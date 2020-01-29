В разгар отопительного сезона в Украине поменяли цену на газ для населения и формулу, по которой она будет определяться.

Как уже писала "Страна", 24 января Кабмин принял постановление №17, которым внес изменения в Положение о ПСО (именно оно определяет цены на газ для населения).

По новой формуле цену на газ будут считать по котировкам на бирже в Нидерландах плюс транспорт и наценка "Нафтогаза" в размере 1,9%. Действующую до этого "гарантированную цену" на газ для населения в размере 5,5 гривна за куб плюс НДС, затраты на транспорт и распределение, которая была зафиксирована на весь отопительный сезон, отменили. И станут менять цену на газ каждый месяц — в зависимости от биржевых котировок и курса доллара.

Постановление приняли задним числом, то есть, новая цена на газ фактически действует уже с 1 января 2020 года. И пока людям она более выгодна, чем гарантированная цена.

Согласно расчетам "Нафтогаза", новая цена на газ для населения в январе уменьшиться почти на тысячу гривен в сравнении с "гарантированной" до 4,65 гривен за куб (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортировки).

"Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года", — отчитались в НАКе.

Такая цена на газ станет аргументом властей при перерасчете платежей за январь. Ранее многие коммунальщики заявили, что из-за роста цены на газ (на январь "гарантированная цена" выходила выше, чем декабрьская), уменьшат "скидки", а то и вовсе их отменят. Но теперь скидки в платежках за январь теоретически могут быть такими же, как и за декабрь.

Но с новой формулой на газ не все так просто.

"По-сути, появилась схема "Амстердам плюс", которая может оказаться покруче скандального "Роттердама плюс", —говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Эта схема однозначно выгодна "Нафтогазу", но может стать ловушкой для рядовых потребителей.

Ведь в случае роста котировок на бирже в Нидерландах или скачка курса доллара цена на газ для населения тоже пойдет вверх.

"Для людей цена может стать даже выше, чем для промышленности", — считает Рябцев.

По сути правительство реализовало давнее требование МВФ - сделать полностью "рыночным" механизм определения цены на газ для населения. И если в эту зиму из-за низких котировок на европейском рынке он может быть для украинцев дешевым, то в случае подоражания в Европе, цены взлетят для людей и коммунальщиков и в Украине.

При этом правительство игнорирует простой и понятный способ добиться снижения цен на газ для населения в долгосрочной перспективе - привязать цену газа для населения к себестоимости внутренней добычи (которая на 2/3 покрывает потребности населения и теплокоммунэнерго).

"Страна" разбиралась как будет работать "Амстердам плюс" и что теперь будет с платежками.

Новая формула вместо гарантированной цены

Как уже писала "Страна", с начала отопительного сезона цену на газ для населения считали по формуле "цена для промышленности за прошлый месяц". Так как газ в Европе дешевел, такой подход позволял обеспечивать людей и коммунальщиков относительно недорогим газом. К примеру, в ноябре НАК продавал газ по 4899 гривен за тысячу кубов (без НДС и транспортных расходов), в декабре — еще дешевле, по 4277 гривен (без налогов и транспорта).

А с января людям пообещали некую гарантированную цену — 5,5 тысяч гривен за куб без налогов и транспорта. Ее должны были зафиксировать до конца отопительного сезона.

Таким образом планировали запустить механизм, который не позволит ценам на газ для населения расти вслед за газовыми котировками в Европе. А последние, как предполагалось, будут увеличиваться, как это происходит каждую зиму.

Но на тот момент еще было непонятно, что будет с транзитным договором с Россией и какой будет погода зимой.

В реальности же после продления транзита цены в Европе, наоборот, пошли вниз. Газ реально приобрести по 120-130 долларов за тысячу кубов, а некоторые партии выставляются и по 70 долларов.

"Ситуация на газовом рынке стабильна, погода теплая, в подземных хранилищах много запасов. Это все повлияло на текущее ценообразование на европейских хабах. Стоимость не начала расти, что характерно для зимнего периода, Поэтому правительство, чтобы обеспечить справедливую цену на ресурсы для населения, внесло изменения в Положение о специальных обязательствах на рынке газа (ПСО). Стоимость газа будет определяться каждый месяц на уровне "не больше", который зависит от ежедневной среднеарифметический цены природного газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период з 1 до 22 числа месяца. Потом к этой цене добавляется разница между ценой на хабе TTF и ценой на границе Украины. Это позволило снизить цену на газ на 25% к текущему месяцу прошлого года. Она составит 5580 гривен за тысячу кубов с НДС без транспортировки. Это на 15,4% меньше, чем было предложено гарантированной ценой", — пояснил на своей странице в Facebook министр энергетики Алексей Оржель.

