В этом году на традиционном молитвенном завтраке в США впервые за долгое время могут не увидеть украинских парламентариев. Во всяком случае, так утверждают собеседники издания среди организаторов таких поездок.

Зато ожидаются завсегдатаи завтрака из числа бывших депутатов, а также экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший спикер Верховной Рады Александр Турчинов.

Хотя в целом украинская делегация должна быть небольшой в сравнении с предыдущими годами.

Почему светское мероприятие, считающееся престижным в украинском истеблишменте, привлекло на этот раз так мало внимания, читайте в материале “Страны”.

Десант отменяется

Национальный молитвенный завтрак (на английском National Prayer Breakfast) проводится ежегодно в вашингтонском отеле Hilton по инициативе представителей протестантских кругов в обеих палатах Конгресса США. Для него выбран первый четверг февраля: в этом году это 6 февраля.

Мероприятие состоится уже в 68-й раз, и на нем по традиции выступит американский президент. Его речь и общая молитва - обязательная часть программы.

Меню завтрака - по обычаю без изысков, как в скромной гостинице. Но пестрый состав участников со всего мира приходит туда не поесть, а в надежде завести полезные связи или хотя бы заселфиться и обыграть этот выход в свет с пользой для себя.

В Украине одну из групп для поездки на молитвенный завтрак традиционно формирует народный депутат двух созывов Павел Унгурян (по вероисповеданию баптист). Правда, в отличие от прошлых лет в этот раз депутатского десанта из Украины не будет. В делегации не окажется нынешних парламентариев, хотя приглашения в Раду передавались.

Как сообщил “Стране” Унгурян, народные избранники объяснили отказ пленарной неделей, на которой, ко всему еще, откроется новая - третья - сессия парламента девятого созыва.

“Парламент работает в новых реалиях, и депутаты не хотят, как раньше, брать командировку на время поездки в Вашингтон или хотя бы отпуск за свой счет”, - прокомментировал Унгурян “Стране”.

Всего поедут с ним “пять-семь человек”, имена которых он не назвал.

То, что депутатов не будет, говорит и другой источник “Страны”, связанный с организаторами завтрака. Как ожидает собеседник в “Батькивщине”, ее лидер Юлия Тимошенко также не поедет. Она всегда получала приглашение по своим каналам.

По информации другого источника в делегации Унгуряна, из известных людей там будут нынешний член Центризбиркома, народный депутат нескольких созывов Юрий Мирошниченко, который вместе с Унгуряном входил в молитвенную группу в Раде прошлого созыва, а также бывший секретарь СНБО и экс-спикер Александр Турчинов, который также принадлежит к баптистам.

“Он сейчас не особо занят, поэтому, думаю, воспользуется возможностью слетать и обсудить украинские дела с влиятельными людьми”, - подтверждает источник в окружении Турчинова.

Собеседник издания в делегации также утверждает, что велись переговоры о поездке на молитвенный завтрак главы Православной церкви Украины Епифания (Думенко). “Его опять позвали, но не уверен, что он поедет из-за плотного графика, в котором, по моей информации, даже встреча с Помпео (Госсекретарь США Майкл Помпео - Ред)”, - уверяет источник, знакомый с ходом переговоров.

Правда, Помпео будет в Киеве 30 января. А регистрация участников завтрака начинается только во вторник, 4 февраля.

Кстати, идея пригласить Епифания обсуждалась и в прошлом году, но он также не поехал якобы в силу занятости.

По личному приглашению оргкомитета полетит в Вашингтон народный депутат нескольких созывов Анна Герман, для которой это будет уже 10-й завтрак по счету.

“Я встречу там многих друзей - очень светлых людей из разных стран. Это огромная радость для меня”, - прокомментировала Герман “Стране”.

Она считает мероприятие “возможностью рассказать правду об Украине, об усилиях по осуществлению мирного плана (для Донбасса - Ред)”, хотя у нее будут и другие важные встречи в американской столице.

“В частности, наша организация International Women, которую возглавляет супруга одного из очень влиятельных политиков США, приглашена на обед с сенаторами. Мы будем говорить о прощении и примирении в разных странах”, - сказала Герман.

Приглашение депутату Александру Качуре на украинский молитвенный завтрак в Вашингтоне, "Страна"

Украина приглашает

На следующий день после американского молитвенного завтрака в той же гостинице аналогичное мероприятие проводят совместно украинская диаспора и гости из Киева. В числе приглашенных - цвет Республиканской партии: сенаторы Джеймс Лэнкфорд (один из ключевых людей в оргкомитете National Prayer Breakfast, Оклахома) и Стив Дейнс (Монтана), конгрессмены Джон Муленар (Мичиган), Роберт Эдерхольт (Алабама), Луи Гомерт (Техас), Тим Волберг (Мичиган).

“Это добрые друзья Украины, которые всегда ее поддерживали. Причем все они, кроме Дейнса, побывали в нашей стране”, - говорит Унгурян.

Парламентариев из Киева там тоже не ждут. “Я знаю только о приглашениях мне и коллеге Андрею Клочко. Однако мы отказались. Мы должны выполнять обязанности народных депутатов - голосовать на рабочем месте”, - прокомментировал “Стране” народный депутат Александр Качура (“Слуга народа”).