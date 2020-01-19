Верховная Рада приняла Закон "О полном общем среднем образовании", где прописали, как именно воплотить новации Новой украинской школы.

Этот документ разрабатывался Министерством образования еще при предыдущей власти. В первом чтении он был принят в конце мая 2019 года, уже при президенте Владимире Зеленском, но по инициативе Кабмина Владимира Гройсмана.

Дорабатывался закон ко второму чтению в профильном комитете по вопросам образования уже полностью при новой власти.

Ранее "Страна" уже подробно описывала, какие языковые нормы ждут украинские школы после принятия этого закона.

Так, в документе говорится, что учиться на русском языке можно будет только в начальных классах. Дальше, во время получения среднего образования, нацменьшинства (если это не языки коренных народов и не языки Евросоюза) имеют право изучать на своем языке только 20% предметов. То есть, только свой язык и литературу. Другими словами, этой нормой у них отобрали право на получение среднего образования на своем языке. Интересно, что данная статья была одной из тех, которая не претерпела никаких изменений с приходом к власти нового президента Владимира Зеленского.

Все языковые квоты для получения образования в итоговом варианте проекта остались такими, какими их подавало Министерство образования, когда им руководила экс-министр Лилия Гриневич.

Монобольшинство "Слуги народа" никак не поменяло дискриминционные языковые нормы.

Но ограничение прав национальных меньшинств на получение образования на родном языке, это не единственная новация, которая коснется школ в Украине.

"Страна" проанализировала, что еще ожидает учеников, учителей и родителей после школьной реформы, начатой при прошлой власти и целиком завершенной уже при новой.

1. Максимум 30 учеников

Количество учеников в классе после подписания закона не может превышать 30 человек. В начальных классах — максимум 24 школьника. Требование касается государственных и коммунальных учреждений.

Для открытия класса в сельской местности, нужно не менее 5 человек. Если учеников меньше, они могут продолжить обучение по одной из других форм образования или в другом территориально доступном учреждении. Если учеников в классе стало меньше в течение учебного года, закрывать класс до конца учебного года не будут. Если другое учреждение недоступно, как исключение, класс сельской местности может насчитывать меньше 5 человек — по решению учредителя и за счет средств местного бюджета.

При этом в спецклассах и классах специальных учебных учреждений количество учеников определяют в положениях этих учреждений.

То есть, там оно может быть и больше 30 и меньше пяти. Все - на усмотрение самих учебных заведений.

Законом официально прописано территориальное закрепление школьника исключительно за школой микрорайона его регистрации. Последние два года эта норма была закреплена только распоряжением Минюста. Теперь уже - на законодательном уровне. При чем зачисление в госшколы и гимназии будет происходить без конкурсов.

С этой новацией часто не согласны родители, живущие в неблагополучных районах, которые вынуждены отдавать своих детей в школы, где соответствующий контингент.

Поэтому территориальный принцип зачисления будущих первоклассников за последние 2 года спровоцировал коррупцию в грандиозных масштабах. За регистрацию в нужных микрорайонах (а значит и право первоочередного зачисления в школу) родители будущих первоклассников платят десятки тысяч гривен. Но коррупция заключается не только в этом.

Например, в Киеве часто к престижным лицеям и гимназиям прикреплено малое количество домов. Такое "прикрепление" делали в районных администрациях. И привело оно к тому, что "неприписанных" детей учебные заведения набирают по каким-то особым критериям, которые определяются администрацией этих лицеев и гимназий. Чаще всего этот критерий - это обычный "конкурс кошелька".

2. Интеграция предметов

Закон закрепляет такое понятие, как интеграция предметов в средней школе.

Намерения объединить различные предметы в один в Минобразования начали озвучивать еще в 2017 году, даже разрабатывали концепцию реформы, по итогу которой предлагалось, например, химию, физику, биологию, астрономию, экологию и географию объединить в дисциплину "Человек и природа", или объединить алгебру и геометрию в один предмет "Математика".

Но конкретику, какие предметы и как будут объединять, в законе так и не прописали.

Только дали право каждому учебному заведению самостоятельно определять на педсовете перечень учебных предметов и интегрированных дисциплин, обязательных к изучению.

Таким образом, школы смогут сами по своему усмотрению решать, какие предметы станут объединенными.

3. Выбор предметов учениками

Закон вводит право учеников выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы). На пальцах это означает, что учеников из одного класса могут поделить на разные группы, чтобы они изучали предметы, которые им ближе.

Для изучения этих предметов могут формироваться группы, которые будут включать учеников разных классов или даже разных годов обучения. Но опасность такого подхода заключается в том, что детям предложат выбирать не из тех дисциплин, которые они захотят, а из тех, для ведения каких найдутся педагоги в конкретном учебном заведении.

4. Индивидуальная образовательная траектория

Дети с особыми образовательными потребностями и ученики, которые дополнительно углубленно учатся вне школы или дома, смогут подать заявление в школу, чтобы создать индивидуальный учебный план.

По предмету, который осваивают вне школы, будут проводить обычное годовое оценивание.

