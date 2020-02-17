Украинцам предлагают начать самим копить себе на пенсию.

Еще в конце прошлого года в парламенте появился законопроект №2683 "Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении". А недавно в Верховной Раде зарегистрирован также проект №3058, прописывающий изменения в работу негосударственных пенсионных фондов.

То есть, власти постепенно готовят законодательной поле под новую пенсионную схему.

Если эти проекты примут, украинцам уже с 2023 года придется отчислять себе на будущие пенсии не меньше 1% от зарплаты, а работодателям доплачивать еще 2%.

Этими деньгами будут распоряжаться пенсионные фонды, которые государство отберет на специальном конкурсе.

С одной стороны, накопительные пенсии позволяют рассчитывать на более зажиточную старость. Ведь помимо обычной пенсии человек сможет получать еще дополнительную. Но это только в теории.

Как отмечает глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, в проектах не прописано практически никаких гарантий для граждан.

"То есть, на момент вашего выхода на заслуженный отдых фонд может обанкротиться, деньги — исчезнуть в неизвестном направлении, а вы — останетесь на старости лет без пенсии. В такий ситуации проще и надежнее хранить деньги под подушкой", — считает он.

Впрочем, если накопительной страхование станет обязательным, хранить деньги под подушкой попросту не получится — их в обязательном порядке будут взыскивать со всех работающих граждан и работодателей. Как эти средства будут хранить, и главное, приумножать, пенсионные фонды в условиях достаточно ограниченных способов инвестирования — вопрос пока открытый.

"Страна" разбиралась, как в Украине будут вводить накопительные пенсии.

Портфели для пенсий

Идея об обязательном накопительном пенсионном обеспечении для Украины не нова. Еще весной прошлого года законопроект на эту тему презентовала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. В нем прописывалось, что граждане будут отчислять на будущие пенсии на начальном этапе 2% от зарплаты, а затем — до 10%.

Но в предверии выборов документу так и не дали ход.

В парламенте он появился уже при новой власти — в последних числах декабря 2019 года.

В числе авторов проекта — глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова, народные депутаты Вадим Струневич, Сергей Гривко, Павел Халимон (все — от "Слуги народа").

Схему для накопительных пенсий немного переписали. По ней все работающие граждане в обязательном порядке будут перечислять в счет будущих пенсий не менее 1% от зарплаты. Но по желанию процент отчислений можно увеличивать. То есть, с минимальной зарплаты в 4,7 тысяч гривен нужно будет ежемесячно платить 47 гривен, а со средней (около 12,3 тысяч гривен) — 123 гривны.

Работодателям придется платить еще по 2% от зарплаты каждого сотрудника. А если человек примет решение отчислять на пенсии больше 1%, то вырастут и платежи с работодателей — до 5%.

Эти деньги будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах в новой структуре — Пенсионном казначействе, а также в негосударственных пенсионных фондах, которые пройдут специальный отбор. В случае преждевременной смерти человека, средства обещают передавать наследникам.

Управлять пенсионными деньгами станут прошедшие отбор компании по управлению активами, а хранить — банки.

Людям можно будет выбирать "пенсионные портфели" — консервативный, сбалансированный или динамичный. Отличие в том, как будут инвестировать ваши накопления. Скажем, консервативный портфель предусматривает вложения в менее рискованные, но при этом и менее доходные инструменты. То есть, много заработать на процентах тут не удастся, но зато больше шансов сохранения денег. Динамический портфель, наоборот, предусматривает более рискованные, но при этом и более доходные способы инвестирования. А сбалансированный портфель сочетает оба вида инвестирования. если вы сами не выберете свой пенсионный портфель, за вас это сделают управляющие компании.

Накопленные деньги можно будет получить разово (всю сумму), либо частями — как обычную пенсию, то есть, помесячно.

По расчетам авторов законопроекта, если изначально пенсионный взнос (самого работающего и работодателя) составит 3%, то к 2030 году — 4%, 2040 году —5%, 2050 году — 7%.

Также в расчетах указаны прогнозы по росту средних зарплат: в 2023 году это будет порядка 12,8 тысяч гривен, в 2030 году — около 22 тысяч, в 2040 году — 39,3 тысячи, а к 2050 году — порядка 59 тысяч гривен в месяц. То есть, к 2050 году взнос среднестатистического украинца на пенсию должен составлять больше 4 тысяч гривен в месяц.

Плательщиков взносов будет порядка 10 тысяч человек. Что позволит аккумулировать сначала 0,09% от ВВП, а к 2050 году — 2,2%.

