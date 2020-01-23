После того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы 21 апреля 2019 года, против него было открыто больше 15 уголовных дел. После начала уголовного преследования он занялся переоформлением своего бизнеса на ближайших родственников. Вполне вероятно, что делал он это с целью избежать конфискации.

"Страна" уже рассказывала о бизнес-империи Порошенко в статье "Забыл о двух компаниях, а часть дворца подарил сыну. Что скрывает Порошенко в своих декларациях".

Теперь мы расскажем, какие именно бизнес-активы бывший президент пытается спрятать от возможной конфискации. Также смотрите, почему Порошенко срочно переписал "Рошен" на сына, в выпуске видеоблога "Ясно.Понятно с Олесей Медведевой".

Что перепрятал Порошенко

После проигрыша на президентских выборах Петр Порошенко переписал на старшего сына Алексея две группы компаний, которые составляют сельскохозяйственный и кондитерский бизнесы корпорации "Рошен".

Еще 28 августа прошлого года он не владел вообще ни одной акцией или долей в фирме. Согласно декларации Алексея Порошенко, которую он подал в связи с окончанием депутатских полномочий (раньше он был нардепом от "Блока Петра Порошенко"), у него вообще не было ни ценных бумаг, ни корпоративных прав. Не был он также конечным владельцем (бенефициаром) ни одной из каких-либо компаний:

Источник: public.nazk.gov.ua/declaration

Однако сейчас Алексей Порошенко числится бенефициаром (конечным владельцем) уже в 50 фирмах, которые составляют костяк бизнес-империи Порошенко.

На Алексея Порошенко записан весь кондитерский бизнес, известный под брендом "Рошен". Формально он весь сконцентрирован на фирме под названием "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ООО "ЦЕКК"). Это холдинговая компания, которой принадлежат кондитерские фабрики, сельхозпереработка, а также сбытовая сеть "Рошена" в Украине и за рубежом.

Сюда относятся знаменитая Липецкая кондитерская фабрика, киевская, кременчугская, две винницкие кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко", Литинский племзавод (оба — Винницкая область), а также Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Формально основной владелец холдинга "ЦЕКК" – нидерландская "Roshen Europe B.V.", которой принадлежит 85 % холдинга.

Еще одна группа компаний, которые Порошенко-старший передал сыну, — это сельскохозяйственный бизнес, который сконцентрирован на фирмк "Укрпроминвест-Агро". Она владеет предприятиями, которые специализируются на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки и животноводстве. Земельный банк составляет 120 тысяч гектаров в шести областях Украины.

Фирма "Укрпроминвест-Агро" является учредителем и крупным акционером агрофирм и перерабатывающих предприятий: "ПК Подолье", "ПК Заря Подолья", Винницкий комбинат хлебопродуктов №2, агрофирм "Днипроагролан", "Иванковцы", "Мас-Агро", "Правобережное", "Прогресс-НТ" и др.

Сельскохозяйственный холдинг "Укрпроминвест-агро" на 100 % принадлежит ООО "Прайм инместментс", владелец которого – тоже нидерландская компания "Roshen Europe B.V.".

Таким образом, аграрный и кондитерский бизнесы семьи Порошенко сконцентрированы на голландской компании "Roshen Europe B.V." А Алексей Порошенко теперь числится ее конечным владельцем.

Но голландской фирмой сын экс-президента владеет не напрямую, а через две "прокладки" – кипрскую компанию CEE Confectionery Investments Limited ("СИИ Конфекшари Инвестментс Лимитед") и компанию из Люксембурга Roshen Group S.a.r.l. ("Рошен Груп С.а.р.л.").

Смена собственников состоялась осенью прошлого года. Ранее владельцем всех этих активов был Петр Порошенко.

А 25 ноября Петр Порошенко получил больше 33 миллиона гривен дохода от ООО "ЦЕКК" – холдинговой компании кондитерской империи "Рошен". Доходы бывший президент получил от продажи неких ценных бумаг и корпоративных прав.

Об этом Петр Порошенко сообщил в Уведомлении о существенных изменениях в своем имуществе, которые, наряду с декларациями, чиновники должны подавать в Нацагентство по предотвращению коррупции:

Источник: public.nazk.gov.ua

Как выводились активы

За последние 10 лет бизнес-активы Петра Порошенко и его партнеров пережили несколько реорганизаций. Поначалу разнообразные бизнесы концентрировались вокруг концерна "Укрпроминвест". Там основными акционерами были Порошенко и его давние бизнес-партнеры Игорь Кононенко и Олег Свинарчук.

Затем бизнес был реструктуризирован. Начиная с 2007 года, каждый из партнеров открыл на себя инвестиционный фонд. У Порошенко инфестфонд называется "Прайм Эссетс Капитал", у Кононенко – "ВИК", у Свинарчука – "СОВА". А концерн "Укрпроиминвест" был ликвидирован в 2013 году.

После этой реструктуризации фонд Порошенко "Прайм Эссетс Капитал" стал владельцем 85 % уже упомянутой "Центрально-Европейской кондитерской компании" (ООО "ЦЕКК"), на которую были записаны множество предприятий пищевой и кондитерской промышленности.

Как сообщала "Страна" в апреле 2016 года, после того, как Петр Порошенко стал президентом, он также зарегистрировал компанию в известной оффшорной зоне на Британских Виргинских островах. Фирма называлась "Prime Asset Partners Ltd" и была зарегистрирована 21 августа 2014 года.

