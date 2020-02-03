Первый же месяц этого года оказался для бюджета -2020 рекордно провальным. По данным Минфина, в январе главная смета страны недовыполнена на 24,5% или 13,8 млрд гривен.

"В прошлом году бюджет также недовыполнялся, но таких цифр мы еще не видели. Максимально было минус 18%", — отмечает экономист Виктор Скаршевский.

В Минфине назвали целый список причин, по которым новый бюджет начал трещать по швам уже с января. Они, в общем-то традиционные, из тех заготовок, которые чиновники придумали еще в прошлом году, готовя оправдания для бюджетной дыры. Речь идет о сильном укреплении гривны, удешевлении газа и прочем.

"Но эти аргументы для января, за который гривна, наоборот, девальвировала на 5,6%, уже не сильно подходят", — отмечает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Главная интрига сейчас — удастся ли выровнять бюджетные показатели в феврале и последующие месяцы. Потому что если провал по сборам начнется уже сейчас, украинцам стоит готовится к сложным временам. Главные риски — сокращение расходных статей, а также задержки по выплатам пенсий, субсидий и зарплат бюджетникам.

Как рассказал "Стране" источник, знакомый с ситуацией с местными бюджетами, в регионах уже сейчас есть проблемы с медицинской и образовательной субвенциями, также они никак не могут получит причитающуюся им часть топливного акциза.

"Страна" разбиралась, почему в Украине снова недовыполняется бюджет и к чему это может привести.

Бюджетный "хвост"

Напомним: в прошлом году бюджет выполнялся лишь несколько месяцев. Больше половины бюджетного периода следовали провал за провалом. В итоге официальный показатель недовыполнения бюджета составил порядка 72,4 млрд или 1,8% ВВП. При этом он, по утверждению властей, оказался "ниже запланированного". Экономист Виктор Скаршевский подсчитал, что реальный дефицит бюджета в прошлом году был намного больше — порядка 85 млрд. А немного скрасить общую картину властям удалось за счет досрочного перечисления дивидендов "Нафтогазом" и манипуляций с возмещением НДС. НАК должен был поделиться прибылью с государством в январе этого года. Но перечислил 13 млрд гривен в декабре прошлого года, чтобы, как говорит Скаршевский, "спасти прошлогодний бюджет".

То есть, то, что стало плюсом для бюджета в декабре 2019 года, автоматически превратилось в минус в январе 2020 года.

То же самое с возмещением НДС. "В декабре прошлого года, чтобы сократить расходы, задержали и возврат НДС на 6-7 млрд гривен. Поэтому в январе пришлось заплатить больше", — добавил Скаршевский.

Также с целью подправить бюджет в конце прошлого года Кабмин поставил на стоп многие расходные статьи. В частности, как рассказал депутат Киевсовета Алексей Дорошенко, в регионах многие программы оказались недофинансированными, так как в декабре 2019 года денег из бюджета уже не дали, а под конец года выделенная сумма и вовсе "сгорела". Пострадали, по его словам, главным образом, различные проекты развития - ремонт дорог, строительство инфраструктурных и социальных объектов и др.

То есть, нерешенные в прошлом году бюджетные проблемы автоматически перешли на этот год, спровоцировав настоящую катастрофу по сборам.

Крепкая гривна и дешевый газ

По данным Госказначейства, в январе этого года хуже всего снова сработали таможня и налоговая. Так, по таможенным органам план недовыполнен на 31,3% (поступило 20,7 млрд гривен), по налоговым — на 28,2% (16,8 млрд гривен).

В Минфине называют несколько причин. Главные — "более крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 гривну за доллар, тогда как бюджет верстался исходя из среднегодового курса 27 гривен за доллар), уменьшение объема импорта (на 2,5%) и более низкие цены на газ".

По оперативным данным Минфина, поступления налогов и сборов оказались ниже плана на 5,9 млрд гривен по следующим причинам:

поступление от акцизов с произведенных в Украине товаров были на 2,2 млрд ниже росписи из-за снижения производства табачных изделий, реализацией со складов уже готовой продукции, с которой акциз уплатили ранее.