"Нафтогаз" раскрыл полную формулу, по которой теперь будет считаться цена на газ. Это цена на нидерландской бирже ТТF (ее можно отслеживать на Powernext/EEX), разница между ценой на хабе и на границе Украины (сумма двух составляющих — среднеарифметическая разница между хабом ТТF и ближайшим к Украине хабом NCG и транспортные затраты до границы Украины от хаба NCG по самому короткому маршруту: Германия-Австрия-Словакия.

Далее к полученной цифре добавляется тариф на вход в украинскую ГТС, который уплачивается каждым импортером новому оператору газотранспортной системы. Следующая составляющая формулы — торговая надбавка "Нафтогаза" в размере 1,917%. Таким образом получаем оптовую цену на газ. Чтобы узнать розничную, нужно еще добавить наценку газсбытов в 2,5%, 20% НДС и стоимость транспортировки и распределения (тариф разный в каждом регионе, от 30 копеек в Киеве до 3 гривен во Львове).

То есть, если посчитать все вместе, то получается примерно 6,5-6,8 гривен за куб, что на 1-1,5 гривны дешевле, чем должно было быть по гарантированной цене.

Если цены на газ в Европе будет падать, то мы можем рассчитывать и на еще более низкую цену. Юрий Корольчук предположил, что цена на газ уже с НДС и транспортом будет в пределах 5,5-6,5 гривен за куб, то есть, на 1,5-2,5 гривны дешевле, чем сейчас.

Может быть дороже, чем для промышленности

Впрочем, попытка снизить цену на газ для населения — это далеко не единственная причина срочной замены формулы.

Еще один аргумент — выполнение условий перед МВФ. Напомним: ранее Украина обязалась отменить социальные цены на газ с 1 января 2020 года. С Нового года цена должна быть полностью рыночной.

"Страна" уже публиковала прослушку с совещания у Гончарука, где чиновники советуются, чтобы такого придумать для МВФ, чтобы не повышать цены на газ хотя бы до конца нынешнего отопительного сезона. Ведь, если повысить, население просто не сможет платить и вырастут долги.

На тот момент еще было непонятно, будет ли транзит и как отреагируют на рыночную конъюнктуру европейские хабы. Поэтому придумали "гарантированную цену на газ".

Но новая формула, как считают в "Нафтогазе", "позволяет выполнить обязательства перед МВФ о поэтапном переходе на рынок газа со свободным ценообразованием и конкуренцией за бытового потребителя между многими поставщиками газа. Оптовая цена "Нафтогаза" соответствует уровню импортного паритета".

И формально это действительно так — цена "по импортному паритету", а значит — рыночная. А низкая она только потому, что упали котировки в Европе.

И, если они вдруг начнут расти или же, скажем, произойдет скачек курса доллара, то дешевого газа для украинцев уже не будет. Разве что придется опять срочно менять формулу и возвращать гарантированную цену.

"Если газ начнет дорожать, то цена для людей может быть выше, чем для промышленности. Ведь цены для промышленности не привязаны так жестко к котировкам на конкретном хабе", — отмечает Геннадий Рябцев. Сейчас промышленность получает газ по 6,6 тысяч гривен за куб с НДС, но без транспорта при условии предоплаты и по 7,3 гривны, если платить позже.

Риски подорожания газа в Европе на сегодняшний день не такие большие. Но они все же есть.

"Рынок Нидерландов становится более дефицитным, поэтому и биржа будет реагировать соотвественно. И в перспективе вырастет цена на газ. Ранее на этой бирже был самый дешевый газ, а скоро будет дорогой", — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Амстердам плюс" и 50 долларов сверху

Но есть еще одна версия — для чего Кабмин вдруг срочно поменял газовую формулу.

"Мы можем наблюдать создание новой схемы "Амстердам плюс", которая будет покруче скандальной "Роттердам плюс", — считает Рябцев.

По его словам, если "Роттердам плюс" был только маркером для рынка, то "Амстердам плюс" полностью определяет цену для населения. При этом она вообще не учитывает цены на газ внутренней добычи (именно он обеспечивает две трети внутреннего потребления и стоит не выше 3 гривен за куб). "Получается, что мы даем населению дешевый украинский газ, но зачем-то считаем его стоимость по европейскому хабу еще и накручиваем сверху расходы на доставку из Нидерландов", — удивляется эксперт.

По его словам, такая формула гарантирует супер прибыли "Нафтогазу", хотя формально его наценка в формуле остается небольшой — всего 1,9%.

Вызывает вопросы и выбор биржи — Нидерландская TTF. "Почему TTF, а не NCG- биржа (в Германии - Ред.), как было раньше? То есть, будут выбранные компании, которые станут контактировать "правильные" объемы газа и перепродавать его в Украину "Нафтогазу". И мы никогда не узнаем, кто собственник этих фирм и кто получит прибыль", — говорит Юрий Корольчук.