"Хоумскулерам" нужно пройти семестровый контроль дважды в год.

В целом эта норма также позволит детям учиться одновременно в зарубежных школах и получить украинский аттестат об образовании.

Кроме того, закон впервые прописывает возможность проводить для учеников, которые в этом нуждаются, индивидуальные или групповые консультации на базе школы.

Планируется, что их будет оплачивать государство.

5. Санкции для учеников и преподавателей

В документе впервые на законодательном уровне установили право на справедливое оценивание и уточнили требования к академической добродетели учеников и педагогов.

Например, к ученикам, которых поймали на плагиате, фальсификации результатов, списывании или обмане, могут быть применены такие меры наказания, как замечание, повторное прохождение итогового оценивания, повторное прохождение итоговой аттестации, или даже повторное прохождение этой же дисциплины.

За нарушение добродетели также грозит лишение академических стипендий, мест на олимпиаде и прочих наград, которые были заработаны незаслуженно. Решение о наказании учеников будут принимать непосредственно педагоги.



А вот за нарушение академической добродетели педагогов (взяточничество, необъективное оценивание, фабрикация оценок и тд) светит лишение педагогического звания, запрет на выплату любых поощрений, недопуск к повышению квалификационной категории или присвоения педагогического знания.

Решение будет принимать педсовет.

По задумке авторов закона, таким образом, должно было быть искоренено необъективное оценивание, которое ныне часто имеет место в школах, когда учителя необоснованно натягивают оценки своим любимчикам или тем, кто ходит к ним на дополнительные занятия, или, наоборот, занижают оценки тем ученикам, которые впали в немилость.

Впрочем, прописанный в документе механизм наказания для таких педагогов весьма условный, а учитывая то, что решение о наказании будет принимать педсовет, никак нельзя исключить фактор "круговой поруки".

6. Полный запрет на платные программы

Одна из важных новаций закона - это полный запрет на платные образовательные программы в школе, которые финансируются родителями.

Таким образом в школах станет невозможно обучение по программам "Интеллект Украины", "Росток", "На крыльях успеха" и других. На данный момент эти программы целиком финансируются родителями учеников. Родители регулярно оплачивают тетради и учебники, полиграфию, медиа-материалы.

Например, по программе "Интеллект Украины" один комплект обучающих материалов обходится родителям в 240 гривен. А значит год обучения будет стоить 2160 гривен за 9 месяцев школы. Впрочем, в большинстве случаев родители осознанно выбирают для своих детей такие программы, будучи готовыми платить за то, что эти программы куда интереснее обычных.

Запретить платные программы в Минобразования пытались и раньше. Правда, родители были несогласны с этим решением. На сайте президента даже было зарегистрировано несколько петиций с требованием сохранить возможности школьников обучаться по таким программам.

Автор одной из них Андрей Симборский в описании петиции, которую в итоге подписало более 10 тысяч украинцев, писал, что на примере собственных детей, которые обучаются по программам "Интеллект Украины" и "Росток" видит их успешность и значительные результаты знаний.

Правда, в законе предусмотрена лазейка для желающих, чтобы дети и дальше обучались по таким программам.

Не запрещено их использование в школах, если они будут финансироваться не за деньги родителей, а неких благотворителей. Таким образом, можно предположить, что если организаторы этих программ перерегистрируются в "благотворительные фонды", а родители будут делать взносы в БФ, а не прямо платить за программы, то обучаться по этим программам дети смогут и дальше.

7. Поборы по желанию

Закон закрепил право родителей исключительно на добровольных началах выполнять решения органов родительского самоуправления.

Прописана такая норма, что родительские комитеты могут принимать любые решения, но выполнять их или нет, это личное дело родителей.

Таким образом, если родительский комитет решит, что родители должны сброситься деньгами на стадион, школьную охрану или ремонт столовой, родители не обязаны нести деньги в школу. Родкомам запрещается "кошмарить" родителей и вымогать у них деньги на свои решения.

Более того, выполнение или невыполнение решений родкомов не должно повлечь за собой никаких ограничений для участников образовательного процесса.

Вообще закон закрепляет широкие права родителей, например, им официально позволили присутствовать на уроках, при условии, что это предварительно одобрит руководство школы (но это решение принимает администрация на свое усмотрение). Также родители в качестве ассистентов могут присутствовать на занятиях своих детей с особыми потребностями.

8. Больше возможностей учителей

Документ предусматривает больше доплат для учителей.

Разработана целая сетка формирования зарплаты учителя.

Это ставка за 18 учебных часов. И различные доплаты и надбавки.

20-25% за школьное руководство, 10-20% за проверку учебных работ, заведование мастерскими, кабинетами информатики - 15-20%, комнатами сохранения оружия, тирами, музеями - 10-15%, структурными подразделениями учебных учреждений - 25%, учебными кабинетами, лабораториями, спортзалами - 10-15%, библиотеками и работу с библиотечным фондом - 5-15%, за работу в инклюзивных классах - 20%, обслуживание компьютерной техники - 10-15%, проведение внеклассной работы с учениками - от 10 до 40%.

