За 9 месяцев работы новой власти в окружении Владимира Зеленского - первая знаковая ротация кадров. С должности главы Офиса президента ушел Андрей Богдан. На смену ему был назначен советник президента и его многолетний друг Андрей Ермак.

До сих пор Ермак на Банковой курировал внешнюю политику. При том, что все это время внутреннюю политику замыкал на себе Богдан, хоть по многим аспектам (например, в борьбе за увольнение Кличко с поста главы КГГА) его постигло фиаско. Причем, благодаря вмешательству Ермака.

"Страна" уже подробно анализировала причины увольнения Богдана, а также кто такой Ермак.

Сейчас же мы разберемся какие перемены теперь ожидаются в связи с заменой Андрея на Андрея во главе Офиса президента.

Решение было принято в Италии

Вопрос увольнения Андрея Богдана витал на Банковой не меньше месяца. Еще перед Новым годом постоянный спутник президента перестал сопровождать Зеленского в его поездках, а в январе так и не появился почти ни на одном мероприятии при участии президента.

Он писал ироничные посты из одного слова "Скукатища" на своей странице в социальной сети Facebook и бродил с мрачным видом коридорами президентского офиса. А с работы уходил нередко в часа 2-3 дня.

Когда стало известно, что Богдан расстался с девушкой, многие связали его странное поведение с неудачей в личной жизни, но он сам публично объявил о том, что находится в поиске новой пассии. А затем на стол Зеленскому легло его заявление об отставке. В отличие от августовского - настоящее.

В СМИ гуляет версия, что Богдан написал заявление после какого-то тяжелого разговора с Зеленским.

В тоже время, по данным "Страны", окончательное решение о смене руководителя своего Офиса президент принял еще на прошлой неделе во время визита в Италию, в котором его сопровождал Ермак и еще один недруг Богдана глава МВД Арсен Аваков.

И, собственно, в понедельник Зеленский об этом и сообщил Богдану.

Чиновиники Офиса президента сказали "Стране", что его отставка была для всех ожидаемой.

"Нередко сам Богдан на совещаниях говорил - уважаемый президент, когда вы меня уволите? Его многое раздражало вокруг. Он чувствовал себя неоцененным. Со всеми ссорился. Даже с Коломойским умудрился поссориться. Не удивлюсь если его уход вместе отпразднуют и Коломойский и Ахметов", - говорит источник в Офиса президента.

По словам еще одного собеседника, вхожего в Зе-команду, смена главы ОП является очень знаковой с точки зрения будущего вектора внутренней политики.

"Богдан был сторонником активного переформатирования политического пространства под новую власть, нагибания старых элит. А у Ермака другой подход - он считает, что нужно не нагибать, а договариваться за те или иные плюшки. Типичный пример - конфликт Ермака и Богдана вокруг Киева. Богдан настаивал на увольнение Кличко с поста главы КГГА. Чтоб поставить туда нового человека. А Ермак выступал за то, чтоб договориться с Кличко и оставить его в обмен на лояльность и содействие в разных вопросах. И по Киеву победил подход именно Ермака, а не Богдана. Теперь же стоит предполагать, что "доктрина Ермака" будет распространена на всю страну. В первую очередь, в отношениях с олигархами. С тем же Ахметовым, которого еще осенью хотели раскулачить. Но речь идет не только об Ахметове. То есть, условно говоря, нагибательную стратегию Богдана сменят договорняки Ермака", - говорит источник.

Что произойдет в Офисе президента?

Как уже писала "Страна", сразу после объвления об отставке Богдана, президент провел совещание с топ-чиновниками ОП и заверил, что пока все остаются на своих местах.

О том же сказал сегодня на брифинге и сам Ермак. "Пока перестановок не планируем. Будем говорить с людьми", - сказал он.

Правда, наш источник в Офисе президента полагает, что перестановки будут, хотя и не сразу.

"Ермак однозначно приведет своих людей", - говорит он.

Экс-нардеп и экс-заместитель Секретариата президента Игорь Попов также считает, что кадровые перемены в ОП будут. Он считает экс-главу ОП архитектором новой конструкции власти после победы Зеленского на президентских выборах. Но она, по мнению Попова, оказалась неэффективной и уход "архитектора" был делом времени.

