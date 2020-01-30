Нацбанк, как и предсказывала "Страна", провел резкое снижение учетной ставки. Сегодня ее уменьшили сразу на 2,5% годовых. С 31 января 2020-го она составит 11% годовых.

Такой активности по части снижения стоимости гривневого ресурса украинская экономика еще не знала. По всему видно, что правительство с Нацбанком получили от Офиса Президента четкую задачу по восстановлению кредитования любой ценой, и действительно пытаются сдвинуть процесс с мертвой точки.

Говорят, что руководству НБУ (председателю НБУ Якову Смолию и его первому заместителю Катерине Рожковой) так в ОП и сказали: либо вы возродите кредитование, либо вас не будет в центробанке. Результат 2019 года там восприняли очень плохо: за 12 месяцев общий кредитный портфель банковской системы сократился на 9,4% (до 972,3 млрд грн), кредитный портфель юрлиц - на 12,8% (до 762,2 млрд грн).

Совсем немного (на 4,7%, до 205,3 млрд грн) подросли объемы кредитования населения.

Вкладчиков снова огорчат

Чтобы создать условия для кредитования и порадовать заемщиков, банкирам сначала придется огорчить вкладчиков. Вслед за снижением учетной ставки НБУ начнется новое уменьшение процентов по гривневым депозитам. С декабря их уменьшили в среднем на 1,4-1,6% годовых, на 29 января доходности остановились на следующих значениях (в среднем):

по 3-месячным вкладам - 13,35% годовых;

по 6-месячным вкладам - 14% годовых;

по 12-месячным вкладам - 14,04% годовых.

Приблизительно такой же реакции на новую учетку ждут и в этот раз - уменьшения депозитных процентов на 1,2-1,5% годовых. Правда, не на все виды вкладов сразу.

"Динамика учетной ставки влияет прежде всего на ставки по краткосрочным депозитам и остаткам на счетах. На ценообразование долгосрочных вкладов она влияет гораздо в меньшей степени", - объяснил "Стране" начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько.

Снижение доходностей будет очень плавным: где-то по 0,5-1% годовых в неделю (в зависимости от банка). Начнется со второй декады февраля. Как обычно, самые низкие ставки людям будут предлагать госбанки и крупные банки с иностранным капиталом, и самые высокие - структуры поменьше, которым сложнее всего собирать вклады.

"Очевидно, в условиях избыточной ликвидности, банки и на этот раз используют решение НБУ как повод для дальнейшего снижения ставок по депозитам", - заверил "Страну" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Если учесть, что руководство Нацбанк пообещало до конца года снизить учетку до 7%, то пропорционально просядут и доходности вкладов.

"Ожидаю, что стоимость депозитов продолжит снижаться, и к концу 2020 достигнет 11-11.5%", - спрогнозировал нам финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Финансисты готовы к негативной реакции вкладчиков на низкие ставки, то есть к оттокам средств с депозитов. Вряд ли люди решаться на досрочное расторжение депозитных договоров. Но вполне могут их не продлевать, когда будут истекать сроки вкладов. Впрочем, это не должно стать серьезной проблемой для банковской системы, которая достаточно активно собирала средства на счета на протяжении 2019 года:

общий депозитный портфель населения вырос на 8,6% - до 544,7 млрд грн;

общий депозитный портфель компаний вырос на 22,8% - до 501,5 млрд грн.

Банкиры не скрывают, что накопили то, что они называют "избыточной ликвидностью", и если со счетов уйдет немного денег, то они несильно пострадают. Хотя нужно понимать, что ликвидность избыточна не потому, что люди несут на депозиты огромные суммы денег.

Просто то, что приносится не очень активно выдается на кредиты банками. То есть, как только начнется более активное кредитование бизнеса - избыток средств очень быстро растает.

Лишняя гривна для спекуляций на курсе

Пока же банки не возродили кредитование, они будут активнее вкладывать в другие направления деятельности. Первое, что им приходит сейчас на ум - это спекулятивные операции с курсом гривны на межбанке. Большой подготовки к этому проводить не нужно, а зарабатывать банкиры хотят каждый день.

Тем более, что речь зайдет не только об использовании депозитных портфелей, но и о дополнительной ликвидности, которая освободиться из-за снижения учетной ставки НБУ - из депозитных сертификатов Нацбанка. Банки активно размещали в них средства (на 27 января там сосредоточено 176,7 млрд грн), и начнут их изымать, как только им опустят ставки пропорционально снижению учетке (например, до 9% по overnight). Также будет свернута работа с краткосрочными (суточными) сертификатами.

