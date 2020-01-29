В Украине могут обложить налогом Google, Facebook, Youtube и другие иностранные ресурсы.

Предложение брать с них 20% НДС содержится в законопроекте №2634, который подал в парламент глава профильного комитета по вопросам налогообложения Данил Гетманцев.

Его аргументы просты — деньги.

"Почему рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами у нас в стране нет? В чем смысл льготировать услуги нерезидентов? Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости", — написал Гетманцев на своей странице в Facebook.

Экспортное сообщество раскололось в этом вопросе на два лагеря.

Одни считают, что да, Google и Ко должны платить налоги в украинскую казну. Другие, наоборот, предупреждают о подорожании интернет-услуг как для рядовых потребителей, так и для бизнеса. Скорее всего, мировые интернет-гиганты, если и согласятся платить НДС в Украине, то заложат его в стоимость своих услуг. А это, к примеру, плюс 20% к музыке или играм AppStore, услугам сайта бронирования Booking и т.д. Плюс — подорожание размещения рекламы на тех же Facebook, Youtube или в системе Google.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что, если налог введут без переходного периода, все может закончится еще хуже — чуть ли не полной блокировкой ресурсов.

"Нужно решить много технических и законодательных задач. А на это потребуется время. Если не успеют, могут на время "выключить" Украину. Помните, когда в один момент перестали работать российские ресурсы (VK, "Одноклассники" — Ред.). В этот раз тоже может быть что-то подобное", — не исключает соучредитель компании D2 (программные решения для бизнеса) Ирина Андрющенко.

"Страна" разбиралась что значит введение "налога на Google", и придется ли за это доплачивать рядовым потребителям и бизнесу.

Кому уже платит Google и чем мы хуже

В пояснительной записке к законопроекту указано, что возможности цифровой экономики, когда компания находится в одной точке земного шара, а клиент — в другой, позволяют бизнесу уходить от налогообложения. По крайне мере, в Украине.

Мировые интернет-корпорации не платят НДС в Украине. Исключение составляют разве операции через механизм делегирования налоговых обязательств. Тогда клиенты этих компаний, являющиеся плательщиками НДС, перечисляют его по украинскому законодательству. Но, к примеру, частные лица НДС не платят, а бизнес часто тоже работает через посредников-упрощенцев, что позволяет уходить от налогообложения.

Так как компании-нерезиденты в Украине не имеют статуса налогоплательщика, то и заставить их платить фискалы не могут. То есть, бюджет теряет деньги.

Авторы проекта считают, что Украине стоит присмотреться к опыту соседних стран, которые уже ввели "налог на Google".

"Особенные правила налогообложения НДС электронных услуг стало обычной практикой в иностранных государствах, к примеру, в странах ЕС, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и других странах", — говорится в пояснительной записке.

Стоит отметить, что в Европе действует так называемое общее правило поставки трансграничных цифровых услуг некоммерческим потребителям. В случае допороговых объемов продаж (до 10 тысяч евро в год) местом поставки (и уплаты налога) является страна, где зарегистрирован поставщик. В других случаях (если сумма больше) налог платят там, где находится потребитель.

"В ЕС механизм успешно применили с 2015 года в рамках инициативы Mini One Stop Shop (или MOSS). Полностью в ЕС Единый мини-магазин заработал с 01.01.2019 года. Кроме непосредственно борьбы с уклонением от уплаты налога, европейскими властями преследовалась и другая цель — облегчить уплату налога для честных налогоплательщиков, так как отпала необходимость отдельной регистрации плательщиком НДС в каждой из 27 стран - участников Союза. У нас подобная цель отсутствует. Однако, законопроект соответствует как евроинтеграционным обязательствам Украины, так и логике взимания НДС в большинстве стран, внедривших указанный косвенный налог", — пояснил эксперт Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

В России "налог на Google" ввели в 2017 году.

Платить НДС обязали, в частности, Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, booking.com и др.

"С момента внедрения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По официальным данным в бюджет такими компаниями было уплачено в 2017 голду 9,4 млрд рублей, в 2018 году — 12 млрд, в первом квартале 2019 года — 12 млрд", — говорится в пояснительной записке.

При этом авторы проекта затрудняются спрогнозировать сколько получит от нового налога украинский бюджет. Указано лишь, что принятие законопроекта "должно способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет".