При этом на новую пенсионную структуру — Пенсионное казначейство — хотят направить на первом этапе 6,5 млн гривен из государственного бюджета, а далее оно будет получать комиссию (0,1% от суммы активов участников).

В пояснительной записке к законопроекту указано, что государство все сложнее тянуть существующую в Украине солидарную систему пенсионного обеспечения. На начало 2018 года в Украине насчитывалось 11,7 млн пенсионеров, а это почти 28% всего населения страны. При этом украинская нация стремительно стареет. По прогнозам ООН, если ситуация кардинально не изменится (а пока к этому нет никаких предпосылок), доля пожилых граждан вырастет до 32%.

То есть, в такой ситуации платить пенсии будет попросту не из чего. Уже сейчас в Украине официально работает и платит взносы в ПФ порядка 7 млн человек, то есть, тех, кто перечисляет деньги на пенсии меньше, чем самих пенсионеров. Отсюда — огромный дефицит Пенсионного фонда (порядка 180 млрд гривен в год) и отсутствие возможностей повышать пенсии.

Об этом прямо сказал президент Владимир Зеленский в одном из своих недавних видеобращений.

"Есть бюджет. Мы не может просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий?", — отметил он.

А дальше будет только хуже. Поэтому власти хотят решить проблему за счет накопительного страхования.

На какую прибавку к пенсии можно рассчитывать

При этом в самом законопроекте нет расчетов по тому, как обязательные взносы могут сказаться на размере будущих пенсий, то есть, на какую дополнительную сумму можно будет в итоге рассчитывать. "Мы просили — дайте расчеты, что человек в результате будет получать, но ответа пока нет", — рассказал "Стране" глава управления социального страхования и пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Украины Владимир Максимчук.

Понятно, что все индивидуально — размер будущей накопительной пенсии будет зависеть от суммы взносов, сроков накопления и т.д.

Так, к примеру, если человек будет платить взнос с зарплаты в 4700 гривен, то за год набежит около 1700 гривен (при условии, что вы платите 1%, а работодатель - 2%), а за 10 лет —17 тысяч гривен. То есть, украинцы, которые начнут откладывать на пенсию в 50 лет, и будут получать доплаты еще 20 лет на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать всего на дополнительные 70 гривен в месяц. С учетом инвестиционного дохода на эти деньги сумма может немного вырасти. Но не особо. В расчетах к законопроекту прогнозируется, что средняя инвестиционная доходность по пенсионным вкладам составит от 3% в 2023 году до 1,4% к 2050 году.

Если платить взнос со средней зарплаты (на данный момент — 12,3 тысячи гривен), то за год можно накопить порядка 4,4 тысяч гривен. При условии, что человек начнет откладывать в 40 лет, на момент выхода на пенсию на его счете будет больше 88 тысяч гривен, а этого хватит на 366 гривен доплат в течение последующих 20 лет.

Для тех, кто только начинает карьеру, и станет отчислять на пенсию с 25 лет, есть шанс до выхода на заслуженный отдых накопить 154 тысячи (при условии отчислений со средней зарплаты в 12,3 тысячи). А это порядка 640 гривен к пенсии. Понятно, что при условии роста была отчислений размера зарплаты эта сумма также будет меняться.

Скажем, если вносить отчисления с зарплаты в 50 тысяч гривен, за год получается 18 тысяч гривен. За 20 лет реально накопить 360 тысяч, а это по 1,5 тысячи гривен к пенсии.

Стоит отметить, что сейчас накопительное пенсионное страхование в Украине тоже работает. Но в нем участвует всего 860,8 тысяч человек, из которых пенсии уже получает 82,7 тысяч человек. Размер пенсионных выплат — 878,6 млн гривен (то есть, по 10,6 тысяч гривен на каждого пенсионера). При этом сумма уплаченных взносов по состоянию на 2019 год превысила 2 млрд гривен.

Ни денег, ни пенсии?

Но накопительные пенсии могут стать ловушкой для пенсионеров, — предупреждает Ростислав Кравец.

Проблем тут несколько. Во-первых, непонятно, что будет с курсом доллара и инфляцией.

В прогнозах, приведенных к законопроекте, отмечается, что в 2023 году инфляция в Украине составит 5%, а к 2050 году снизится до 2%. Но пока непонятно, удастся ли нашей сырьевой и зависимой от внешней конъюнктуры экономике удержаться в рамках этих показателей. Как показывает практика, на волне экономического кризиса инфляция в Украине исчисляется двухзначными цифрами.