Об этом говорилось в документах панамской юридической компании "Mossack Fonseca", которые были обнародованы в ходе скандала с так называемым "Панамским архивом" в 2016 году:

Источник: occrp.org/assets/panamapapers/poroshenko_proof

Источник: occrp.org/assets/panamapapers/poroshenko_proof

Эта регистрация оффшора состоялась на фоне одного из самых кровавых сражений в ходе конфликта на Донбассе. За день до регистрации оффшорной фирмы Порошенко, 20 августа 2014 года, украинские войска попали в окружение возле города Иловайск. Тогда погибли около тысячи солдат, а еще несколько сотен были ранены и захвачены в плен.

Дальше юристы Порошенко начали выстраивать цепочку "прокладок", через которые Порошенко владел украинскими предприятиями. В сентябре 2014 года "Prime Asset Partners Ltd" учредила на Кипре компании "CEE Confectionery Investments Limited", которая, в свою очередь, 17 декабря 2014 года основала в Нидерландах компанию "Roshen Europe BV".

В январе 2016 года, с целью показать выполнение своих предвыборных обещаний, Порошенко передал кондитерский бизнес в так называемый "слепой" траст (blind trust) швейцарской компании "Ротшильд траст" ("Rothschild Trust").

Затем 25 марта 2016 года инвестиционный фонд Порошенко "Прайм Эссетс Капитал" передал кипрской компании свою долю 85 % в ООО "ЦЕКК". Эта доля была оплатой за акции кипрской компании.

При этом доля в "ЦЕКК" была оценена всего в 3,9 млн евро, что явно мало для цены кондитерской корпорации.

В итоге выстроилась цепочка владеющих друг другом компаний (Украина – Кипр – БВО – Голландия – Украина), где конечным владельцем оставался инвестфонд Порошенко. При этом все акции кипрской компании "CEE Confectionery Investments Ltd" были переданы во временное управление (траст) "Ротшильд трасту".

В своей декларации за 2016 год Петр Порошенко утверждал, что "Ротшильд траст" являлся собственником акций кипрской компании, что дало пиарщикам Порошенко основание говорить, что он избавился от своего бизнеса:

Источник: public.nazk.gov.ua

На самом деле, конечным владельцем "Рошена" через цепочку владеющих друг другом компаний все равно оставался Петр Порошенко. Что и подтверждается фактом возврата "Ротшильдом" бизнеса Петру Порошенко после окончания его президентства.

"Страна" сообщала в 2016 году, что при помощи офшоров Порошенко мог избегать уплаты налогов в Украине на сумму до полумиллиарда долларов.

Что осталось у Порошенко-старшего

Петр Порошенко переписал на сына Алексея отнюдь не весь свой бизнес. Из действующего бизнеса экс-президент продолжает контролировать два завода, телебизнес, компании финансового сектора и клуб "5 элемент".

К телебизнесу относятся телерадиокомпании "НБМ", "НБМ – Запорожье", "Экспресс-Информ", "Максимум ТВ – Киев", "Максимум ТВ – Днепропетровск" и телекомпания "Автор ТВ". На них, в основном, оформлены лицензии и частоты телевизионного "5 канала".

В финансовой сфере президент сохранил контроль за своим "семейным" "Международным инвестиционным банком", инвестиционным фондом "Прайм эссетс кэпитал", лизинговой компанией "Калина-автолизинг" и страховой компанией "Краина".

А в сфере здравоохранения за бывшим президентом остался контроль за ООО "Медсервис-плюс" и спортивно-оздоровительным комплексом "Монитор". Они оба действуют под брендом спорткомплекса "5 элемент" в Киеве. Порошенко контролирует данные фирмы вместе со своими давними бизнес-партнерами Игорем Кононенко и Олегом Гладковским (Свинарчуком).

Еще у Петра Порошенко остались два актива в реальном секторе экономики. Согласно данным реестра юридических лиц, бывший президент остается бенефициаром Киевского завода экспериментальных конструкций (расположен в Киеве по ул. Алма-Атинской, 8) и Крыжопольского сахарного завода в Винницкой области.

Из 26 компаний, которые Петр Порошенко оставил у себя, семь уже прекратили деятельность, а еще пять – в процессе ликвидации.

В 2017 году в материале "Миллиард в бюджет России. Липецкая фабрика "Рошен" опубликовала отчет за 2016 год" "Страна" рассказывала о ситуации на принадлежащей структурам Петра Порошенко кондитерской фабрике "Рошен" в российском Липецке.

В 2018 году "Страна" сообщала, что липецкая фабрика "Рошен" в 2017 году продолжила платить налоги в бюджет РФ .

Также читайте материал "От кораблей Севастополя до "Бешеной пчелки" в Липецке. Что на самом деле происходит с бизнесом Порошенко в России".

Отметим, что официальные доходы Петра Порошенко от его бизнеса в 2018-2019 годах составили два миллиарда гривен. Об этом "Страна" рассказывала в материале "Готовится к выборам или сидит на чемоданах. Почему Порошенко начал "светить" огромные суммы в декларациях".

"Страна" также сообщала, что у Порошенко заявили, что президент продает завод "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю. А окружение Порошенко забрало себе за бесценок крупное месторождении нефти и газа.

А в последнее время Порошенко встал на защиту попавшего в скандал Гончарука.