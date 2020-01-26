Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский известен рядовым украинцам, в первую очередь, своей завидной зарплатой.

В прошлом году он получал порядка 1 млн гривен в месяц, а в этом году заработает еще больше (за год - свыше 22 млн гривен).

Это даже больше, чем, скажем, у главного почтмейстера США. Оклад Меган Бреннан - 24 тысячи долларов в месяц (55 тысяч, если приплюсовать пенсионные выплаты и медицинскую страховку). А Смелянскому в пересчете на доллары в 2020 году станут платить по 79 тысяч долларов в месяц.

Впрочем, сам Смелянский на разговоры о его высокой зарплате обижается. И считает, что стоит каждой копейки этих денег.

И как раз из-за зарплатного вопроса он сначала хотел дать интервью "Стране", а потом передумал и взял свои слова обратно.

Но "Страна" уже подготовила вопросы к Смелянскому.

А так как задать ему их мы не смогли, то решили найти ответы сами.

1. Обоснована ли такая зарплата?

Первый вопрос - ожидаемо зарплатный. Откуда у Смелянского такая большая зарплата и нужен ли государственному предприятию столь дорогой топ-менеджер.

Игорь Смелянский шел к миллионной получке постепенно.

"Смелянский пришел в 2016 году на зарплату в 333 тысячи гривен. И к ней привязали зарплаты его заместителей и топ-менеджеров "Укрпошты". К примеру, первый зам получил 300 тысяч, другие по 170 тысяч", - рассказал один из бывших топ-менеджеров "Укрпошты" Николай Черный.

В 2017 году Смелянский получал уже больше 700 тысяч гривен в месяц, а к декабрю 2019 года преодолел миллионную планку.

В ответе Мининфраструктуры на запрос СМИ указано, что утвержденный финансовый план на руководителя "Укрпошты" в 2020 году заложено 22 402 000 гривен (то есть, около 2 млн гривен в месяц). В том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463 гривен 30 копеек, среднемесячные расходы на премирование - 693 843 гривны.

При этом в министерстве уточнили, что условия контракта с директором "Укрпошты" и размер его вознаграждения утверждает Наблюдательный совет.

Сам Смелянский, комментируя зарплату в миллион гривен в месяц, заявил: "Все видят зарплату, но никто не видит три высших образования, что 14 лет работаю, что я взял кредит, который еще выплачиваю на три образования в США. И добавил: "Мой рабочий день составляет 18-20 часов в сутки. Поэтому, если разделить на два, то уже не миллион, а 500 тысяч. Отнимите 45% налогов и будет еще меньше".

Когда разгорелся скандал с заоблачными зарплатами министров и руководителей госкомпаний, и их начали вызывать на "беседу" в Раду, Смелянский подготовил презентацию, которая должна была подтвердить, что он - стоит своих денег.

На самом деле презентация примитивна, по принципу "было-стало". И по содержанию есть к чему придраться.

"Внимательно изучил листовку, которую директор "Укрпошты" Смелянский принес на собрание фракции "Слуг народа" чтобы доказать там обоснованность своей зарплаты. Считаю, что после такого обоснования, ему не зарплату надо повышать, а немедленно уволить! Листовка "2016 vs 2019", из которой можно понять лишь то, что Смелянский явно не на своем месте, представляет собой набор манипулятивных и фальсифицированных данных, например: "БУЛО - 75 авто, СТАЛО - 547 нових авто". Что бы это значило? Что с чем сравнивается? Кстати, Кабмин согласовал Смелянского на его должность в марте 2016. Он что, сам себя сравнивает? "Закупівлі. БУЛО - завищені суми торгів, СТАЛО - 700 млн грн економії". Откуда взялась эта цифра? Что сэкономили, как? Что-то не купили или что-то могли украсть и не украли? Наверное, Смелянский именно сюда и заложил свою основную мысль: видите, я мог украсть 700 млн, но так как получаю большую зарплату, то не украл их, а сэкономил", - написал на своей странице в Facebook народный депутат и экс-министр инфраструктуры Алексей Кучеренко.

