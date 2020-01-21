В Украине зреет новый зарплатный скандал. Пока общественность обсуждала рекордные зарплаты и премии министров и их замов, Кабмин подал в парламент сразу два законопроекта, которые могут существенно ударить по кошелькам бюджетников.

В них предлагается отвязать зарплаты в бюджетной сфере от прожиточного минимума и платить "с учетом финансовых возможностей государственного и местных бюджетов". А последние, как известно, невысокие.

Как считают в профсоюзах, это может сильно сократить и без того невысокие доходы работников бюджетной сферы.

Собственно, бюджетникам урезают зарплаты уже сейчас, не дожидаясь принятия нужной законодательной базы. Как стало известно "Стране", в регионах людям перед новым годом массово сокращали доплаты и надбавки. Аргумент банальный — нету денег.

"Страна" разбиралась, что происходит с зарплатами бюджетников и как им будут платить дальше.

Непрожиточные зарплаты

"Страна" уже писала об идее правительства отвязать от прожиточного минимума различные социальные выплаты и штрафы. Но в Кабмине решили пойти еще дальше, и добавить в "черный список" зарплаты бюджетников.

В парламенте появилось сразу два проекта на эту тему - №2720 и №2721. Мы уже писали об одной из новаций нового законопроекта №2720— идее избавиться от привязки к прожиточному минимуму по штрафам.

Но там есть еще и аналогичное предложение по зарплатам. Если сейчас минимальный должностной оклад в бюджетной сфере привязан к прожиточному минимум (в этом году — порядка 2 тысяч гривен), то, согласно новому законопроекту, его предлагается зафиксировать формировать его отдельно, и ежегодно прописывать в бюджете на следующий год.

Попытка властей отвязать зарплаты бюджетников от прожиточного минимума поясняется просто. Прожиточный минимум давно не отвечает экономическим реалиям. Если в бюджете на этот год зафиксирована цифра чуть больше 2 тысяч гривен, то реальный прожиточный минимум, по оценкам экспертов, приближается к 5 тысячам. В бюджетных рекомендациях парламент поручил Кабмину найти возможность привести прожиточный минимум к экономически обоснованному уровню. Также время от времени предпринимаются попытки оспорить нынешний прожиточный минимум в суде, и по этому поводу уже были положительные решения. Так что повышение официального прожиточного минимума — вопрос времени.

Но, если прожиточный минимум повысить, автоматически вырастут и все привязанные к нему бюджетные платежи — минимальные пенсии, социальные выплаты, штрафы и зарплаты бюджетников. А такой дополнительной нагрузки бюджет просто не потянет, —отмечают в Кабмине.

Поэтому прожиточный минимум решили заменить по соцвылатам и штрафам на некую базовую величину, а по зарплатам для бюджетников просто каждый год определять новые должностные оклады, в зависимости от возможностей бюджета.

То есть, если деньги есть, оклады бюджетников могут повысить, а если нет — то оставят на прежнем уровне, а то и снизят.

Как отмечают в Федерации профсоюзов, предлагается фактически ликвидировать запрет устанавливать бюджетникам минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума, что нарушает нормы Конституции и закона "О государственных социальных гарантиях". Более того, есть риски, что мизерные зарплаты бюджетников попросту "заморозят", как это произошло, к примеру, со стипендиями.

При этом для внебюджетной сферы в законопроекте сохраняется норма о том, что минимальный должностной оклад должен составлять не меньше 50% от минимальной зарплаты (то есть, при минималке в 4,7 тысяч гривен в этом году — 2350 гривен).

"Внедрение двух подходов в определении должностных окладов — для работников бюджетной и внебюджетной сферы — приведет к дискриминации в сфере труда, в частности, нарушается право граждан на равную оплату равного труда. А отсутствие критериев по определению должностных окладов бюджетников нон и провоцирует сложности при формировании бюджетных запросов на следующий год", — отмечают в Федерации профсоюзов.

От учителей и врачей - до клерков и полиции

В профсоюзах говорят, что первыми пострадают педагоги и госслужащие в регионах, так как проект №2720 предлагает внести изменения в приконечные положения законов об образовании и госслужбе. Местным властям, по сути, разрешили платить учителям и чиновникам, исходя из возможностей бюджета. То есть, если денег в бюджете нет, то могут отменять различные надбавки, а это в зарплате бюджетников — до 50-70% и больше.

