Пока украинцы ждут как им пересчитают платежки на тепло и горячую воду за январь и какие дадут обещанные премьером Гончаруком скидки, в Украине, наоборот, официально начали повышать тарифы.

В январе НКРЭ приняла целую пачку постановлений по пересмотру действующих тарифов на тепло - для Запорожья, Полтавы, Чернигова, Сум, Николаева, Киева, Львова и другие.

Причем, несмотря на обвал цен на газ на европейском рынке, снижение тарифов будет только в Сумах и Киеве (для клиентов "Еврореконструкции"). По остальным городам гигакалория дорожает примерно на 150-500 гривен. Правда, эти тарифы будут введены не сразу, а только после переподписания договоров с потребителями, что может затянуться на несколько месяцев.

Но на сайте НКРЭ также есть проект постановления, согласно которому новые тарифы будут вступать в силу с момента их публикации. То есть, платежки пересчитают уже с января.

То есть, отопление подорожает (или с января или через несколько месяцев), вместо того, чтобы дешеветь, как обещал Кабмин. "Если и будут пересчитывать начисления за январь, то уже от повышенного ценника. В итоге экономия получится сомнительной, если вообще будет", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

При этом буквально на днях премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что снижение цифр в платежках за декабрь — это не разовая акция. "Цены в платежках в январе и феврале будут значительно ниже, чем были зимой прошлого года", — пообещал он.

Но добавил, что цифры в платежках — это "ответственность людей на местах".

"Страна" разбиралась почему вдруг начали расти тарифы на тепло и что будет в платежках за январь и февраль.

От Киева до Николаева

В январе НКРЭ пересмотрела тарифы на тепло сразу для нескольких городов. При этом старые тарифы указаны ниже без учета декабрьской скидки. То есть, повышение идет даже относительно прошлогодних тарифов, а не только "скидочных" декабрьских.

Так, для "Львовтеплоэнерго" тариф для населения утвердили на уровне 1595,35 гривен за гигакалорию без НДС (сейчас — 1468,11 гривен с НДС). То есть, с учетом налога львовян будут платить порядка 1900 гривен за гигакалорию.

Для "Николаевтеплоэнерго" (которая, кстати, недавно попала в скандал с платежками - люди начали жаловаться мэру на рекордные начисления, а тот сказал, что не может повлиять на коммунальщиков) тариф на тепло для населения повысили с нынешних 1482,5 гривен до 1623,18 гривен за гигакалорию без НДС (то есть с налогом — около 1948 гривен или на 465 гривен дороже, чем сейчас.

Для клиентов другого николаевского поставщика тепла — "Николаевской теплоцентрали" — тариф повысили с 1 502,60 гривен до 1 860,08 гривен (с учетом НДС). На официальном сайте компании указано, что тариф является действующими с 17 января этого года.

Для "Городских тепловых сетей" Запорожья новый тариф на тепло — 1624,48 гривен вместо действующего 1481,07 гривен с НДС.

Для "Шосткинского предприятия Харьковэнергоремонт" (Шосткинска ТЭЦ, Сумская область) тариф на тепло для населения согласован на уровне 1417,05 гривен без НДС (или порядка 1700 гривен с НДС), тогда как действующий тариф — 1616 гривен с НДС.

Черниговскому "Облтеплокоммунэнерго" разрешили брать с населения по 1600,44 гривны без НДС (или 1920,5 гривен с налогами). Сейчас жители Чернигова платят по 1737,61 гривныс НДС за гигакалорию. Причем, как указано на официальном сайте компании, в действующих тарифах прибыль на развитие (инвестиционная составляющая) не предусмотрена, а рентабельность — нулевая.

В Одессе новый тариф на тепло — 1473,04 гривен без НДС (или 1767, 6 гривен с налогом), действующий — 1229,20 гривен с НДС. То есть будет дороге почти на 500 гривен или больше чем на 30%.

Предприятию "Белоцерковтеплосеть" (Белая Церковь Киевской области) тариф на тепло установили на уровне 1414,02 гривны без НДС (1696,8 гривен с НДС) против действующего 1550,83 гривен с НДС.

"Полтаватеплоэнерго" получила тариф на тепло для населения в 1383,24 гривен без НДС (1659,8 гривен с налогом) против действующего 1596,9 гривен с НДС за гигакалорию.

