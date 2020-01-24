В Украине скоро может появиться новый чиновник по делам религий и национальностей. Он возглавит созданную еще летом Госслужбу по делам этнополитики и религий при Минкульте. В народе она уже получила емкое название ГосХристос

Конкурс по назначению главы этого ведомства близится к завершению. Причем уже во второй раз.

Первый конкурс осенью прошлого года провалился. Тогда в финал вышли двое победителей - возглавлявший Департамент Минкульта по вопросам религий при Петре Порошенко, "отец" Томоса Андрей Юраш. И Юрий Решетников, который был главой госкомитета по вопросам религий при Викторе Ющенко.

Оба кандидата заново подали свои документы на новый конкурс. И, по итогам собеседования в Нацагенстве по вопросам Госслужбы, опять считаются главными претендентами на эту должность.

Уже в ближайшую субботу министр культуры Владимир Бородянский будет проводить собеседование с обоими. Как отбирают главу Госслужбы по этнополитике, анализирует "Страна".

Победителя назовут за неделю

20 кандидатов состязались за должность главы ГосХриста во время второго конкурса.

Новый конкурс объявили после того, как осенью главные кандидаты на пост органа по этнополитике не прошли финальное собеседование в Нацагенстве по вопросам госслужбы.

По итогам тестирования на знание законодательства в списке кандидатов осталось 11 человек. На нынешней неделе шестеро из них прошли собеседование. Пятеро на него не явились. В итоге за пост главы Госслужбы по этнополитике продолжают состязание четверо.

Это уже упомянутые выше Юраш и Решетников, а также администратор Киевской духовной академии Сергей Бортник и социолог Киево-Могилянской академии Елена Богдан (однофамилица главы ОПУ).

Перечень вопросов для всех претендентов на должность был идентичным - приоритетные направления в работе на этой должности, перспективы развития госслужбы по этнополитике и свободе совести. А еще, претенденты излагали свое видение равного отношения ко всем конфессиям Украины.

Последнее, пожалуй, наиболее насущная проблема.

Один из главных претендентов - Андрей Юраш - на своей предыдущей должности всячески лоббировал предоставление Украине Томоса. То есть по факту работал в интересах ПЦУ. И поощрял переподчинение ей храмов канонической УПЦ.

Интересно, что во время первого конкурса на эту должность, государственная машина по сути работала на его победу.

Например, ситуационное задание для претендентов на эту должность готовил известный донецкий религиовед Игорь Козловский (в конце 2017 года освобожденный по обмену из "ДНР"), который состоял в Экспертном совете у самого Юраша, когда тот был при должности у Порошенко.

Но в этом члены конкурсной комиссии не увидели конфликта интересов.

Задание, которое составил соратник Юраша, звучало так: "ПЦУ получила Томос. Это вызвало больше вопросов, чем ответов. Какой должна быть с вашей точки зрения политика государства относительно Церкви?".

Уже после обнуления результатов первого конкурса назначение Юраша пытались продавить через сбор подписей для письма религиоведов президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому.

В то же время многие общественники, эксперты, а также священники УПЦ подготовили альтернативное письмо с призывом не допустить назначения Юраша на пост главы Госслужбы религий и этнополитики.

Во время собеседования сам Юраш заявил о том, что на этом посту он "продолжит политику гарантирования равных прав и возможностей всем гражданам государства, независимо от их религиозной или национальной идентичности".

Бородянский на растяжке

Завершающим этапом повторного конкурса станет собеседование четырех финалистов с министром Бородянским. Затем он самолично определит, чью кандидатуру подавать в Кабмин. А далее правительство путем голосования будет решать вопрос о назначении.

По информации "Страны", министр планирует встретиться с кандидатами на пост главы Госслужбы этнополитики в субботу, 25 января, в 11 часов утра.

Бородянский известен своими неоднозначными высказываниями по поводу религиозной ситуации в Украине. Например, он неоднократно говорил, что считает целесообразным переименование УПЦ, чтобы "четко обозначить, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору".

То есть повторял всю риторику времен Порошенко.

Собеседник "Страны", знакомый с ходом конкурса, утверждает, что именно кандидатура Юраша является основной для министра Бородянского.

Несколько сбил шансы Юраша тот факт, что он стал фигурантом уголовного дела по преследованию священника из Ровно. Перед новым годом "отец Томоса" был допрошен в рамках расследования злоупотребления властью или служебными полномочиями.

