Китайский коронавирус обвалил цены на основные сырьевые товары — начиная от нефти и руды и заканчивая зерном.

Падают котировки в том числе и на наши главные экспортные товары — руду, металл и кукурузу, подсолнечное масло.

Так, всего за день — с 5 по 6 февраля — железная руда подешевела на 3,41% (до 78,9 долларов за тонну), кукуруза (с поставками на март) — на 0,66% (до 184,6 долларов), а подсолнечное масло — сразу на 15,4% (до до 797,8 долларов за тонну).

Конечно, дело не только в коронавирусе. На многие сырьевых рынках негативные тенденции наметились еще раньше, с лета 2019 года. Аналитики расценили их как очередные признаки надвигающегося на мир экономического кризиса. Но уханьский вирус еще больше усугубил ситуацию.

Китай является одним из крупнейших в мире покупателей металла, руды и зерна. Поэтому любое торможение китайской экономики (что происходит сейчас из-за эпидемии) тут же бьет по котировкам. И пока неясно как далеко все может зайти, ведь вирус не отступает.

Для Украины все происходящее чревато двойным ударом.

Во-первых, из-за снижения мировых цен может пострадать наш общий экспорт, и, соответственно, снизится валютная выручка. Во-вторых, под ударом рискует оказаться торговля Украины с Китаем. По данным Госстата, по итогам 11 месяцев прошлого года, торговый оборот с КНР достиг 3,3 млрд долларов, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2018 года. И выйти на такие цифры удалось, в основном, за счет продажи в Китай руды и зерна (на порядка 2 млрд долларов).

"Страна" разбиралась как китайский вирус может ударить по нашему экспорту.

Эпидемия и цены

Биржевые котировки на сырьевые товары в последнее время просто посыпались.

Главная новость — обвал цен на нефть. Из-за снижения спроса на нефть в Китае котировки за последний месяц упали на 20%, с 71,7 долларов до 50-55 долларов за барель. И только с 5 февраля цены немного начали восстанавливаться, как говорят эксперты, "на фоне информации о прогрессе в поиске лекарства от коронавируса" и решении ОПЕК о сокращении добычи. Так, баррель нефти с условием поставки на март предлагался по 51,8 доларов (плюс 2% к цене), а апрельской — по 56,2 доллара (плюс 1,7%).

Но пока неясно, как долго продержится повышательный тренд. В феврале потребление нефти в Китае из-за коронавируса может снизиться на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а это минус 3,2 млн баррелей в сутки (примерно до 10 млн баррелей в сутки). Такие прогнозы озвучили руководители местных энергокомпаний. Это ударит и по мировому потреблению нефти — в феврале оно сократиться на 3%.

Для Украины удешевление нефти выгодно, так как мы являемся импортером нефтепродуктов. Но оно вряд ли перекроет обвал котировок по другим товарам, которые мы экспортируем.

Так, всего за день — с 5 по 6 февраля стоимость тонны железной руды на международных биржах упала на 3,41%, с 81,6 до 78,9 долларов. До годового минимума — 78,3 долларов за тонну — осталось совсем немного, и, если тенденция сохранится, рынок может пробить ценовое дно уже в ближайшее время.

Также падают котировки на цветные металлы. К примеру, медь только за день подешевела на 1,5% (до 5,8 тыс долларов за тонну, что является минимумом с 2014 года). "С начала эпидемии в Китае медь потеряла в цене 10,4%, никель - 8,7%, олово - 8,2%, цинк - 7,3%, алюминий - 3,5%. Общий "металлический индекс" в конце января 2020 года упал до уровня июня 2017 года", — отмечает аналитик института Growford Алексей Кущ.

"Украина цветные металлы не экспортирует. Но снижение котировок на этом рынке — плохой сигнал. Как правило, он практически всегда свидетельствует о начале системного экономического кризиса", — пояснил экономист Виктор Скаршевский.

В Китае также заметно просели цены на металлопродукцию (что связано с замедлением промышленности и строительства). Так, заготовки подешевели на 0,6% (до 400 долларов за тонну), катанка — на 1,05% (до 480 долларов), сортовой прокат — на 1,3% (до 485 долларов) и т.д.

Лихорадит и биржевую торговлю зерном. На Чикагской бирже стоимость кукурузы упала за день на 0,11% (до 149,7 долларов за тонну), на европейской Euronext (с условиями поставки на март 2020 года) — на 0,66% (до 184,6 долларов). подсолнечное масло подешевело сразу на 15,4% (до 797,8 долларов за тонну). На цены давит снижение котировок на "альтернативные масла" — соевое и пальмовое.

Мартовские фьючерсы на соевые бобы подешевели на 0,8%, до 8,9 долларов за бушель. Пшеница на условиях поставки в марте подешевела на 1,8% (до 5,6 долларов за бушель).

Продуктовые рынки пока спасает лишь то, что до недавнего времени цены там росли, и на конец прошлого года вышли на пятилетний максимум. Но неясно надолго ли хватит этого запаса прочности.