Новый тариф для "Броварытепловодэнергия"— 1367,20 гривен без НДС (с налогами — прядка 1640 гривен) против действующего 1469,09 гривен с НДС.

"Ривнетеплоэнерго" разрешили повысить тариф на тепло для населения до 1582,40 грн без НДС ( или 1898, 5 с НДС) против нынешних 1795,53 гривен с НДС.

Для "Сумытеплоэнерго", наоборот, тариф снизили. С действующего 1559,67 гривен до 1170,97 гривен без НДС (1405,2 гривен с налогами).

На скидки могут рассчитывать также клиенты киевского поставщика тепла "Еврореконструкция". Их действующий тариф — 1341,53 гривен за гигакалорию с НДС, а новый — 745,02 гривен без НДС или 894,02 гривен с НДС.

Но это лишь единичные исключения. Ведь для остальных теплокоммунэнерго утверждено заметное повышение тарифов — на 150-500 гривен и больше, а это 12-30% от нынешних ценников (повторимся - нынешних ценников без учета декабрьской скидки).

Почему тарифы растут, а не падают

Массовый пересмотр тарифов именно сейчас выглядит, как минимум, странно. Ведь коммунальщики сами не раз заявляли, что самая большая составляющая в структуре себестоимости тепла — до 80% — это газ. А он, по сравнению с прошлым годом дешевле, как минимум, на 500 гривен за тысячу кубов (в каждом регионе цена разная из-за разных тарифов на транспортировку и распределение).

То есть, по идее тарифы должны не повышаться, а снижаться. Что подтвердил и Кабмин, обязав коммунальщиков пересчитывать тарифы каждый месяц в зависимости от текущей цены на газ.

Как уже писала "Страна", за декабрь платежки снизили. Правда, в каждом городе скидка разная. Скажем, "Киевтеплоэнерго" дало скидку в 22%, Чернигов — около 10%, Львов — 30% на тепло и 20% на горячую воду и т.д. Некоторые коммунальщики не присоединились к "акции", но сообщили, что готовы пересчитать платежки за декабрь задним числом. Так, "Сумытеплоэнерго" пообещала дать скидку за декабрь в 4,4%.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что скидки за декабрь — "не разовая акция". Будет снижение начислений также в платежках за январь и февраль. И тут вдруг — новые повышенные тарифы на тепло.

Объяснений несколько. Во-первых, в начале каждого года НКРЭ утверждает для своих лицензиатов инвестиционные программы. В них закладываются суммы на развитие и модернизацию сетей, что отражается и на тарифе для населения. Многие коммунальщики решили увеличить эту составляющую.

"Очевидно предприятия, посчитав свои затраты на обслуживание сетей и эксплуатацию оборудования, увидели убытки, и поняли что надо повышать цены на тепло Отсутствие компенсаций из местных (или государственного) бюджетов заставляет возложить дополнительные расходы на потребителей", — говорит глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры, благоустройства и экологии Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Во-вторых, в январе НКРЭ утвердила новые тарифы для ТЭЦ, повысив их из-за роста себестоимости производства тепловой энергии. Кроме того, далеко не все работают на газе, который дешевеет. Многие используют дорогой уголь, поэтому НКРЭ их аргументы приняла.

Для харьковской ТЭЦ-5, к примеру, утвердили тариф на производство тепла для населения на уровне 801,57 гривен за гигакалорию без НДС, для Херсонской ТЭЦ — 1148,80 гривен без НДС, для Северодонецкий ТЭЦ — 1290,85 гривен без НДС.

Эти расценки — часть тарифа на тепло непосредственно для населения.

Плюс предприятия, которым поменяли тарифы, сетовали на то, что последний раз их пересматривали еще в 2018 году или в начале 2019 года, а с тех пор многие составляющие себестоимости заметно повысились в цене.

"Предприятию не компенсировали убытки по итогам 2018 года в размере 52 млн гривен, которые получены из-за несвоевременности утверждения действующего тарифа. Стоимость газа выросла с 1 ноября 2018 года, а тариф с этой газовой составляющей утвердили только с 1 января 2019 года. Также не были учтены изменения стоимости холодной воды на 12-15%", — пояснили в "Полтаваоблэнерго".