За что нужно будет платить

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, прописав, что нерезиденты-поставщики электронных услуг, клиентами которых являются физлица-украинцы, должны платить НДС в Украине. Для этого им нужно:

зарегистрироваться как плательщики налога на добавленную стоимость в Украине

вести налоговый учет по НДС для клиентов-физлиц

При этом регистрироваться нерезиденты смогут по удаленке — в электронной форме на специальном веб-портале. Также они не должны регистрировать налоговые накладные, как это делают наши компании. А платить НДС им можно в валюте. В этом суть "простых и понятных правил", о которых говорил Гетманцев. Штраф за работу без регистрации — 8,5 тысяч гривен, что для корпорации уровня Facebook - сущие копейки.

Налогом на добавленную стоимость хотят обложить все электронные услуги. В частности, это:

поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов

поставка аудиовизуальных сочинений (музыка и видео), видео на заказ, игр, азартных игр, включая услугу по участию в таких играх (то есть, даже за возможность играть онлайн, без покупки игры уже нужно платить)

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных

поставка ПО и обновлений к нему, дистанционное обслуживание программного обеспечения

предоставление рекламных услуг в сети Интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах

Тут стоит отметить важное исключение: НДС взиматься не будет, если при заказе через интернет поставка услуги осуществляется не через интернет. Под эту правку попадают, в частности, интернет-магазины, скажем, тот же AliExpress, принимающий заказы в сети, но доставляющий товары "без использования интернета", то есть, через почтовые службы.

Также не нужно будет платить НДС за консультации клиентов по электронной почте, предоставление услуг по доступу к интернету и пр.

Потенциальные плательщики должны будут сами считать сколько им нужно перечислить в Украину. Для этого они должны "вычислять" местонахождение клиентов. "Подсказками" могут быть код страны на SIM-карте (если для заказа использовался телефон), местонахождение провайдера или устройства, с которого сделан заказ (по IP- адресу), банка и т.д.

Сигнал для Google

Многие эксперты считают, что "налог на Google" — правильный.

"Не будучи сторонником большинства налоговых новаций экономических властей Украины, полагаю правильным поддерживать те к сожалению редкие, но правильные законодательные инициативы что появляются. Попытка, предпринятая проектом 2634, а именно обложение НДС цифровых услуг, предоставляемых нерезидентами на территории Украины (B2C), полностью вписывается в общеевропейские правила взимания налога. Оборотной (неприятной) стороной процесса будет как минимум 20% увеличение стоимости легальных цифровых услуг для украинцев (уплата налога и издержек администрирования). Производитель, скорее всего, переложит издержки на конечного потребителя", — написал в Facebook эксперт по вопросам налоговой и таможенной политики Реанимационного пакета реформ Вячеслав Черкашин.

"Логика в этом есть, Бизнес должен платить налоги — и украинский, и иностранный. Главное — чтобы были прозрачные правила, одинаковые для всех", — считает бывший топ-менеджер "Укрпочты" Николай Черный (на сегодня — собственник нескольких интернет-ресурсов).

По словам Ирины Андрющенко, отечественные производители контента сейчас находятся в заведомо проигрышном положении, по сравнению с мировыми интернет-гигантами, так как, в отличие от последних, платят НДС.

"Они являются плательщиками НДС и включают его в счета для клиентов", — говорит Ирина Андрющенко.

В то же время, как считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, "бизнес еще не отошел после принятия скандального проекта 1210, поэтому с налоговыми нововведениями стоило бы повременить, особенно если мы декларируем политику привлечения инвестиций".

Кроме того, по его словам, проект выписан так, что платить налог в Украине мировые интернет-гиганты будут разве что добровольно. Во-первых, за отказ от регистрации для них предусмотрен лишь скромный штраф в 8,5 тысяч гривен, во-вторых, непонятно, как этот налог можно администрировать.

"Не получится ли так, что администрирование обойдется дороже, чем в итоге удастся привлечь в бюджет", — добавила научный сотрудник Академии финансового управления Татьяна Кащук. Она не исключает, что попытка обложить налогом иностранные интернет-корпорации может аукнуться Украине политическими последствиями. Как это было, к примеру, в случае с Францией. Там возникла идея заставить Google платить 3% от "французского" оборота, против чего резко выступил президент США Трамп. В итоге о новом налоге "забыли".

Посылки с Aliexpress и музыка с AppStore

Но первое, к чему стоит готовится клиентам международных интернет-площадок (если законопроект примут) — это все-таки повышение стоимости услуг.

Пока вопрос — каким именно оно будет. Черкашин говорит о подорожании на 20%, то есть, на размер НДС. Гетманцев ему парирует.

