Платежки за январь шокировали украинцев. С начала февраля люди начали массово получать счета на тепло и горячую воду за прошлый месяц. И у многих суммы оказались гораздо выше, чем в платежках за декабрь.

Напомним: в конце прошлого года Кабмин принял постановление, по которому коммунальщики могут пересчитывать тарифы на отопление и горячую воду ежемесячно, с учетом текущих цен на газ. В декабре во многих городах по этой формуле дали местным жителям скидки от 5% до 30%. Причем, как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, это была не разовая акция — отопление и горячая вода будут дешевле также в январе и феврале.

В прошлом месяце Кабмин также задним числом поменял цену на газ для населения. Вместо гарантированной цены в 5,5 гривен за куб без НДС и транспортировки (или порядка 7-7,5 гривен для конечных потребителей в зависимости от региона) стоимость газа сейчас считают по новой формуле "Амстердам плюс", которая включает котировки на бирже в Нидерландах и стоимость транспортировки в Украину. С учетом обвала цен на газ в Европе, новая цена получается дешевле — около 6 гривен за куб уже со всеми налогами.

Но цифры в платежках за январь вдруг оказались выше, чем за декабрь.

"Пришла платежа за отопление. 2385 гривен - январь 2020. Для сравнения: 1623 гривны — декабрь 2019. Разница - 762 гривны или 47%. Это то самое, обещанное Гончаруком снижение тарифов на 20-30%, я все верно понимаю? А может у меня с калькулятором нелады", — удивляется экономист Юрия Гаврилечко.

"Подтверждаю. Мне тоже пришла. Разница с декабрем +60% при одинаковой теплой погоде", — написала в Facebook Кристина Акопян.

Подобных жалоб сейчас — масса. Причем, как в столице, так и в регионах.

"Слышала, что отопление подешевеет на 4%, За декабрь 28 гривен за квадрат. За январь 38 гривен", — возмущается жительница Херсона.

"Мы вообще никакого перерасчета не получили, даже за декабрь", — добавила жительница Полтавы Ирина.

"Страна" разбиралась, почему платежки за отопление и горячую воду снова выросли, и что происходит с обещанными властями скидками.

Наценка за газ и погоду

Лента соцсетей сейчас — вся в платежках. Люди попросту не могут сдержать возмущение.

"А что случилось? За январь отопление в два раза больше декабря. Погода была почти одинакова. В этом отопительном сезоне перестали показывать показания домового счетчика, а только "спожито". Проверить сложно", — пишет киевлянка Елена Литвинова.

"Покращення" налицо: +60% по отношению к декабрю. Платежки моего папы. Уговаривала не платить, но он старой закалки", — добавила жительница столицы Елена Гавриленко, выложив в качестве доказательства фото уже оплаченных счетов за декабрь и январь. На них видно, что сумма за декабрь 1079 гривен, а за январь — 1646 гривен.

О том, что люди массово жалуются на высокие январские платежки нам рассказал также депутат ВР Алексей Гончаренко. Тему платежек в парламенте поднимали и на недавнем часе вопросов к правительству. На что министр энергетики Алексей Оржель ответил коротко: "Разберемся".

Первое объяснение такой большой разницы в платежках за декабрь и январь, которое приходит на ум — отменили скидки, которые в Киеве в декабре составили 22-23% от стандартного тарифа.

Но, как заверили нас в "Киевтеплоэнерго", перерасчет со скидкой был не только за декабрь, но и за январь.

"По сравнению с базовым тарифом в январе отопление в Киеве подешевело на 18%, горячая вода — на 16%. Стоимость гигакалории тепловой энергии в домах со счетчиками составила 1356,62 гривны вместо 1654,41 гривен. Для домов без счетчиков стоимость отопление квадратного метра составит 29,93 гривны при нормативном тарифе 38,5 гривен. Стоимость горячей воды тоже уменьшилась примерно на 16 гривен. Общая сума перерасчета — 326 млн гривен. На сегодня это самый большой показатель в Украине", — сообщили "Стране" в пресс-службе "Киевтеплоэнерго".

Но, как видно, перерасчет все же меньший, чем за декабрь (18% вместо 22% по теплу). Это поясняется более высокой ценой на газ. В декабре газ для населения отпускали по 4276,69 гривен за тысячу кубов, а в январе (даже по новой формуле) — по 4650 гривен.

По версии коммунальщиков, есть еще объяснение повышения сумм в январских платежках.

"Некорректно сравнивать начисления за отопление и горячую воду в 2020 году с аналогичными месяцами прошлых лет, так как тарифы менялись ежегодно. Также некорректно сравнивать начисления января 2020 года с декабрем 2019 года — формула расчета включает среднемесячную температуру, которая в декабре была на 2 градуса выше, чем в январе (+2,7 градусов и +0,8 градусов соответственно)", — пояснили в "Киевтеплоэнерго".

Впрочем, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, платежки за январь все равно слишком высокие.

"Они были бы нормальными для морозного месяца, но январь ведь был сравнительно теплым", — говорит он.

Одна из возможных разгадок — избыточная подача тепла. Об этом говорит экономист Юрий Гаврилечко, которому пришла платежа за январь почти на 50% выше, чем за декабрь.