"По законам жанра такого рода отставки влекут за собой "пакетные" увольнения, когда заодно "уходят" и "любых друзив". Но только тех, кто не показал, по мнению Зеленского, эффективной работы. Богдана, который бы мог прикрыть, уже нет. А тот, кто вписался и работает, останется: с кадрами в команде Зеленского и так проблемы", - объясняет политическую логику Игорь Попов.

Уже ходят слухи, что пойдет на увольнение заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который отвечал за коммуникации. И на этом посту, как говорят, участовал в информационной войне Богдана против Ермака.

С другой стороны, Тимошенко в последнее время постоянно появляется вместе Ермаком. Они вместе встречали новый год у Зеленского в Гуте. На прошлой неделе вместе летали в Италию.

Но является ли это знаком того, что Тимошенко не тронут - покажет ближайшее время.

Также, по данным "Страны", пока остается на своем месте и заместитель главы ОП, который курирует правоохранительные органы, Андрей Смирнов.

Тучи над Гончаруком, Рябошапкой и Сытником

Как уже писала "Страна", вопреки распространенному мнению, что Богдан - "человек Коломойского" и воюют с прозападным крылом в украинской власти, к которой относят премьера Гончарука, генпрокурора Рябошапку и главу НАБУ Сытника, реальность была иная.

В последнее время Богдан рассорился с Коломойским (который все чаще решал свои вопросы через того же Ермака), зато как раз с Гончаруком, Рябошапкой (оба были его заместителями в Офисе президента), а также с Сытником у него установились довольно плотные отношения.

Поэтому, как ни странно, но отставка Богдана может заметно ослабить позиции Гончарука, Рябошапки и Сытника и повысить шансы на их отставку.

"Тут может быть интересная игра. По поводу Богдана в свое время высказывались на Западе опасения, что Зеленский попадает под сильное влияние Коломойского с учетом того, что Богдан работал на олигарха. И вот теперь Богдана отправляют в отставку и на Банковой говорят - все, теперь Коломойский не опасен. А значит и нет смысла держаться за Гончарука, Рябошапку и Сытника, как противовеса олигарху, а поменять их на более эффективных людей", - рассуждает собеседник издания, близкий к Зе-команде.

Кто теперь будет работать с Радой?

Андрей Богдан считался одним из важнейших игроков не только на Банковой, но и на Грушевского, в здании Верховной Рады.

Во-первых, именно он стоял у истоков создания группы "Доверие". Он побудил известного агроолигарха Андрея Веревского собрать необходимое количество человек для создания группы. По своей сути, это стала группа наподобие "Воли народа" в предыдущем созыве Рады, которая теперь подстраховывает монобольшинство с голосами по важным проектам (тем более, что "Слуга народа" голосует крайне недисциплинировано).

Во-вторых, сам Богдан координировал многие голосования. Причем довольно жестко. На что часто жаловались депутаты.

"Я неоднократно говорил, что меня и других депутатов Богдан вызывал к себе "на ковер" по голосованиям, - вспоминает исключенный из фракции "Слуги народа" черниговский мажоритарщик Антон Поляков. - Почему-то он считал, что депутаты обязаны голосовать так, как он скажет и за то, что он скажет. Даже несмотря на то, что некоторые из тех законопроектов, по которым он давал указания слепо голосовать "За", были впоследствии отозваны, например законопроект о Бюро финансовых расследований. После голосования за землю в первом чтении и моего исключения из фракции из-за неподчинения эта практика продолжилась. Депутатов, которые голосовали на свое усмотрение продолжили вызывать в Офис президента. Не знаю, как будет сейчас. Корниенко и Арахамия даже вдвоем не дотягивают до Богдана. Но я надеюсь, что давление на депутатов из Офиса президента прекратится и мы вспомним, что у нас парламентско-президентская республика".

К слову, именно Богдан и его бизнес-партнер по аграрному бизнесу и глава профильнго комитета Сольский занимались проталкиванием законопроекта о рынке земли.

Сейчас он проходит второе чтение. Депутатам предстоит рассмотреть 4 с лишним тысячи поправок.

И если в первом чтении Богдан лично контактировал с депутатами и убеждал их проголосовать "за" закон, теперь Банковой придется найти, кто это будет делать.

Станет ли таковым лично Ермак или же в команду президента возьмут отдельного специалиста по внутренней политике для работы с Радой - вопрос.

