В Украине с начала февраля начнут выдавать льготные кредиты. В Приватбанке уже консультируют предпринимателей по вопросам их получения.

В Ощадбанке, как написал в Facebook глава правления Андрей Пышный, можно будет получить кредиты "уже скоро".

Широкой общественности льготные кредиты от президента запомнись в привязке к программе "Возвращайся и оставайся" — заробитчанам обещали дешевые деньги (от 5% до 9% годовых) на открытие своего бизнеса, скажем, кафе или барбершопа. Предполагалось, что это должно стать для трудовых мигрантов весомым аргументом не ехать больше на работу в Польшу, и осесть на родине. Но льготные кредиты пообещали не только заробитчанам, но и работающему в Украине малому бизнесу.

На "кредиты от Зе" выделили 2 млрд гривен. Соответствующий закон принял парламент в середине января, и его уже подписал президент.

Недавно Кабмин своим постановлением прописал также механизм распределения этих средств. На первом этапе кредитовать предпринимателей будут госбанки, но затем к программе могут подключиться и коммерческие финучреждения.

Понятно, что малый бизнес, которому обычные банковские кредиты доступны разве что под больше проценты (от 20% годовых и выше) пройти мимо такого предложения просто не смог.

Хотя официальный старт кредитованию еще не дали, предприниматели уже потянулись в банки — узнавать условия.

И они понравились не всем.

"Сказали, нужен залог. Предложили оставить квартиру или машину. Но декларировались же дешевые кредиты под открытие бизнеса, для заробитчан. Как можно открыть кафе с нуля, если у тебя ничего нет, и оставить в залог нечего", — удивляется глава Союз защиты предпринимательства Сергей Доротич.

"Какое -то ломбардное кредитование. Причем тут квартиры", - добавил начальник юридического управления Банка Кредит Днепр Александр Ярецкий.

"Страна" разбиралась как будут выдавать дешевые кредиты от Зе, и у кого есть шанс их получить.

Кредитный отбор

В Приватбанке уже активно консультируют предпринимателей по поводу льготных кредитов. Также создана специальная страница на официальном сайте банка, где можно заполнить заявку на получение кредита. По результату рассмотрения этих заявок с претендентами обещают связаться. Таких заявок претенденты на дешевые деньги оставили уже порядка 15 тысяч.

Правда, как рассказали нам бизнесмены, успевшие посетить банк, сотрудники говорят, что им самим еще не все известно. Якобы, подробности будут на следующей неделе, после официально презентации кредитной программы в Кабмине.

"Но сказали, что точно нужен будет залог. Можно будет получить кредит на сумму до 50% от стоимости залога. Заявления без залога тоже, возможно, рассмотрят, но сразу предупредили, что там проценты будут выше", — рассказал нам Сергей Доротич, который уже проконсультировался в Приватбанке,

На сайте Приватбанка указано, что с 1 февраля можно будет получить кредит от 200 тысяч до 1,5 млн гривен на 5 лет. Предпринимателям обещают "плавающую ставку" (чем больше создано новых рабочих мест, тем ниже процентная ставка) и удобный график погашения. Аграрии также могут получить отсрочку погашения до 6 месяцев. Но нужно будет уплатить при оформлении кредита банковскую комиссию в размере 1% от суммы займа (то есть, от 2 тысяч до 15 тысяч гривен).

Министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook также пояснил, как будет работать программа.

Предполагается, что максимальная сумма кредита составит 1,5 млн гривен сроком на 5 лет с процентными ставками:

5% для нового бизнеса (существует менее года) и выручкой менее 25 млн гривен в год. 7% для бизнеса, работающего больше года, с выручкой до 25 млн гривен в год при условии найма двух работников за 1 квартал. 9% под расширение действующего бизнеса с оборотом до 50 млн гривен в год.

То есть, как видим, чтобы претендовать на льготный кредит, уже нужно зарегистрироваться как предприниматель и открыть свой бизнес. И, чем больше бизнес, тем невыгоднее для него условия.

Государство будет компенсировать разницу между коммерческой процентной ставкой и конечной ставкой для заемщика в рамках этой программы. Коммерческая ставка банков ограничена 22% годовых. То есть, государство будет компенсировать от 13% до 17%.

Претендент на льготный кредит должен внести собственный капитал не менее 20% для действующего бизнеса или 30% для начинающих

Участникам, которым не хватает залога для участия в программе также предоставляется возможность получить кредитную гарантию за дополнительную плату в размере 0,5% от стоимости недостающей части залога.

