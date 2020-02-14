Промежуточные выборы в Раду на одномандатном округе № 179 в Харьковской области, в которых будет участвовать кандидат от партии "Слуга народа" (СН), станут проверкой не только его самого и команды, но и потенциала рейтингов партии власти и лично президента Владимира Зеленского.

Проигрыш этого кандидата может иметь серьезные последствия.

Подробнее — в материале "Страны".

Кандидаты через "смотрины"

Согласно календарю Центральной избирательной комиссии (ЦИК), четверг, 13 февраля стал последним днем для подачи документов желающими участвовать в выборах на округе №179. Запланированы они на 15 марта. Округ включает в себя пять районов Харьковской области с центром в городе Краснограде.

По состоянию на 12 февраля Центризбирком зарегистрировал 14 кандидатов в депутаты. Но их точно будет больше — известны фамилии, а вообще процесс регистрации завершится 18 февраля.

Впрочем, уже сейчас кандидатов больше, чем было участников выборов 21 июля 2019 года — 11.

Среди претендентов не стоит ждать известного юриста, экс-замглвы администрации президента Андрея Портнова. В политических кругах ходили слухи о его планах баллотироваться здесь, так как замеры показывали его очень высокий рейтинг.

Но 13 февраля Портнов заявил, что на выборы не идет.

"Хочу поблагодарить всех вас за доверие и поддержку, но если я пойду на выборы и займусь округом, то не смогу эффективно и тщательно заниматься главным государственным и военным преступником (Порошенко - Ред.), командой его воров и мародеров. Думаю, я не должен браться за новое дело, не закончив предыдущее", - написал Портнов в своем телеграм-канале.

От "Слуги народа" по округу идет Виктория Алексейчук. В анкетных данных на сайте ЦИК сказано, что она живет в Харькове, сейчас безработная. Раньше кандидат юридических наук Алексейчук была доцентом кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Виктория Алексейчук, фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Бывший ее супруг - начальник отдела противодействия коррупции прокуратуры Харьковской области Александр Алексейчук. А ее ныне покойный свекр был заместителем Михаила Добкина, когда тот занимал пост губернатора Харьковской области.

Сейчас она числится советником председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера по вопросам науки, образования, культуры на общественных началах. Кучер выиграл прошлые выборы на округе №179, состоявшиеся 21 июля, а главой области его назначили в ноябре. В свое время Кучер, в качестве адвоката, защищал сына Авакова, по делу о рюкзаках, в связи с чем многие наблюдатели считают Кучера человеком главы МВД.

Алексейчук в предыдущую кампанию шла по округу №174 в самом Харькове, однако проиграла самовыдвиженцу Александру Фельдману, который в Раде присоединился к фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Кандидатуру Алексейчук уже по округу Кучера съезд СН выдвинул 3 февраля.

Что интересно: по словам собеседника издания в Харькове, близкого к Кучеру, Алексейчук была не единственной, кто рассматривался в Офисе президента (ОП) на округ от СН.

Якобы "смотрины" у первого замглавы ОП Сергея Трофимова, который отвечает за региональную политику, проходила также экс-начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области, а сейчас старший научный сотрудник НИИ правового обеспечения инновационного развития Академии правовых наук Татьяна Егорова-Луценко. Она, кстати, родом из Лозовой, которая входит в округ №179. Как уверяет собеседник, ее кандидатуру согласовали. Однако ситуацию переиграл Вадим Слюсарев, который, по сведениям издания, оказывает серьезное влияние на кадровую политику власти в области. "Слюсарев настоял на Алексейчук, и Трофимов с ним согласился. Егоровой дали отбой. Она пошла самовыдвиженкой, а СН выдвинула Алексейчук. Это при том что ранее Алексейчук в ОП не захотели утвердить на должность замглавы Кучера, дескать, не потянет", - говорит источник.

На вопрос "Страны", стоит ли в таком случае считать Алексейчук "человеком" Слюсарева (тем более что она участвовала и в предыдущей кампании, куда кандидатов отбирал, по информации "Страны", также Слюсарев), собеседник ответил: "Он чувствует, что будет ее контролировать. А раз он сейчас поддерживает, неважно, кто ее предложил ему в свое время".

Стоит сказать, что к кампании Кучера Слюсарев тоже был причастен, во всяком случае, косвенно. Уполномоченным лицом партии СН на округе Кучера был Вадим Беличенко, который по сайту ЦИК проходит как инженер ООО “Тиера”. Предприятие занимается арендой и управлением имущества,а владеет им именно Слюсарев.

