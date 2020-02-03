На этой неделе Верховная Рада планирует вернуться к набору конституционных изменений, отношение к которым среди народных депутатов неоднозначное.

Правда, по процедуре принятия пустят лишь внесенный президентским офисом законопроект об уменьшении числа парламентариев и закреплении в Конституции пропорциональной избирательной системы. При этом его критикуют даже в провластной фракции "Слуги народа" (СН).

Хватит ли голосов для его предварительного принятия (то есть в первом чтении), выясняла "Страна".

По 300 и без мажоритарки

В предварительной повестке дня работы парламента во вторник стоят целых пять конституционных изменений. Но только по проекту №1017 предлагается голосование за его предварительное принятие.

Офис президента внес этот законопроект в парламент еще 29 августа 2019 года. Рада внесла его в повестку дня и отправила для проверки в Конституционный суд (КС) 3 сентября. Однако КС вынес решение, причем положительное, только 18 декабря. Голосовать будут депутаты уже на новой — третьей — сессии Рады девятого созыва, которая откроется как раз во вторник, 4 февраля.

Проект предлагает переписать статьи 76 и 77 Основного закона следующим образом. В первой главные изменения — уменьшить численность народных избранников с нынешних 450 человек до 300 и добавить в условия для избрания парламентарием постоянное проживание в Украине не менее пяти последних лет и владение украинским языком.

Во вторую статью планируется вписать, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе.

Кроме того, в переходных положениях будет отмечено, что нынешний состав парламента, избранный по смешанной системе, продолжит исполнять полномочия до следующих выборов народных депутатов.

Дубинский опять против

А теперь вернемся в день голосования за проект постановления об отправки №1017 в КС. Голосов тогда хватило с лихвой — 258, львиная часть из которых — 237- дало монобольшинство СН. До общего результата 6 голосов добавили внефракционные депутаты, 1 голос — депутатская группа "За будущее" и 14 — фракция "Батькивщина".

При предварительном принятии тоже нужно минимум 226 голосов, и с учетом предыдущего голосования столько должно набраться.

Но, как оказалось, настроены против изменений остаются ряд депутатов, которые не захотели голосовать за передачу в КС.

Это, прежде всего, народный депутат Александр Дубинский, избранный по мажоритарному округу в Киевской области. Воздержавшийся при предыдущем голосовании, он и сейчас отказывается его поддержать. Судя по всему, он остается сторонником мажоритарной системы, без которой во фракциях, по его мнению, усиливается "внутренняя диктатура".

"Уже сейчас очевидно, что т.н. "списочники" людей вообще не слышат, потому что не представляют конкретные регионы страны и не общаются с избирателями. Им на них плевать. Что доказывает последний собака-гейт", - написал Дубинский на своей странице в Фейсбуке. Имеется в виду громкий скандал с его коллегой во фракции Евгением Брагарем, который в телеэфире предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Как утверждает Дубинский, только благодаря мажоритарщикам местные бюджеты сохраняют часть доходов от акцизного сбора и получают деньги на социальные и инфраструктурные проекты, а также решаются вопросы ОТГ и происходит очищение силовых структур на местах.

Выступает парламентарий и против радикального уменьшения депутатского корпуса, мол, если уж так срочно надо что-то сократить — "давайте сократим коммуналку".

Противником идеи сокращения остается и народный депутат от СН Максим Бужанский, который прошел в Раду по мажоритарному округу в Днепропетровской области. "3 сентября я воздержался при голосовании за законопроект, предусматривающий изменения в Конституцию в разрезе уменьшения количества депутатов до 300. Все так же категорически против этой идеи, хотя 300 соросят звучит очень красиво", - отметил он в своем Телеграм-канале.

В свою очередь их коллега во фракции, мажоритарщик из Ивано-Франковской области Игорь Фрис в комментариях к посту Дубинского отметил, что КС при положительном решении о проекте все же оставил ряд замечаний.