Милованов назвал три шага, которые нужно пройти, чтобы получить кредит:

Заполнить регистрационную анкету Подать заявку на получение кредита Банк установит соответствие предприятия и инвестиционного проекта критериям программы и даст ответ — дадут ли вам кредит

То есть, должен быть отбор. Банк проанализирует "реалистичность бизнес-плана, платежеспособность заемщика, способность обслуживать кредит с учетом денежного потока, который способен сгенерировать новый проект". Но пока неясно насколько этот отбор будет жестким.

Если вам выдадут кредит, деньги на руки (или на банковский счет) вы не получите — их банк будет напрямую перечислять поставщикам товаров и услуг для вашего бизнеса.

Хватит ли у государства денег?

У предпринимателей остается много вопросов к льготным кредитам.

Один из главных — что будет, если государство вдруг перестанет компенсировать банкам кредитную ставку?

Не случится ли так, что заемщик вместо 5% будет вынужден платить 22% годовых?

Бизнес волнуется не зря. Подобное было с государственным ипотечным кредитованием. Тогда бюджетные средства перечислялись с большим опозданием, и семьи были вынуждены оплачивать кредиты со своего кармана.

"Главное, чтобы не вышло как с молодежными кредитами Януковича", — написал в комментариях к посту Милованова в Facebook Тарас Емчура.

Один из разработчиков программы льготного кредитования Дмитрий Романович утверждает, что на этот случай предусмотрен ряд "предохранителей".

"Во-первых, используется система эскроу-счетов с заблаговременным депонированием денег для банков. Во-вторых, в случае небольших задержек банки делают дебиторку для Фонда предпринимательства (именно он будет распоряжаться выделенными под льготные кредиты 2 млрд — Ред.). Плюс программа будет закладываться в трехлетнюю бюджетную декларацию", прокомментировал Романович.

Но, как считает Александр Ярецкий, рисков, что у государства вдруг закончатся деньги и платить будет нечем, все равно остаются.

"Непонятно, как получили цифру по компенсациям в 2 миллиарда и как буду ограничивать количество кредитов. Если по кредитам станут работать только госбанки — у них одни возможности. Если подключаться еще и коммерческие — там объемы могут быть уже совершенно другие. Общее впечатление -- программу готовили готовили наспех, без серьезных расчетов. Поэтому и "сюрпризы" не исключены", — говорит Ярецкий.

Но в случае работы по схеме, когда банк кредитует предпринимателя, а государство лишь компенсирует ставки по кредитам, риски лежат на финучреждении и самом заемщике. То есть, если деньги в бюджете закончатся предпринимателям придется выплачивать деньги банку уже по полной ставке — 22% годовых.

Стоит отметить, что сумма на компенсации — 2 млрд гривен — заложена не в общий, а в специальный фонд бюджета. Источником ее финансирования является, по-сути, Фонд гарантирования вкладов физлиц. Минфину поручено досрочно погасить векселя, выданные в свое время государством для "латания дыр" в самом Фонде.

"Вообще странная схема. Причем тут ФГВФЛ и почему государство хочет залезть ему в карман. Основная задача фонда — компенсировать вклады населения в случае признания банка неплатежеспособным. Он и сам живет сейчас исключительно за счет взносов банков", — говорит Ярецкий.

По словам аналитика института Growford Алексея Куща, привлечение ФГВФЛ к кредитованию бизнеса грозит еще больше подорвать его финансовое положение. И это при том, что риски очередной волны банкопада на рынке все еще сохраняются. То есть, могут быть проблемы с компенсациями вкладчикам проблемных банков, — отмечает эксперт.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что важно и то, как будут использоваться выделенные средства. К примеру, по Украинскому фонду стартапов, на который в прошлом году выделили 200 млн гривен, в конце года все деньги ушли обратно в бюджет, так как их так и не успели распределить.

Бизнес хочет попроще, банки — пожестче

Многих предпринимателей (и тех, кто только хочет открыть свое дело) разочаровали и условия выдачи дешевых кредитов.

"В Привате рассказали, что нужен залог однозначно. И отсюда ж все остальные затраты: оценка, нотариус, страховка каждый год. Залог приблизительно такой: берешь 1 млн, залог на 1,6-1,7 млн", — пишет в Facebook предприниматель Ирина Брадиштян.

"Я в шоке, говорили, что дадим кредиты под низкие проценты, а выходит, что дают тем, у кого обороты — миллионы. Премьер-министр говорит, что любой человек сможет взять кредит и открыть кафе, автомойку. Мне интересно, что это за кафе с выручкой больше 25 млн", — удивляется бизнесмен Торгом Давтян.

Сергея Доротича также смущает требования по залогу, в качестве которого принимается даже квартира или машина (то есть, имущество, не связанное с бизнесом).