Кучер набрал на округе более 50% голосов избирателей (37 127), примерно такой же результат был и у партии Зеленского. Директор института свободы и конкуренции (Харьков) Михаил Камчатный, который занимается мониторингом выборов, полагает, что высокая популярность СН в тот момент стала базовым рейтингом Кучера.

"Но и сам он отработал очень хорошо. Встречался с избирателями, диджитал-кампания была сильной. Думаю, что работавшие на него люди уже сотрудничают с Алексейчук. Сам Кучер, надо полагать, будет ей помогать, представляя как члена команды президента", - отметил он "Стране".

К слову, в распоряжении "Страны" есть результаты одного из соцопросов, проводившихся на округе в начале года. В нем кандидатом от СН назван некий Алексей Еськов. Человек под таким именем занимал №176 в избирательном списке "Слуги народа". Так же зовут владельца торговой сети “Дигма” в Харькове.

Проблемный округ

Сыграет ли админресурс за Алексейчук — большой вопрос. По округу также пойдет бывший руководитель Харьковской области Юлия Светличная, избравшая самовыдвижение.

Юлия Светличная, фото: www.facebook.com/svit.yuliya

"Людям нужны внимание, защита, развитие общины и решение конкретных проблем. Хорошо знаю это, потому что родилась в Харьковской области. Тут живу и работаю. Вместе с людьми. Забота и уважение к людям — вот моя политика! Вместе мы обеспечим энергию преобразований для Харьковщины и всей Украины", - написала Светличная на своей странице в Фейсбуке.

По мнению собеседника издания, близкого к Харьковской ОГА, на руку Светличной то, что часть глав райгосадминистраций остались с тех времен, когда она руководила областью. "Мэры (крупных Краснограда и Лозовой — Ред.) тоже будут на "растяжке" и, вероятно, станут работать и на кандидата от власти, и на Светличную", - говорит собеседник.

Дело еще в специфических особенностях округа. "По каждому из пяти районов нужно работать отдельно. Особенно сложно будет с Сахновщинским районом, где очень много маленьких сел и стало быть, участков. Предстоит большая организационная работа, чтобы все охватить агитацией и контролировать само голосование и подсчет голосов. Нужны большие человеческие и финансовые ресурсы. И не забывайте о переменчивой в это время года погоде и расквашенных дорогах!", - объясняет Камчатный "Стране".

Головы полетят

Согласно результатам опроса, имеющихся у "Страны", кандидат Светличная имеет наибольший рейтинг в округе, а кандидат от СН только второй по популярности. Впрочем, также известно о замерах, где в лидерах кандидат от СН и Андрей Портнов.

По мнению источника в Харьковской облгосадминистрации, у Светличной неплохие шансы на победу.

"Несмотря на то, что она была губернатором при Порошенко, отношение к ней в области довольно позитивное. Она не лезла в политику, занималась проблемами региона, со всеми старалась поддерживать ровные отношения. К тому же не следует забывать, что ее бывший шеф Игорь Райнин (экс-глава Администрации президента и бывший руководитель области - Ред.) сейчас возглавил областную организацию "Оппоплатформы". А потому я не исключаю, что поддержка у Светличной будет и с этой стороны", - полагает источник.

Светличной, судя по всему, придется столкнуться с технологией "клонов" - однофамильцев. Как заметили в Комитете избирателей Украины, сразу после ее заявления насчет выборов обязательную для участия декларацию о доходах подала некая Яна Светличная. Но ее еще, конечно, должны зарегистрировать.

Но и без привязки к кандидатам кампания обещает интригу. "Ее результат будет иметь национальное значение. Это станет лакмусовой бумажкой для истеблишмента. Если проиграет кандидат от "Слуги народа", значит, рейтинг президента и его партийный бренд уже не "вытягивают" кандидатов, как в 2019-м", - объясняет политолог Вадим Карасев.

"Во-первых, тогда сторонники перевыборов поутихнут, а у противников будет новый весомый аргумент. Во-вторых, под ударом окажутся "губернатор" Кучер, на чьей территории состоялись выборы, председатель партии "Слуга народа" Корниенко (первый замглавы фракции Александр Корниенко — Ред.), ответственный по партийной линии, первый замглавы ОП Трофимов, ответственный за регионы, и Слюсарев, "теневой" куратор области. Виновного определит Зеленский, которому же нужно будет кого публично наказать за провал", - прогнозирует политолог Анатолий Октисюк.