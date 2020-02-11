Медицинские маски в Украине становятся дефицитом. По данным системы поиска лекарств tabletki.ua, в Киеве из нескольких сотен аптек маски в наличии есть только в 62, причем, в некоторых осталось буквально по одной штуке. Их предлагают резервировать, чтобы никто не успел купить до вашего прихода.

Впечатляют и ценники. Только в нескольких аптеках можно найти маски стоимостью до 2 гривен за штуку. В остальных — по 5-10 гривен.

"Это при том, что буквально недавно можно было купить маски по 70 копеек за штуку, то есть, цены уже взлетели в несколько раз. И будет еще дороже, так как запасы масок в Украине стремительно тают. Не исключено, что вскоре их и вовсе придется самим шить", — рассказал "Стране" глава общественной организации "Медицинское право в Украине" Виктор Сердюк.

Из продажи пропадают не только обычные медицинские маски, но и более сложные изделия для защиты органов дыхания, к примеру, респираторы. Они буквально за пару недель тоже подорожали вдвое и продаются по 100-150 гривен за штуку.

Но масок нет не только в аптеках. По словам экс-главного санитарного врача Украины Святослава Протаса, их не хватает также в больницах, нет и резервного фонда на случай ЧП. Что делает небезопасным прохождение нынешнего сезона гриппа и ОРВИ, не говоря уже о возможном коронавирусе (ни одного случая заболевания в Украине пока не подтверждено, но Минздрав проверяет на наличие вируса пятерых пациентов).

"Страна" разбиралась, почему маски исчезают из аптек и становятся "золотыми".

Пропали из продажи и подорожали в 20 раз

Обычные медицинские маски в Киеве сейчас купит непросто. "Страна" обошла десяток столичных аптек, но маски обнаружились только в одной. Причем, по 6 гривен за штуку, что втрое дороже, чем неделю назад. Фармацевт рекомендовала брать побольше, мол, это последние. Новую партию заказали, но непонятно, когда она придет. Да и цены уже будут повыше — по 8 гривен за штуку.

Дефицит и заоблачные цены она пояснила просто: у оптовиков мало что осталось, а люди кинулись скупать: кто гриппа боится, кто коронавируса, а кто просто на всякий случай решил положить в домашнюю аптечку. Понятно, что продавцы пытаются заработать и переписывают ценники.

По данным системы поиска лекарств tabletki.ua, в Киеве медицинские маски есть в 62 аптеках. Разброс цен — от 1,8 гривен до 10 гривен за штуку. Остатки дешевых масок есть в коммунальных аптеках сети "Фармация", самые дорогие — в аптеке "Фарм-Союз" на улице Ивана Мазепы — по 10 гривен за штуку.

В аптеке "Столица", которая работает при Больнице скорой помощи на улице Братиславский, маски продают по 6 гривен за штуку. И люди берут, ведь без масок тут пускают не во все отделения. В аптеке при диагностическом центре на Минском массиве масок вообще нет в продаже. Фармацевты говорят, что закончились, и советуют посетителям бежать в соседний микрорайон, там, дескать, в аптеках еще можно найти.

В сети "Аптека низких цен" маски продают по 6,4 гривны за штуку, хотя в некоторых точках (к примеру, на Глушкова) остались еще маски по 1,6 гривен.

Маски предлагаются и в интернет-магазинах, но цены там также выросли. Скажем, на Rozetka за 385 гривен можно купить упаковку масок (50 штук). То есть, по 7,7 гривен за штуку. "Дизайнерские" защитные маски (с принтом) предлагаются по 160 гривен за 5 штук, то есть, по 32 гривны за штуку.

"Совсем недавно в Киеве еще можно было купить маски по 50-70 копеек за штуку, но сейчас таких уже не найти. Цены выросли с разы, и в среднем по аптечной рознице столицы составляют 4-5 гривен. Маски с более сильной защитой или респираторы продают уже по 100 гривен за штуку и дороже", — говорит Сердюк.

По его словам, цены и дальше будут расти, а запас масок в аптеках — таять.

Эту информацию подтверждает и руководитель Агентства медицинского маркетинга и совладелец сети клиник "Доступный доктор" Юрий Чертков.

"У дистрибьюторов мало что осталось на складах", — отмечает он.

Вирус и жадность

Причин ажиотажа с масками несколько. Во -первых, из-за сезона гриппа и ОРВИ вырос спрос на медицинские маски на внутреннем рынке. Сказались также "страшилки", связанный с эпидемией коронавируса в Китае. Многие украинцы пытаются перестраховаться и сформировать хотя бы минимальный запас лекарств и медизделий в домашней аптечке.

По словам Святослава Протаса, если стандартная потребность в медицинских масках в Украине составляет до 50 тысяч штук в день, то сейчас — до миллиона штук. Хотя на самом деле люди в масках на наших улицах — скорее исключение. Украинцы покупают маски про запас.