Меньше китайских денег

За последний год торговый оборот Украины с Китаем заметно вырос. Так, за 11 месяцев прошлого года, Украина экспортировала товаров в КНР на 3,3 млрд гривен, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Большую часть этой суммы обеспечили такие категории как "руда, зола, шлаки" — их мы поставили больше чем на миллиард долларов, зерно (0,8 млрд), жиры и масла (0,7 млрд).

Китай импортировал к нам продукции на 8,4 млрд долларов (машины и оборудование, пластмассы и полимеры, игрушки и пр.).

Рост украинского экспорта в Китай во многом пояснялся обострением торговой войной США с Китаем. Пекин ввел санкции против американских поставщиков агропродукции, что позвонило нарастить отгрузки украинским экспортерам.

По итогам прошлого года Китай оказался самый крупной страной по экспорту из Украины (до этого на первом месте всегда была Россия).

Но ситуация с коронавирусом может сильно ударить по украинско-китайскому торговому обороту.

"Конечно у нас будут проблемы. Из-за коронавируса значительно ухудшилась деловая активность в Китае и снизилось внутреннее потребление. В рамках этого торможения, Китай будет сужать производство, меньше потреблять импортного сырья и товаров. В результате, все страны-поставщики будут вынуждены для удержания доли рынка жертвовать ценой, которая и так снижается для большинства товаров. То есть, даже если не снизятся физические объемы наших поставок в Китай, то точно будет проседание по деньгам", — рассказал "Стране" руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, помимо коронавируса есть и другие риски.

"Еще до начала эпидемии США и Китай подписали договоренности по первому этапу торговой сделки. В результате США получили некоторые преференции на китайском рынке, и Китай теперь будет переориентировать отдельные закупки, особенно агропродукции, на США. Это означает, что для остальных стран, в том числе, Украины, условия ухудшатся. Так, американские поставщики получат преференции по кукурузе, сое. То есть, конкуренция по этой продукции для наших экспортеров усилиться, особенно с учетом укрепления гривны (что оставляет меньше возможностей для демпинга - Ред.)", — пояснил Шевчишин.

По словам аналитика TeleTrade Сергея Родлера, уже сейчас очевидно — Украина вряд ли сможет закрепить результаты невероятно успешного 2019 года, когда экспорт товаров в Китай увеличился на 70%. "Металлургическая отрасль точно пострадает: порядка 33% украинского экспорта приходится на сырье, которое будет стоить относительно дешево еще долгое время из-за возросших переживаний касательно будущего глобальной экономики. Также на 15-20% просядут и другие направления экспорта, до 2,05-2,13 млрд долларов. Стоит учитывать и косвенные потери, с которыми могут столкнуться отечественные компании, например, повышение стоимости отправки груза в Китай из-за закрытого прямого авиасообщения", — говорит эксперт.

Есть ли замена для Поднебесной?

Оперативно заменить китайский рынок украинские экспортеры вряд ли смогут. Скажем, по металлу во всем мире усилились протекционистские меры, что не позволяет наращивать поставки нашей продукции.

Зеленский не так давно обсуждал отмену 25% пошлины на нашу сталь (в частности, трубы) с президентом США Дональдом Трампом. Некоторые страны уже смогли выторговать для себя преференции. Так, Бразилия приняла обязательства по квотам, а Мексика и Канада заключили торговые соглашения с США и в итоге пошлину для них отменили.

Но не факт, что в этом вопросе будет продвижение, особенно если сорвутся договоренности о закупке "Укрзализницей" очередной партии локомотивов General Electric, что не исключено после подписание меморандума по УЗ с Deutsche Bahn.

Украина в прошлом году и так снизила производство стали на 1,2%, а во втором полугодии отрасль ушла в минус на 7,5%. Если просядет китайский рынок, ухудшится и мировая конъюнктура, что спровоцирует еще больший обвал украинский металлургии.

По агропродукции возможностей переориентировать экспорт у нас также мало. Российский рынок для украинской еды давно закрыт, а на европейском наши поставщики, зажатые квотами, уже практически уперлись в "потолок". Освоение новых рынок Азии и Европы пока не дает больших объемов.

"Основная проблема в том, что как-то компенсировать выпадающие доходы не получится: сложности сейчас испытывают абсолютно все. Остается лишь ждать нормализации глобальной экономики. Поэтому темпы роста ВВП вполне могут оказаться ниже значений 2019 года (3,3%) из-за сокращения бизнес-активности. Прогнозный рост ВВП в 3,7%, заложенный в государственный бюджет на текущей год, на сегодняшний день кажется излишне оптимистичным", — считает Родлер.

Что касается влияния проблем с уменьшением украинского экспорта в Китай на курс гривны, то, по мнению экспертов, все зависит от того насколько затяжным будет кризис. Если падение китайского (а значит и общемирового) потребления сырья продлится еще несколько месяцев, то это может серьезно ухудшить торговый баланс Украины и привести к девальвации национальной валюты.