"Программу ориентировали на заробитчан, а у многих нет квартир и машин. А у кого есть, те и без ваших льготных кредитов разберутся. Они уже давно взяли еще более дешевые кредиты в Польше — под 2% годовых", — говорит Доротич.

"То есть, это все равно кредит, разве что просто более дешевый. Для начинающего бизнеса такие условия могут оказаться неприемлемыми. Тот же Украинский фонд стартапов выделяет деньги бесповоротно, до 50 тысяч гривен под бизнес-план можно получить даже в Службе занятости. Брать деньги под проценты многие попросту побоятся", - считает он.

Банкиры, наоборот, считают, что условия неоправданно "пригласительные".

"Бизнес до года — это по-сути стартап, а все мы знаем сколько их закрывается. Банки стартапы не кредитуют. Кредитуют уже работающий бизнес под расширение, но если его основные фонды и оборот позволяют оплачивать кредит под инвестиции. Начинающий бизнес кредитуется только если у собственника уже есть другой работающий бизнес, за счет которого он может погашать займ", — пояснил Ярецкий.

По его словам, коммерческие банки присоединяться к программе, но только при условии, что будут сами отбирать заемщиков, а государство станет просто погашать разницу в процентах.

"Оценивать будут по полной программе и с учетом полной процентной нагрузки. Поэтому не многие смогут пройти отбор", — говорит Ярецкий.

Он приводит в пример программу льготного кредитования аграриев, которая несколько лет назад работала в Украине. "Работала так: ставка - коммерческая, риски все на заемщике. Компенсирует государство разницу - отлично. Нет - твои проблемы", — поясняет эксперт.

Вернутся ли заробитчане под дешевые кредиты

По словам Куща, главное в новой программе — насколько активно государство будет вмешиваться в сам процесс кредитования.

"Обычно, если компенсируются процентные ставки, эффект хороший. Каждая гривна компенсаций приводит к росту объема кредитов на 20 гривен. Но тут такого эффекта может и не быть, если, скажем, банкам дадут разнарядку — сколько и кому нужно выдать кредитов — и при это не позволят качественно отобрать заемщиков", - говорит Кущ.

С другой стороны, если банки начнут "качественно отбирать", то станут массово жаловаться предпринимали, так как отказов будет много. А заробитчанам, которых приглашают "возвращаться и оставаться" и вовсе ничего не светит — банки им, скорее всего, будут отказывать.

"Страна" пообщалась с жителем Полтавской области, который открыл в Польше службу такси и уже набрал туда водителями своих соотечественников. Он говорит, что под такие условия нет смысла все бросать и возвращаться в Украину.

"Это мне нужно вложить свои деньги, открыть предприятие, а потом просить кредит, который могут и не дать. Да и проценты не слишком интересные. В Польше можно взять под 2-3% годовых", — сказал он.

"Наши трудовые мигранты, которые по своей натуре предприниматели, уже, как правило, открыли бизнес в Европе. А другие не будут этим заниматься. Врачи, программисты, инженеры, которые едут в ту же Польшу на работу, не мечтают о собственном бизнесе — им нужна хорошая зарплата и карьерный рост в их профессии. Сезонных заробитчан и вовсе интересует только размер зарплаты", — полагает Кущ.

По мнению Забловского, возможно, желающие вернуться под кредиты от Зеленского и будут, но не сейчас, а спустя какое-то время. "Если люди убедятся, что программа просто и прозрачно работает. Тогда сработает "сарафанное радио" и люди станут подавать заявки более активно. Тут самое ключевое даже не финансирование, а именно доверие. Без него эффекта не будет", - считает эксперт.

Сергей Доротич добавил, что компаниям, работающим в Украине, нужны не только недорогие кредиты, но еще и общая благоприятная бизнес-среда.

"Льготные займ должны как-то корреспондировать с общей политикой государства в сфере предпринимательства. А когда на мелкий бизнес усиливают давление и наседают все с новыми и новыми проверками, но при этом манят недорогими кредитами, это вызывает вопросы", — считает он.

Если подытожить, что льготные кредиты от Зе выгодные, так как более низких процентных ставок (или даже таких же) на рынке нет. Поэтому действующему бизнесу попробовать получит такой займ однозначно стоит. Правда, уже понятно, что под это нужно будет иметь залоговое имущество.

Также нужно быть готовым к тому, что государство может в любой момент поставить программу на "стоп", и тогда придется платить банку уже по полной ставке. Открывать под льготные кредиты бизнес с нуля крайне рискованно. Ведь в случае задержки или отмены компенсаций, коммерческие банковские ставки могут оказаться неподъёмными для начинающего предпринимателя.