"Мы относимся к идее накопительных пенсий очень осторожно. Экономическая ситуация в Украине нестабильна, поэтому нет гарантий сохранности денег вкладчиков. Закон в случае его принятия вступит в силу с 2023 года, возможно, к тому времени что-то поменяется, но пока особого оптимизма нет", — отмечает Максимчук.

Во-вторых, есть вопросы к самой системе пенсионных фондов.

11 февраля этого года в парламенте зарегистрирован законопроект №3058, который предусматривает внесение изменений в существующее законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении. В документе, в частности, более четко прописаны обязанности негосударственных ПФ, требования по открытию ими информации (обязательно указание основателей), согласование инвестиционных деклараций (то есть, как фонд собирается распоряжаться вашими деньгами) с контролирующими государственными органами, регулярные проверки негосударственных ПФ, включение в совет ПФ представителей вкладчиков, публичные отчеты фондов и пр.

Но, как говорит Кравец, гарантий для украинцев, которые будут отчислять свои деньги на старость, по-прежнему немного.

А вопросов возникает немало даже к на первый взгляд вполне респектабельным пенсионным фондам. Стоит вспомнить хотя бы скандал с ПФ Нацбанка.

В 2015 году СБУ начало расследование в отношении экс-руководителя фонда Олега Макаренко. Его обвинили в многомиллионных растратах средств ПФ (речь идет о сумме более 11 млрд гривен). Но пока никаких решений по этому делу нет.

По данным исследования "Негосударственное пенсионного обеспечение в Украине: оценка и рекомендации", подготовленном проектом USAID "Трансформация финансового сектора", за последние пять лет участники негосударственных ПФ получили реальный инвестиционный доход — минус 8,1% (с учетом инфляции и затрат на услуги фондов), то есть, попросту говоря, теряли свои деньги. К примеру, на счете участника ПФ железнодорожников "Магистраль" на 2018 год было всего 118 гривен пенсионных накоплений, — приводится пример в исследовании.

Нужно принимать еще ряд законодательных актов, которые бы прописывали процедуру отбора ПФ для участия в программе, а также гарантировали сохранность денег для украинцев, - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

В-третьих, пока не совсем ясно как негосударственные фонды будут приумножать средства будущих пенсионеров. Ведь надежных инструментов для инвестирования не так много. В то же время должны быть, как минимум, защищены от инфляции, иначе в накоплении вообще отпадает смысл, - говорит Забловский.

Как отметил экономист Виктор Скаршевский, кроме банковских депозитов и ОВГЗ особо инвестировать некуда, ведь в Украине фактически нет рынка капитала. Поэтому, систему нужно реформировать в комплексе. Накопительное пенсионное обеспечение будет эффективным только в работающей экономике, — говорит эксперт.

"Если ПФ будут размещать средства на депозитах, то что мешает самим украинцам копить себе на старость точно таким же образом, но при этом еще и не платить комиссионные пенсионному фонду. Человек может сам разместить деньги в банке и даже если тот обанкротится, получить компенсацию на депозит до 200 тысяч гривен от Фонда гарантирования вкладов. Тогда как вложив деньги в негосударственный ПФ, можно остаться вообще ни с чем", — говорит Кравец.

Но копить самостоятельно можно было бы в случае добровольного участия в новой программе. А если она станет обязательной для всех, то пенсионные взносы рискуют превратиться в своего рода пенсионный налог.

Как еще могут переписать законопроект?

Как рассказал "Стране" исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, вопрос накопительного пенсионного обеспечения будет вынесен на ближайшее заседание профильного комитета. На нем также должны рассмотреть альтернативный проект на эту тему, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Это законопроект №2683, который подала народный депутат от ОПЗЖ Наталия Королевская.

В нем, в частности, предлагается привлекать для хранения пенсионных накоплений только госбанки, передать управление негосударственными ПФ Кабмину, разрешить им инвестировать в течение ближайших пяти лет исключительно в государственные ценные бумаги, а также предусмотреть добровольное участие в негосударственном пенсионном накоплении в течение первых 10 лет работы новой системы.

"Ну и главное. Внедрение накопительной пенсионной системы после обеспечения бездефицитности бюджету Пенсионного фонда Украины. То есть никогда", — написал на своей странице в Facebook член совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Григорий Овчаренко.

Впрочем, другие эксперты настроены менее скептично.

"В альтернативном законопроекте более четко прописаны нормы по гарантиям для вкладчиков. Надеемся, из него возьмут в основной проект хотя бы отдельные пункты", — говорит Максимчук.