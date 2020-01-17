Украинский бизнес готовится к "налоговому террору".

Как уже писала "Страна", 16 января парламент принял в целом скандальный законопроект №1210, предусматривающий существенные изменения по налогам.

Этот документ очень обширный. В свое время его даже предлагали не принимать целиком, а раздробить на отдельные проекты. "Там все смешали в одну кучу — от ренты на руду до штрафов. Документ очень сложный даже для специалистов", — говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Впрочем, депутаты решили не распыляться, и все же приняли "налоговый талмуд", правда, ко второму чтению в него внесли десятки правок. Что сделало его не таким угрожающим для бизнеса, как было изначально.

В частности, для физлиц-предпринимателей увеличили налоговые лимиты. Кроме того, повышение ренты на руду и акцизов на сигареты оказалось не таким существенным, как планировалось.

Впрочем, предприниматели все равно шокированы предстоящими налоговыми новациями. Ведь по новому закону налоговая служба по-сути превращается в карательный орган с широкими полномочиями. Налоговики смогут корректировать финансовые результаты бизнеса, чтобы увеличивать начисление по налогам, а также выписывать огромные штрафы.

"Они могут превышать сумму налоговых нарушений. Скажем, за выявленные недоначисдения налога в малых размерах, штраф — 3400 гривен. То есть, за "потерявшиеся" 100-200 гривен придется платить больше 3 тысяч штрафа", — говорит Доротич.

По его словам, по-сути вводится презумпция виновности бизнеса — нужно будет доказывать налоговой, что ты ничего не нарушал. При этом персональной отвественности налоговиков за огромные штрафы и санкции не предусмотрено.

Законодатели подготовили "сюрпризы" для всех — начиная от большого бизнеса и заканчивая физлицами-предпринимателями и даже рядовыми украинцами. Последних налоговые новации коснутся опосредованно - через цены. К примеру, из-за повышения акциза на табачные изделия в рознице уже вскоре подорожают сигареты.

Многие бизнес-ассоциации уже раскритиковали новый закон и просят президента его не подписывать. Эксперты утверждают — эта "налоговая революция" может стоить стране 1-1,5% ВВП.

"Страна" разбиралась, как изменятся налоги и к чему готовится бизнесу и рядовым гражданам.

Ударят налогами по схемам

Законопроект №1210 был подан в Раду еще в конце августа прошлого года. Необходимость его принятия тогда аргументировалась устаревшей налоговой базой Украины, в которой к тому же не учитывались международные нормы. В частности, наша страна присоединилась к плану BEPS, предусматривающему меры по борьбе с офшорами и отмыванием средств, но в отечественном законодательстве такие нормы не были прописаны.

Также власти заявляли о намерениях привести в соответствие с реалиями отдельные налоговые ставки и перекрыть налоговые лазейки. Правда, в случае с проектом №1210 турбо-режим решили не включать. в профильном комитете пообещали, что "услышат каждого" и изъявили готовность привлечь бизнес к работе над проектом.

Первая реакция бизнеса не заставила себя долго ждать — предприниматели и профильные ассоциации потребовали отозвать проект или же кардинально его переписать.

Корректировали этот законопроект вплоть до начала декабря прошлого года, когда он был принят в первом чтении. А ко второму чтению появилась отдельная пачка поправок.

В итоге финальная версия стала более щадящей, чем изначальная, но налоговые ожесточения в ней все равно остались.

В частности, для большого бизнеса предусмотрен целый ряд мер, которые должны перекрыть различные схемы, в том числе, офшорные.

"О каком росте экономики может идти речь в стране, где по разным оценкам, ежегодно в офшорные юрисдикции перетекает до 9% ВВП", — написал на своей странице в Facebook глава парламентского профильного комитета Даниил Гетманцев.