В компании также добавили, что в последние годы при установлении тарифов НКРЭ корректировала только энергетическую составляющую (стоимость газа) и финансирование инвестпрограммы. Но есть много других расходов: топливо, трубы, эксплуатационные материалы. Их стоимость в структуре тарифа не пересматривалась еще с 2012 года, хотя они дорожают.

В расчет по новому тарифу (а он вырос на 60 гривен за гигакалорию) полтавские коммунальщики, по их словам, уже заложили сниженную цену на газ. Но учли повышение других составляющих. Отсюда — рост тарифа. Стоит ответить, что пересмотр тарифов на данный момент продолжается.

Так, уже прошли общественные обсуждения новые тарифы для "ДТЭК. Западэнерго" для Добротворской ТЭЦ. Действующий тариф на производство тепловой энергии 345,79 гривен хотя заменить на 455,06 гривен за гигакалорию.

Одесские коммунальщики ранее заявляли, что не могут присоединиться к "акции" по снижению тарифов так как их тарифы и так являются экономически необоснованными и вгоняют предприятие в убытки.

Также на официальном сайте НКРЭ появился проект постановления о внесении изменений в процедуру установления тарифов на тепловую энергию. В нем предлагается установить для новых тарифов срок вступления в силу — на следующий день после публикации на официальном сайте регулятора. Сейчас, по словам Скубченко, дается еще переходной период для информирования потребителя.

Скажем, как пояснили "Стране" в "Николаевоблэнерго" новые тарифы, хоть и утвердили сейчас, но для населения не смогут их запустить — нужно переподписывать договоры, что это может занять немало времени. Поэтому, как прогнозируют в компании, новые тарифы, скорее всего, начнут действовать только с 1 мая 2020 года, то есть, по окончанию отопительного сезона.

Повышенный тариф прямо с января этого года коммунальщики запустят только для бюджетных организаций.

Но, если НКРЭ примет новое постановление, никаких ограничений больше не будет и тарифы повысят уже прямо сейчас.

Гарантированную цену не гарантируют

Александр Скубченко говорит, что тарифная формула в Украине не поменялась. В ней по-прежнему заложены все расходы коммунальщиков, включая потери в сетях и затраты на дорогой автопарк для начальства. Поэтому коммунальщики смогли обосновать очередное повышение тарифов.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, в средней стоимости гигакалории 1400 гривен потери могут составлять 400 гривен, и за них украинцы тоже платят со своего кармана. "То есть, нужно менять порядок ценообразования на рынке коммунальных услуг. Только тогда формулу можно будет заходить действительно экономически обоснованные составляющие", — считает Скубченко.

"Даже при более дешевом газе, тарифы продолжают расти. Нужно, кстати, еще проверить как оформили декабрьский пересчет на тепло. Не исключено, что его заложат в убыток, и это будет аргументом для следующего повышения тарифов. Но это можно будет проверить лишь в конце 2020 года, когда теплокоммунэнерго начнут подавать отчеты", — говорит Корольчук. "Тогда и увидим, не кинули ли нас и не придется ли вернуть все скидки задним числом", — добавил эксперт.

По его словам, чтобы удержать тарифы без подорожания, нужно чтобы газ стоил не дороже 4 тысяч гривен за тысячу кубов. А гарантированная цена в 5,5 тысяч гривен без НДС и транспортировки позволяет коммунальщикам получать газ по 7,5-8 тысяч гривен, то есть, на 500-1000 гривен дешевле, чем в прошлом году.

Но эту разницу коммунальщики перекрывают подорожанием других составляющих. Некоторые умудрились использовать в качестве аргумента для повышения ценника даже недавнюю аварию на теплосетях возле киевского ТЦ "Океан Плаза". О том, что если не увеличивать расходы на сети, подобные аварии станут нормой для всех городов, заявили, в частности», в "Полтаваоблэнерго".

Может ли газ подешеветь до 4 гривен за куб, чтобы выбить у коммунальщиков любую возможность для повышения тарифов — вопрос.