"Учитывая изменения, которые ожидаются в монетарной политике, объемы размещений в депозитных сертификатах снизятся, поскольку НБУ перестанет предлагать их сроком на 1 день. Как следствие - возрастут средства на корреспондентских счетах банков в НБУ", - сказал "Стране" Михаил Демкив.

Как только дополнительная гривна выйдет на валютный рынок, начнется более активная раскачка курса гривны на межбанке и курсовое движение в обменниках.

"Слишком резкое снижение учетной ставки (больше, чем на 2,5%), на наш взгляд, может спровоцировать чрезмерную девальвацию на фоне накопления значительного запаса гривневой ликвидности, который на данный момент стерилизован вложениями в депозитные сертификаты НБУ", - говорит "Страны" главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Финансисты отказываются официально предсказывать возможное курсовое движение гривны на межбанке в феврале. Хотя неофициально допускают движение к 25,50 грн/$.

Слишком много средств было выброшено Нацбанком на финансовый рынок в последнее время через валютный рынок: называлась сумма в 200 млрд грн. Ранее они аккумулировались в депозитных сертификатах, а теперь могут оказаться на открытом рынке.

"Текущий запас ликвидности был накоплен за очень короткий промежуток времени вследствие массивных интервенций НБУ, который выкупал избыток валюты с ринка, сдерживая ревальвацию. Сейчас банки просто физически не смогут быстро перенаправить столько ликвидности в кредиты при таком неглубоком кредитном рынке, при текущем состоянии защиты прав кредиторов, институциональных ограничениях и т.д.", - объяснил Ребрик.

Кредиты для избранных компаний

Влияние новой учетной ставки на кредитование будет неоднозначным. Удешевление кредитов первыми ощутят компании, которые берут у банков овердрафтные кредиты: от нескольких дней до двух недель. Это короткие займы, чтобы перехватить денег. Никакого финансирования стратегических проектов. Такие займы подешевеют с 14-16% годовых где-то до 12-13% годовых.

Кредиты под крупные проекты будут дешеветь очень медленно: через месяц-полтора, по мере удешевления ресурсной базы - сбора депозитов по пониженным ставкам. Причем не для всех компаний, а очень выборочно.

"Уверенность банков в защите своих прав как кредиторов пока оставляет желать лучшего. Составляющая "платы за риск" в цене кредитов также по-прежнему весома, так как доля проблемных займов в портфеле юрлиц продолжает оставаться высокой и снижается очень медленно", - разъяснил ситуацию Андрей Приходько.

Банкиры по-прежнему настаивают на принятии законов, которые защитят права кредиторов. А также на реформе судебной системы, через которую продолжают выводить залоги по проблемным займам и оставлять банки с носом. Непростой остается и экономическая ситуация, потому финансисты дважды подумают, прежде чем выделить средства.

"Наблюдается падение объемов производства и ухудшение ожиданий экономической активности во многих секторах экономики. Это негативно сказывается как на платежеспособном спросе на кредиты, так и на желании (в силу снижения маржинальности) и возможности банков их предоставлять (в силу снижения качества заемщиков и залогового имущества). Следовательно, при таких условиях сложно ожидать интенсивного наращивания корпоративного кредитования в краткосрочном периоде", - говорит Михаил Ребрик.

Правила выдачи займов останутся жесткими, а само корпоративное кредитование - недоступным. Потому малый и средний бизнес может надеется главным образом на обещанную государственную программу льготного кредитования под 5-7-9% годовых. Как сообщили "Стране" в пресс-службе Укргазбанка, только в эту структуру уже поступило 12 тысяч заявок под этот проект.

Хотя, исходя и суммы, выделенной на ее реализацию - 2 млрд грн - можно говорить о кредитовании небольшого числа проектов, и только через госбанки. Для запуска более масштабной программы с участием коммерческих банков, нужны многомиллиардные капиталовложения.

"Идея государственной кредитной программы и выдача коммерческими банками кредитов по анонсированным в ней ставкам будет вполне реальна, если государство предусмотрит средства на компенсацию процентов по кредитам для старта и развития бизнеса в госбюджете. В таком случае банки будут выдавать кредиты по рыночным ставкам, а государство будет компенсировать разницу между рыночными ставками в 20-25% для малого и среднего бизнеса и заявленными ставками в 7-9%", - сказал Андрей Приходько.

