Старт второго чтения законопроекта о земле вышел ярким. В сессионном зале спорили и блокировали трибуну с легкими потасовками. Но вопреки угрозам, сторонники принятия закона не стали брать Раду на измор, растягивая рассмотрение до глубокой ночи, как и не стали игнорировать поправки оппонентов.

А если идти строго по регламенту и рассматривать каждую поправку, голосование затянется на месяц. Другие вопросы рассматривать парламент не сможет.

Подробности — в материале "Страны".

Кино с президентом

Утро в провластной фракции "Слуга народа" началось с закрытого для журналистов заседания с участием президента Владимира Зеленского. Проходило оно в бывшем парламентском кинозале, прозванном "Катрусиным кинозалом" (по названию популярной в прошлом детской передачи).

На встречу пришли также председатель парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, избранные в Раду по списку СН.

Как утверждают источники "Страны" во фракции, главной темой была продажа земли, которая в этот день уже стояла в повестке дня работы Рады. Зеленский попросил фракцию ускорить второе чтение законопроекта. "Президент сказал нам, что земельная реформа необходима для страны, ее откладывали столько лет, но сегодня есть шанс наконец открыть рынок земли", - рассказал член фракции СН Александр Качура "Стране".

По словам его коллеги во фракции Елены Мошенец, в ходе "очень горячей и долгой дискуссии обсудили, какие нюансы законопроекта может не воспринять общество и вообще своевременен ли он. "Президент призвал фракцию голосовать, поддержать, ориентируясь на мнение международных партнеров, в первую очередь, и во вторую очередь – это действительно правила нормального цивилизованного рынка”, - пересказала суть дискуссии депутат Мошенец в эфире телеканала "Рада".

"В какой-то момент, повторяя свои аргументы, Зеленский обратился к Ирине Верещук, как к одной из сомневающихся, мол, что вообще может не устраивать в этом законопроекте. А когда та попросила слово в ответ, он отказал: только я буду говорить", - рассказывает собеседник во фракции, попросивший об анонимности.

Внутреннее голосование показало, что большая часть фракции готова поддержать законопроект.

Тем не менее, на полувопрос-полуутверждение Зеленского, двух дней хватит ли, чтобы принять законопроект, Разумков ответил, что надо минимум две недели с учетом количества поправок.

"Президент сказал, что такой вариант его устраивает", - утверждает источник, наставая, что это не выглядело как противоречие между президентом и спикером.

При этом позже в кулуарах первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко спрогнозировал, что на 3800 имеющихся сегодня поправок уйдет пять пленарных недель, т. е. два месяца. Хотя если продлевать пленарное заседание на полтора-два часа в день, хватит и одного. "Думаю, это приемлемо", - отметил Корниенко журналистам.

Два дополнительных интересных вопроса на заседании фракции — обыски на телеканале "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского, которому предписывают на влияние на часть депутатов от СН, и вероятность досрочных перевыборов Рады.

“Вопрос об обысках подняли Ткаченко и Дубинский. Зеленский отвечал, что идет следствие о "пленках Гончарука", которые могли быть смонтированы на компьютерах журналистов телеканала, что на предмет причастности проверяют сотрудников Управления госохраны. Вышел спор", - говорит источник во фракции.

По его словам, сам президент заговорил о слухах насчет роспуска Рады, усилившихся после голосования за уменьшение числа депутатов до 300, и настаивал, что распускать не собирается.

"На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", - написал в своем Телеграм-канале народный депутат Максим Бужанский (СН).

Кровь и мускулы

По слухам в депутатском корпусе, сократить время второго чтения хотели путем объединения идентичных поправок в пакеты, за которые дальше голосовать. Но тогда бы был скандал и обвинения в нарушении регламента.

Тем более, что уже с утра около трибуны Рады было неспокойно.

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) окружили трибуну, а вот на ступеньках к президиуму встали крепкие депутаты от СН. Но к креслу Разумкова все равно смогла прорваться лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она так крепко взялась за спикерский микрофон, что порезала палец. В разгар страстей в гостевом выходе за президиумом показался и даже зашел в зал посторонний, в котором депутаты узнали охранника Разумкова. Более того, у него под пиджаком угадывался пистолет. Это грубое нарушение регламента и по идее в этот момент председательствующий должен был закрыть заседание. Но было не до того.

