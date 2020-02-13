В США на минувшей неделе государственный секретарь Майк Помпео объявил о создании Международный альянс по защите религиозной свободы.

Информация об этом появилась на официальном сайте Госдепа. Мероприятие по учреждению этой организации прошло в Вашингтоне.

Помпео объявил о том, что в Альянс вошли Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, непризнанное рядом стран Косово, Колумбия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония. Всего - 27 стран.

Каково политическое значение этого Альянса и что его создание значит для Украины, анализирует "Страна".

"Молиться без вмешательства России"

"Создание альянса – первый пример в истории, когда международная коалиция собирается на уровне национальных лидеров, чтобы продвигать вопрос религиозных свобод по всему миру", – заявил на учредительном собрании Помпео, являющийся по своему вероисповеданию пресвитерианцем (одно из направлений в протестантизме).

Известно, что госсек США регулярно посещает пресвитерианскую церковь и даже преподает там в воскресной школе.

Во время своего выступления отдельный пассаж Помпео посвятил Украине. Он рассказал, что недавно совершил визит в Киев, где встречался с представителями Православной церкви Украины (созданной в прошлом году Вселенским патриархом Варфоломеем).

Но важна еще и тональность, в которой Помпео говорил об этой встрече.

"Я только что вернулся из поездки в Восточную Европу и Центральную Азию. Я встречался с лидерами Православной Церкви Украины, которые борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России", - заявил госсекретарь США.

Отметим, что Помпео с представителями ПЦУ в последнее время видится даже чаще, чем с самим президентом Украины. В октябре прошлого года он принимал главу ПЦУ Епифания в Вашингтоне, в январе нынешнего года - встречался с Епифанием в Киеве. А уже после визита в главный храм ПЦУ - Михайловский собор, Помпео на встрече с президентом Владимиром Зеленским призвал поддержать ПЦУ. Что показательно - Епифаний был единственным религиозным лидером, которого почтил вниманием Помпео в Киеве. Хотя в Украине есть более многочисленная православная парафия УПЦ.

"Очень приятно, что Греческая и Александрийская церкви признали Православную церковь Украины как автокефальную. Россия не должна стоять на пути соблюдения фундаментальных прав украинцев", - сказал госсекретарь Зеленскому.

То есть американцы в очередной раз показали недвусмысленную поддержку только одной украинской конфессии, чье создание они также всячески лоббировали.

Да и сам Епифаний благодарил Помпео за то, что Америка поддерживает ПЦУ.

Кроме того, на сайте ПЦУ говорится, что во время встречи Помпео с Епифанием обсуждалась работа некого Митрополитского фонда ПЦУ, презентованного еще осенью в Вашингтоне, после чего госсек США даже поручил своей команде сформировать рабочую группу, в которую должны войти представители Государственного департамента и Посольства США в Украине, и все вместе они планируют реализовать ряд социальных проектов в Украине, в том числе направленных на реинтеграцию Донбасса.

И вот буквально сразу после возвращения Помпео из Киева в Вашингтоне создается Альянс. И даже анонсировал следующую встречу на эту тему в Варшаве в июле нынешнего года. По словам Помпео, цель США и стран, которые к ним присоединятся, в том, чтобы "наращивать усилия и объединять страны-единомышленники для противостояния вызовам международной религиозной свободы".

Американские СМИ также цитируют заявление посла по особым поручениям США по защите международной религиозной свободы Сэма Браунбэка, который рассказал, что еще за неделю до создания Альянса в него были готовы войти 17 стран.

Но США приложила усилия для того, чтобы собрать "правильную команду" и теперь американцы могут продвигать религиозную свободу вместе с другими союзниками.

В Офисе президента церковным вопросом не занимались

Создание такого Альянса и вхождение в него Украины вызывает немало вопросов.

Прежде всего, важно, кто от имени официального Киева был уполномочен подписывать учредительные документы о вхождении нашей страны в такой Альянс.

"Страна" обратилась в МИД с официальным запросом, кто от имени Украины курировал это направление и непосредственно был подписантом учредительных документов Альянса религиозных свобод. На момент публикации ответ из министерства еще не поступил.

Во-вторых, в списке учредителей значится также непризнанная рядом стран и в том числе Украиной республика Косово. Означает ли совместное вхождение Украины и Косово в этот Альянс то, что наше государство готово признать эту республику?

Как отмечают "Стране" источники в Офисе президента, что такая ситуация могла сложиться из-за того, что Украина на данный момент еще не выработала стратегию государственной политики по религиозным вопросам.

