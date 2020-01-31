В ходе двухдневного визита в Киев государственный секретар США Майкл Помпео продемонстрировал приоритеты Вашингтона во внешней и внутренней украинской политике. Для собственной аудитории, которая в большинстве своем рассматривает Украину в контексте импичмпента президента Дональда Трампа, госсекретарь повторил, что Белый дом не оказывает давления на Киев в предвыборный целях американского лидера, желающего переизбраться на новый срок.

Подробности — в материале "Страны".

Прогнозов громадье

Перед приездом Помпео аналитики гадали, насколько результативным он будет с учетом всех страстей по поводу Украины в американском истеблишменте. Бывший заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев, курировавший внешнюю политику, перечислил в Твиттере ряд условий, при которых визит госсекретаря, по его мнению, можно считать успешным.

"Если будет объявлено решение о назначении посла США и нового спецпредставителя Госдепа по Украине, подтверждены поставки американского оружия Киеву, согласован визит президента Владимира Зеленского в Белый дом, восстановлена работа двухсторонней стратегической комиссии, высказано осуждение России за игнорирование Минска", - отметил Елисеев.

Правда, американист Алена Гетманчук считает, что для офиса президента Зеленского (ОП) будет достаточно, если Киев не втянут в предвыборные баталии, развернувшиеся в США.

Речь идет о кампании против Трампа, который сейчас переживает импичмент. Демократическая партия, оппонирующая американскому президенту, обвиняет его в попытке надавить на президента Зеленского, чтобы Киев довел до конца расследования, связанные с Джо Байденом, потенциальным соперником Трампа от Демпартии на предстоящих выборах, и возможным подыгрыванием предыдущей команды власти кандидату Хиллари Клинтон на выборах 2016 года.

В данный момент в США продолжается процесс импичмента президента — важный этап борьбы демократов с Трампом, который, несмотря ни на что, сохраняет шансы переизбраться на новый срок.

Оправдания и пожелания

Если судить даже по официальным встречам, расписание Помпео было плотным. Главные из них состоялись в пятницу, 31 марта.

Госсекретарь поочередно встретился с президентом Зеленским, министрами иностранных дел Вадимом Пристайко и обороны Андреем Загороднюком, а также главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и представителями гражданского общества.

Главные тезисы Помпео на переговорах с официальными лицами были следующими. Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву на пути в НАТО и Евросоюз.

Это Помпео повторял не раз и на разный лад, судя по всему, в силу необходимости после скандала, случившегося с ним незадолго, когда он на вопрос журналиста об Украине и бывшем после США здесь Марии Йованович ответил: "Да кому (из американцев — Ред.) есть дело до Украины?"

Второй тезис: санкции против России сохранятся до восстановления территориальной целостности Украины, более того, их готовы расширять. В подтверждение этого 29 января США дополнили санкционный пакет ограничениями против ряда членов российской администрации в Крыму, транспортной компании, осуществляющей железнодорожное сообщение с полуостровом, и ее руководства. Под санкции попал и важный для Москвы газопровод "Северный поток"-2.

От Киева, в свою очередь, ждут "сохранения высокой динамики и результативности реформ (или того, что считает таковыми Вашингтон). "Мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость, и будем продолжать это делать", - отметил госсекретарь на совместном брифинге с Зеленским.

Одновременно Помпео поддержал сотрудничество Украины с Международным валютным фондом.

Однако госсекретарь так и не объявил о назначении нового американского посла в Украине. А на вопрос о визите Зеленского в США — по существу первому официальному для него — ответил уклончиво, мол, мы найдем подходящее время и возможность, но никаких предварительных условий не выдвигается. Сам же Зеленский ответил журналистам, что готов хоть "завтра" лететь в Вашингтон, но только если будет возможность договориться "о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам".

Вопрос нового спецпредставителя Госдепа по Украине Зеленский поднял уже сам, но, судя по всему, пока назначения тоже не будет. Президент также заявил о заинтересованности Украины в новых закупках американского оружия, а также приходе инвестиций, прежде всего, в инфраструктуру и нефтегазовую сферу.

Украинский руководитель также рассчитывает, что власти США отменят пошлины на сталь для отечественных производителей.

"Остальное было тривиальным. Такое впечатление, что многие тезисы Зеленскому помогал писать его предшественник [Петр] Порошенко. Он вспомнил о поставках "Джавелинов" (закупленные Украиной противотанковые комплексы- Ред.), двухпартийной поддержке Киева в Конгрессе и т.д. Это все, что любил повторять из речь в речь Порошенко. А ведь мог поднять, например, тему безвизового режима с США", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Когда дело - сторона

Несомненным отличием визита Помпео стала его встреча с главой ПЦУ Епифанием.

Он открыто выразил поддержку этому церковному проекту и на брифинге в ОП, а также отдельно посетил Михайловский златоверхий собор, в котором служит Епифаний.

"Действия Помпео показательны. Он на брифинге сознательно напомнил о признании ПЦУ двумя православными церквями, как бы напомнив, что международное признание, за которое бьется ПЦУ - это заслуга Вашингтона. Словами поддержки и персональной встречей (ни с кем из других религиозных лидеров Помпео не говорил публично) госсекретарь дал сигнал, кого в Украине США считают правильной и своей церковью и политические элиты должны сделать вывод. И, конечно, это было вмешательство во внутренние дела Украины”, - объясняет политолог Бортник.

Для внутриамериканского дискурса, конечно, важнее развитие ситуации вокруг Трампа, чей импичмент сейчас подходит к концу. Впрочем, сенсаций со стороны Помпео и Зеленского, на которые надеялись иностранные, прежде вего американские журналисты, не последовало. Оба были предельно корректны в своих ответах на вопросы, способные нанести вред администрации Трампа.

"Президента раздражают эти расспросы, необходимость снова отвечать на одни и те же вопросы. Но это не наша драка, и мы будем держаться от нее подальше", - уверяет собеседник издания в Офисе президента, попросивший об анонимности.

"Помпео не человек Трампа. Поэтому он не будет поднимать скользкие темы в разговоре с Зеленским. Впрочем, о чем говорилось за кулисами, мы узнаем по делам их. Думаю, ждать недолго", - реюмирует политолог Бортник.