Напомним: для тех же педагогов законодательством предусмотрено целый ряд надбавок, в частности, за престижность учительского труда (до 30% от оклада), за классное руководство, за проверку тетрадей, за группу продленного дня, внеклассные занятия (каждая может достигать 10% от оклада) и пр. В итоге при окладе в 4,5 тысяч гривен педагоги могли выходить на зарплаты в 7-10 тысяч. Но эти доплаты сейчас гарантированы на законодательном уровне, и финансируются как из местных бюджетов, так и за счет целевых субвенций. В прошлом году из-за дефицит образовательной субвенции из государственного бюджета учителя в регионах несколько месяцев сидели на голых окладах, что привело к массовым недовольствам педагогов. Если же обязательность доплат отменят, снабдив формулировкой «исходя из финансовых возможностей бюджета», можно предположить, что во многих регионах таких возможностей не окажется. И учителей оставят на минимальном окладе. Чем это закончится предположить несложно — педагоги начнут массово увольняться, а родителям придется доплачивать за ту же продленку или внеклассные занятия, которые теперь получаются, станут для педагогов «дополнительной нагрузкой». Такое уже было в прошлом году, когда перестали платить надбавки — с родителей требовали до тысячи гривен в месяц и больше за продленку. И те, кому не на кого оставить ребенка, были вынуждены платить.

Но следующий проект — №2721 — предлагается распространить это правило — регулировать зарплаты в зависимости от финансовых возможностей бюджета — и на других бюджетников.

В законопроекте предусмотрено внести изменения в приконченные и переходные положения Бюджетного кодекса. Согласно им, Кабмин фактически в ручном режиме сможет устанавливать оклады "с учетом финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов" для следующих категорий:

работников учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы

работников государственных органов, органов прокуратуры, судов

военнослужащих, лиц рядового и руководящего состава

"Такое нововведение в условиях дефицита государственного и местного бюджетов грозит установлением разных окладов для разных категорий работников и необоснованной дифференциацией оплаты труда в бюджетной сфере", — считают в профсоюзах.

Но в Кабмине таких рисков не видят. Как указано в пояснительной записке к проекту №2721, замечания профсоюзов к документу не учтены.

Кабмин готовит еще одно нововведение — зарплаты чиновников хотя привязать к эффективности их работы, так называемому KPI. Об идее заговорили в привязке к огромным выплатам топ-чиновникам по несколько сотен тысяч гривен. Якобы, больше такого не повторится, а если доплаты и будут — то по результатам труда. Но KPI хотят ввести не только для руководящего состава, но и для остальных госслужащих. И "неэффективностью" всегда можно будет оправдать отмену премии или доплаты, тем более, что для многих мелких клерков, скажем, деловодов, измерить ежемесячный KPI достаточно проблематично

То есть, все будет зависеть от возможностей конкретного ведомства пролоббировать в Кабмине лучшие условия для своих людей.

Режут зарплаты уже сейчас

Собственно, чем на практике может обернуться привязка зарплат к "финансовым возможностям бюджета" можно наблюдать уже сейчас.

Как стало известно "Стране", перед новым годом, якобы, из-за бюджетного дефицита, многим бюджетникам в регионах поснимали надбавки и премии. Это коснулось, в частности, мелких чиновников в райадминистрациях, учителей и врачей.

Эту информацию нам подтвердил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Он рассказывает, что такие "сигналы" поступали из регионов , в частности, от медиков. Люди говорят, что им не выплатили премии и обещанные 13-е зарплаты перед Новым годом. В итоге врачи остались на минималке, а медсестры получили еще меньше — некоторые до 3 тысяч гривен (многие оформлены на часть ставки). "Но пообещали, что это разовый случай, якобы, просто сложная ситуация с бюджетными средствами под конец года, а в 2020 году все выплаты должны восстановить", — рассказал врач районной поликлиники из Черниговской области.

Как уже писала "Страна", медики в Украине получают мизерные зарплаты. Так, оклад хирурга высшей категории — всего 5 тысяч гривен, а медсестры — 2,1-4,2 тысячи гривен.

За счет различных надбавок и премий на руки могут получать в 1,5-2 раза больше. То есть, если доплаты уберут, людям вообще не будет смысла работать, разве что рассчитывать на "благодарность" пациентов.

По словам Забловского, мелкие чиновники в районных администрациях получают в несколько раз меньше, чем в областных, или в столице. Речь идет фактически о минималке — 4-5 тысяч гривен в месяц, а после вычета налогов получается еще меньше.

"Реформа в оплате труда бюджетников назрела уже давно. К примеру, в Европе есть фиксированный оклад, есть бонусы по результатам работы плюс социальный пакет. В итоге зарплаты бюджетников в той же Польше достигают тысячи евро и больше. Но в условиях бюджетного дефицита любой пересмотр зарплат чреват тем, что их могут попросту уменьшить. В итоге мы дореформируемся до того, что в бюджетных учреждениях попросту неком будет работать, или же увеличится коррупция", — говорит Забловский.