Но многие хотят подзаработать на дефицитном товаре. Поэтому пачками скупают маски в надежде их выгодно перепродать в Украине или в соседних странах. К примеру, в России, где медицинские маски уже подорожали впятеро, а в некоторых городах еще больше. Скажем, в курских аптеках цены выросли в 35 раз, в Санкт-Петербурге — в 10 раз. В Адыгее маски подорожали в 15 раз.

Во-вторых, дефицит медицинских масок сейчас наблюдается во всем мире. Китай пытается обеспечить масками всех жителей, а это колоссальные потребности — миллиард масок в день. Поэтому Китай не только поставил на стоп собственный экспорт, но и активно скупает маски по всему миру. В том числе, выкупает обратно партии своего же товара, поставленные в разные страны до начала эпидемии. "Маски из Украины через Одесский порт тоже поехали в Китай", — говорит Юрий Чертков.

По словам Виктора Сердюка, посредники из восточноевропейских стран, в частности, из Польши и Болгарии, скупают в Украине доступные партии масок, в том числе, некондиционные, неупакованные и пр. То есть, есть спрос даже на товар, который до этого попросту пылился на складах и стоил копейки.

Ситуация усугубляется тем фактом, что некоторые страны запретили вывоз масок. Так поступили, к примеру, Казахстан и Узбекистан. Поэтому посредники и спекулянты кинулись на пока еще открытые рынки, в том числе, в нашу страну.

Отсюда — огромный спрос на маски: в 20 раз выше обычного.

"Какое-то сумасшествие. С понедельника у нас началась погоня за масками и термометрами. Только за последнюю неделю и только у одного крупного украинского оптовика купили 1,5 миллиона медицинских масок. В мирное время - это годовой объём продаж медицинских масок в нашей стране. В мирное время, одна маска стоит в закупке на опте 30 копеек, в середине прошлой недели цена уже была 50 копеек, в этот понедельник цены за опте выросли до 70 копеек, а сегодня у некоторых оптовиков смело перевалили за 1 гривну/штука. Повторяется истерия времён птичьего гриппа. Только за один вчерашний день в сеть наших магазинов поступило заказов больше чем на 5’000 медицинских масок. В мирное время, это трёхмесячный объём продаж масок в нашей сети. В данный момент. У большинства импортёров и оптовиков масок либо уже нет вообще, либо в мизерных остатках. С такой скоростью скупки украинцами масок, ещё через пару недель их может в коммерческой сети не остаться вообще. И это при том, что на данный момент в Украине не зарегистрировано ни одного официального случая обнаружения китайского коронавируса 2019-nCoV. Коллеги позвонили в Узбекистан. Там стоит завод по производству одноразовых медицинских изделий и масок в том числе. Там масок нет и ближайшие 3 месяца не будет - узбекский завод полностью работает сейчас на Китай. Позвонили в Китай. Про маски даже не разговаривают - сами ищут по всему миру. И готовы везти самолётами. Вот так. Смешное по своей банальности и простоте изделие в один момент опять стало дефицитом. Ну ладно Китай. Там то хоть понятна причина этого дикого спроса превышающего предложение. А у нас то откуда эта паника - на сегодня нет ни повода ни предпосылок. Честно говоря. С таким спросом и ажиотажем на опережение, мне даже страшно себе представить, что будет если не дай Бог выявят хоть один случай этого вируса в Украине.Люди. Держите себя в руках. Не надо брать по 100 штук в одни руки Не давайте спекулянтам на себе заработать. Вам эти маски в таком количестве не нужны», — написал на своей странице в Facebook бизнесмен и совладелец сети "Медтехника" Алексей Давыденко в последних числах января. С тех пор ситуация еще больше ухудшилась — ажиотаж, который десять дней назад захлестнул оптовое звено, сейчас докатился до розницы, да и цены заметно выросли.

Святослав Протас говорит, что 1,5 млн медицинских масок есть на складах нескольких украинских оптовиков. Но это — на случай ЧП, в свободную продажу они не идут.

Минздрав недавно провел встречу с дистрибуторами медицинских масок и представителями аптек, где обсуждались вопросы обеспечения внутреннего рынка. 6 февраля генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский заявил, что в стране есть дефицит масок. Но уже 11 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что никакого дефицита нет. «У нас четыре производителя, которые выпускают достаточно большое количество. Другое дело, чтобы аптеки их закупали. Нет ограничения со стороны производителей, есть низкая активность со стороны аптек", – сообщила она. Но сами аптекари говорят, что они как раз готовы покупать маски, так как спрос на них растет.

По словам Святослава Протаса, одна из проблем в том, что нет запаса масок в резервном фонде. "Должен быть трехмесячный резерв плюс стратегические запасы, но у нас ничего этого нет. Как, впрочем, нет и специального эпидфонда", — говорит он. В итоге, украинцы рискуют остаться без масок в разгар эпидемии гриппа. Не исключены проблемы также в больницах, где защитные маски являются предметом первой необходимости, особенно в хирургии, инфекционных отделениях и т.д.