В Украине масштабная налоговая реформа, о необходимости которой давно говорит отечественный бизнес, начнется только в 2021 году. Власти заявили, что к тому времени как раз проведут "подготовительную работу" к реформе, в частности, обновят законодательную базу.

Но те "обновления", которые уже появились, предприниматели жестко критикуют. В частности, против законов о кассовых аппаратах для ФОПов и космических штрафах для тех, кто продолжит работать без чеков, по регионам уже прокатились акции протеста. Сейчас активисты пытаются пролоббировать в парламенте отмену скандальных норм.

Принятый на днях законопроект №1210 сразу же окрестили "законом о налоговом терроре". Профильные ассоциации просят Зеленского не подписывать этот документ.

Впрочем, понятно, что без реформ в налогах нам не обойтись. Ведь, несмотря на то, что давление на бизнес постоянно растет, сборы налогов не впечатляют. В прошлом году фискалы то и дело проваливали поставленные им в бюджете планы.

Как правило во время обсуждения реформ в первую очередь говорят о европейском опыте.

Но рядом с Украиной есть страна, опыт который в последние года не очень принято изучать у нас.

Речь идет о России.

Изначально ее проблемы с налогами были очень похожи с нашими - россияне после "лихих 90-х" также как и украинцы отвыкли платить налоги. Однако сейчас ситуация поменялась - российское государство смогло побудить своих граждан и бизнес к уплате налогов. Конечно, это еще не такая ситуация как в Европе, но уже и не царство схем и теневой экономики, как было раньше (и как сейчас все еще имеет место в Украине).

Интерес к налоговой системе России пробудился в последние дни после того как главный налоговик страны Михаили Мишустин был назначен премьер-министром России.

Собственно, с именем его и связаны перемены в работе налоговиков РФ. Мишустин также известен как любитель разного рода инновационных технологических решений. То есть, можно сказать, создал "налоговую в смартфоне", к чему стремятся и у нас.

И опыт того, как россиян приучили людей платить налоги, возможно, будет любопытен и для Украины.

В вопросе разбиралась "Страна".

Кассовые аппараты "в селе и в тайге"

Одним из "столпов" реформирования российской налоговой стали кассовые аппараты. Те самые, против которых так активно бунтует украинский малый бизнес.

"У нас все работают с кассовыми аппаратами, причем все транзакции в онлайн-режиме передаются в налоговую. В любом селе или даже в самой глухой тайге есть кассовые аппараты подключенные к сети интернет. И они в режиме реального времени передают данные. Наказание за работу без кассового аппарата очень серьезное — вплоть до закрытия компании, поэтому те, у кого его нет, не примут у вас наличные и ничего вам не продадут. Такая система очень существенно повлияла на обеление экономики", — рассказал "Стране" известный российский предприниматель, глава группы "Русские фонды", крупный инвестор в интернет‑проекты Сергей Васильев.

На наш вопрос как быть, если вдруг возникают перебои с интернетом и данные о транзакциях временно не передаются (а это было одним из главных опасений наших предпринимателей, которые боялись, что из-за сбоев их станут штрафовать), Васильев ответил, что "о таких случаях ни разу не слышал".

Возможно, разгадка в том, что данные о миллионах транзакций российская налоговая собирает не самостоятельно, а через специальных посредников — операторов фискальных данных. Они аккумулируют данные и уже затем передают их в фискальные органы, отвечая за сохранность. И уже с этими данными потом работает налоговая служба.

Операторы фискальных данных — это частные компании, которым предприниматели платят за подключение к базе ФНС, но, как говорит Васильев, "подъемную сумму".

"Когда появилось это требование (об обязательных кассовых аппаратах — Ред.) банки начали продвигать пакетные решения для малого и среднего бизнеса. Банк берет все на себя — открывает вам счет, подключает кассовый аппарат, ставит на учет в налоговой, подключает онлайн-бухгалтерию. Люди годами работают, все онлайн, некоторые за это время ни разу даже в банке или в налоговой не были", — говорит Васильев.

По его словам, лазейки для мелкого бизнеса еще остаются, но их с каждым годом все меньше. "Некоторые пытаются использовать виртуальные деньги, яндекс-деньги, чтобы работать без кассы. Но глобально торговый оборот уже обелен", — отмечает он.

Налоговиков не видно, но они есть

Фишка российских онлайн-касс не только в массовой фискализации торговли, но еще и в том, что одновременно они снизили давление на бизнес. Так, фактически нет кассовой отчетности для малого и среднего бизнеса, а число налоговых проверок сократилось с 2016 года вчетверо.

Мишустин утверждал, что в будущем применение онлайн-касс позволит полностью освободить от отчетности предпринимателей.

То есть, кассовый аппарат сам "общается" с налоговой. Инспекторы, обработав полученные данные, выставляют бизнесу налоговый счет, который можно оплатить в электронном кабинете. Без просиживая в очередях и пакетов отчетов, в которых налоговики обязательно найдут какую-то ошибку.