"Возможно, я удивлю вангующих повышение цен на платные электронные сервисы нерезидентов, но теория переложения налога давно установила, что непрямой, как кстати и прямой налог, перекладывается с потребителя на продавца и обратно, в зависимости не от вида налога, а исключительно от ценовой коньюктуры", - отметил Гетманцев.

То есть, на практике подорожание может быть и меньше 20%.

На первый взгляд, повышение цен должно коснуться, в первую очередь, рядовых потребителей.

Основатель компании "Укр-Китай Коммуникейшин" Вячеслав Лысенко не исключает, что в случае принятия законопроекта подорожают в том числе и посылки с Alliexpress. Ведь платформа в любом случае будет предоставлять украинцам "информационные услуги".

"Это удар по самому бедному потребителю", — говорит Лысенко. Вероятно, в этом случае подорожание составит намного меньше 20%, ведь на сами посылки действует исключение (заказ по интернету, но доставка без использования сети). Но не исключена, скажем, плата за регистрацию или сам заказ.

Подорожает также музыка и игры с AppStore, а также многочисленные образовательные иностранные ресурсы, которыми уже привыкли пользоваться украинцы.

Рекламная наценка Facebook, Youtube и Google

Но на самом деле "наценка" может быть не только для рядовых граждан, но и для бизнеса. Тут нужно учитывать специфику работы наших компаний с международными ресурсами.

Зачастую бизнес приобретает услуги (скажем, заказывает рекламу) как частное лицо или физлицо-предприниматель — через многочисленных посредников, — говорит Андрющенко.

"Дело в том, что те же Facebook или Youtube работают в Украине без учета нашего законодательного поля. Поэтому юрлицам с ними сложно работать. К примеру, ООО нельзя подвязать к аккаунту. Google не выдает бумажных договоров и не ставит печати. Приходится искать посредников, в частности, работать через физлиц-предпринимателей", — говорит Андрющенко.

То есть, подорожание может коснуться и сегмента интернет-рекламы. "Не уверена, что это будет именно 20%, так как цена формируется на аукционе", — говорит Андрющенко.

Но, к примеру в России после введения НДС тот же Facebook прибавил к стоимости рекламы в точности размер налога, то есть, 20%. О чем сразу же уведомил всех потенциальных рекламодателей.

Facebook, Google и YouTube удерживают львиную долю украинского рекламного трафика. "YouTube — порядка 80% от видео. Поиск — это практически все Google», — рассказала член набсовета Всеукраинской рекламной коалиции Анастасия Байдаченко.

По данным ВРК, в 2019 году рекламного цифрового видео, включая YouTube, разместили на 2,7 млрд гривен. А сегмент поиска (платная выдача в поисковых системах) вырос до 8,8 млрд гривен (это на 36% больше, чем в 2018 году). Баннерная реклама потянула на 2,9 млрд гривен.

"В 2020 году рост рынка Интернет-рекламы продолжится, ключевыми факторами оста станут доминирующие обороты глобальных игроков Facebook (для банерной рекламы), Google (Youtube) для онлайн-видео и поиска", — говорится в прогнозах Всеукраинской рекламной коалиции на этот год. Всего сегмент рекламного рынка, по которому могут ударить нововведения с налогом — это порядка 18 млрд гривен в этом году (а НДС с него - 3,6 млрд гривен).

"Конечно любой дополнительный налог обычно снижает объем закупки, рекламы в том числе. Насколько реклама на Google и FB эластична к цене (а любой налог это рост цены), пока трудно оценить. Если инструмент отрабатывает эффективнее, чем другие в используемом сплите, то скорее всего объем закупаемой рекламы не уменьшится либо уменьшится несущественно. В любом случае повышение цены влечет за собой пересмотр затрат для бизнеса. В среднесрочном периоде такой закон, если он будет принят, может стимулировать открытие представительств в Украине, например, таких компаний как Facebook", — считает Анастасия Байдаченко.

Могут ли "вырубить" Facebook и YouTube?

Теоретически для международных интернет-площадок не прописано жестких карательных мер за отказ платить НДС. Но так как они, как правило, работают прозрачно, то, скорее всего, будут выполнять новые правила.

"Им нужно будет перестроить свои электронные кабинеты под нашу законодательную базу, перестроить инвентарь. На это нужно немало времени. И, если не будет переходного периода (а в проекте об этом ничего не сказано — Ред.), то нас могут просто отключить от сервисов, пока все будет готово. Для рынка это будет потрясением, как в свое время с отключением российских интернет-ресурсов", — отмечает Ирина Андрющенко.