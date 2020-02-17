Народный депутат Александр Дубинский ("Слуга народа") спрогнозировал принятие Верховной Радой на этой пленарной неделе решения об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Заявление выглядит странно, учитывая тот факт, что парламент завяз в рассмотрении множества поправок к законопроекту о свободном обороте земли и отвлекаться на другие вопросы не имеет права.

Но в парламентских кулуарах опять пошли слухи, что часть поправок может быть снята, что приблизит голосование, после которого депутаты сразу возьмутся за вопрос Сытника.

Реальный ли это сценарий, разбиралась "Страна".

Поправки остаются

В предварительной повестке работы Верховной Рады на эту пленарную неделю, опубликованной на парламентском сайте, стоят десятки законопроектов. Однако подготовка такого документа - всего лишь формальность. Рада ушла с головой во второе чтение законопроекта №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения”. Другими вопросами в этот момент заниматься нельзя. На прошлой пленарной неделе депутаты остановились на 216-й поправке. А всего было предложено при подготовке ко второму чтению 4018 поправок. На момент старта второго чтения их осталось, правда, 3800.

Как писала “Страна”, по долгому пути Рада пошла после того, как провалились попытки земельного лобби разным способом уменьшить количество поправок, а то и проголосовать ad hoc за проект в редакции аграрного комитета, выгодной лоббистам законопроекта (т.е. отбросив большую часть поправок). По оценкам во фракции СН, процесс затянется на пять пленарных недель, то есть два календарных месяца. А если продлевать пленарное заседание на полтора-два часа в день - один месяц.

Тем не менее, перед началом пленарной недели пошел слух об обсуждении некоего альтернативного сценария, призванного максимально сократить рассмотрение и затем вынести вопрос Сытника на голосование.

Правда, каким образом, непонятно. Если речь опять пойдет о снятии поправок, сомнительно, что наиболее последовательные противники продажи земли - фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина" откажутся от своих.

В тоже время, сегодня телеграм-канал "Темный рыцарь" (как считается, его ведут депутаты от "Слуги народа", близкие к Коломойского, в том числе и Дубинский, что последний отрицает) запустил слух, что ОПЗЖ якобы по договоренностям с властями готов отозвать свои правки, что обеспечит окончательное принятие этого закона уже в четверг.

Однако, в "Оппоплатформе" это сразу же опровергли.

“Мы будем требовать, чтобы по всем внесенным нами поправкам проводилось голосование”, - заявил народный депутат Александр Пузанов (ОПЗЖ) "Стране".

При этом он считает, что земельное лобби во фракции СН вряд ли вернется к варианту ad hoc или пойдет на "нарушение регламента", вроде ночных голосований, ведь это “поставит под сомнение юридическую чистоту грядущего голосования”, что позволит затем оспорить закон в Конституционном суде. И сама по себе эта угроза может отпугнуть потенциальных покупателей земли.

“Если попытаются принять такое вопиющее решение (пойти на нарушение регмента для рассмотрение закон - Ред.), думаю, все фракции, не состоящие в монобольшинстве, заблокируют трибуну и президиум. И мы получим очередной парламентский кризис, который, возможно, проявится даже в непарламентских формах, например, улица подключится. Вряд ли они заинтересованы в таком развитии событий”, - комментирует депутат Пузанов (ОПЗЖ).

"Мы находимся в процессе рассмотрения законопроекта, определена его процедура, и уже ничего менять до голосования во втором чтении и в целом нельзя”, – заявил нардеп от "Оппоплатформы" Нестор Шуфрич.

Отметим также, что настаивают на обсуждении своих предложений к законопроекту и во фракции “Батькивщины”.

“Одну мою поправку рассмотрели, осталось еще три. Я считают их адекватными и снимать не собираюсь. И не слышал, чтобы мои коллеги от своих отказались”, - сообщил член фракции Алексей Кучеренко “Стране”.

