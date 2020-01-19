В Государственном бюро расследований (ГБР) идет большая чистка. 27 декабря Владимир Зеленский назначил на должность директора ведомства Ирину Венедиктову - № 3 списка "Слуги народа" на выборах в Раду. Она заменила Романа Трубу, под руководством которого в ГБР были открыты 15 уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко.

ГБР – аналог американского ФБР: это ведомство, которое расследует самые серьезные уголовные преступления. Ему передали следственные функции от прокуратуры и частично – от полиции и СБУ.

После назначения Ирины Венедиктовой главой ГБР вспыхнул скандал, связанный с назначениями ее заместителей. Она привела в ГБР свою команду, представители которой начали участвовать в работе еще до официального назначения, то есть без законных на то полномочий.

После скандала с появлением в ГБР людей, которые называли себя будущими замами главы Госбюро, в ведомстве все-таки объявили конкурс кандидатов на должность заместителей директора. Конкурс оказался весьма скоротечным – его объявили в канун Нового года, а на подачу документов отвели всего два рабочих дня.

"Страна" собрала сведения об основных кандидатах на должность главы ГБР, которые подали документы на конкурс. Как и ожидалось, среди них оказались люди, которых Ирина Венедиктова привела в ГБР еще до назначения конкурса.

Это адвокат Александр Бабиков и харьковский СБУшник Александр Соколов "Страна" собрала сведения об этих будущих заместителях директора ГБР.

Адвокат Януковича

На должность первого заместителя директора ГБР подал декларацию Александр Бабиков - адвокат и бывший прокурор. Ранее об этом кандидате уже сообщала "Страна" на основании информации из собственных источников в ведомстве.

По данным "Страны", официально о назначении Бабикова на должность первого зама еще не объявлено, но он уже знакомится с подчиненными и вникает в суть дел. Кроме того, он уже прошёл собеседование лично у президента Зеленского.

Александр Бабиков выпускник харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого. И сам харьковчанин.

Последние два года Бабиков работал в адвокатской фирме Aver Lex, которая известна тем, что защищала экс-президента Виктора Януковича.

Более того, в ряде судебных документов сам Александр Бабиков прямо назван адвокатом Януковича. Например, в определении Печерского райсуда Киева от 9 ноября 2017 года указано, что адвокат из адвокатского объединения "Авер Лекс" Бабиков А.П. "действовал, в интересах ЛИЦА_4". В данном документе под "ЛИЦОМ_4" имеется в виду бывший президент Янукович. Он проходил обвиняемым в уголовном производстве № 42017000000002014, по которому было вынесено данное определение суда:



Источник: reyestr.court.gov.ua

А в постановлении Верховного суда по тому же делу от 8 мая 2019 года говорится, что защитник Бабиков А.П. в интересах Виктора Януковича подал кассационную жалобу:

Источник: reyestr.court.gov.ua

В общем, будущий замглавы ГБР минимум полтора года защищал интересы бывшего президента Виктора Януковича. Во время работы адвокатом Бабиков защищал также охранника Виктора Януковича Дмитрия Иванцова, которого суд признал потерпевшим в деле покушения на экс-президента. Речь об обстреле кортежа Януковича во время его бегства из Украины

Согласно данным сайта электронных деклараций, до своего похода в адвокатуру в 2017 году, Александр Бабиков был замначальника управления в Генпрокуратуре. А еще раньше, до Майдана, возглавлял в харьковской областной прокуратуре управление по надзору за органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией.

Будучи на этой должности, в 2012 году Бабиков объявлял в розыск через Интерпол Арсена Авакова.

Нынешний всесильный министр МВД после первого "оранжевого" Майдана стал губернатором Харьковской области, и был на этой должности с 2005 по 2010 год. В 2011-2012 годах, после прихода к власти Виктора Януковича, против Авакова было начато уголовное дело за незаконную раздачу земель во время работы главой Харьковской ОГА.

СБУшник, причастный к делу Мехти Логунова

На должность "обычного" заместителя главы ГБР идет Александр Соколов, он тоже уже подал декларацию на эту должность. Это харьковский СБУшник, которого обвиняли в участии в фабрикации дела Мехти Логунова. Об этом будущем заместителе Ирины Венедиктовой также сообщала "Страна".

"Страна" подробно рассказывала о деле 85-летнего харьковского ученого Мехти Логунова, которого приговорили к 12 годам тюрьмы якобы за шпионаж. Перед Новым годом Логунов попал на обмен заложниками и военнопленными между Украиной и непризнанными "республиками" Донбасса, который прошел 29 декабря.

Сам Мехти Логунов называл подполковника Соколова как одного из фабрикаторов своего дела. В одном из своих "писем на волю" из харьковского СИЗО он сообщил имена тех, кто сажал его за решетку. Среди них был "начальник ГВ КР УСБУ в Харьковской области подполковник О. Соколов" (сокращение "О." обозначает имя "Александр" на украинском языке – Ред.):

Фрагмент письма Мехти Логунова из СИЗО. Источник: Страна.ua

Судя по организационной структуре спецслужбы, речь идет о руководителе Главного отдела (укр. "відділ") контрразведки Управления СБУ в Харьковской области.

