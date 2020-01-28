Нынешняя сессия ПАСЕ стала первой за многие годы, в работе которой одновременно участвовала и украинская и российская делегации.

И прошла она отнюдь не мирно.

Детали рассказывает "Страна".

"У нас есть единая позиция"

Россиян в ПАСЕ вернули летом прошлого года.

Дело в том, что именно Москва была крупнейшим спонсором организации и исправно платила членские взносы даже несколько лет спустя после запрета российской делегации принимать участие в работе ПАСЕ. Заморозили эти выплаты россияне только в 2017 году. Потеряв большую долю своего бюджета, Ассамблея большинством голосов евродепутатов (118 против 62) приняли резолюцию, которая исключила возможность лишать любую делегацию права голоса. Таким образом, на осенней сессии ПАСЕ, которая началась 30 сентября 2019 года, в Страсбурге вновь появилась делегация России.

На что Украина отреагировала демаршем. И несмотря на то, что после парламентских выборов была сформирована новая делегация, осенью в Страсбург поехали только те депутаты, которые представляли Украину в Ассамблее во время своей работы в предыдущем созыве. Конечно же, права голоса и возможности участвовать в обсуждении резолюций эти депутаты были лишены.

Накануне же украинская делегация все-таки приехала в Страсбург. С пылу-жару нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко, ранее назначенного главой парламентского комитета по внешней политике, избрали одним из 20 вице-президентов ПАСЕ. А еще один член постоянной делегации Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа") повторно была назначена членом Мониторингового комитета ПАСЕ (по соблюдению обязательств государствами-членами Совета Европы).

Но несмотря на важные назначения, лейтмотивом присутствия большинства членов украинской делегации в ПАСЕ все равно оказались "антироссийские" настроения.

Интересно, что глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько уже заявила, что действия парламентариев в отношении лишения полномочий российских делегатов, согласованы на всех уровнях власти.

"У нас есть единая позиция", - сказала она журналистам.

Правда, своих инициатив, как убрать делегацию РФ из зала, украинцы не выссказывали. Зато практически в унисон поддержали два других предложения на эту же тему.

Так, при обсуждении порядка работы зимней сессии ПАСЕ литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис решил оспорить полномочия российской делегации. Правда, он обосновал это никак не ситуацией на Донбассе, а исключительно тем, что в России не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека. По процедуре предложение Зингериса требовало поддержки не менее 30 представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ, и оно эту поддержку получило.

Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева. В своей речи она заявила, что выборы депутатов Госдумы в 2016 году прошли в Крыму незаконно, поэтому крымские депутаты не могут входить в состав Госдумы.

Не голосовали за требование оспорить полномочия российской делегации двое членов украинской делегации и оба из "Оппозиционной платформы" - Олег Волошин и Юлия Левочкина.

"Единственное, что привезла украинская делегация на эту сессию - это оспаривание полномочий Российской Федерации. Нет ни одного другого вопроса, который бы был в портфеле украинской делегации от большинства на этой сессии, - пояснила свою позицию Юлия Левочкина. - Парламентская делегация отказывается от диалога, от контактов с РФ. Я считаю, что диалог - это единственное возможное решение вопросов. Диалог должен проводиться на уровне президентов, на уровне министров, на уровне Кабмина, на уровне парламентов, гражданского общества, экспертов и бизнеса. Иначе мы проблему Донбасса не решим".

Кстати, под сомнение в ПАСЕ поставили полномочия не только российской делегации, а и делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии по различным, в основном гендерным, причинам. Таким образом, очевидно, что российский вопрос в ПАСЕ уже не кажется проблемой первостепенной важности.

Кроме того, россияне уже предупредили, что если полномочия их делегации урежут, то они просто уедут (а значит, опять не будет взносов в бюджет Совета Европы). Несложно предположить, что ПАСЕ не захочет снова урезать свой бюджет.

Интересно, что уже 29 января в Парламентской ассамблее Совета Европы может быть введен новый механизм наложения санкций на страны-члены, которые нарушают свои уставные обязательства. Это будет так называемая комплементарная процедура, во время которой будут взаимодействовать Комитет министров Совета Европы и Парламентская ассамблея.

Если этот механизм будет принят, в ПАСЕ значительно усложнятся возможности налагать санкции на страны, которые нарушают свои уставные обязательства. Украинская делегация отрицательно относится к этой процедуре.

Но большинство делегаций, и в том числе российская, ее, наоборот поддерживают.

"Политический тупик"

Ситуация в ПАСЕ совпала с заявлениями Зеленского в Варшаве, где он фактически обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте. Это наложилось на жесткий историко-политический спор между поляками и Россией (тезис президента прозвучал конкретно в русле польской позиции) и вызвало резко негативную реакцию в Кремле.

Из-за чего, как уже писала "Страна" звучат прогнозы, что короткий период потеплений российско-украинских отношений подходит к концу.

По поводу чего недоумевают и депутаты "Слуги народа".

"Если честно, я не совсем понимаю, как позиция, подобная высказанной вчера в Польше, укладывается в логику попыток урегулировать отношения с РФ.

Точно так же, как и вчерашние подвиги нашей делегации в ПАСЕ. Если мы хотим вернуть пленных, развести войска, и, в конце концов, реинтегрировать Донбасс, то к чему это, абсолютно искусственное и ложное обострение? И понимают ли его авторы, что повторный старт нормализации окажется существенно дороже, потому что мы сами загнали себя в политический тупик", - пишет нардеп Максим Бужанский в своем телеграмм-канале.

Опрошенные "Страной" эксперты говорят, что на внешнем поприще команда президента пытается повторять свою тактику внутри страны - когда для разных групп электората транслируются разные месседжи.

"В Польше звучат сигналы, которые будут одобрительно восприняты поляками, в Париже - звучат обещания по внесению изменений в украинское законодательство в части имплементации формулы Штанмайера и так далее. Это попытка понравится всем одновременно. Если судить по словам, Зе часто выглядит как Порошенко. Но если следить за руками - мы видим, что состоялись обмены, прошла нормандская встреча, есть обязательства по выполнению формулы Штанмайера. То есть, его команда понимает, что без мира на Востоке страны не будет. Есть шанс, что действия окажутся красноречивее заявлений", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В то же время политолог Вадим Карасев в разговоре со "Страной" отметил, что последние политические заявления, которые звучали и в Варшаве и в Страсбурге, происходят в большей мере потому, что у нынешней украинской власти просто нет единого четкого курса, куда должна двигаться Украина.

"Посмотрите на делегацию в ПАСЕ. Депутаты-дети, депутаты, далекие от политики, не имеют никакого понимания, как можно использовать возможности европейских институций в интересах украинских граждан. Они бегают по инерции, идут на поводу у скандалистов и провокаторов. И они никак не могут сформировать свою повестку в Совете Европы. Это общая проблема всей нынешней власти - отсутствие понятной линии и идейной рамки, которая должна выполняться на всех уровнях. Ко всем этим детям и так слишком снисходительное отношение, чтобы воспринимать их серьезно. И это не значит, что Украина провалит кейс по Донбассу, - считает Карасев. - Вопросы мира на Донбассе будут решать не эти дети. Поэтому я бы не спешил рассматривать последние события и даже высказывания Зеленского как конфронтацию отношений с Россией. Зеленский лично брал на себя обязательства решить вопрос, как прекратить войну. И выводы пока делать рано".