Но и во фракции СН говорят, что все будет идти своим чередом. “Разбор поправок будет продолжаться столько, сколько нужно. Я не исключаю, что отдельные авторы поправок отзовут их. Но массового отзыва я не жду”, - прокомментировал член фракции Александр Качура “Стране”.

“Никаких изменений в принятии законопроекта (о земле - Ред.) быть не может”, - заверил еще один собеседник среди депутатов монобольшинства.

Сытника рассмотрит комитет

Тем любопытнее анонс известного возмутителя спокойствия во пропрезидентской фракции и во всем парламенте народного депутата Александра Дубинского (СН).

14 февраля он написал на своей странице в Фейсбуке, что на “будущей пленарной неделе” (т.е. на этой) Рада может выразить недоверие главе НАБУ Артему Сытнику.

Как писала “Страна”, проект постановления об его увольнении № 3039 был зарегистрирован еще 7 февраля. В карточке документа сказано, что авторский коллектив насчитывает 216 депутатов.

И, как утверждает депутат Дубинский, подписанты продолжали пребывать и после регистрации проекта. Большая часть - члены фракции СН.

Но есть и представители фракций ОПЗЖ, “Батькивщины”, “Европейской солидарности” (ЕС), депутатских групп “За будущее” и “Доверие”. Потенциально депутаты этих парламентских объединений могут добавить голоса до необходимых для принятия 226-ти и даже сверх того.

“В сравнении с "слугами народа" во фракции ЕС единицы подписали увольнение Сытника. Но, думаю, при голосовании фракция даст еще голоса. К главе НАБУ вопросы остались еще с прошлого созыва (когда ЕС называлась “Блоком Петра Порошенко” - Ред.)” - говорит собеседник, близкий к ЕС.

Как писала “Страна”, Сытник попал в громкий скандал после того, как стало известно о его дорогом отдыхе за чужой счет. Он не вписал его в декларацию, за что на него составили административный протокол о коррупции. Далее глава НАБУ проиграл все суды и оказался в реестре Национального агентства предотвращения коррупции. Как коррупционера его теперь и хотят уволить в Раде.

Сам Сытник заявляет, что против него интригуют депутаты, которые связаны с главой МВД Арсеном Аваковым (против сына которого НАБУ ведет "рюкзачное" дело), а также с Игорем Коломойским (Бюро ведет дело по "Приватбанку").

Аваков ответил на эти обвинения так: "начальник НАБУ, коррупционер из реестра, ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя".

По информации издания, на заседании регламентного комитета на этой неделе может быть рассмотрен проект постановления о Сытнике. Если комитет не против, дальше его ждет сессионный зал, где, судя по всему, голосов должно хватить за отставку.

Но, повторимся, процесс может затормозить на месяц рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли.

Поэтому, когда появился "слив" от "Темного рыцаря", что фракция ОПЗЖ якобы готова снять свои правки это было воспринято многими как свидетельство начала реализации плана по "ускорению" отставки Сытника.

Однако "Оппоплатформа" информацию по отзыву правок опровергла, что указало на то, что в реальности никаких договоренностей, скорее всего, не было. А если какие-то переговоры на этот счет и шли, то они не завершились успехом.

"Если бы договоренности "Сытник в обмен на закон о земле" на самом деле были, то информацию о них вряд ли бы сливали раньше времени", - отмечает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Даже Арахамия (глава фракции "Слуга народа" - Ред.) признал, что если бы не “Оппоплатформа”, то закон о земле давно бы приняли. Возможно, авторы вброса хотели показать, что не такая уж эта фракция принципиальная, раз готова по неким конъюнктурным соображениям отозвать поправки. Ради торга готовы отступить. Правда, теперь, когда фракция опровергла, эффект получается обратный", - резюмирует политолог Вадим Карасев в комментарии "Стране".

Что касается Артема Сытника, то из опубликованной сегодня его переписки с пранкером "Джокером" следует, что глава НАБУ надеется на поддержку западных партнеров.

"Суровые месседжи они (украинская власть - Ред.) получили. Выбор за ними", - написал глава НАБУ.