С одной стороны, в отличие от бывшего президента Петра Порошенко нынешний глава государства Владимир Зеленский показывал свой нейтралитет и нежелание вмешиваться в межконфессиональные проблемы. С другой стороны, министр культуры Владимир Бородянский не раз высказывал публичную поддержку ПЦУ и даже заявлял о своей поддержке законодательной базы, направленной против УПЦ.

"В офисе Богдана церковным вопросом никто не занимался. Вся государственная позиция была отдана на откуп в Министерство культуры и самому Бородянскому, - рассказывает "Стране" источник, близкий к ОП. - Потом появилось понимание, что Бородянский некомпетентен в этом вопросе, он больше полагался на позицию своего окружения. Да и сам Бородянский уже не пользуется должны авторитетом. Поэтому ситуация зашла в тупик".

"Для противостояния России"

Опрошенные "Страной" эксперты считают, что Альянс по защите религиозной свободы создан, прежде всего, для реализации геополитических целей США. И на деле речь ни о какой защите религиозных свобод не идет.

"Очевидно, что данный альянс создан в первую очередь для реализации геополитических целей США в их противостоянии с РФ. Мы видим, что основной предмет интереса США – это страны, в которых присутствуют церковные структуры, связанные с Русской Церковью. К сожалению в этом процессе свобода вероисповедания - лишь разменная монета. А на самом деле будет происходить грубое перекраивание церковного поля при помощи административных рычагов. Создание такое организации демонстрирует тот факт, что политика США в религиозной сфере приобретает всеобъемлющий системный характер. Это уже даже не политика, а управление на международном уровне действиями государств по всему миру с целью регулирования религиозной жизни их граждан. При этом одни религиозные организации получают определенные преференции, а другие откровенно дискриминируются. Мы видим это на примере Украины. В результате обостряются межконфессиональные отношения, и создается дополнительная линия раскола общества. Поэтому нужно понимать, что не всегда интересы США совпадают с интересами тех, кого они считают своими союзниками", - говорит "Стране" религиозный обозреватель Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, отдельные вопросы вызывают заявления Госсека США на учредительном собрании Альянса.

"В заявлении Госсекретаря США Майка Помпео присутствует подмена понятий и смешение светского и церковного права. Дело в том, что канонический статус той или иной церковной структуры никак не связан со свободой вероисповедания. Например, с точки зрения украинских законов, права ПЦУ никоим образом не ущемляются. А признание или непризнание этой структуры со стороны мирового Православия - это внутреннее дело Церкви. Религиозные организации сами должны определять, кто является их членом - а кто нет. Поэтому когда политики или государственные чиновники начинают рассуждать о каноническом устройстве Церкви и указывать, кого она должна признавать, а кого - нет, тем самым они грубо нарушают принцип отделения Церкви от государства. Аналогично, вмешательством является поддержка Константинопольского патриархата в ущерб остальным Поместным Православным Церквям", - считает эксперт.

"США отстаивают свою гегемонию теперь в религиозной сфере. Глобальная цель всех этих действий - это снизить роль Русской православной церкви в мире. Сделать Русскую православную церковь не одной из доминирующих в мире, а сугубо "российской", церковью, чье влияние будет ограничиваться территорией Российской Федерации. Если для этого нужно поджать Украину, Эстонию или еще какие-то страны, то они будут это делать. К сожалению, за религией стоят в данном случае не чисто религиозные, а политические вопросы", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Между тем Украинскую православную церковь уже откровенно насторожила эта ситуация. Священник УПЦ Олег Точинский в разговоре со "Страной" отмечает, что создание Альянса по защите религиозных свобод и заявления Помпео выглядят как вмешательство в религиозные вопросы, а не как защита прав верующих.

"Ситуация с вмешательством США в религиозный спектр Украины в контексте некой "защиты от вмешательства в свободу вероисповедания со стороны других государств", мягко говоря, вызывает недоумение. Характерно, что по мнению отдельных представителей Госдепа, в Украине вмешиваются в религиозные вопросы кто угодно, только не они сами. В то же время, было весьма правильно подмечено, что тот же Помпео встречается с главой ПЦУ чаще, чем с президентом Украины. Это не может не наводить на определенные мысли, в особенности о том, что создание так называемого Альянса по защите религиозных свобод является таким же вмешательством в религиозные вопросы, как и те, с которыми "борются" США", - сказал "Стране" священник.