поступления рентных платежей оказались на 2,4 млрд ниже плана, что объясняется удешевлением газа и снижением объемов его внутренней добычи.

поступления от НДС недовыполнены на 2,5 млрд гривен из-за увеличенного возмещения НДС в январе — 18 млрд против 12,7 млрд в январе прошлого года. Это как раз "бюджетный хвост" с прошлого года — в декабре компаниям заблокировали возмещение НДС, а в январе были вынуждены заплатить больше.

Сборы по таможне, по версии Минфина, провалены (план недовыполнен на 7,9 млрд гривен) по следующим причинам:

более крепкий курс гривны, чем том, который учли в бюджете (24,1 против 27 гривен за доллар соответственно).

снижение налогооблагаемого импорта на 2,5% при заложенном в бюджете приросте на 11,3%. Импорт просел по 1,7 тысячам товарных подкатегорий, в том числе, по нефтепродуктам (с 248,7 тысяч тонн в январе 2019 года до 181,7 тысяч в январе 2020 года), угля (с 1,4 млн тонн до 957,5 тысяч), машин и оборудования, тканей (с 8,5 млн метров до 3,3 млн).

снижение мировых цен на отдельные товары. Так, газ подешевел с 324 долларов за тысячу кубов до 173 доллара. битуминозный угол с 0,16 долларов до 0,09 долларов за килограмм, полиэстеры с 1,31 до 1,01 долларов за килограмм, руда концентраты марганцевые — с 0,18 до 0,13 долларов за килограмм и т.д.

О чем не говорит Минфин

Но эксперты согласны далеко не со всеми аргументами Минфина. К примеру, есть вопросы по "крепкой гривне", на которую власти пытаются свалить всю вину за проваленный бюджетный план.

Во-первых, странно, почему Минфин, который в прошлом году то и дело наступал на одни и те же грабли со "слишком сильной гривной", объясняя хроническое недовыполнение бюджета, попал в ту же ловушку и в этом году, и запланировал курс намного выше, чем он был в реальности.

Аналитик Forex Club Андрей Шевчишин допускает, что, когда формировался макропрогноз и прогноз по гривне на 2020 год, курс не был еще загнан ниже 24 гривен за доллар.

"Да и ситуация в промышленности была лучше, и прогнозы по урожаю и ценам выше, чем сейчас", — пояснил он. Но Виктор Скаршевский считает, что Минфин попросту "подрисовал" курс.

Потому что, если бы заложили реальные цифры, то изначально в бюджете пришлось бы снижать план по доходам, а значит, и сокращать расходные статьи, и увеличивать дефицит бюджета, что вряд ли понравилось бы МВФ.

Во-вторых, по словам главы Украинского аналитического центра Александра Охрименко, аргумент с крепкой гривной, который срабатывал в прошлом году, сейчас выглядит не очень убедительным, так как в январе национальная валюта начала девальвировать и просела на 5,6%.

"А это, наоборот, должно было бы благотворно сказаться на сборе налогов, привязанных к курсу", — считает Охрименко. По его мнению, в реальности таможня и налоговая провалили планы из-за неразберихи в этих органах.

"Старые схемы они может и поломали, но одновременно и импорт-экспорт притормозила. Бизнес просто не знает, что ему сейчас делать, поэтому по максимуму поставил все операции на стоп — до прояснения ситуации", — говорит Охрименко.

Хотя прямо Минфин не говорит, что бюджет страдает из-за провала промышленного производства, но озвученные им цифры напрямую об этом свидетельствуют. В частности, снижение объемов импорта машин и оборудования, тканей, частично — нефтепродуктов.

Промышленность сокращается уже семь месяцев кряду, причем, темпы падения ускоряются. По итогам прошлого года минус составил 1,8%, а в переработке — 2%.

