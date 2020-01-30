По Киеву ползут слухи о больших кадровых перестановках во власти.

Якобы, на выход готовятся глава ОП Андрей Богдан, его зам, курирующий медийную сферу, Кирилл Тимошенко. Также говорят об уходе министра экономики Тимофея Милованова, культуры Владимира Бородянского и ветеранов Оксаны Коляды. Кроме того, уходит и нынешний глава Минобщин Алена Бабак (это пока единственное увольнение, о котором уже официально объявлено).

Поговаривают даже о том, что шатается кресло под спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Страна" анализирует, кто из этих чиновников и политиков действительно попадет под волну увольнений и что это означает для политического расклада в стране.

БТР для президента

Об отставке главы ОП Андрея Богдана в Украине говорят с 1 августа. В этот день президентский офис сам "слил" целому ряду журналистов его заявление об отставке со странной формулировкой - "с момента желания", больше похожее на прощупывание общественного мнения, чем на официальный документ, предопределяющий политическую карьеру главы президентского офиса.

Вообще изначально никто не верил в назначение Богдана главой Администрации президента, впоследствии переименованной в Офис.

Все кому не лень привязывали Богдана к Игорю Коломойскому, у которого тот трудился адвокатом, называя его слишком токсичной фигурой. Посольства и представительства разных международных партнеров наперебой рекомендовали новому украинскому президенту не назначать главой АП адвоката Коломойского.

Одним из его главных критиков был тогдашний спецпредставитель США Курт Волкер, впоследствии отошедший от дел. Зеленский проигнорировал все эти предупреждения и указ о назначении Богдана подписал буквально сразу же после своей инаугурации.

Все лето и осень Богдан сопровождал Зеленского едва ли не в каждом выходе в свет. Журналистам неоднократно удавалось запечатлеть, как Богдан нашептывает на ушко различные советы президенту. А сам глава государства даже несколько раз записывал видео, катаясь на электрокаре Tesla, принадлежащем Богдану.

Но в середине декабря руководитель президентского офиса пропал из поля зрения. По сути, одной из его последних поездок вместе с Зеленским оказалась встреча в нормандском формате в Париже. Там Богдан отличился на брифинге президента. Он пытался перебить вопросы журналистов, напевая слово "Холодно" на мотив, похожий на одноименную песню Святослава Вакарчука. А затем на ту же мелодию пропел "Спасибо".

А вот в нынешнем году Богдан проигнорировал все публичные мероприятия, в которых принимал участие президент. В том числе - церемонию прощания с погибшими украинцами на борту самолета МАУ, который сбили в Иране. Он не приехал в Давос, не был замечен и в иностранных вояжах - в Израиле и Польше. При этом на своей личной странице в Facebook он постил видео с лениво лежащей свиньей и многозначительное слово "Скукатища!" (оригинальное написание).

Как говорят опрошенные "Страной" политики, Богдан действительно перестал чувствовать себя на Банковой в своей тарелке.

"Внешне он производит впечатление человека, которому уже все равно что дальше будет", - описывает нам свое общение с ним один из знакомых Богдана.

На этом фоне и поползли слухи о его грядущей отставке.

По данным источников "Страны" на Банковой эти слухи не совсем беспочвенны. Во-первых, как мы уже писали, у Богдана давний конфликт с набирающим вес советником президента Андреем Ермаком. Во-вторых, очень напряженные отношения с главой СБУ Иваном Бакановым, а также с другими близкими соратниками Зеленского по "Кварталу".

И Баканова, и Ермака называют потенциальными сменщиками главы ОП.

В тоже время собеседники "Страны" во фракции "Слуга народа" к слухам об уходе Богдана относятся довольно скептически.

"Сбить Богдана сегодня очень тяжело. Он под себя подмял практически все сферы. И несмотря ни на что, президент до сих пор его слушает и прислушивается. Особенно по вопросам организации голосования в Раде", - говорит "Стране" один из депутатов.

"Президент ему перестал доверять, да и давление со стороны западных партнеров продолжается. Сам Богдан, по моей информации, в позиции обиженного. Поэтому такая отставка вполне может быть. Но не нужно забывать, что именно Богдан курировал сбор голосов за скандальные законопроекты, в том числе - по земле. Он заручился поддержкой основных групп влияния. И может использовать этот фактор, чтобы остаться на своей должности", - говорит "Стране" один из заместителей главы фракции "Слуга народа", попросивший об анонимности.