"Ермаку из-за его внешнеполитических задач может не хватить времени проводить нужные законопроекты, собирать под них голоса депутатов. Богдан этим занимался. В первое время здесь может быть проседание. Вариант — найти подходящего человека, который возьмет на себя этот кусок работы главы ОП. Проверкой для Ермака станет исход дела с законом о рынке земли", - полагает Карасев.

Внешний вектор: между Козаком и Сурковым

Ермак уже обозначил, что не намерен оставлять свое прежнее, внешнеполитическое, направление.

В первую очередь, по отношениям с Россией.

По распространенной версии именно для усиления этого вектора Ермака и назначили на должность главы Офиса президента.

Но насколько он сможет добиться прорыва по переговорам по Донбассу, которые сейчас все более уверенно заходят в тупик? Пока публичная позиция Ермака мало отличается от того, что говорят прочие представители украинской власти (в первую очередь - по вопросу пересмотра Минских соглашений в части контроля над границей). А эта позиция, как известно, не находит понимания в Москве.

"Несколько недель назад довелось пообщаться с Ермаком в непринужденной обстановке. По-моему, он уже знал, что его назначат на должность главы президентского офиса. Но тогда еще не понимал, какие это перспективы может открыть и для него самого и для всей Украины. Например, он даже не задумывался, что может повлиять на кадровые перестановки в МИД или Минобороны, чтобы глобально ускорить минский процесс. Все его мысли были заняты какими-то, скажу прямо, недостойными его уровня вещами - как обелить заявление Зеленского в Польше по поводу освобождения Освенцима, или снизить накал из-за неудачной поездки в Израиль", - рассказывает "Стране" на условиях анонимности собеседник, вовлеченный в переговоры по Донбассу.

В тоже время, Александр Качура (нардеп от "Слуги народа" и внештатный советник Офиса президента) в разговоре со "Страной" ставит в заслугу Ермаку переговоры по решению конфликта на Донбассе. "Ермак сильный переговорщик, даже в моментах, когда кажется, что договориться невозможно, у него все получается", – считает он.

Впрочем, ряд экспертов считают, что сам Ермак отнюдь не на короткой ноге с Кремлем. И его контакты с заместителем главы Администрации президента РФ Козаком вряд ли помогут добиться прорыва по Донбассу.

"Сейчас популярны разговоры, что Ермак тесно связан с Россией, и чуть ли не сам лично разрешит все проблемы в отношениях между странами, потому что дружит с Дмитрием Козаком, которого называют новым куратором Украины в Кремле. Те, кто это говорят, плохо понимают, что Козак занимался исключительно экономическими вопросами, а политическими занимался Сурков. И пресс-секретарь Путина Песков также подтвердил, что указ об отставке помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова не подписан. Он продолжает заниматься украинским направлением. Предпочтительный переговорщик для Ермака - именно Козак, а не Сурков, о чем Ермак говорит публично. Но самого Суркова рано списывать со счетов. Что это означает? Что Ермак действительно может порешать по прямым поставкам газа или по товарообороту между странами. Но по политическим вопросам, я не вижу никаких оснований говорить, что что-то поменяется. Прямо скажу, что касается политического трека - Ермак за все это время никак себя значимо не проявил. Да, он готовил встречу в Нормандском формате, встреча состоялась, но разве это была заслуга лишь Ермака?", - говорит "Стране" политолог Михаил Погребинский.

В разговоре со "Страной" эксперт отмечает, что очень много зависит от желания самого Ермака усилить международное направление.

"Как в известном анекдоте, пришла пора менять девочек. Теперь у Ермака гораздо больше возможностей усилить международное направление. Хотя бы убрать тех, кто плоть от плоти порошенковско-ющенковской команды. Понимаете, наступило такое время - что или сейчас или никогда. Пока во главе МИД или Минобороны стоят люди, которые всеми своими действиями показывают, что они не намерены ускорять мирный процесс на Донбассе, толку от замены Богдана на Ермака не будет. И самому Ермаку следует более взвешенно относиться к своим словам. Сейчас, судя по его заявлениям, шансы, что в апреле состоится встреча в Нормандском формате - минимальны. О чем было договорено на предыдущей встрече - что нужно подготовить проект специального закона по Донбассу. Вот это может быть предметом разговоров на этой встрече. А с чем сейчас туда идти? С заявлениями, что вы отдайте нам границу, а мы вам что-нибудь когда-нибудь?" - считает Погребинский.