Для иностранных компаний, зарегистрированных в Украине, ввели трехступенчатую структуру документации. В нее входит документация по трансфертному ценообразованию, глобальная документация и отчет в разрезе стран. Также представительство иностранной компании будет регистрироваться в Украине как плательщик налогов. Но, как считают эксперты, законодатели перестарались.

Отдельное внимание налоговики будут уделять операциям наших компаний с нерезидентами. так, вводится принцип деловой целесообразности, то есть, фискалы смогут задавать вопросы — зачем компания провела ту или иную сделку, если ее прибыльность изначально была сомнительна. Таким образом рассчитывают вылавливать фиктивные сделки.

"Подпункт 140.5.17 вводит категорию "операции не имеющие деловой цели", согласно чему, налоговая может на свое усмотрение, лишать покупателя налогового кредита и насчитывать доначисление налогов. Совершенно очевидно, что злоупотребления по этой позиции, со стороны контролирующих органов, начнутся на следующий день, после вступления закона в силу", — пояснил "Стране" координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України» Андрей Гарнат.

Изначально хотели также ввести налог на экспорт — по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи. Но из последней версии эту скандальную новацию все же убрали.

От IT и руды — до сигарет

Зато остались налоги для отдельных сегментов экономики. В частности, для IT-шников — 18% с прибыли, полученной за рубежом. Что, по мнению экспертов, приведет к сворачиванию офисов IT-компаний с украинскими резидентами из-за двойного налогообложения (ведь они платят налоги с полученной за рубежом прибыли и по месту ее получения).

"Норма пункта 170.13. "Оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній" - это, по сути, двойное налогообложение, за которым стоит сворачивание работы совершенно белых реальных компаний (в IT отрасли в том числе), так как украинский собственник юридического лица, после уплаты всех налогов в стране, где субъект осуществляет свою деятельность, обязан будет дополнительно заплатить еще 18% налога на прибыль, но уже в Украине", — говорит Андрей Гарнат.

Впрочем, Данил Гетманцев это утверждение опровергает, отмечая, что BEPS предусматривает как раз борьбу с двойным налогообложением. То есть, получается, что компания сможет платить налог или за границей или в Украине. Но сами IT-шники все равно опасаются, что на них насядут налоговики и заставят дополнительно платить.

Также повысили ренту на железную руду на 50% — с 8% до 11-12%.

Правда, изначально для ГОКов планировалось более серьезное закручивание гаек.

"Вместо себестоимости руды и первичного дробления за базу предлагалось брать стоимость конечного продукта – концентрата, окатыша, агломерата. В результате, рост платежей в бюджет от горно-обогатительных комбинатов составил бы 300-400%", — отмечал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Эта правка подавалась как попытка "раскулачить" Ахметова - крупнейшего владельца ГОКов в Украине, заставить его делиться сверхприбылью с бюджетом.

Но металлурги и Ахметов включили мощное лобби для борьбы с этой правкой. Близкие к олигарху депутаты стали голосовать за нужные для Офиса президента законы. И в итоговой версии закона предусмотрено повышение ренты лишь исключительно на руду, причем, конкретный процент налога зависит от цена на мировом рынке.

По верней планке ренту посчитают, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 58% FE CFR China будет составлять 70 и более долларов, а если ниже — то рента составит 11%.

Для табачников повысили акцизы на сигареты — до 22,7 гривен. Но это тоже значительно меньше, чем планировалось изначально. И заплатят этот налог не производители, а рядовые потребители, так как акциз закидывается в ценник на сигареты.

По подсчетам экспертов, среднестатистическая пачка сигарет подорожает, минимум, на 1,5 гривны. Хотя изначально ожидался куда больший рост — до 80-100 гривен за пачку. табачницам повышение акцизов в теории может аукнуться снижением продаж, но такая зависимость не прямая.

Ведь, как показывает опыт прошлых повышени акцизов, украинцы не отказываются от пагубных привычек из-за цен, а продолжают покупать "вредные товары" даже по завышенному ценнику или же переходят на подделки и контрабанду. С другой стороны, Украина взяла на себя обязательства постепенно повышать акциз на сигареты пока он не сравняется с европейскими показателями. Так что нынешнее повышение налогов для табачников — далеко не последнее.