Согласно результатам аудита за 2016-2018 годы, проведенного Госуаудитслужбой, "в течение отчетного периода происходило фактическое увеличение как доходов, так и расходов. В 2016 году, в сравнении с 2015 доход вырос на 616 642 000 гривен, затраты - на 665 568 000. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом доход - на 946 287 000, затраты - на 1 430 530 000. В 2018 году, по сравнению с 2017 доход - на 1 106 718 000 гривен, затраты - на 1 732 203 000. Проведенным анализом выяснено, что финансовым результатом его деятельности в течение 2016-2018 года был убыток, который за соответствующие периоды составил 60 386 тысяч гривен, 202 817 тысяч гривен, и 504 490 тысяч гривен. В течение всего отчетного периода финансовый результат имел тенденцию к уменьшению и убыток в 2018 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился более чем в 8 раз".

При этом, согласно отчету, затраты "Укрпошты" на зарплаты (в том числе, дорогостоящему менеджменту) только повышаются. Если в 2016 году они составляли 53,67% в структуре себестоимости продукции и услуг, то в 2018 году - 55,84%. Зарплаты рядового персонала госкомпании тоже растут, но не так стремительно, как у руководства. Если в в 2016 году средняя зарплата составляла около 3,5 тысяч гривен, то сейчас, как следует из презентации Смелянского, - порядка 6,8 тысяч. То есть менее, чем в 2 раза.

"Но основная заслуга тут - роса минималки, к которой привязаны все коэффициенты в тарифной сетке на "Укрпоште". И учитывая, что с тех пор минимальная зарплата в Украине увеличилась втрое, то зарплаты на "Укрпоште" должны были бы составлять не меньше 10 000 гривен", - говорит Николай Черный.

2. В презентации Смелянского заявлено о прибыле "Укрпошты" на уровне 600 млн гривен. Откуда она взялась, если Госаудитслужба, наоборот, говорит об убытках?

Пытаясь найти аргументы для оправдания своей высокой зарплаты, Смелянский заявил, что за время его управления выросла прибыль госкомпании. Был, якобы, убыток в 60 млн. а "стало" - прибыль в 600 млн гривен.

Но, как видно из отчета Госаудитслужбы, за 2016-2018 годы у "Укрпошты" никакой прибыли нет. Более того - генерируются немалые убытки. То есть, прибыль в 600 млн гривен, если и могла "нарисоваться", то разве что за 2019 год, которого в отчете нет. Но пока эти цифры сложно проверить, так как нет и внутренней финансовой отчетности "Укрпошты".

Согласно законодательству, компании должны подавать годовую отчетность за прошлый год до марта следующего года, то есть, подтвержденные цифры мы увидим только в марте, через полтора месяца.

Но уже сейчас, до официальных подтверждений, можно назвать главный источник неожиданной прибыли убыточного до этого предприятия.

Дело в том, что в прошлом году "Укрпошта" получила из госбюджета через Пенсионный фонд 500 млн гривен в качестве компенсаций за, якобы, убыточную доставку пенсий.

То есть, 500 млн гривен из заявленных Смелянским 600 млн - это деньги из бюджета.

Интересна сама история появления этой бюджетной компенсации. В прошлом году Игорь Смелянский заявил, что доставка пенсий для предприятия убыточна. Убытков - на 1 млрд гривен в год. И предложил государству компенсировать эти потери.

Была срочная встреча по этому поводу с участием тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна и экс-президента Петра Порошенко. И последний посоветовал Смелянскому пересмотреть свою зарплату. "Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан", - заявил он.

Тарифы на доставку пенсий тогда отказались повышать, но с учетом предвыборной кампании решили подбросить "Укрпоште" денег из бюджета, чтобы не было срыва доставки пенсий. Правда, дали не миллиард, как просил Смелянский, а только 500 млн.