В декабре максимальный обвал зафиксирован в машиностроении — на 14,5%. Металлургия ушла в минус на 10%, текстильная промышленность - на 8,1%, фармацевтика — на 6,8%, пищепром — на 2,4% и т.д.. Рост есть только по химической (на 8,7%), мебельной промышленности (2,4%) и в категории "Резина и пластмассы" (на 0,6%). "Но ситуация в промышленности отражается на бюджете не сразу, а с определенным временным лагом, потому основные негативные последствия мы увидим в последующие месяцы", — прогнозирует Виктор Скаршевский.

"Спад в промышленности неминуемо приведет к еще большему торможению поступлений по налогам и сборам. Ведь по сути, именно промышленность и является самым большим налогоплательщиком", — говорит Андрей Шевчишин.

Спасет ли бюджет пирамида ОВГЗ

Как и в прошлом году, закрывать бюджетные дыры будут новыми долгами как на внешнем рынке, так и за счет пирамиды ОВГЗ.

В качестве своих основных достижений Минфин называет недавнее размещение еврооблигаций на 1,25 млрд евро по ставке 4,375% со сроком погашения 10 лет, а также проведение в конце января 2020 года аукциона по ОВГЗ. Но, по словам Скашевского, проценты, под которые Украина разместила еврооблигации, не самые выгодные. Приблизительно в это же время Чили разместила свои бумаги втрое дешевле, чем мы.

Есть вопросы и по ОВГЗ.

"На последнем аукционе было продано облигаций на 6 млрд, но из них новые размещения — только на 1,5 млрд. Остальное — перевкладывание средств. Это может свидетельствовать о постепенной утрате спекулянтами интереса к нашему рынку", — допустил Скаршевский.

Даже если они просто перестанут покупать украинские ОВГЗ, курс уже начнет падать (что, собственно, и произошло в январе), а если станут еще и выводить прибыль — то гривна может сильно обвалится, — прогнозирует эксперт.

Спрос же на украинские ОВГЗ может просесть, если начнется мировой кризис, и инвесторы начнут уходить с рынков развивающихся стран. Пока вопрос — подтолкнет ли начало этого процесса ситуация в Китае, но финансовые и сырьевые рынки уже отреагировали на коронавирус снижением котировок. Тем более, что Украина явно взяла курс на снижение процентов по облигациям, что, вместе с девальвацией гривны, снижает интерес иностранцев к нашим бумагам.

Но пока Минфин продолжает набираться долгов. За январь в общий фонд госбюджета одолжили 50,8 млрд гривен, а погасили — 31,6 млрд.

Кому не дадут денег

Впрочем, по мнению Скаршевского, общую ситуацию с бюджетом это вряд ли пасет.

Он прогнозирует, что и в феврале недопоступения могут составить 5-7% от плана. По итогам года дыра в бюджете может вырасти до 100-120 млрд гривен.

"Следующим шагом должен быть либо пересмотр бюджетных показателей, и возможно корректировка бюджета, либо сформировавшийся дефицит необходимо будет покрывать новым долгом или эмиссией", — считает Андрей Шевчишин.

"Такое мы уже проходили. Будет эмиссия или же Нацбанк заплатит часть причитающейся с него суммы наперед, чтобы немного выровнять ситуацию (всего НБУ должен перечислить в этом году 82 млрд гривен)", — говорит Охрименко.

Впрочем, скорее всего, параллельно Кабмин будет притормаживать и расходы. Пока особых проблем с выплатами социально защищенных платежей (пенсии, зарплаты бюджетникам и др.) быть не должно. Но если бюджет станет хронически недовыполняться, задержки все же могут быть, — не исключают эксперты.

А вот по другим расходным статьям экономия, похоже, началась прямо сейчас. Источник "Страны", знакомый с ситуацией с местными бюджетами, рассказал, что в регионах опасаются недополученная денег по образовательной и медицинской субвенции.

Также Минфин, якобы, не выпускает часть топливного акциза, положенную местным общинам, а это 7,7 млрд гривен.

"Финансировать региональные программы, программы по дорогам и т.п, скорее всего, будут очень экономно", — подытожил Охрименко.