Рассмотрение вопроса о земле несколько раз переносилось и началось лишь ближе к обеду, когда Разумков с трибуны пообещал, что будет идти по регламенту (то есть, рассматривать каждую поправку).

Это несколько снизило накал страстей, и Стефанчук в плотном кольце открыл прения о проекте и передал слово главе профильного агарного комитета Николаю Сольскому (СН), который запустил процедуру долгого рассмотрения.

При этом попытки ускорить процесс вне рамок регламента несут для власти серьезные риски.

"Если будут нарушения при рассмотрении, это повод обратиться в КС. А тогда осторожный инвестор не придет, и рынок земли "зависнет", - сказал "Стране" один из депутатов ОПЗЖ.

О том же говорит и сопредседатель фракции "Оппоплатформы" Юрий Бойко.

"Если законопроект каким-то образом все же протащат, то мы будем обращаться в Конституционный Суд. В том числе, если будет нарушен регламент. Финансовые спекулянты побоятся скупать землю, если будут такие скандалы и судебные иски", - заявил Бойко.

Есть ли голоса за продажу земли

Депутаты от "Слуги народа", рассказывая об утреннем заседании фракции, говорят, что большинство высказалось за принятие закона. То есть, голосов как бы хватает.

Но, скорее всего, так называемая группа Коломойского не будет за него голосовать, особенно после обысков на "1+1".

Против выступают и ряд других нардепов, которые в группу олигарха не входят.

В таком случае голосов "слуг народа" будет буквально впритык к необходимым 226-ти. А может и не хватить.

Поэтому Офису президента (ОП) нужно запастись депутатами на стороне, чтобы не провалить голосование.

В депутатской группе "За будущее", на которую имеет влияние Коломойский, также заявили, что не поддержат проект, как и при голосовании за основу.

Точно не будут голосовать "Оппоплатформа" и "Батькивщина". Против и "Евросолидарность" Петра Порошенко.

А вот позиция "Голоса" под вопросом. При первом чтении фракция отказалась голосовать по неофициальной информации из-за отсутствия прямого доступа иностранцев к покупкам земли. Сейчас, по сведениям "Страны", во фракции появились желающие проголосовать даже за нынешнюю редакцию. Член фракции Инна Совсун сказала нам, что "Голос" хочет увидеть, в каком виде законопроект окажется по итогами рассмотрения поправок, но дискуссию признает. "У нас демократическая фракция, где у людей разные мнения", - сказала депутат Совсун ("Голос").

Еще один вероятный источник голосов, как говорят в депутатском корпусе - группа "Доверие", в которую входят, помимо прочего, парламентарии, уже раз проголосовавшие за продажу земли. В том числе в ней много людей агроолигарха Андрея Веревского (группа компаний "Кернел"), которого называют одним из главных лоббистов открытия рынка земли.

Также собеседники издания, близкие к так называемой группе бизнесмена Рината Ахметова, ожидают, что депутаты, лояльные донецкому олигарху, снова проголосуют вместе с СН. "Это будут пять голосов", - спрогнозировал источник.

Народный депутат Муса Магомедов, избранный в Раду от партии Ахметова "Оппозиционный блок" в прошлый раз проголосовал "за". "Мы будем принимать решение, когда увидим окончательную версию. Пока мы по-разному смотрим на эту идею", - отметил он в беседе со "Страной".

Но в целом получить большой перевес голосов, как в первом чтении, когда в зале набралось 240 сторонников рынка, в этот раз может не получиться.

Как ожидают в парламентских кулуарах, Коломойский попытается перетянуть на свою сторону во фракции СН даже больше людей, чем обычно. Тем более, что значительная часть украинского агробизнеса (особенно малого и среднего, у которого нет и не будет свободных денег для скупки земли) не заинтересована в открытии рынка земли.

Судьбу голосования, по итогу, могут решить несколько голосов. Но велик и риск провала, в случае которого команда президента потерпит очевидное для всех политическое поражение.

А потому ставки будут очень велики.