При этом, как рассказал "Стране" Николай Черный, "убытков в миллиард на пенсиях у "Укрпошты" просто не могло быть, так как всего она получала за доставку пенсий 1,4 млрд гривен, при этом тариф на доставку был привязан к размеру пенсий, то есть, он увеличивался по мере роста пенсий и социальных выплат. Но структуры стоимости по каждой услуге у "Укрпошты" нет. Но можно нарисовать убытки по пенсиям, используя следующий фокус. Для "Укрпочты" главными являются почтовые услуги. Доставка пенсий идет уже "в нагрузку", то есть, почтальон разносит почту и "заодно" заносит людям пенсии. Но, если перевернуть эту пирамиду и сделать главными именно пенсии, то на них можно переложить все зарплаты, в том числе, зарплаты почтальонов, транспорт и прочее".

Примечательно, что помощь от государства в размере уже 900 млн гривен "Укрпочта" получит и в этом году - соответствующая сумма предусмотрена в бюджете.

"Весь январь Смелянский всем рассказывает, что "Укрпошта" получила в 2019 году прибыль 600 миллионов. Интересно, 500 млн грн "помощи" Пенсионного фонда там учтены? В связи с этим возникает вопрос - кто совершил явное преступление и заложил в бюджете 2019 года 900 млн грн финансовой помощи прибыльной "Укрпоште"? На основании каких расчетов это было сделано? И почему это было сделано за счет пенсионеров - из бюджета Пенсионного фонда? Тем более, с 1 января 2019 года комиссия Укрпочты за доставку пенсий увеличилась в полтора раза! Хотя и прежняя комиссия по расчетам Пенсионного фонда обеспечивала себестоимость доставки пенсий! Кто и на основании каких расчетов нагнул Пенсионный фонд и обокрал украинских пенсионеров на 500 млн в 2019 и на 900 млн в 2020, чтобы обеспечить космическую зарплату Смелянского?", - отмечает Алексей Кучеренко.

3. Почему постоянно растут тарифы на услуги "Укрпочты"?

За последний годы тарифы на услуги "Укрпошты" постоянно повышаются. Те же тарифы на доставку пенсий с 1 января 2020 года были повышены в городах - с 0,79% от суммы выплаты, а в селах - с 1,56% до 2,3%. До этого тарифы не менялись 15 лет. То есть, "Укрпошта" получила и 900 млн гривен из бюджета и увеличенные тарифы на доставку пенсий.

А с учетом роста самих пенсий (в марте будет индексация на 10%) госкомпания получит заметно больше за доставку пенсий.

С 1 января 2020 года также выросли тарифы на другие услуги "Укрпошты". На приоритетные отправления - на 10%, на неприоритетные- на 12,5%.

В мае прошлого года было повышение для двух категорий международных отправлений - "мелкого пакета" и "мешка М". За каждое отправление - плюс 0,5 доллара к действующему тарифу.

В начале 2019 года на 15% подорожали письма и посылки. И тарифы пересматривают постоянно.

"Отправка письма подорожала с 2016 года почти вчетверо: было 2,5 гривен, а стало - 9 гривен", - говорит Черный.

"Укрпошта" постоянно повышает тарифы и на доставку прессы, по сути выкручивая руки издателям. За последние годы они выросли на 200%, причем, как говорит Черный, на встречах с издателями используется тот же трюк, что и для убеждения Пенсионного фонда: затраты на доставку почтовых отравлений закладываются в себестоимость доставки прессы, поэтому, понятно, что она оказывается глубоко убыточной", - пояснил Николай Черный.

По данным Госаудитслужбы, тариф на подписку на отечественные периодические издания в 2017 году вырос на 57%, а в 2018 году - еще на 67%.

Тарифы на доставку увеличились на 20% в 2017 году и на 53% в 2018 году. То есть, увеличение доходов от этого вида деятельности произошло из-за роста тарифов, так как в объемах, наоборот, наблюдается падение (в 2018 году - минус 12,8%). Также и по другим услугам - доход увеличивался за счет роста тарифов, тогда объем услуг сокращался.

При этом Госаудитслужба сравнила тарифы "Укрпошты" по доставке почтовых отравлений с расценками других служб доставки, и констатировала, что у "Укрпошты" - дешевле всего. И это могло бы стать конкурентным преимуществом "Укрпошты". Но не стало.

4. Почему "Укрпочта" теряет свою долю на рынке почтовых отправлений?

В отчете Госаудитслужбы подтверждается то, что видно уже невооруженным взглядом - "Укрпочта" уступает свою рыночную долю коммерческим службам доставки - "Новая почта", "Мист экспресс" и другие. Причем, как по внутренним, так и по международным пересылкам. До недавнего времени заказывали посылки с американского IHerb или китайского Aliexpress в основном через "Укрпошту".

Теперь по этим направлениям активно работает также "Новая почта", а по Aliexpress - еще и "Мист экспресс".

Из данных Госаудитслужбы следует, что если в 2016 году "Укрпошта" доставила 18,5 млн посылок, что на тот момент составляло 63,8% рынка, то уже в 2017 году было 18,9 млн посылок (то есть, больше на 0,4 млн), но это составило только 22,5% рынка. То есть, за год "Укрпошта" под руководством Смелянского потеряла свыше 40% рыночной доли.

Интересно, что в своей презентации Игорь Смелянский также не обошел тему посылок. И этим направлением он, судя по всему, гордится. "Было 46 тысяч за год стало 47 тысяч в день", - указано в графе "Посылочный бизнес". Но с цифрой в 46 тысяч в год явно какая-то ошибка. Потому что в 2016 году "Укрпошта" обработала не 46 тысяч, а 18,5 млн, и это цифра есть в отчете самой компании и отчете аудиторов.

"Посилковий бізнес. "БУЛО - 46 тис шт на рік, СТАЛО - 47 тис шт на день". Когда было 46 тис шт на рік, в 1913 году? Открываем отчетность "Укрпошты" и видим что в 2016 году было доставлено 18,5 млн посылок, что принесло доход 337 млн грн. Умножаем его на 47 штук посылок в день в 2019 году на 365 дней - и получаем 17,1 млн шт. посылок. Получается, БУЛО - 18,5 млн, стало - 17,1 млн. То есть, в результате деятельности Смелянского "Укрпошта потеряла 1,4 млн посылок, или 10%", - отмечает Кучеренко.

Николай Черный говорит, что одна из главных проблем - сроки. По его словам, люди еще не могут дождаться своих посылок, заказанных на "черную пятницу" в прошлом году.

По его словам, мало людей выделяется для обработки почтовых отправлений и грузов. Люди, которые заказывали через "Укрпошту" товар с Aliexpress, рассказали "Стране", что приходилось ждать до двух месяцев.

"Я заказывала чехлы на телефон. А пока они пришли, уже телефон поменяла, два месяц прошло", - рассказала студентка столичного вуза Настя.

5. Как "Укрпошта" будет погашать облигации на 600 млн и есть ли угроза ее банкротства?

В 2017-2018 годах "Укрпочта" разместила облигации серий "А", "В" и "С" общей стоимостью в 600 млн гривен под реклрдные проценты - 19% годовых. Всего 6 тысяч штук.

Причем, время платить уже совсем близко. Облигации серии "А" будут в обороте до 16 ноября 2020 года, серии "В" - по 16 мая 2022 года, серии "С" - до 13 ноября 2023 года.

Андерайтером этого размещения выступила компания ICU, которую связывают с бывшей главой Нацбанка Валерией Гонатервой и которая ранее вела дела экс-президента Петра Порошенко.

Но на момент выпуска облигаций "Укрпошта" была уже в убытках, поэтому вообще непонятно, как Миинфраструктуры разрешило ей это сделать. А выплату процентов (а это 114 млн в год) и погашение облигаций серии "А" "Укрпошта", получается, может произвести только из денег, полученных в качестве компенсации за "убыточный" пенсионный тариф из бюджета - 500 млн гривен в прошлом году и 900 млн в следующем. То есть, за счет пенсионеров.

"А если с выплатами будут проблемы, то и вовсе может встать вопрос о банкротстве "Укрпошты", - говорит Николай Черный.