Для ипотеки нет длинных денег

Еще сложнее ситуация с кредитованием населения. Что банки продолжать активно финансировать - это программы краткосрочных небольших займов. Кэш-кредитование, кредитование покупок (бытовая техника, электроника и пр.), а также кредитные карты. Ставки по ним останутся на высоком уровне: в среднем в рамках 35-40% годовых, а с учетом дополнительных комиссий, страховок и неустоек - до 50-60% годовых. И снижение процентов на 1-2% годовых вслед за учетной ставкой здесь будет практически не ощутимо.

Некоторые банки планируют активнее сотрудничать с автосалонами, запуская новые проекты по автокредитованию. Здесь ставки могут опускаться даже до 12-15% годовых, о которых любят говорить власти. Но только это будет происходить не из-за учетной ставки или правительства, а благодаря автодилерам. Они компенсируют банкам часть процентной ставки, чтобы их машины активнее раскупали.

По-прежнему недоступной останется ипотека. Она будет реализоваться в основном госбанками для ограниченного круга заемщиков либо в кооперации с отдельными застройщиками по спецпроектам. Массового кредитования покупок недвижимости населением финансисты не обещают. У них нет депозитов на 5-10 лет, потому и ипотек на такой срок не может быть.

"Ипотечное кредитование требует долгосрочных ресурсов, которых у наших банков нет. Диспропорция между срочностью пассивов и активов является проблемой, препятствующей запуску рынка ипотеки. Ее можно решить только при активной роли Государственного ипотечного агентства, так как у банков нет мотивации выдавать высокорисковые ипотечные кредиты, которые к тому же нечем фондировать. Перезапуск ГИУ потребует вложения значительных средств, прежде всего, от государства или под государственные гарантии", - прокомментировал возможности банков Андрей Приходько.

Долги страны могут дорожать

Если от банков власти будут требовать снижения ставок, то по своим долгам их будут опускать очень аккуратно. Никто не верит в то, что Минфин решиться на 2,5% годовых (пропорционально учетной ставке) опустить доходности по гривневым гособлигациям. Ведь в этом случае ОВГЗ перестанут раскупать, и правительству станет сложнее собирать средства на покрытие дефицита госбюджета и на выплату госдолга.

"Заметного уменьшения ставок по гособлигациям в ближайшее время не будет", - спрогнозировал Александр Паращий.

Финансисты говорят, что ниже 9,79-10% годовых ставку по гривневому госдолгу опускать нельзя.

"Последние размещения ОВГЗ показывают, что доходности остановились в своем минимуме, достигнув уровня 10%. На мой взгляд, последнее снижение учетной ставки не окажет значительного влияния на доходности по ОВГЗ, так как инвесторы еще в 2019 году закладывали этот риск", - сказал "Стране" директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Финансисты надеются, что иностранцы продолжат покупать наши гособлигации. И судя по заявлению чиновников, в это верят и в самом Национальном банке: там спрогнозировали увеличение золотовалютных резервов с нынешних $25,3 млрд до $29,3 млрд до конца 2020 года. Похоже, по той же схеме - выкупа на межбанке не только выручки экспортеров, но и доллара, заводимого нерезидентами под покупку долговых бумаг Минфина.

Ведь даже в условиях снижения ставок по ОВГЗ, вложения в наши бумаги все равно выглядят интереснее, чем в облигации других стран.

"Для сравнения: доходность американских 10-летних казначейских облигаций США в настоящий момент составляет 1,59%, а у 10-летних облигаций Германии она вовсе находится на отрицательной территории. В связи с чем крупные иностранные фонды с большим энтузиазмом покупают госдолг перспективных развивающихся стран, к которым относится и Украина", - заверил "Страну" аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Впрочем, план "Б" у правительства тоже наверняка будет.

"Если возникнут сложности с размещением ОВГЗ, Минфин может просто поднять ставку. А если вдруг гривневые облигации потеряют популярность, то Минфин может занимать при помощи тех инструментов, которые у него были до 2019 года: валютные ОВГЗ и международные облигации", - спрогнозировал Александр Паращий.

По разным оценкам, что на протяжении 2020 года доходность гривневых гособлигаций будет двигаться в рамках 9,7-11,8% годовых.

Главные риски новой учетной ставки

Эксперты сформулировали пять основных рисков снижения учетной ставки.