Именно в этом кардинальное отличие российской идеи о кассовых аппаратах от нашей. "Вы поймите, предприниматели боятся не столько кассовых аппаратов или дополнительных расходов на их обслуживание, сколько лишней отчетности. будут ошибки и будут штрафы", — пояснял "Стране" страхи ФОПов, которых обязали ставить кассовые аппараты, глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

При этом, по словам Сергея Васильева, несмотря на то, что уменьшились требования по отчетности и увеличились налоговые сборы, налоговых инспекторов почти не видно. То есть, они не "сидят на голове у бизнеса" и не портят жизнь многочисленными проверками.

То же самое, впрочем, касается и крупного бизнеса. Налоговики к ним ходят нечасто, но при этом "держат под колпаком", постоянно отслеживая работу компаний.

По спорным вопросам с российской налоговой можно договариваться. Но не кулуарно — с отдельными инспекторами, а вполне официально. Так, допускается добровольное и без всяких санкций уточнении налогоплательщиками своих обязательств. То есть, уже в поданный отчет в налоговую можно вносить исправления, за что в Украине, к примеру, предусмотрены штрафы — отечественному бизнесу приходится платить за каждую ошибку.

Как следят за бизнесом и вылавливают схемы

Понятно, что снижения числа проверок и при этом роста платежной дисциплины в России добились вовсе не за счет сознательности бизнеса.

Контроль за налогами там серьезный, просто для бизнеса он проходит незаметно.

В прошлом году ФНС завершила внедрение автоматизированной системы "Налог-3". Она объединила разрозненные налоговые данные и администрирует федеральные, региональные и местные налоги в одной точке.

Как рассказал Мишустин в недавнем интервью "Коммерсанту", "налоговая служба работает с документами, которые фиксируют хозяйственно-финансовые отношения. И в этом смысл всех наших мероприятий — мы видим субъекты хозяйственной деятельности через отчетность и доступную документацию".

"ФНС разработала технологические решения для работы с большими данными. Скажем, отслеживает цепочку платежей и когда видит что-то необычное, раскручивает всю цепочку. Понятно, что не все попадает в поле зрения инспекторов, но большинство все же попадает. Банки отдельно ведут свой учет. И, скажем, могут ограничить платежи, по причине, что вы, мол, заплатили мало налогов", — рассказал Васильев.

Все это позволило российским налоговикам перекрыть ряд схем, которые годами работали в России и до сих пор успешно работают у нас. В частности, речь идет о разного рода налоговых скрутках, схемах на возмещении НДС, обналичивании средств через конвертационные центры и пр.

"Наши наибольшие успехи— в ситуации с налогом на добавленную стоимость, который считается наиболее трудно собираемым в мире. Система контроля за возмещением НДС, которую мы запустили в России первыми в мире, стала драйвером собираемости налогов в целом. Я не буду называть двузначных цифр налогового разрыва по НДС, с которого мы начинали. Мы были опечалены, когда первый раз загрузили все счета-фактуры в соответствующую систему и увидели, какой он был, этот самый разрыв. Но цифры сейчас я уже могу назвать: налоговый разрыв по НДС в России меньше 0,6%. Ниже процента в мире я не видел. Считается, что 10% налогового разрыва по НДС — это нормально, во всяком случае в Европе. С России берут пример, к нам приезжают учиться", — рассказал Мишустин в интервью "Коммерсанту".

В рамках борьбы с этими схемами российские налоговики активно охотятся на фиктивные компании.

"Фиктивные юрлица — основа фиктивной экономической деятельности. Вбросы товаров, созданных без уплаты налогов, реализация контрабанды, незаконные возмещения НДС — все это невозможно без компаний-однодневок. Прежде всего однодневки создаются именно для уклонения от уплаты налогов и мошеннических операций.

Как мы их определяем? По совокупности признаков, которые свидетельствуют об отсутствии реальной хозяйственной деятельности: это недостоверные сведения об адресе, собственнике, руководителе компании, отсутствие работников в компании, противоречивая отчетность, нестабильность в финансовых операциях. Но по сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в десять раз, с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года количество таких компаний, к которым мы можем (пока предварительно!) предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тысяч. Были — миллионы", — заявил Мишустин.

Амнистия капитала

Россия — участник BEPS (международной программы по борьбе с налоговыми схемами и офшорами). И уже адаптировала своей законодательство к этой программе (что попыталась сделать и Украина в законопроекте №1210).

"Все, кто так или иначе работает за рубежом или учреждает и работает с контролируемыми иностранными компаниями, должны помнить: если вы не разобрались со своей юрисдикцией, со своим налоговым резидентством, возможны серьезные проблемы. За рубежом вам неизбежно будут задавать вопросы налоговые службы. Единственное, что в этой ситуации будет выручать,— уплата налогов и взаимодействие со своей страной. Это надо обязательно сделать. Безболезненным выходом из этой ситуации является возвращение денег в Россию с использованием механизмов добровольного декларирования зарубежных счетов и активов. Закон о добровольном декларировании действует до сих пор — так называемая амнистия будет проходить до конца февраля 2020 года, время минимизировать эти риски еще есть", — заявил Мишустин.

Впрочем, по словам Васильева, идея с амнистией (напомним: ее хотят провести и у Зе — под 5% от суммы) оказалась не сильно удачной.

"Было несколько попыток, и те, кто хотел легально войти в бизнес, уже нашли возможность это сделать в прежние годы. А кто не сделал — не хочет. Тут дело ведь не только в обязательствах перед государством. Там люди могут быть завязаны на схемах с бывшими партнерами по бизнесу, банках, скажем, украл деньги у партнеров и сбежал. А в таких делах амнистия мало что решит", — говорит бизнесмен.

Налог для самозанятых

Одна из последних налоговых инициатив, которую начали реализовывать в России — по так называемым самозанятым лицам.

Россиянам, которые официально нигде не работают, и не зарегистрированы как предприниматели, но тем не менее как-то зарабатывают на жизнь (домашний персонал, маникюр и парикмахерские на дому, финтес-тренеры и так далее) предлагают стать на учет в налоговой и платить 3% от заработанного. Взамен им предлагают получить все преимущества налогоплательщиков, в частности, стаж для пенсии. Пока эта реформа в России идет на уровне пилотного проекта.

"Тут тоже большой риск. Скажем, не захотят ли упрощенцы, которые платят 6%, минимизировать налоги, став "самозанятыми" и платить уже 3%", — говорит Васильев. Также большие предприятия могут переводить штатный персонал в на "самозанятость" и также уходить от налогов.

Но Мишустин считает, что опасаться нечего.

"Есть прямой запрет на то, чтобы в течение двух лет вы нанимали в качестве самозанятого того, кто на вас ранее работал по трудовому договору. Все операции самозанятых, которые они регистрируют, их взаимосвязи и история нам видны. Мы фиксируем все попытки организаций использовать в этой среде агрессивную схему налогового планирования. Пока таких попыток мало, и с ними ведется соответствующая работа", - говорит он.

Мишустин также рассказал, что речь в этой технологии идет не только о самозанятых лицах, а и о новой схеме администрирования всех налогоплательщиков.

"То, что мы делаем в этой сфере,— это способ бесконтактного налогового администрирования, он может быть применен к режиму самозанятости, но может и к другим секторам. "Самозанятые" — это не новый налог, это новый налоговый режим. Он вас определенным образом ограничивает, а вы за это можете использовать пониженную ставку — 4% с оборота при операциях с физлицами и 6% с юридическими. Процесс регистрации проходит без визита в налоговые органы, все это делается очень быстро, через ваш смартфон, нужен лишь паспорт. Людям это очень нравится — на это тратится 2–3 минуты, потом доступна генерация чеков без кассового аппарата, через API доступны мобильные приложения различных банков и платформ, с которыми сотрудничают самозанятые. Важно режим самозанятых гармонизировать с пенсионной системой. Мы сейчас над этим работаем: самозанятый гражданин в будущем сможет добровольно формировать свой пенсионный стаж прямо через приложение "Мой налог" — сейчас самозанятые ничего не уплачивают в пенсионный фонд, в ставку налога только входит оплата в фонд обязательного медицинского страхования. Нам принципиально важна добровольность выбора. Надеюсь, что в первом квартале 2020 года мы это сделаем. В режиме "самозанятый" есть еще два ограничения. Вы должны производить товары или услуги самостоятельно, у вас не должно быть нанятых работников; и объем вашего годового дохода не должен превышать 2,4 млн руб. в год. Но уберите эти ограничения — и вы получите возможность администрирования, просто поменяв ставки", — рассказал Мишустин.

То есть, не исключено, что такая система будет запущена для всего бизнеса.

У самих россиян отношение к налоговым новациям двоякое. С одной стороны, все признают, что Мишустину удалось построить эффективную систему уплаты налогов, благодаря чему российский бюджет стабильно наполняется несмотря на санкции и падение цен на нефть с 2014 года.

С другой стороны, естественно, далеко не всем нравится то, что их заставляют платить налоги. Тем более, что темпы экономического роста в РФ до сих пор невысокие.

"Налоговая служба — действительно была самой эффективной частью правительства. Но это тот случай, когда лучше бы не была. Умные скрипты отслеживали цепочки ухода от НДС, реальные проверяльщики изъяли больше денег из экономики, ввели презумпцию виновности бизнеса и это все на фоне десятилетней стагнации экономики. И тут интересно, Мишустин эффективный в любой задаче или только в том, что касается изъятия денег у граждан. От этого зависит прогноз насчет его премьерства", - пишет на своей странице в ФБ главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин.