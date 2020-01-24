Создание в Верховной Раде межфракционного объединения (МФО) “Ценности. Достоинство. Семья” обернулось нешуточными спорами в депутатском корпусе, которые выплеснулись в социальные сети.

Внутри пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН), составляющей монобольшинство в парламенте, велась собственная жаркая дискуссия, также ставшая достоянием общественности.

Почему членов этого МФО - похоже, самого большого в парламенте, критики называют теперь хранителями Домостроя и “скреп”, а те в ответ говорят о лобби ЛГБТ в Раде, разбиралась “Страна”.

З07 защитников семьи

По официальной информации МФО “Ценности. Достоинство. Семья” объединило 307 народных депутатов.

В число сопредседателей вошли народные депутаты Святослав Юраш (СН), Олег Волошин (“Оппозиционная платформа - за жизнь”, ОПЗЖ), Сергей Тарута (“Батькивщина”), Михаил Бондарь (“Европейская солидарность”), Ирина Констанкевич (депутатская группа “За будущее”), Александр Ковалев (депутатская группа “Доверие”), Оксана Савчук (внефракционная), которая баллотировалась в Раду от партии “Свобода”.

Как отметил на своей странице в Фейсбуке депутат Юраш (СН), МФО видит своей целью защищать “вечные ценности украинского общества” и сопротивляться “попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды”. Отметим: под естественным правом в общественных науках понимаются принципы, права и ценности, продиктованные самой природой человека и потому не зависящие от их законодательного признания или непризнания.

Члены МФО намерены вносить и принимать законопроекты, способствующие “укреплению семейных ценностей и принципов достойного общества, воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи”.

Еще одно направление работы этого парламентского объединения - “популяризация и донесение широкого спектра мировой консервативной мысли”.

“Я счастлив задекларировать, что в союзе с долгим списком западных и отечественных консервативных деятелей, политиков и мыслителей буду работать над тем, чтобы приумножить, защитить и укрепить вечное определение семьи, достойного жизненного выбора и ценностей, которые помогают прожить жизнь, достойную истории”, - написал в посте депутат Юраш (СН).

Он также обратил внимание, что фракция “Голоса” не предоставила своего депутата в число сопредседателей, но причину не указал. “С “Голосом” ситуация неоднородная. Но сопредседателя от них нет. Надеюсь, временно”, - отметил Юраш

Куратором МФО назван депутат от "Слуги народа" Александр Васюк. Он уже сообщил, что по линии объединения будут ежемесячно организовываться неформальные мероприятия с участием самих членов МФО, религиозных лидеров, западных политиков и “лидеров консервативной мысли” на темы, базовые для объединения. Первое он анонсировал уже на февраль.

Скрепы раздора

Реакцией на появление этого МФО стала бурная дискуссия, в том числе, в соцсетях между теми, кто приветствовал создание, и их противниками.

Вторые назвали взгляды МФО архаичными и способными с учетом статуса его членов навредить стране, которая рискует из-за них выглядеть отсталой. Кто-то вообще провел параллель с Россией и назвал участников объединения хранителями “скреп” - слово, возвращенное в оборот президентом РФ Владимиром Путиным, от частого использования превратилось в мем.

“Надеюсь, что формулирование цели МФО не нарушает авторских прав члена Совета Федерации Мизулиной (Елена Мизулина - Ред.), потому что семейные ценности - это ее тема. Но минута чтения этой новости (о создании МФО- Ред.) позволила ощутить себя частью русско-советского мира”, - шутит на своей странице в Фейсбуке юрист Анна Маляр.

По ее мнению, направления работы парламентского объединения у нее вызывают вопросы. Например, кто угрожает семейным ценностям и от кого депутаты собираются их защищать? “Общество должно знать, против кого сейчас начнется кампания”, - отмечает юрист.

Еще она поинтересовалась, имеет ли значение для вступления в объединение “порядочность депутата в семейных отношениях, надлежащее обеспечение и воспитание собственных детей, а также помощь родителям. “Есть ли в планах депутатов унифицировать “семейные ценности” для всех групп населения Украины? Потому что в Украине живут люди разных вероисповеданий, национальностей, убеждений и взглядов с соответственно очень разными “семейными ценностями”. Или все-таки идет речь о защите права на разнообразие и свободу выбора относительно ценностей?” - задает она вопросы на своей странице в Фейсбуке.

В Европу через Стамбул

Создание объединения вызвало дискуссию и внутри "Слуги народа".

Так, в числе самых острых дискуссий в сецсетях оказалась ветка обсуждения темы между коллегами из фракции СН Святославом Юрашем и Дмитрием Гуриным.

Второй смотрит критически на создание МФО и считает объединение недолговечным - в силу того, что в него входят депутаты с разной идеологией и обреченным на скандалы, мол, рано или поздно за кем-то из его участников обнаружатся грешки, противоречащие декларируемым ценностям.

При этом сам говорит, что в Раде, возможно, встанет вопрос по требованию неких правозащитников вести по европейскому примеру в придачу к браку как союзу мужчины и женщины, зафиксированному в Конституции, “гражданские партнерства”.

В спорах по поводу МФО в ход шли самые разные аргументы, скрин "Страны"

В свою очередь, сопредседатель МФО Волошин (ОПЗЖ) говорит, что волна критики по поводу МФО исходит от “представителей ЛГБТ и им сочувствующих”

“Создано это МФО не ради хайпа, а потому, что “прогрессисты” упорно тянут через парламент то уголовную ответственность за “дискриминацию секс-меньшинств”, то ратификацию Стамбульской конвенции с понятием гендера, то отмену школьного курса “Основы семьи”. Так что нужна сеть, чтоб не пропускать в океан законодательства такую “голубую рыбку”, - написал депутат Волошин (ОПЗЖ) на своей странице в Фейсбуке. - Украина при всех ее проблемах - для западной христианской цивилизации один из оплотов традиционализма. И в этом наше серьезное конкурентное преимущество. И никакими премьерами на самокате Соросу и Ко этого не изменить”.

Надо сказать, обвинение в том, что МФО создана для противодействия принятию Радой Конвенции Совета Европы о предотвращению насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция) - среди самых ходовых.

В ней действительно много отсылок к гендеру. Собственно, принятие конвенции означает обязательства страны бороться против какой-либо дискриминации, в том числе, по сексуальной ориентации и гендерной идентичности. А это рассматривается многими как подготовку к признанию, прежде всего, однополых браков со всеми вытекающими последствиями.

Интересно, что в Раде предыдущего созыва предпринималась попытка принять Стамбульскую конвенцию, которую внес сам президент Петр Порошенко. Однако из-за сопротивления внутри парламента и снаружи - со стороны церковных деятелей - дело не дошло даже до рассмотрения. Проект отозвали и отложили до лучших времен.

Однако, как утверждают источники в Раде, сейчас заговорили о перевнесении, причем, инициатива может исходить от кого-то из СН. “Лоббисты пытались уговорить Яременко (бывший глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко - Ред.) провести проект через комитет, а сейчас примутся обрабатывать Мережко (нынешний глава комитета Александр Мережко - Ред.)” - говорит источник среди депутатов, знакомых с ситуацией.

Впрочем, учитывая решающую роль Офиса президента в голосовании монобольшинства сегодня, появление такого законопроекта будет означать, что лоббисты конвенции по коридорам власти дошли значительно дальше парламентского комитета.