает, какой будет ситуация, вот и перестраховывается", — говорит она.

Константин Надутый считает, что в действительности все может оказаться еще хуже. "Даже минималку многие клиники могут гарантировать только в апреле, а с мая и она уже будет под вопросом", — отмечает эксперт.

Реформа без зарплат

Причина, на которую ссылаются руководители клиник, объявивших о снижении зарплат, — начало второго этапа медреформы с 1 апреля этого года.

"Страна" уже подробно писала о ее сути. Главное нововведение — изменение схемы финансирования. Сейчас больницы получают медицинскую субвенцию, которая в том числе, покрывает расходы на коммуналку и зарплаты. Но с 1 апреля субвенции (оставят только 60% от прошлогоднего показателя) и начнут платить за каждый пролеченный случай по специальным тарифам, недавно утвержденным Кабмином.

Сами медики называют эти тарифы явно заниженными. Некоторые ценники занижены на 40-80%, а некоторые — в разы. Так, лечение острого инфаркта миокарда Минздрав оценил в 16 тысяч гривен, тогда как в реальности стоимость может составить до 50-70 тысяч в зависимости от сложности случая.

По туберкулезу и лечению психических заболеваний тарифы вообще нереальные. "Страна" уже писала, что после перехода на новую схему финансирования, многие тубдиспансеры и психиатрические клиники закроются, а их пациенты окажутся на улице.

Но, чтобы получить даже эти деньги, клиникам еще нужно заключить договоры с Нацслужбой здоровья, а под ее критерии подходят далеко не все междучреждения.

Скажем, чтобы получить финансирование на лечение инсультов, неврологическое отделение должно иметь компьютерных томограф, а такое оборудование есть далеко не у всех. "Многие районные больниц даже не будут подавать заявки в НСЗУ, так как заранее знают, что не пройдут", — рассказала Светлана Осташко.

Такие больницы останутся на скудной бюджетной субвенции и финансировании местных бюджетов, а их возможности невелики. Так что там ожидается не только снижение зарплат, но и сокращение персонала.

"До конца года медучреждениям оставят 60% медицинской субвенции. Но 85% финансирования шло на зарплаты. То есть, этих денег не будет хватать даже на фонд оплаты труда", — говорит Константин Надутый.

Во многих городах есть еще муниципальные доплаты врачам. В Киеве, по словам Кубанского, средняя зарплата медиков за счет таких доплат на треть выше, чем в целом по Украине. И городские власти заверили, что в этом году доплаты сохранятся.

Подобные программы есть также в Днепре, Полтаве и др.

Но неясно как долго местные власти смогут доплачивать врачам. Ведь проблемы с финансированием есть и у местных бюджетов. В некоторых городах уже предупреждают, что не могут "тянуть" еще и врачей.

Так, запорожская ОГА разослала руководителям местных больниц письмо, в котором просит в связи с ограниченным финансированием рассмотреть вопрос сокращения доплат, связанных со "стимулированием и премированием работников".

Парадоксально, но именно с началом второго этапа медреформы медики, наоборот, рассчитывали на увеличение зарплат. "В законе о медгарантиях указано, что в расчет стоимости тарифов должна закладываться зарплата врача на уровне в 250% от средней по стране за предыдущий год, то есть, порядка 27 тысяч гривен", — пояснил Сергей Кубанский.

На первичке, которую реформировали в прошлом году, зарплаты многих семейных врачей выросли до 18-20 тысяч гривен. По словам Осташко, на 2-3 тысячи гривен увеличились также зарплаты полтавских докторов (пилотный проект по новой схеме финансирования там уже идет).

Но, судя по всему, в новые тарифы на медуслуги под второй этап реформы повышения зарплаты для докторов не учли. Причина банальна — дефицит бюджетных средств.

Впрочем, в некоторых больницах зарплаты у врачей все же могут вырасти. Тут все зависит от уровня клиники и полученного финансирования. Под ударом окажутся, прежде всего, медучреждения в небольших городах. Там речь может идти не только о снижении зарплат, но и о массовых сокращениях и даже ликвидации больниц.

Чем это закончится для пациентов - предугадать несложно. Придется ехать за медпомощью в соседние населенные пункты, где останутся больницы. "В Винницкой области уже проводили эксперимент, сколько времени займет путь до опорной больницы. Выяснилось, что "Скорая" будет везти пациента с инфарктом или роженицу до полутора часа. Это прямая угроза здоровью людей. Плюс нужно будет увеличивать парк "Скорых", - рассказал Константин Надутый.

Доплатят пациенты

Готовясь ко второму этапу реформы, больницы прошли процесс автономизации, то есть, стали коммунальными некоммерческими коммерческими предприятиями. Это значит, что теперь они не привязаны к тарифной сетке, как ранее, а значит, могут устанавливать зарплаты персоналу по своему усмотрению. Главное — не ниже минималки. Но и это требование можно обойти, скажем, оформив сотрудника на неполную ставку.

Но в любом случае условия оплаты труда должны быть прописаны в новых коллективных договорах, а их пока не заключили. Поэтому любое снижение зарплат является нарушением действующего законодательства, — говорит Сергей Кубанский. Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко говорит, что врачи, если им урежут зарплаты, могут судиться.

Но не факт, что доктора массово пойдут в суды. Многие попросту уволятся и уедут на заработки в Европу (наших медиков принимают, в частности, в Польше, Чехии, Германии). Врачи пенсионного возраста (а их в сфере здравоохранения — больше 20%) станут уходить на заслуженный отдых.

А остальные будут работать, рассчитывая на "благодарность" пациентов. "Врачи и сегодня работают не только за зарплату. Многие живут за счет того, что им положат в карман пациенты. Так будет и дальше", — считает Константин Надутый.

То есть, получается, что украинцам придется доплачивать за лечение еще больше, чем сейчас. И это при том, что власти, наоборот, рекламируя реформу вторички, заявляют, что людям больше ни за что не придется платить — все компенсирует государство.

"По этому поводу не исключены конфликтные ситуации. Люди будут требовать обещанной бесплатной медицины, а больницы попросту не смогут ее обеспечить", — подытожил Надутый.