Есть еще один важный нюанс — через Нидерландскую биржу TTF начал продавать газ "Газпром". Поэтому появление "Нафтогаза" на этой же бирже может обозначать некие гибридные "прямые закупки газа", которые Россия нам предлагала со скидкой в 25%, но от которых мы отказались.

"У "Газпрома" может закупать газ, скажем, швейцарская дочка НАКа ("Нафтогаз Трейдинг") или одна из многочисленных фирм-прокладок. А потом перепродавать эти объемы "Нафтогазу" с наценкой. Можно спокойно зарабатывать по 50 долларов с тысячи кубов", — предположил Геннадия Рябцев.

О возможности такой схемы говорит и эксперт энергорынка Валентин Землянский.

"Самое интересное, о чем не пишут на правительственном портале и известные блогеры. "Газпром экспорт" сообщил о начале продаж газа через электронную торговую платформу (ЭТП) с точкой сдачи на газовом хабе TTF в Нидерландах. Первая торговая сессия с доставкой на февраль была запланирована на вторник, 15 января, следует из материалов компании. Результаты торгов "Газпром" не раскрыл. Совпадение? Не думаю. То есть вместо прямых договоров с Газпромом, где естественно не заложишь свой скромный маржинальный доход на старость, будет традиционная схема через швейцарскую прокладку Нафтогаза. Да, цена несколько снизится, но переплаты в 50 долларов на тысяче кубометров сохранятся", — написал Землянский на своей странице в Facebook.

То есть, новая формула, которая, на первый взгляд, делает газ для населения дешевле, на самом деле сохраняет ситуацию, когда газ дороже, чем мог бы быть при прямых поставках из России или же при пересчете цен с учетом себестоимости внутренней добычи. И, таким образом, обеспечивается "кормушка" для самого "Нафтогаза" и многочисленных газовых посредников.

Как новая цена на газ откоректирует платежки

Новую сниженную цену на газ включили задним числом — с 1 января 2020 года. То есть, по сути цена на январь сохранилась практически такой же, как и в декабре.

А это многое меняет в истории с пересчетом платежек, о которой мы вчера писали. За декабрь многие коммунальщики дали скидку — от 5% до 30% в зависимости от города. Но сразу предупредили — за январь будет дороже, потому что дорожает газ.

Теперь этот аргумент у них выбили. И нужно будет пересчитывать платежки так же, как и за декабрь.

Теплокоммунэнерго пока в раздумьях, хотя уже конец января и скоро нужно будет рассылать новые платежки.

В "Киевтеплоэнерго", к примеру, нам сообщили, что пока не знают, как будут пересчитывать за январь, потому что еще нет температурного показателя за месяц, от которого также зависят итоговые начисления.

Но, как отметила советник заместителя столичного городского головы Петра Пантелеева Юлия Грамотна, "все зависит от цены на газ".

Цена газа с структуре тарифа на отопление и горячую воду доходит до 80%. Следовательно, если он дешевеет, то есть все основания для пересчета.

Впрочем, есть еще один нюанс. В январе НКРЭ утвердила новые тарифы на тепло для теплокоммунэнерго многих городов и отдельных ТЭЦ. И почти везде ценник вырос.

Как уже писала "Страна", новые ценники пока только на "тепло как товар". Они станут рабочими, когда их переутвердят как на "услугу" и зафиксируют в договорах с населением (их пока тоже нет).

Впрочем, некоторые эксперты предположили, что отдельные коммунальщики начнут пересчитывать платежки за январь, отталкиваясь от новых тарифов, которые формально уже действующие (вступают в силу на следующий день после публикации на официальном сайте НКРЭ). В таком случае платежки за январь будут выше, чем за декабрь и только на 5% меньше, чем в прошлом году.

А некоторые коммунальщики вовсе не будут ничего пересчитывать. Об этом нам сказали, в частности, в "Николаевтеплоэнерго", заявив, что действующий тариф и так экономически необоснованный.

В "Полтаватеплоэнерго" заявили, что посчитали всю экономию на газе, с мая прошлого года, и сообщили о ней в НКРЭ (это больше 70 млн гривен). Эту экономию регулятор учел в новых тарифах для компании — они повысились, но не так сильно, как у остальных, всего на 60 гривен за гигакалорию. Следовательно, за январь никаких перерасчетов тоже не планируется.

То есть, конкретная цифра пересчета платежей за январь будет зависеть от местных коммунальщиков и местных чиновников, а также того, сумеет ли Кабмин в очередной раз "продавить" скидки.