Сотрудник харьковского СБУ Александр Соколов раньше был "засвечен" в декларации его жены Анны Соколовой – старшего следователя управления Госфискальной службы в Харьковской области. Она указала его в качестве своего мужа, и сообщила, что он получал зарплату в областном управлении СБУ. При этом, видимо, для конспирации, отчество супруга она не указала:

Источник: public.nazk.gov.ua

Из деклараций Анны Соколовой также можно догадаться и о причинах, по которым ее супруг стал одним из соратников новой главы ГБР Ирины Венедиктовой. В декларации за 2018 год, поданной после увольнения из фискальной службы, Анна Соколова сообщила, что после увольнения получила 125 тысяч предпринимательского дохода от юридической фирмы "Перегрин Кэпитал Груп":

Источник: public.nazk.gov.ua

Под маркой "Перигрин" в Харькове работают юридическая фирма "Перегрин Кэпитал Груп" и центр обслуживания иностранных студентов. Они расположены по одному адресу улица Культуры, д.22-В.

А нынешняя глава ГБР Ирина Венедиктова сдает им в аренду свое офисное помещение в Харькове по этому адресу, а также, согласно данным Укрпатента, владеет торговой маркой центра обслуживания студентов "Перегрин":

Источник: base.uipv.org

Владея брендом и помещением, Ирина Венедиктова, по сути, контролирует бизнес этой фирмы. А супруга будущего зама Венедиктовой Анна Соколова, получая от этой фирмы предпринимательские доходы, стала деловым партнером подконтрольной Венедиктовой фирмы.

Тем самым обеспечив своему супругу полезные связи.

Сам Александр Соколов за предпоследний год своей работы в СБУ, согласно той же декларации жены, обзавелся в 2018 году сразу 4 земельными участками: 29 кв.м. с гаражом 19 кв.м, и еще 10 соток – в Харькове, 10 соток в Старом Салтове (курортная местность под Харьковом на берегу Печенежского водохранилища) и еще он получил целых 1,9 гектаров в Волчанском районе под Харьковом:

Источник: public.nazk.gov.ua

Еще Александр Соколов, работая в СБУ, отличился тем, что обзавелся большой суммой криптовалют. Его жена в 2018 году задекларировала, что он в 2017 году приобрел больше 38 тысяч токенов (единиц криптовалюты) стоимостью 1,8 тыс грн, а в 2018 году приобрел 6 токенов на 9,7 тыс грн.:

Источник: public.nazk.gov.ua

Каким образом и на каких основаниях сотрудник СБУ обзавелся криптовалютными накоплениями, в декларации его супруги не сообщалось. Названия криптовалют при этом не уточняются. Поэтому речь может идти не только о биткойнах, но и о других видах криптовалют, которых сейчас появилось множество.

Сам Александр Соколов в своей декларации за 2019 год, поданной в качестве кандидата на должность замглавы ГБР, подтвердил владение земельными участками. Однако токены криптовалют почему-то не указал.

Не были показаны также и доходы от продажи криптовалют. То есть, криптовалютные активы, задекларированные ранее его женой, из семейных накоплений куда-то "испарились".

"Блиц-конкурс"

После скандала из-за начала работы в ГБР новых замов директора ГБР, которых официально еще не назначили, Ирина Венедиктова была вынуждена объявить официальный конкурс на должности своих заместителей. Но конкурс оказался очень скоротечным: как сообщала "Страна", участник конкурса в ГБР заявил о нарушениях и о странном сокращении сроков подачи документов.

На конкурс выделили пять дней - с 30 декабря по 3 января, объявление разместили 29 декабря. При этом 30, 31 декабря и 1 января в Украине были выходными дни.

"На сбор огромного пакета документов, а это декларация, справка от нарколога, справка о несудимости и прочее, отводилось лишь два дня. Такое чувство, что это специально под кого-то было сделано", - рассказывал "Стране" один из участников конкурса Константин Грицишен.

Ранее "Страна" писала о скандале с объявлением конкурса на пост заместителя главы ГБР. А из-за того, что будущие заместители главы ГБР требовали материалы уголовных дел (хотя конкурс еще к тому времени не был проведен), уже было подано заявление о преступлении против нового и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой.

Как стало известно "Стране", уже упомянутый участник скоротечного конкурса Константин Грицишен подал заявление в админсуд Киева по поводу неправомерных действий ГБР и потребовал остановить оглашение результатов конкурса до решения суда. Однако, по данным реестра судебных решений, киевский админсуд 13 января вернул заявление Константина Грицишена без рассмотрения.

В свою очередь, Ирина Венедиктова решила освятить скандальный конкурс по отбору в ГБР присутствием международного эксперта.

Ранее мы рассказывали, кто такая Ирина Венедиктова, которую Зеленский назначил руководить ГБР.