"Конечно, на сегодня Богдан входит в топ самых влиятельных людей. Если президент считает, что Гончарук - это авто, которое не наездило еще свой километраж, то Богдан - это уже испытанный БТР для президента, - говорит "Стране" влиятельный нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, добавляя, что хоть она и считает отставку главы ОП маловероятной, но на 100% ее не исключает.

"Оппонентов у него хватает, как в Украине, так и за рубежом. В любом случае, это решение будет за президентом и его же ответственность", - сказала нардеп.

"Я думаю, что все, что пишут в этих каналах, нужно делить на два. Пока это все на уровне слухов, какая-то надуманная проблема. Но решение будет принимать президент", - говорит "Стране" Александр Качура ("Слуга народа").

Впрочем, сослужить плохую службу Богдану могут медийные скандалы, в которые умудрился попасть президент за последнее время. Накануне в ОП состоялось большое совещание по медийке, где речь шла о том, что это направление практически завалено.

"Получился очень плохой результат всех этих заявлений о том, что Вторая мировая война началась из-за сговора режимов, все видели странное поведение в Израиле и отказ о участия в форуме памяти Холокоста. Ермак был очень недоволен тем, что все эти идеологические вещи делались без его ведома. А разгребать их приходится ему лично, и оправдываться перед всеми. Богдан на себе замкнул очень много направлений, а они не вытягивают. Ну и, по моей информации, сам Богдан не стремится любой ценой остаться", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

С другой стороны, как говорят нам чиновники на Банковой, медийные скандалы последнего времени Богдан наоборот, пытается повернуть себе на пользу. "Он в последний месяц фактически устранился от работы и как бы показывает всем - хотитет без меня поработать? Да пожалуйста. Посмотрим, как у вас получится. Поэтому все "залеты" он как раз и подает под соусом - что это все происходит из-за того, что Богдана к этим вопросам не привлекали", - говорит источник.

По его мнению, не исключен вариант, когда в отставку могут отправить не Богдана, а ряд других топ-менеджеров ОП, повесив на них все провалы.

Сам же Богдан 29 января был замечен на Одесском припортовом заводе вместе с представителями нефтяной компании Азербайджана "SOCAR". Первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков сообщил, что эта встреча состоялась в рамках "выполнения поручений президента по привлечению инвестиций в страну".

"Сейчас очень много разговоров в том, что в ближайшее время Богдан уйдет в отставку. Ситуация сейчас в подвешенном состоянии. Все находится в руках самого Зеленского. С одной стороны "химия" между ними давно закончилась, на ушко он больше не шепчет. С другой стороны, такого опытного игрока, как Богдан, будет сложно найти. И поэтому президент продолжает поручать ему важные задачи. Да, потенциально есть Ермак, есть Баканов. Но даже в этом случае отставка Богдана вряд ли будет в пустоту. Она чревата выносом мусора из избы, а ни у кого нет сомнений, что Богдан за эти месяцы мог собрать папки на все окружение президента не меньше, чем Баканов на депутатов "Слуги народа", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

К слову, как раз сегодня Богдан появился на публике, поехав вместе с азербайджанскими инвесторами из компнаии SOCAR на Одесский припортовый завод.

"Человек, которого хотят уволить вряд ли посылают договариваться с инвесторами на крупнейшее предприятие, - рассуждает в разговоре со "Страной" один из украинских крупных бизнесменов. - Мне со всех сторон разные влиятельные люди говорят, что Богдана до 13 февраля уволят. Но когда все одновременно говорят, что человека уволят у меня появялются в этом сомнения".

На выход 4 министра

В то же время куда яснее ситуация с реорганизацией в Кабмине. До 4 февраля правительство должно пересмотреть сферу деятельности ряда министерств, созданных на базе нескольких ранее существовавших.

После этого вопрос переформаторирования структуры правительства вынесут в Раду.

"Мы ожидаем промежуточный отчет Кабмина 14 февраля, и потом будем фракцией определяться с кадровыми решениями. Президент давал срок до 4-го февраля. Ждем", - говорит "Стране" член комитета по местному самоуправлению Александр Качура ("Слуга народа").

Речь идет, прежде всего, о министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства, во-вторых, о министерстве культуры, молодежи и спорта, а также о министерстве ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Каждое из этих ведомств с большой долей вероятности снова разделят на два.

