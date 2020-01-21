В политических кругах продолжают гадать, как премьер-министр Алексей Гончарук выполнит “неотложные” задания президента Владимира Зеленского о реорганизации Кабинета министров, которая должна затронуть, прежде всего, его состав и материальное обеспечение министров.

Вопрос не самый простой с точки зрения правительства, так как может привести к серьезным изменениям его кадрового состава.

Подробности - в материале “Страны”.

План пишется

Как писала “Страна”, президент Зеленский, не дав ходу заявлению премьера об отставке, поставил перед ним “ряд важных задач”.

В их числе - пересмотреть сферу деятельности ряда министерств, созданных на базе нескольких ранее существовавших при предыдущем премьере Владимире Гройсмане.

Предложения президент ждет до 4 февраля.

“У нас было объединение некоторых министерств. Вначале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены”, – подчеркнул глава государства на встрече с Гончаруком в пятницу, 17 января.

Речь шла во-первых, о министерствах экономики, торговли и сельского хозяйства, во-вторых, о министерстве культуры, молодежи и спорта, а также о министерстве ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Но это может быть не весь список: в пропрезидентской фракции "Слуги народа" (СН), составляющей в Раде монобольшинство, уже говорят о разделении функций также министерства энергетики и охраны окружающей среды.

План реорганизации пока неизвестен даже в общих чертах.

Сам премьер в интервью телеканалу “Украина 24” сказал только о замене министра развития общин и территорий и что нового человека на этой должности повысят до вице-премьера. Дескать, чтобы было понятно, какое значение придают в Кабмине децентрализации, которой занимается министр.

Правда, об уходе нынешнего главы Минобщин Алены Бабак было и так известно еще до скандала с заявлением об отставке.

Бывший вице-премьер-министр, народный депутат двух созывов Павел Розенко в комментарии “Стране” предположил, что Гончарук (точнее нынешняя властная команда) скопирует структуру Кабинета министров Владимира Гройсмана, в котором работал он сам. “По сути премьер возвращается к структуре нашего правительства”, - полагает Розенко.

Если это в действительности произойдет, состав Кабмина с 18 членов, включая премьера, увеличится до 23-х. Хотя могут добавить еще “чистых” вице-премьеров, которых у Гройсмана было, напомним, 6. В Кабмине Гончарука входят вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

К слову, как признаются в частных беседах чиновники Минэкономики и Минкульта, после того как в них влили другие ведомства, несколько месяцев нормальная работа министерств была парализована - все занимались реорганизацией.

"Процесс закончился буквально перед новым годом. И теперь мы с ужасом понимаем, что предстоит еще раз пройти через все это - но уже путем не объединения, как раньше, а дробления, возвращая все обратно", - сказал "Стране" один из чиновников.

Идут на увольнение

В случае реорганизации действующих министерств, их нынешние руководители автоматически теряют свои должности. И на новые ведомства их нужно будет назначать заново.

“Парламент назначает члена правительства на определенную должность. Есть ее официальное название. Ее изменение означает реорганизацию или ликвидацию органа, а значит - увольнение или переназначение человека на пост с новым названием”, - объясняет экс-вице-премьер Розенко “Стране”.

И если реорганизация коснется министерств экономики, культуры и ветеранов, то, соответственно, потеряют свои должности Милованов, Бородянский и Коляда.

Но будут ли они переназначены - пока вопрос открытый. Также как и по назначениям на вновь создаваемые министерства вроде Минагрополитики.

“Разговор у нас еще не начинался, решений пока нет. Думаю, согласуют и представят нам в последний момент, как обычно”, - говорит источник во фракции "Слуги народа" на правах анонимности.

Слухи, тем не менее расходятся по профессиональной среде.

Так, в отношении Минагрополитики, которое предположительно будет выделено из Минэкономики, собеседник издания в профильном комитете Рады считает, что правительство предложит нынешнего замминистра экономики Тараса Высоцкого, за которым закреплено аграрное направление. Его кандидатуру якобы поддерживают глава Офиса президента Андрей Богдан, которому приписывают интересы в сельском хозяйстве, и организация агролоббистов “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ).

“Богдан и УКАБ будут тянуть Высоцкого, но еще возможны две-три кандидатуры от других группа влияниями. Своих людей будут двигать Коломойский (бизнесмен Игорь Коломойский - Ред.), группа “Доверие” (депгруппа, связанная с бизнесменом Андреем Веревским - Ред.), другие аграрные ассоциации. Все хотят вступить в торги”, - полагает источник. От группы Веревского он ожидает нынешнего советника премьера по вопросам сельского хозяйства, народного депутата восьмого созыва Алексея Мушака.

Сам Мушак в комментарии “Стране” дал понять, что не имеет видов на портфель.

“Я не хочу входить в исполнительную власть. Пяти лет работы во власти - только законодательной - мне хватило с головой. Я хочу пожить как простой, не обремененный властью человек, но готов делиться знаниями, пониманием ситуации и соображениями, как развивать экономические возможности Украины”, - сказал Мушак, отказавшись комментировать круг кандидатур в аграрное министерство.

Если Рада уволит еще кого-то из глав мегаминистерств, то торги с учетом особой привлекательности некоторых вакансий развернутся почти такие же, как были при формировании правительства.

Только за тем исключением, что премьерское кресло занято. Хотя слухи и о поиске сменщика для Гончарука ходят упорные, несмотря на то, что президент дал ему "еще один шанс".

Но, на данном этапе, основная борьба развернется вокруг переназначения (или не переназначения) на должности действующих министров. В первую очередь - Милованова и Бородянского. Оба в последнее время являются постоянными объектами критики. В том числе и со стороны части депутатов фракции "Слуги народа".

И потому, не исключено, что предложения по реорганизации министерств со стороны Зеленского прозвучали как раз с прицелом на "изящное" увольнение этих чиновников.

В таком случае будут ослаблены и позиции самого Гончарука. И Бородянского, и Милованова относят к той же группе, что и премьера (недруги их называют "соросятами").

"Все движения вокруг разъединения министерств имеют целью удовлетворить аппетиты разных групп влияния, представленных во власти. Сопротивляться им Гончарук вряд ли может. Это значит, что в переформатированный Кабмин войдут совсем разные люди, которые будут плохо подчиняться премьеру, отчего будет еще больше диссонанса в работе его Кабинета. Гончарук станет еще чаще оглядываться на Офис президента в поиске голосов за принятие решений в самом Кабмине и Раде", - прогнозирует политолог Анатолий Октисюк.

Впрочем, есть мнение, что даже после реорганизации Кабмина ничего принципиально в его кадровом составе не поменяется и нынешние министры преимущественно сохранят свои должности.

"Во-первых, давайте дождемся, когда Кабмин представит предложения по реорганизации министерств. Во-вторых, у Гончарука и Милованова есть сильная группа поддержки в западных структурах. И те могут настойчиво рекомендовать Зеленскому не трогать эти кадры и сохранить за ними места в Кабмине. Будет ситуация вроде той, что была по Гончаруку, когда все говорили о его скорой отставке после пленок, а потом президент заявил, что его оставляет", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".