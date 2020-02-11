Министр юстиции Денис Малюська анонсировал большую партийную чистку. Его ведомство хочет через суд отменить регистрацию 48 партий без признаков политической жизни.

По мнению экспертов "Страны", это нанесет удар по теневому рынку политических сил и интересам региональных кланов, готовящихся к местной избирательной кампании.

Минюст идет на охоту

Сегодня в Украине зарегистрированы 349 партий. В Минюсте настаивают, ссылаясь на собственный анализ списка, что 48 из них не функционируют должным образом. На протяжении 10 последних лет они не выдвигали кандидатов на выборах президента и народных депутатов. Ведомство Малюськи подозревает, что все это фиктивные политсилы, созданные с коммерческой целью.

"Известно, что существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии. Уставные документы таких партий после "продажи" переделываются (выполняется изменение названия партии, руководителя, в том числе)", - комментирует министр.

В этой связи Минюст объявляет большую партийную чистку. "Министерство юстиции проанализировали соответствие требованиям закона Украины "О политических партиях в Украине" всех зарегистрированных партий и подготовило пакет из 48 исковых заявлений в Окружной административный суд города Киева об аннулировании регистрационного свидетельства партий, нарушающих закон", - говорит Малюська, отмечая, что все заявления были поданы в суд одновременно во избежании обвинений в избирательности и "политических спекуляций".

Партийное перерождение

Бизнес на партиях давно стал неотъемлемой частью украинской политической жизни.

Политсилы у нас принято не создавать с нуля, долго и упорно ведя партстроительство, а покупать и переоформлять по схеме, описанной Малюськой. Даже в числе парламентских партий есть те, которые в свое время назывались совершенно по-другому.

Самый известный пример - пропрезидентская партия "Слуга народа" до 3 декабря 2017 года была "Партией решительных изменений". Партия "Голос" певца Святослава Вакарчука до 21 мая 2019 года называлась партией "Платформа инициатив".

Если вернуться в недалекое прошлое, первоначальное название партии УДАР ("Украинский демократический альянс за реформы") — "Новая страна" ("Нова країна" по-украински). Зарегистрированная в 1995 году Социал-национальная партия Украины 14 февраля 2004 года стала Всеукраинским объединением "Свобода".

Порой цепочка перерождений бывает очень длинной. В 2015 году была зарегистрирована партия "Победа" ("Перемога" по-украински), которая в феврале 2017 года сменила название на "Сила народа". В августе 2018 года партию переименовали в "Украинский формат", но уже в сентября она стала партией "Наши". Это название политпроект экс-нардепа Евгения Мураева носит до сих пор.

"Некоторые хотят обойтись меньшей головной болью, т. е. просто купить партию, а не заниматься ее долгой регистрацией", - объясняет генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. По его словам, цена пакета документов на политсилу может достичь 50 тысяч долларов, но и это не предел.

"В зависимости от характера избирательной кампании цифра меняется. Если выборы досрочные, и кому-то срочно понадобилась собственная политсила, цена будет выше. Также "чистая" партия без череды переименований по слухам стоит дороже", - утверждает Кошель в комментарии "Стране".

Добавим, что к долгой и трудоемкой регистрационной процедуре нужно прибавить высокий админсбор, привязанный к прожиточному минимуму и составляющий почти 300 тысяч гривен (исходя из ставки 140 прожиточных минимумов для работоспособных граждан, которая сегодня насчитывает 2102 грн). Его повышение некоторое время тому назад свело на нет былой партийный бум.

Местные кланы пойдут на поклон

Гендиректор КИУ Кошель упирает на то, что меры Минюста просились давно. "Если в стране почти 350 партий, неудивительно, что доверие избирателя к этому политическому институту подорвано. А какое оно может быть, если партии носят экзотические названия или имена неизвестных местных политиков?" - говорит эксперт.

Планы Малюськи могут иметь прямые последствия для политической жизни страны.

Напромним, что после принятия нового избирательного кодекса на выборах и в Раду, и на местных выборах (в крупных городах и на уровне областей) будет партийная монополия. Только политические силы смогут выдвигать кандидатов и членов избирательных комиссий.

"А для местных кланов всегда было делом чести получить франшизу в слабой на всеукраинском уровне партии, а лучше монопольно контролировать некую свою политсилу, чтобы не попасть ни под чье влияние. Партийная чистка Минюста уменьшит число свободных политических проектов на рынке. Они уже растут в цене. Те кланы, что до сих пор не обзавелись собственными партиями, рискуют остаться ни с чем", - комментирует политтехнолог, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

Но тогда в выигрыше крупные партии, прежде всего, представленные в парламенте, которые могут укрепиться за счет местных элит, нуждающихся в партийном приюте на избирательную кампанию.

Интрига по Донбассу

Можно также сказать, что в перспективе партийная чистка, затеянная Минюстом создаст сложности и для нынешних руководителей неподконтрольных районов Донбасса, если местные выборы там, конечно, будут объявлены.

"В избирательной кампании в местные советы на той территории тоже должны участвовать украинские партии, не попавшие под чистку. По другой системе никто там не проведет выборы. Но собственных партий, соответствующих украинским стандартам, у сепаратистов нет. Им будет нужна партийная крыша. И вот вопрос — кто ее предоставит", - говорит эксперт Попов.

По слухам зайти туда в случае выборов готовы ряд парламентских партий, прежде всего, "Слуга народа", и с этой целью даже проводятся негласные замеры электоральных настроений. Также, естественно, будет участвовать и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (сейчас - самая рейтинговая политсила на подконтрольной Украине части Донбасса).

Впрочем, еще надо посмотреть, удастся ли Минюсту воплотить свой план полностью или каким-то партиям из черного списка все же удастся отстоять регистрацию. Как утверждает адвокат Феликс Аронович, которому знакома ситуация в партийной среде, шансы отбиться есть.

"По моим предположениям, защита партий в суде против Минюста будет подобна действиям при рассмотрении исков этого ведомства об отмене регистрации за нарушение шестимесячного срока регистрации партийных ячеек. Есть определенный алгоритм положительных решений в пользу партий. Я провел три таких судебных процесса, все положительно", - утверждает адвокат.

В такой ситуации сторонним наблюдателям остается следить за обновлением официального списка партий.