Кроме того, говорят о разделении функций также министерства энергетики и охраны окружающей среды.

Как уже писала "Страна", в случае реорганизации министерств, их нынешние руководители автоматически теряют свои должности и их нужно будет либо заново утверждать на новых постах, либо (что пока выглядит более вероятным) заменить на новые кадры.

Пока заявление об отставке написала только глава нынешнего Министерства развития общин и территорий Алена Бабак. Ее уже даже успел согласовать профильный комитет Рады. А сам премьер заявил, что ее преемника повысят до вице-премьера, чтобы подчеркнуть важность децентрализации. На эту должность планируется нынешний губернатор Ивано-Франковской области Денис Шмыгаль.

Параллельно, по данным "Страны", в окружении Зе идут активные поиски сменщика Авакова на посту главы МВД. К последнему отношение у президента все более настороженное. Кроме того, его хочет зачистить прозападное лобби из-за конфликта вокруг сфер влияния в госкомпаниях и из-за усилий министра по увольнению главы НАБУ.

Но пока процесс тормозит отсутствие реальных кандидатов на место главы МВД.

В парламенте уже заявили, что Рубиконом для Авакова может стать расследование дела журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в 2016 году. Такое предположение выдвинул глава "правоохранительного" комитета Денис Монастырский (СН).

Не исключено, что именно с этим связаны заявления Офиса генпрокурора, о том, что он поставил перечень вопросов следственной группе по делу Шеремета после ответа на которые будет определено как двигаться дальше (подробнее о ситуации с Аваковым и о деле Шеремета можно прочитать здесь).

Турборежим узаконят в Регламенте

А вот слухи о скорой смене спикера Дмитрия Разумкова большинство опрошенных "Страной" собеседников опровергли. О том, что Разумков, якобы, впал в немилость из-за саботажа инициатив Офиса президента, написали анонимные телеграмм-каналы, предположив, что его сможет заменить вице-спикер Руслан Стефанчук.

Как говорят "Стране" в депутатском корпусе, у главы ОП Андрея Богдана действительно были замечания к работе спикера, мол, нужно меньше следить за регламентом и чаще включать турборежим. "Но каждому депутату понятно, что Разумков сделал для победы Зеленского и "Слуги народа" не меньше, а может и больше, чем Богдан и другие. И кроме того, кто сказал, что Стефанчук согласится нарушать регламент? Нет, мы речи о такой замене не ведем", - говорит "Стране" один из влиятельных представителей от "Слуги народа".

"Передайте своему тупому источнику... что спикер - единственный человек, на котором всё держится в парламенте. Имеющий смелость сказать, что монобольшинство, это народные депутаты Украины, а не разношерстная банда рейдеров, открывающая себе путь в тюрьму нарушением регламента... Если попытаться поменять спикера, успехи с голосованиями закончатся. Можно идти на выборы, завести в Раду 120 человек, и забыть про спикеров, Кабмин, большинство и даже главенство в комитетах. Не рискуйте, дорискуетесь", - написал по этому поводу в своем телеграмм-канале депутат Максим Бужанский.

Впрочем, ускорить турборежим в монобольшинстве хотят совсем другими методами - внеся изменения в сам регламент, которые позволят проводить сложные законопроекты с большим количеством поправок во втором чтении через упрощенную процедуру - не анализируя каждую из поданных поправок.

Такой законопроект уже зарегистрировал в Раде депутат Фролов ("Слуга народа"). Он предусматривает другой порядок рассмотрения подготовленного ко второму чтению неотложного законопроекта. Если в отношении этого документа будут подписи "за" от 226 депутатов, такой проект может быть рассмотрен в упрощенном режиме.

В частности, 3 минуты дается на выступление председателя комитета или представителя от главного комитета, и по 3 минуты на выступление представителей от каждой депутатской фракции (депутатской группы), после чего происходит непосредственно голосование за законопроект в редакции главного комитета.

Таким образом, депутаты хотят исключить ситуации, когда ко второму чтению в законопроект вносятся сотни или тысячи поправок, и каждую из них необходимо рассматривать постатейно, из-за чего принятие законопроектов может растянуться на несколько недель. Теперь такие законопроекты будут приниматься буквально за 20 минут.

Это означает, что турборежим будет официально узаконен в парламенте, и претензий к руководству Рады из-за промедления с принятием важных законопроектов больше не будет.