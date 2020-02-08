Слухи в парламентских кулуарах о рокировках в правительстве Алексея Гончарука пополнились новым именем. Якобы зашаталось кресло под министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Сам он говорит о безосновательных слухах, хотя все в руках президента Владимира Зеленского, к чьей формальной квоте относится пост главы МИДа.

Но “Стране” уже назвали фамилию потенциального сменщика Пристайко.

Подробности - в нашем материале.

Разговора с президентом не было

“Страна” уже подробно разбирала кадровую ситуацию и грядущие перемены в нынешнем Кабмине. Его состав хотят перетасовать, и одна замена успела состояться. Алену Бабак на посту министра развития общин и территорий сменил Денис Шмыгаль, которого также сделали вице-премьером - третьим по счету в Кабинете Гончарука.

Правда, дальнейшие перестановки отложены из-за эпопеи в Раде с законопроектом о земле. А она может продлиться даже месяц, если не больше.

Но это не означает, что тема снята с повестки дня. Напротив, всплывают имена новых потенциальных кандидатов на вылет. Так, в парламентских кулуарах и в СМИ заговорили о пошатнувшемся положении руководителя внешнеполитического ведомства Вадиме Пристайко.

Например, издание “Украинская правда”, цитируя неизвестного собеседника в Офисе президента (ОП) сообщила, что президент оценивает работу представителей своей квоты в правительстве.

“С Пристайко странная ситуация: он хороший дипломат, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его нужно менять, но в ОП еще не приняли окончательного решения”, - сообщило издание.

В комментарии СМИ министр сказал, что он готов к любому развитию событий, однако якобы разговоры о его возможной отставке сегодня безосновательны.

“Я – профессиональный дипломат, я был в разных странах, работал, менял работу. И моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезен”, - заявил Пристайко.

При этом он считает, что разговоры не имеют никаких оснований.

“По крайней мере, я и президент Зеленский об этом не говорили”, - отметил глава МИДа.

Такая разная нелюбовь оппозиции

Публичной критики со стороны ОП в адрес Пристайко действительно не было (но не факт, что она звучала “за кадром”).

А вот в Верховной Раде оппозиция настроена критически по отношению к министру, правда, по разным причинам.

Так, экс-спикер МИД, замглавы парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Олег Волошин (“Оппозиционная платформа - За жизнь”) говорит, что ожидал от министра большей настойчивости в поиске возможностей урегулировать конфликт на Донбассе.

“Были намеки, что Пристайко попытается продвинуться по пути воплощения Минских соглашений. Насколько его вина, а не Зеленского, что серьезного продвижения нет, я не знаю. Но я с ним лично общался насчет того, чтобы с помощью наших западных партнеров вразумлять наиболее горячие головы в националистическом лагере, а на самом деле их спонсоров. На Западе уже косо смотрят на некоторых деятелей, и можно было хотя бы неформально поговорить с партнерами, мол, заявите, что все, кто срывает мирный процесс на Донбассе с нашей стороны, в том числе люди за кулисами, будут иметь проблемы, например, с арестом активов. Уверен, очень многое бы изменилось в поведении националистов. Но Пристайко занял соглашательскую позицию, по его мнению, даже негласные просьбы усугубят ситуацию. Он явно боится критики со стороны Петра Порошенко и его соратников, при том что внешнеполитические ориентиры у них схожие”, - комментирует Волошин “Стране”.

Член комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Мария Ионова (“Европейская солидарность”, ЕС) говорит, что Пристайко несет свою часть ответственности за президентскую внешнюю политику страны, которую она считает провальной.

"В нашей внешней политике доминирует мистер Зеленский, а вот мистера Пристайко выделить довольно сложно. Промахов у этих “мистеров” хватает… Для меня очень иллюстративным был тегеранский трагический инцидент (сбитый ПВО Ирана украинский пассажирский самолет - Ред.), в котором проявились все пороки нынешней властной команды. Я уже не говорю о терминологии относительно российской агрессии, когда агрессора боятся назвать таковым", - настаивает депутат Ионова (ЕС).

Вместе с тем, оба собеседника заверили “Страну”, что вопрос отставки Пристайко в их комитетах не обсуждался.

А вот в провластной фракции “Слуги народа” (СН) о Пристайко отзываются хорошо. Во всяком случае член внешнеполитического комитета Рады Святослав Юраш (СН) говорит о хороших впечатлениях от работы в комитете с главой МИД.

“Я вижу в нем человека, опытного в свой сфере и знающего, что она делает”, - отметил он в комментарии “Стране”, назвав разговоры насчет вероятного ухода Пристайко “слухами, не требующих даже обсуждения”.

Кандидат на смену

Не факт, что дело дойдет до голосования за перестановку в МИДе. Тем не менее, по информации “Страны”, во всяком случае одна кандидатура на замену Пристайко уже есть. Это советник президента по вопросам внешней политики Руслан Демченко, назначенный на свою должность 23 июля 2019 года.

Карьерный дипломат, Демченко работал в разных странах, в том числе в США, был заместителем министра иностранных дел, когда эту должность занимали Константин Грищенко и Леонид Кожара, а также руководил офисом президента Виктора Ющенко.

Практически весь президентский срок Петра Порошенко он был его советником по части отношений с Россией. Входит в число украинцев, против которых Москва ввела санкции в 2018 году.

Источник в МИДе, хорошо знающий Демченко, утверждает, что тот уже в ОП Зеленского продолжил работу на российском направлении. При этом он говорит, что основную тяжесть переговорного процесса с Москвой несет именно Демченко, а не помощник президента Андрей Ермак, который, дескать, присутствует “чисто ситуативно”.

“Например, то, что происходит в Минске в контактной группе (Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе - Ред.) ведет Демченко. Кучма там только внешне представлен. А Демченко в теме глубоко и уже много лет и считается докой”, - говорит источник "Страны" в МИДе.

При этом он считает, что Демченко не откажется от портфеля, если Зеленский его предложит.

“Он однозначно сможет навести порядок в министерстве каленым железом. Когда он был первым замом, все крутилось, благодаря ему. Министр занимался большой политикой, а оперативным управлением - Руслан Михайлович. Он деликатный человек, способный поладить с кем угодно, но всегда со своим мнением и к тому же независимый материально”, - говорит собеседник.

В случае назначения Демченко собеседник ожидает, что президент будет проводить более четкий внешнеполитический курс.

“У Порошенко был курс, при котором он, правда, со всеми поссорился, но тем не менее. У Зеленского пока только виляние из стороны в сторону. Не захотели подыгрывать Трампу (президент США Дональд Трамп - Ред.) в борьбе с демократами, но приняли Помпео (Госсекретарь Майкл Помпео - Ред.) Сейчас будет явно желание сойтись с Трампом, но поздно, он уже сам с усами”, - комментирует источник в МИДе.

Если Зеленский все-таки решится на замену Пристайко, какова вероятность, что Рада поддержит предложенную кандидатуру, кто бы это ни был. “Монобольшинство с сателлитами проголосуют за любое предложение Зеленского по этому вопросу. Всем группам влияния, прежде всего, во фракции Зеленского, плевать на МИД. Торговаться там не за что, голоса точно будут”, - полагает Олег Волошин.

В общем весна покажет, министр Пристайко или нет. Да и остальные члены правительства, включая самого премьера, узнают свою судьбу.