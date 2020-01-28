Имя министра внутренних дел Арсена Авакова опять на слуху. Правда, в отличие от прилива внимания к нему месяц тому назад, когда пошли разговоры о его возможном премьерстве, сейчас обсуждается, при каких условиях Аваков вообще усидит в кресле главы МВД.

Почему радикально изменился вектор, разбиралась “Страна”.

Испытательный срок

Слухи о возросших политических амбициях Авакова появились незадолго до Нового года на фоне скандалов вокруг правительства нынешнего премьера Алексея Гончарука и возросшей активности самого главы МВД, причем даже не в свойственных ему сферах вроде внешней политики. Но затем Аваков снова ушел в тень, и разговоры о нем сошли на нет. Хотя его имя продолжает мелькать в списке потенциальных сменщиков Гончарука, под которым все сильнее шатается кресло. Сам Аваков не комментирует этот вопрос.

Тем временем, о его политических перспективах заговорили совсем в другом ключе. Председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (“Слуга народа”, СН) в интервью изданию РБК - Украина высказал ряд любопытных замечаний насчет министра Авакова.

Во-первых, глава МВД не входит в число тех, кто приходит к президенту Владимиру Зеленскому с предложениями о законах. По словам Монастырского, он лишь “рефлексирует на президентские инициативы” постфактум.

Во-вторых, в ОП по-прежнему внимательно следят за Аваковым, считая, что его “испытательный срок... не закончен”. Более того, как считает депутат Монастырский, решающее значение приобретает для Авакова расследование дела известного журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в 2016 году. “Если конкретно дело Шеремета развалится на глазах – это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом”, - настаивает глава “правоохранительного” комитета Монастырский (СН).

"Удобно использовать против Авакова"

Прежде всего, стоит обратить внимание на самого Дениса Монастырского. Он попал в избирательный список СН, будучи экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной системы аналитического центра “Институт будущего” (ИБ). Из-за того, что в число основателей центра входит народный депутат восьмого созыва Антон Геращенко (“Народный фронт”), который сегодня в заместителях у Авакова, существует мнение, что ИБ связан с главой МВД (еще один основатель центра Юрий Романенко опроверг это в комментарии “Стране”). Сам Монастырский был помощником-консультантом экс-советника Авакова, нардепа Геращенко, но с Аваковым, по его словам, его ничего не связывает.

Учитывая все это, было неожиданностью, что именно депутат Монастырский озвучил тезисы об Авакове.

А учитывая постоянные слухи о премьерских амбициях Авакова, такие месседжи выглядели вообще как прямой намек министру от Зе-команды, чтоб тот не о должности главы правительства думал, а сохранении своей нынешней позиции.

Правда, политолог Вадим Карасев полагает, что депутат Монастырский все говорил, напротив, в интересах Авакова.

“Сейчас идут разговоры о перестановках в правительстве Гончарука. И чтобы Аваков ненароком не лишился кресла - а его много критикуют, например, прозападные активисты - он через своего человека повышает ставки, мол, его будущее зависит от результатов следствия по убийству Шеремета. Значит, Аваков уверен, что расследование доведут до конца, поэтому вопрос отставки автоматически снимется. Сохранится в ранге министром - это сейчас задача минимум”, - комментирует “Стране” политолог Вадим Карасев.

Вместе с тем политолог Руслан Бортник сомневается, что дело Шеремета - “такой уж Рубикон” для карьеры Авакова-министра, но оно действительно может "подрубить" его премьерские амбиции.

“Расследование вряд ли будет завершено в ближайшее время. Не видно такой точки, после которой можно будет сказать, что дело продвинулось вперед или разваливается. В нынешнем положении оно может еще тянуться годами. Но зато его удобно использовать против Авакова в подковерной борьбе. Дескать, смотрите господин президент, он вытащил вас под телекамеры и практически подставил, ведь конца и края не видно в этом деле… Именно такой подход сквозит в словах Монастырского”, - полагает Бортник.

Источник "Страны" в Офисе президента говорит, что отношение к Авакову в Зе-команде сохраняется настороженное.

"Министр, очевидно, не входит в близкий круг президента. Кроме того, в глазах Зеленского Авакова часто выставляют человеком, который плетет интриги, чтоб занять премьерский пост. Заслуженно ли такое говорят или нет, но говорят. В частности, именно на него многие склонны повесить слив прослушки разговора в кабинете у Гончарука. Все это доносится до президента и ретранслируется затем ключевым членам команды", - говорит источник.

В тоже время, источник "Страны" в окружении Авакова сказал, что у министра не придают большое значение заявлению Монастырского. "Не нужно обращать внимание на заявления каких-то депутатов. Они транслируют свое лично мнение. Тем более, когда говорят о феврале как о Рубиконе в деле Шеремета. В феврале никакого Рубикона не будет. Дело может тянуться еще долго", - говорит источник.

Министра по лету посчитают

Также важно, что Аваков, в свое время став одним из столпов постмайданной власти, остается таким же при новом президенте Зеленском.

Как писала “Страна”, для президентского офиса и самого Зеленского он остается в значительной степени предохранителем от “майданов” из-за руководства одной из силовых структур и большого влияния в радикальных кругах. Но премьерский пост значительно бы усилил Авакова, доведя ситуацию в стране до двоевластия, а то и откровенного перекоса в сторону Кабинета Авакова. Неудивительно, что во фракции СН, по информации “Страны”, существует предубеждение против голосования за премьера Авакова. Как министр, он остается нужным.

“Авакова боятся и не любят, но без него не могут. Только он гарантирует уличную стабильность. Плюс не хватает ресурсов в Раде его снять. Да и нет необходимости, особенно в преддверии важных и непростых, в том числе с учетом протестного потенциала, голосований. Если для Авакова и прозвенит тревожный звонок, то не раньше лета, когда традиционно политические процессы замедляются, и могут созреть условия, при которых у него могут попытаться отобрать портфель”, - резюмирует политолог Руслан Бортник в комментарии “Стране”.