С одной стороны в Европе цены на газ из-за больших запасов и теплой зимы продолжают сокращаться. И некоторые партии уже продают по 70-80 долларов за тысячу кубов. В целом по рынку цена опустилась ниже 120 долларов. "До миллиардов кубов газа по 70 долларов еще нужно добежать, скорее всего, нам он не достанется. Наша цена — 120-130 долларов за тысячу кубов", — говорит Корольчук.

Для населения Кабмин зафиксировал цену на весь отопительный сезон на уровне 5,5 гривен за куб без НДС и транспортировки.

Но, похоже, до конца сезона эта гарантированная цена не доживет.

24 января Кабмин принял постановление, которым, по сути, поменяли формулу определения цены на газ. По нему, цена на газ для населения будет устанавливаться по формуле цена на хабе в Нидерландах плюс доставка и наценка "Нафтогаза" в 1,9%.

Причем, эту цену запустили задним числом — с 1 января 2020 года.

"Страна" уже публиковала записи с газового совещания у Гончарука. Там идет речь о требовании МВФ отменить ПСО для населения и установить рыночные цены. Но новая формула — тоже не рыночная. Ведь она учитывает только заработок НАКа меньше 2% и не позволит заработать коммерческим поставщикам.

"Шоковой терапии, о чем на прослушке у Гончарука говорили, не получилось. Папуасы не ввели рынок, как МВФ хотел. Папуасы, видать, сохранение должностей предпочли кредиту МВФ", — иронизирует Скубченко.

Не исключено, что Кабмин пошел на такой шаг из-за того, чтобы иметь возможность удержать тарифы и дальше давить на местных коммунальщиков, требуя пересчета платежек.

Пока сложно подсчитать какой точно будет новая цена на газ.

"Будут брать данные с биржи powernext/eex за каждый день и считать среднеарифметический показатель по периоду, разницу между ценой на хабе и на границе Украины, плюс тариф на транспортировку для точек входа в Украину и курс доллара. Думаю, "Нафтогаз" должен эти данные публиковать", - говорит Скубченко.

Пока никаких изменений по цене на газ для населения на сайте НАКа нет.

По идее, если цены на газ в Европе будет падать, то мы можем рассчитывать на более низкую цену, чем гарантированная цена. Юрий Корольчук предположил, что цена на газ уже с НДС и транспортом будет в пределах 5,5-6,5 гривен за куб, то есть, на 1,5-2,5 гривны дешевле, чем сейчас.

Но какое это будет иметь значение, если повышенные тарифы для многих городов уже утверждены — вопрос.

Новый ценник на газ может разве что стать основанием для очередных пересчетов платежек. Но, как показывает практика, на такие пересчеты идут не все, да и скидки не такие уж большие.

Но, если газ в Европе вдруг подорожает или же произойдет резкий скачек курса доллара, то повысится и цена на газ для украинцев. И тогда, понятно, никакого пересчета платежей уже не будет.

Такие риски тоже есть. "Рынок Нидерландов становится более дефицитным, поэтому и биржа будет реагировать соотвественно. И в перспективе вырастет цена на газ. Ранее на этой бирже был самый дешевый газ, а скоро будет дорогой", — пояснил Корольчук.

Как изменятся платежки за январь

Хотя сейчас — конец января, коммунальщики пока толком не могут сказать как они пересчитают платежки за первый месяц года, которые люди начнут получать уже с февраля. А с учетом последний нововведений ситуация становится ее более запутанной.

Коммунальщики уже давно объявили, что скидки будут намного меньше, чем за декабрь, потому что в январе выросла цены на газ. В Житомире, к примеру, декабрьские начисления были со скидкой в 18%, а январские — только минус 5%. В Киеве в декабре дали скидку 22%. А на январь, как сообщили в пресс-службе, "Киевтеплоэнерго" — пока неясно, так как еще неизвестен температурный показатель, который также влияет на начисления.

Как говорит Олег Попенко, на январские платежки уже повлияют и новые повышенные тарифы. Они были обнародованы 14-17 января, то есть, на конец января будут действующими уже полмесяца.

"Фактически там где повышена цена НКРЭ, цена тепла даже с учетом пересчета будет выше от декабрьской, независимо от потребления", — говорит эксперт. То есть, не исключено, что они будут практически такими же, как и в прошлом году, или всего на 5-7% ниже.