Речь идет о нашумевшей истории протоирея Виктора Земляного, которого СБУ в Ровенской области обвинило в разжигании конфликтов на религиозной почве.

В материалах дела оказался интересный документ – "Религиоведческое заключение", заверенное подписью Андрея Юраша, который был в тот момент, как уже говорилось, директором Департамента по делам религий и национальностей.

Этот документ лег в основу уголовного преследования священника за его высказывания и статьи.

Юраш указал в своем заключении, что "содержание рецензируемых публикаций не только потенциально оскорбляет чувства верующих УПЦ КП и УАПЦ, но и подстрекает и провоцирует часть православного сообщества Украины и, в связи с этим, может быть расценено как сознательное настраивание верующих УПЦ против других православных конфессий, действующих на законных и равноправных с ними основаниях".

Полиция в апреле 2019 года открыла дело по этому поводу. Правоохранители заявили, что Минкульт и его департаменты не имеют прав проводить религиоведческую экспертизу в рамках уголовных производств. А должны привлекать для этого независимых экспертов.

То есть, по версии следствия, Андрей Юраш, злоупотребляя служебным положением, сделал религиоведческий вывод, не имея ни поручения следствия, ни квалификации эксперта, не привлекая к этому специалистов, как того требует законодательство.

"Страна" уже писала, что Юраш заинтересован "замять это дело", ведь расследование может помешать ему занять должность в Госслужбе этнополитики.

В то же время, по словам источника "Страны" в Минкульте, до последнего времени фавориткой конкурса считалась Елена Богдан. Она кандидат социологических наук, доцент Киево-Могилянской академии, автор ряда изданий по социологии, имеет значительный международный опыт в сфере социальных исследований, в частности, в Оксфорде, Лондонской школе экономики и политических наук, Стэнфорде и Торонтском университете. Кроме социологии, Елена Богдан специализируется на понятии современной религиозности.

Но на собеседовании в Нацагенстве по вопросам госслужбы Богдан показала только третий результат после Юраша и Решетникова.

"Если Бородянский предложит назначить Богдан, она тоже будет продолжать курс Юраша и вообще прежней власти. Хоть и более цивилизованными методами", - говорит "Стране" собеседник.

Председатель конкурсной комиссии Сергей Сорока также спрогнозировал, что вопрос с назначением главы Госслужбы по этнополитике решится в течение недели.

Правда, сам Бородянский на данный момент висит на волоске от увольнения. Дело в том, что президент Владимир Зеленский уже поставил перед премьер-министром Алексеем Гончаруком "неотложное" задание по реорганизации Кабинета министров, которая должна затронуть, прежде всего, его состав и материальное обеспечение министров. И эта реорганизация может привести к серьезным изменениям кадрового состава правительства.

В частности, нынешнее Министерство культуры, молодежи и спорта хотят разделить на два органа: непосредственно Минкульт и Министерство молодежи и спорта, как это было ранее. Если в Министерстве состоится такое разделение, то, соответственно, Владимир Бородянский потеряет свою должность.

"Я не исключаю, что Бородянский может повторно стать министром только непосредственно самого Минкульта. Но на процесс реорганизации министерства все равно необходимо время", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По информации "Страны", решение о реорганизации Кабмина будет приниматься в начале февраля (и Зеленский, напомним, поручил Гончаруку уложиться именно в эти сроки).

Конечно, ничто не мешает Бородянскому назначить главу Госслужбы по этнополитике до того, как будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Но окончательно назначение все равно еще должен согласовать Кабмин.

К слову, саму процедуру такого назначения в правящем большинстве считают непрозрачной. Присутствующая на собеседовании на должность главы Госслужбы этнополитики Ирина Верещук считает несовершенным механизм, по которому вне зависимости от итогов конкурса на пост главы данной госслужбы, окончательное решение будет зависеть от одного человека – премьер-министра Украины.

"Нужно еще дорабатывать (процедуру – Ред.) в законодательном поле. Мы упростили процедуры для Кабмина и для тех органов, которые принимают решения по кадровому обеспечению, но есть вопросы, требующие решения. Почему теперь премьер-министр может единолично влиять на решения? Если есть конкурсы, то решения конкурсной комиссии должны быть определяющими", - рассказала депутат журналистам.