"Не думаю, что его вообще можно голосовать за основу, учитывая положения ст 150 регламента Верховной Рады", - отметил Фрис. В данной статье идет речь, что парламент должен принять во внимания предостережения КС. То есть, рассмотреть эти предостережения и внести изменения в законопроект.

Всех троих депутатов в парламентских кулуарах относят к одной внутрифракционной группе, на которую якобы оказывает влияние бизнесмен Игорь Коломойский. Однако они сами это отрицают.

Конституционная подоплека

На два замечания КС следует обратить особое внимание: они относятся к тем изменениям, которые дали название законопроекту. Несмотря на то, что судьи признали, что явных нарушений Основного закона нет, необходимость внесения поправок поставлена под сомнение. Так, говорится, что не нужно закреплять тип избирательной системы в Конституции, когда ее выбор и применение определяются законодательным путем.

Именно это и говорится сейчас в статье 77. Сейчас порядок проведения выборов всех типов описан в Избирательном кодексе, последнюю редакцию которого одобрила уже Рада этого созыва. А президент подписал в конце декабря.

И там как раз и ликвидируется мажоритарная система и вводятся выборы по открытым спискам.

Тогда зачем же эта норма инициатору внесения с Банковой? "Тут, наверное, и пиар на "окончательной отмене" мажоритарки, и желание приструнить мажоритарщиков, дескать, видите, отката не будет. Проблема для инициаторов изменений в том, что если в законодательстве о парламентских выборах отыщут некий элемент мажоритарной системе, это будет поводом для кого-то подать в КС и устроить шум. И суду придется давать разъяснения”, - сказал экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко в комментарии "Стране".

При этом, стоит отметить, что в данной ситуации не совсем понятны и аргументы противников внесения в Конституцию запрета на мажоритарку среди нардепов - ведь ее и так уже отменили законом.

Правда, в Раде еще с момента голосования за Избирательный кодекс ходят слухи, что к выборам его могут значительно поменять. В том числе и за счет возвращения мажоритарки (чего хотели бы многие нынешние мажоритарщики). Закрепление же нормы о пропорциональной системе в Конституции значительно затруднит эту задачу.

Второе замечание КСУ касалось количества парламентариев. В заключении суда говорится, что наравне с требованиями законодательства пропорционально к общей численности депутатов решать различные вопросы остается норма о не менее 45 депутатов, то есть одной десятой от конституционного состава Рады, для подачи представления в КС.

"В таком случае, с уменьшением конституционного состава Верховной Рады Украины, не происходит соразмерного уменьшения количества народных депутатов..., вследствие чего осложняется возможность их обращения в Конституционный суд.., что может привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина", - сказано в решении КС.

Вместе с тем, в числе главных аргументов СН в защиту этого изменения всегда было уменьшение количества жителей страны, мол, в таком случае надо меньше и депутатов, их представляющих. Правда, Черненко с этой логикой не согласен.

"Скорее, вес имеет аргумент, что при меньшем числе депутатов парламент становится более управляемым, ручным. С меньшим количеством парламентариев проще договариваться”, - настаивает народный депутат восьмого созыва.

Результаты голосования за проект №1017 во вторник покажет настроения, прежде всего, во фракции СН, да и во всем парламенте в отношении него. Как спрогнозировал "Стране" народный депутат Александр Качура (СН), голоса должны набраться в монобольшинстве.

"Однако у нас бывает, что по мере приближения к голосованию они начинают теряться", - прокомментировал он изданию.

А ведь в ОП еще нужно будет собрать не менее 300 голосов депутатов при голосовании в целом на следующей сессии. Конечно, это дальняя перспектива, но, как считают в парламентских кулуарах, проект №1017 рискует стать эдакой лакмусовой бумажкой в деле принятия остальных конституционных инициатив ОП, в особенности, тех, которые КС признал не соответствующими Основному закону, например, о праве президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Как поведет себя Рада в их случае, еще большая интрига и головная боль для команды президента.