Подарок упрощенцам

Смягчить общие налоговые ужесточения законодатели решили уступками для упрощенцев.

Неожиданно в сессионном зале прошла поправка о повышении лимитов для ФЛП. Хотя ранее профильные комитет отказывался ее принимать.

Упрощенцам достаточно серьезно подняли лимиты. Для первой группы — с 300 тысяч до 1 млн, второй группы — с 165 млн до 5 млн, третьей — с 5 млн до 7 млн гривен. И это многие профильные ассоциации считают однозначной «перемогой».

"Это, конечно, очень хорошо. Лимиты должны были пересмотреть уже давно, так как за последние пять лет гривна обесценилась втрое, а минимальные зарплаты резко выросли. Мы предлагали пересматривать лимиты автоматически, предусмотрев их привязку к минимальной зарплате или к курсу. Но новацию приняли в упрощенном варианте — просто переписали цифры", — говорит Сергей Доротич.

В Союзе украинских предпринимателей (СУП) предлагали привязать лимиты для физлиц-предпринимателей к количеству наемных работников. Но это предложение также не учли.

То есть, непонятно на какой период предприниматели получили новые лимиты и когда их снова смогут пересмотреть. Это не имеет критического значения пока курс гривны остается стабильным, но вот его резкий рост может за считанные месяцы нивелировать положительный эффект от нынешнего повышения годового оборота для упрощенцев.

Тотальные проверки и "счетчик" от налоговой

Но все уступки в новом законе нивелируют общие налоговые ужесточения. Эксперты отмечают существенное расширение прав налоговиков.

"По-сути, вводится презумпция вины предпринимателей. Они будут вынуждены доказывать, что не нарушали, тогда как именно контролеры должны искать нарушения и уже если найдут — наказывать за них", — говорит Сергей Доротич.

Проверяющие, в частности, могут задавать вопросы непосредственно, по бизнес-процессам — разбираться насколько адекватны указанные в сделках и операциях цены, и была ли "целесообразность" проведения той или иной транзакции, или же все это — схема.

"Здесь стоит сразу задаться вопросом о том, как налоговая служба может адекватно оценить "поведение плательщика", если бизнес — это априори поиск, проба и внедрение нового. Соответственно, влияние на деловую активность предполагается крайне негативное", — считает Андрей Гарнат.

Кроме того, по словам партнера юридической компании ADA Group, руководителя налоговой практики Андрея Тамошюнаса, с 1095 до 2555 дней (с 3 до 7 лет) вырос срок давности по проверкам и штрафам по трудовым вопросам — уплате НДФЛ, налогов по зарплатам и пр.

Налоговики также смогут проводить дополнительные проверки по любым вопросам в случае получения "информации или документов от иностранных государственных органов".

"Усиливаются полномочия налоговиков в части требований объяснение и их документальных подтверждений. Теперь контролеры «имеют право» по всем вопросам, касающимся проверок. И все это закреплено обязанностью плательщиков предоставлять все, что от них потребуют. То есть, фактически вводится официальная процедура "оправданий", что, во -первых, является доктриной виновности на законодательном уровне. Во-вторых, нарушает статью 63 Конституции в той части, что предоставлять пояснения нужно только по фактам обнаруженных нарушений. В третьих, позволяет неограниченно требовать объяснения по всем хозяйственным операциям", — пояснил Андрей Тамошюнас. Корректировать план-график проверок бизнес сможет только раз в течение первого и второго кварталов отчетного года.

При этом фактически отменяется персональная ответственность сотрудника контролирующих органов за принятие им неправомерного решения. То есть, решив, что нашел "схему", и выписав предприятию штраф, налоговик по-сути ни за что не отвечает, если оказался не прав. "Нет отвественности на сумму неправомерно начисленного взыскания", — констатирует Сергей Доротич.

"Что касается субъективной оценки представителей контролирующего органа, то есть возможности урегулирования спорных вопросов в административном или судебном порядке", — говорит Гетманцев. Этот совет — судиться — возможно, сработал бы при эффективной судебной системе. Но вовсе не факт, что он даст какой-то результат в условиях отечественной действительности. К тому же суды — это всегда лишние расходы для бизнеса. Поэтому многие предпочитают "решить вопрос" или же заплатить штраф.

Причем, новые ставки штрафов могут заставить бизнесменов выбирать именно первый вариант — искать возможность "договориться" с налоговиками.

Многие штрафы выросли в разы.

"К примеру, за нарушение порядка постановки на учет в контролирующих органах придется платить 2040 гривен вместо 1020 гривен. такое же увеличение — в два раза за нарушение порядка предоставление информации о физлицах- предпринимателях (также до 2040 гривен)", — отмечает партнер юридической компании ADA Group, руководитель налоговой практики Андрей Тамошюнас.

В случае нарушений по срокам регистрации налоговой накладной или корректировки по ней предприятию- плательщику НДС грозит штраф в 2% от объема поставки, но не более 1020 гривен за каждую «неправильную» налоговую накладную. за такие же нарушения по товарам и услугам, освобожденным от НДС, нужно будет платить 5%, но не больше 3400 гривен за каждую налоговую накладную.

За отчуждение имущества, которое находится в залоге у налоговой без согласия последней - штраф 100% стоимости такого имущества.

Нарушение банками сроков подачи данных об открытии или закрытии счетов плательщикам налогов грозит финучрежениям штрафом в 1360 гривен за каждый случай. А если банк будет проводить операции по таким счетам клиентов, то сумма взыскания —10% от суммы операций, но не меньше 3400 гривен.

Если банк не будет уведомлен, что открывает счет физлицу -предпринимателю (скажем, тот попытается открыть счет как частное лицо), то придется заплатить штраф 1360 гривен.

В 2040-4080 гривен обойдутся ошибки в налоговой отчетности по доходам, если такие ошибки приведут к уменьшению или даже увеличению начисления налогов.

Целые список штрафов написан под конкретные виды бизнеса. Скажем, нотариусы, которые нарушили порядок или сроки подачи информации о договорах аренды недвижимости заплатят по 340 гривен за каждый случай. такое же взыскание светит и риэлторам. если на таком же нарушении поймают повторно, штраф вырастет до 1020 гривен.

Для большого бизнеса штрафы куда серьезнее. Так, не предоставление отчета о контролированных операциях по трансфертному ценообразованию, документации от международных компаний — это 300 прожиточных минимумов (600 тысяч гривен). Если же предприятие не сообщит о своем «родстве» с международными компаниями — придется заплатить 100 проточных минимумов (200 тысяч гривен). А в случае предоставления недостоверной информации в отчете в разрезе международной компании — 300 прожиточных минимумов.

Если в отчет но контролируемых операциях попадет не вся информация, то штраф составит 1% от суммы операций, но не более тех же 600 тысяч гривен.

Просрочка в уплате штрафов до 30 дней позволит налоговикам насчитать сверху еще 5% от суммы начислений, а больше 30 дней - 10%.

Для продавцов автомобильного топлива каждый бензовоз, не оборудованный уровнемером - это 200 тысяч гривен штрафа. А повторное нарушение в течение года - 500 тысяч.

То есть, компании могут попасть на сотни тысяч, а то и миллионы гривен.

Впрочем, как считает партнер юридической фирмы KM Partners Александр Шемяткин, новый закон может оказаться неподъемным не только для бизнеса, но и для самих налоговиков. ведь администрирование новых норм и налогов будет непростым. "Этот закон — праздник разве что для налоговых консультантов и аудиторов", — подытожил он.