Молодые учителя в первый год работы будут проходить педагогическую интернатуру. Их коллеги-наставники за работу с молодыми педагогами будут получать дополнительную 20% надбавку.

Кроме того, педагоги смогут получать дополнительные доплаты, которые установят школы. В целом, школы получат финансовую автономию и смогут самостоятельно определять свое штатное расписание, структуру, размер доплат, надбавок, премий и матпомощь, оплату повышения квалификации и прочее.

9. Контракты для директоров школ

Среди новаций закона - контракты для директоров. До 1 июля 2020 года директора школ, ныне находящиеся на бессрочных трудовых соглашениях, будут в обязательном порядке переведены на срочные трудовые соглашения на 6 лет (на 1 год - для директоров, получающих пенсию по возрасту) с последующей возможностью участвовать в конкурсе.

Директор может занимать свою должность не более двух сроков по шесть лет подряд в одном заведении.

Закон устанавливает, что коллектив школы и родители будут играть совещательную роль во время выборов, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия. Также обязательной является видеотрансляция и видеофиксация отбора. В пределах конкурса директор обязательно должен будет представить стратегический план развития заведения.

Интересно, что для того, чтобы стать директором школы, отныне не требуется специальное педагогическое образование. Только высшее образование не ниже магистра и педагогический или научно-педагогический стаж не менее 3 лет. Для частных учебных заведений нет требования по стажу.

Если соискатель должности руководителя учебного заведения был решением суда признан виновным в совершении коррупционного преступления, он не имеет права претендовать на эту должность.

10. Учителей обяжут оказывать домедицинскую помощь

Закон предусматривает, что все учителя пройдут курсы по домедицинской помощи. До сих пор периодически в школах происходили случаи, когда дети нуждались в такой помощи, но никто не мог им ее оказать до приезда скорой.

Вообще в законе заложены нормы, что каждый ученик имеет право на бесплатную медицинскую помощь специалистами, которые входят в штат образований учреждения или соответствующих органов охраны здоровья. Также бесплатной будет ежегодная проверка здоровья учеников.

11. Ликвидация санаторных школ

Законом предусмотрено, что с 2020 года санаторные школы и санаторные школы-интернаты прекращают набор учеников в 1-9 класс.

На данный момент санаторные школы - это единственный тип образовательных учреждений, где дети могут получать одновременно и реабилитацию и образование. Там работают одновременно и медицинские и педагогические сотрудники. В каждом таком заведении дети могут лечиться от сколиоза, диабета, малых и неактивных форм туберкулеза, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний психоневрологического характера и хронических заболеваний органов дыхания и пищеварения. При этом там можно получать образование на всех уровнях - от дошкольного до профильного.

Основателям таких школ предлагается или ликвидировать учебные заведения или перепрофилировать их на лицеи с обязательным сохранением их в составе пансионов.

С 1 сентября 2024 года такие лицеи обеспечивают получение исключительно профильного среднего образования.

Такая реформа санаторных школ, особенно интернатов, неизбежно ставит вопрос, а где будут жить дети - нынешние воспитанники этих учреждений. На данный момент родители их забирают только на каникулах. После реформы они должны будут ежедневно ездить домой. Поскольку такие учреждения до сих пор часто находились в пригородных зонах, необходимо будет финансирование на транспортные затраты.

Впрочем, многие эксперты считают, что большинство диагнозов, с которыми сейчас дети оказываются в таких школах, позволяют им жить в родных семьях и находиться на лечении или реабилитации только в дневное время. С другой стороны, многие ученики санаторных школ и интернатов могут столкнуться с проблемами, если их бытовые условия не позволяют им полноценно проживать дома. Например, если дом или квартира холодная и сырая, а ребенок имеет плеврит (или другую легочную форму), постоянное пребывание в теплом и сухом интернате для его здоровья было бы значительно полезнее.

Кроме того, непонятно, что произойдет с нынешним оборудованием и инвентарем этих учреждений. Многим из них спонсоры оплачивали создание специальных прачечных или специфических медицинских кабинетов, оборудованных под потребности воспитанников.

12. Система наказаний для учебных заведений

Законом разработана целая система наказаний за нарушение законодательства в сфере обеспечения качества образования. Например, недопуск аудиторов из органов госвласти или подача неправдивой информации в органы госвласти влечет за собой штрафы для должностных лиц учебных заведений до 70 необлагаемых налогом минимумов - то есть, до 1190 гривен.

Невыполнение распоряжений органов власти или прочие нарушения образовательного законодательства имеют максимальную санкцию в виде штрафа в 150 необлагаемых налогом минимумов - 2550 грн.

Отдельные штрафы предусматривает невыполнение требований образовательного омбудсмена, в частности, относительно прекращения нарушения прав участников образовательного процесса, препятствование осуществлению омбудсменом своих полномочий, непредоставление информации в сроки, установленные законом, или предоставление заведомо недостоверной информации, - до 400 необлагаемых налогом минимумов (6800 грн).

Эти изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях.