Накануне Верховная Рада еще на шаг приблизилась к сокращению количества депутатов до 300, которые будут выбираться полностью на пропорциональной основе.

236 голосов в первом чтении за этот, уже одобренный Конституционным судом, законопроект, означает, что осталось собрать конституционное большинство в 300 голосов на следующей сессии и любые выборы, которые пройдут после этого закона, уже приведут в Раду не 450 депутатов, а в 1,5 раза меньше. Причем избираться они теперь будут уже точно без мажоритарки.

И это уже породило слухи о скорых досрочных выборов в Раду.

Насколько они обоснованы анализирует "Страна".

Призрак роспуска

В ноябре 2019 года, спустя всего два с лишним месяца после старта работы новой Верховной Рады президент Владимир Зеленский впервые публично допустил роспуск Рады, если нынешние депутаты "не справятся".

Новую жизнь слухи о досрочных выборах обрели в связи со стартом принятия изменений к Конституции относительно сокращения числа депутатов и отмене мажоритарки.

Собственно, выборы на пропорциональной основе депутаты еще в начале зимы закрепили в новом Избирательном кодексе, а теперь хотят внести это и в текст Основного закона, чтобы свести к нулю вероятность новых изменений системы выборов. Таким образом, любые следующие выборы в парламент уже однозначно пройдут без мажоритарки.

Теоретически, логика у слухов о досрочном роспуске Рады есть: отмена мажоритарки позволяет Зеленскому сформировать будущую Раду "под себя", наполнив список партии своими людьми. Таким образом он вычистит фракцию от представителей олигархата и прочих групп влияния и получит полностью подконтрольное себе монобольшинство. А этот вопрос актуальный, учитывая, что группы влияния внутри "Слуги народа" все чаще голосуют в разрез с линией партии. Типичный пример - нынешние измененения в Конституцию в первом чтении, за которые не голосовали представители группы олигарха Игоря Коломойского, многие из которой прошли в Раду по мажоритарке.

Но у этой теории есть целая гора подводных камней.

Помехи юридические

Согласно Конституции, есть три причины для досрочного прекращения полномочий парламента.

Первая – несформированное правительство в течение 2 месяцев, вторая – отсутствие в составе Рады минимум трети депутатов и третья – отсутствие в течение 30 дней парламентской коалиции.

На данный момент все три условия отсутствуют.

В Верховной Раде существует монобольшинство сформировано одной фракцией "Слуг народа", в которой намного больше, чем 226 голосов.

Правительство функционирует. И до октября 2020 года Рада его не сможет отправить в отставку.

Наконец, по Конституции, Раду, избранную на досрочных выборах, можно вновь распустить не ранее, чем через год после этих самых выборов.

То есть, президент сможет подписать указ о досрочном роспуске не ранее июля.

Теоретически, основания для этого могут найтись. Например, из фракции "Слуги народа" по просьбе президента могут выйти (или быть исключены) несколько десятков нардептов, чтоб в ней осталось менее 226 "штыков".

Можно придумать и другие основания.

"Президент может дать указание своей партии не приходить на заседания или сложить депутатские мандаты, и таким образом основания появятся. Давайте будем откровенны, последние лет 15, еще до Зеленского, мало кто обращал внимание на Конституцию, а законы, которые принимались, сами же ее и нарушали. Я в принципе не исключаю того, что если захотят распустить парламент, то его возьмут и распустят. Если кому-то не нравится, пусть идет в Конституционный суд. А тот через пару лет рассмотрит это дело, когда уже никому не будут интересны эти выводы", - говорит "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В связи с этим ходят слухи, что Зеленский может назначить досрочные выборы в Раду вместе с местными выборами на конец октября 2020 года. Если он подпишет указ о роспуске в конце августа, он как раз уложится во все сроки. А в начале сентября Рада как раз может принять во втором чтении изменения в Конституцию по отмене мажоритарки и сокращению числа депутатов, чтоб новый парламент заработал уже с учетом этих поправок.

Помехи финансовые и медийные

В бюджете-2019 на выборы Верховной Рады было заложено порядка 2 миллиардов гривен. И это не считая тех ресурсов, которые на избирательную кампанию потратили сами политические силы и отдельные кандидаты в депутаты. В финансовых отчетах, которые подавали в ЦИК партии, отмечается, что все политсилы, которые участвовали в выборах, вложили в кампанию 905 миллионов гривен. Например, "Слуга народа" потратила 114,6 миллионов гривен, партия "Голос" – 105,7 миллионов, "Европейская солидарность" – 99,5 миллионов, ВО "Батькивщина" – 87 миллионов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 60 миллионов гривен. Но речь идет только об официальных тратах. Ни для кого не секрет, что значительные ресурсы партии тратят на прямой или непрямой подкуп избирателей, а также медийное сопровождение и пиар, и эти траты в отчетах не фигурируют.

В бюджете нынешнего года расходы на выборы в Раду не запланированы.

Также непонятно, что будет финансировать предвыборную кампанию "Слуги народа". Ведь если снова придется идти на поклон к олигархам, то смысл самой идеи досрочных выборов теряется - президент вновь будет вынужден поделиться контролем над фракцией со спонсорами.

А если не олигархи, то кто? Окружение Зеленского? Но на чем оно сможет заработать такие деньги?

"Встанет вопрос, кто этот банкет оплатит? Достаточно ли уже заработал "Квартал" и его представители во власти, чтоб взять на себя ношу финансирования выборов? А если нет, то нужно будет идти на поклон к Коломойским-Ахметовым-Павлюкам-Слюсаревым", - делает вывод телеграмм-канал "Политика страны".

Еще один важный вопрос из той же серии - кто обеспечит медийную поддержку Зеленскому, если он решится на досрочные выборы. Отказ от набора в списки людей олигархов очевидно закончится для президента потерей поддержки на их телеканалах. А в таких условиях побеждать на выборах будет весьма непросто.

Помехи политические

Но главный вопрос в другом.

Вся история с досрочными выборами сработает только при одном условии - если рейтинг Зе к моменту объявления досрочных выборов будет насколько высоким, что позволит его партии вновь получить единоличное большинство в новой Раде.

"Если рейтинг Зеленского и его партии не будет падать, тогда имеет смысл идти на выборы. Сейчас он падает, но незначительно. Если такая тенденция сохранится, то в принципе я бы не исключал такой вариант с досрочными выборами. Если рейтинг начнет сильно падать, тогда логики в перевыборах не будет. Ведь он уже не сможет завести в Раду монобольшинство, и ему придется идти в коалицию с какими-то другими политическими силами, с которыми придется постоянно договариваться и делиться властью. А это будет тогда для него еще хуже, чем сейчас", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Впрочем, какой рейтинг у Зеленского будет в конце лета пока сказать точно не может никто. А значит и все разговоры о досрочных выборах - это пока что разговоры.

Хотя и имеющие, очевидно, определенные политические цели. В том числе - сделать нынешний состав парламента и фракции "Слуга народа" более управляемым.

"Я думаю, что вероятность досрочных выборов довольно низкая. Где гарантия, что в следующей Раде не окажутся люди олигархов? Что с ними не будут расплачиваться за лояльность в медиа, за финансирование самих выборов? Вся эта логика не до конца проработана. У президента нет права распускать Раду в любое время, должны быть соблюдены условия для этого. И более того, это сейчас они проголосовали за сокращение числа депутатов и отмену мажоритарки, а кто сказал, что найдут для этого 300 голосов ко второму чтению? Пока все это выглядит так, что разговорами о досрочных выборах просто запугивают своих же, чтобы не было никаких внутренних разборок. Ээта тема используется, чтобы дисциплинировать фракцию, приструнить разные фракционные группы влияния, добиться, чтобы фракция подчинялась президенту, а не отдельным покровителям", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По словам политолога, на одном из недавних мероприятий, посвященных избирательному законодательству сразу трое представителей ЦИК сообщили, что пока не понимают даже, по какому закону проводить местные выборы осенью 2020 года. А в случае с перевыборами в Раду ситуация еще бы больше усложнилась.

В то же время, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, в разговоре со "Страной" отметила, что нет никакой связи между голосованием по изменениям в Конституцию и слухами о досрочных выборах.

"Прежде всего, уменьшение числа депутатов было нашим предвыборным обещанием. Считаю, что в данном случае нет связи между этими изменениями к Конституции и вероятностью досрочных выборов. Относительно же мажоритарщиков, в следующем созыве парламента их в любом случае не будет, так как мы уже приняли новый Избирательный кодекс", - говорит Верещук.

Опроверг слухи о перевыборах и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, заявив, что сейчас нет никаких предпосылок для роспуска парламента.

"Действительно, сегодня много разговоров в обществе... Но предпосылок ни с юридической, ни с точки зрения эффективности работы Верховной Рады Украины для роспуска я не вижу. И как председатель Верховной Рады, и как человек. Таких идей, видимо, не должно быть", - заявил Разумков.