"Да, вчера у меня в квартире было +28. И что я могу с этим сделать? Окна пооткрывать?", — отмечает эксперт.

Большинство киевлян не может самостоятельно регулировать расход тепловой энергии, то вынуждены платить за тот объем тепла, что им подадут поставщики.

Юрий Корольчук говорит, что тут может быть два пояснения.

Первое — коммунальщики не рискуют менять температуру теплоносителя, потому что при ее снижении возрастает вероятность аварий и быстрее идет коррозия труб. Второе — стараются сжечь как можно больше газа. В последнем заинтересован и "Нафтогаз", который закачал в подземные хранилища сравнительно дорогой газ.

По всем прогнозам, летом в Европе цены на газ упадут еще больше, так что НАКу выгоднее как можно быстрее "заменить" дорогой газ в хранилищах более дешевым.

И для этого нужно срочно распродать дорогой газ, а времени осталось не так много — по-сути, активный отопительный сезон заканчивается уже в марте.

Урезают скидки и тянут время

Вопросы к платежкам за январь есть практически во всех городах страны. Так, одесситам в феврале придет только скидка за декабрь, которой они в свое время так и не дождались.

КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщило, что сессия местного горсовета 6 февраля приняла решение изменить начисления за декабрь 2019 года. Правда, скидка небольшая. Тепло посчитают по коэффициенту 0,9173, то есть, за гигакалорию вместо 1229 гривен придется заплатить 1127 гривен, а за квадратный метр вместо 30,76 гривен — 28,2 гривны. Экономия на среднестатистической девушке в 50 квадратов составит около 130 гривен.

Когда одесситы получат скидки за январь и будут ли они вообще — вопрос пока открытый. Должно быть отдельной решение местных депутатов — теперь уже по платежкам за январь.

КП "Харьковский тепловые сети" анонсировало снижение январского тарифа на тепло на 14,4%, а на горячую воду — на 12,7%. Для сравнения: в декабре скидка составила больше 23% по отоплению и порядка 20% по горячей воде. В Херсоне январская скидка — только 3,4% (хотя в декабре было около 8%).

В "Ривнетеплоэнерго" рассказали, что декабрьские платежки снизили на 20,05%. Но получили из-за такого снижения убытков на 11,3 млн гривен, так как, рекомендуя снизить начисления из-за удешевления газа, власти не учли подорожания других составляющих (зарплаты, расходы на ремонты и др.).

Коммунальщики уже обратились к местным властям с предложением компенсировать им эти миллионные убытки. А если не получат денег, грозятся выставить потребителям полную стоимость отопления и горячей воды задним числом. Так как решения по деньгам пока нет, вопрос с январскими скидками тоже повис в воздухе.

В "Полтаватеплоэнерго" нам рассказали, что вопрос с январской скидкой должны решить "на днях" местные власти. Сама скидка, скорее всего, будет, но вот насколько существенно снизят тариф, пока неясно. За декабрь полтавчане никаких скидок вообще не получили. Коммунальщики говорят, что учли снижение цены на газ и заложили эту экономию в размере более 70 млн гривен в экономическое обоснование тарифов на отопление, которое подали в НКРЭ.

Как уже писала "Страна", тариф на тепло как на товар для Полтавы уже повысили, но несущественно — всего на 60 гривен за гигакалорию. Он пока действует только для бюджетников. Чтобы повышенный ценник включился и для населения, регулятор должен еще утвердить тариф на тепло как на услугу, а этого пока не произошло.

"То есть, удешевление газа полтавчане тоже увидят в платежках, но позже", — сообщили в "Полтаватеплоэнерго".

Николаевские коммунальщики рассказали нам, что не планируют пересматривать тарифы на отопление и горячую воду, так как они у них и так убыточные. Во "Львовтеплоэнерго" нам рассказали, что за декабрь дали населению скидку примерно в 26%. Но по январю пока ничего не известно. И это при том, что до 20 февраля люди уже должны рассчитаться по платежкам за прошлый месяц.

То есть, либо решение о перерасчете примут очень оперативно — буквально за несколько дней, либо никаких скидок не будет или же они будут, но с опозданием, и появятся только в платежках за февраль.

То есть, как видно, скидки за январь во многих городах оказались не такими щедрыми, как за декабрь. А во многих городах пока вообще не определились, будут ли скидки вообще, или же местным жителям придется платить по полному тарифу.

Получается, что сейчас правительству по-новой нужно включать все доступные способы давления на местные власти, чтобы убедить тех дать людям скидки.

Скорее всего, такая же ситуация будет повторятся и в последующие месяцы отопительного сезона — в феврале, марте и апреле.

"Ни один действующий тариф не был снижен. За декабрь дали определенную скидку. Но никто не гарантировал, что такая же будет в январе. Вместе с тем, до сих пор правительство так и не разобралось с тарифами — не провело их аудит и не выяснило завышены ли они и насколько именно, не поменяло принципы тарифообразования", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Поэтому даже в тех городах, где скидки дают, их размер устанавливают по собственному усмотрению. А нередко и вовсе - одной рукой выписывают скидки, а другой — включают накрутки. В итоги люди не могут понять почему за теплый январь им приходится платить намного больше, чем за декабрь.