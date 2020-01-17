Премьер-министр Алексей Гончарук попал в новый переплет. Через Youtube слили записи три серии разговоров главы Кабмина с финансово-экономическим блоком правительства и Национального банка.

Это подстегнуло конкуренцию группировок внутри власти.

Одни потребовали на основании “пленок” отставки премьера, другие встали на его защиту. Офис президента (ОП) пока действует в привычной манере - молчит, но де-факто встал на сторону главы правительства.

Чем в действительности ситуация грозит Гончаруку и его Кабинету, разбиралась “Страна”.

Откровения профана

И так не простое положение Гончарука, Кабмин которого и так многие критикуют в последнее время из-за огромных зарплат министрам при очень скромном росте зарплат обычных бюджетников, усугубили записи “прослушки” с совещаний премьера с министром финансов Оксаной Маркаровой, а также руководством Нацбанка.

В ходе бесед Гончарука, признается, что в экономике он профан и что у Зеленского, по его мнению, “примитивное” понимание экономических процессов.

Кроме того, за столом обсуждается возникшая пирамида гособлигаций и тот момент, что она тревожит Зеленского, подозревающего, что за этими спекуляциями стоит то ли финансовый дом Ротшильдов и министр Макарова (а она как раз сидит рядом), то ли экс-президент Петр Порошенко. Присутствующие решают, как успокоить Зе и какой макропрогноз нужно дать президенту на ближайшие годы.

На второй записи предположительно Гончарук констатирует проседание экономики и что в глазах президента виноват будет он с командой, которую он ничтоже сумняшеся называет “соросятами”. Нужно предлагать план, но внятные предложения не звучат, как нет и, похоже, четкой картины происходящего, хотя Рожкова и Маркарова уверяют, что это не так и “в глобальном измерении все хорошо” со страной.

Третья “пленка” свидетельствует, что главные финансисты страны слабо представляют, как живет основная масса населения. Объяснять президенту ситуацию с курсом гривны Гончарук предлагает на примере стоимости популярного салата оливье, дескать, из-за укрепившейся валюты он обойдется дешевле, хотя может и наоборот.

Официально никто из участников не подтвердил то, что это реальный разговор, но, по косвенным признакам, это так.

Тем более, что сам Нацбанк отчитывался об этой встрече в тот же день 16 декабря.

Косвенным подтверждением можно считать ссылку на прослушку в спешно записанном обращении Гончарука.

Он рассказал о “массированных атаках” на него и правительство из-за их борьбы с “схематозом” и договорняками”.

“Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1 %. Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан” в экономике!” - заявил премьер.

А ведь он мог бы просто опровергнуть.

Как и ожидалось, за премьера встала горой группа прозападных политиков, общественных деятелей и комментаторов. Линия защита строилась на трех основных тезисах.

Первый - на “пленках” нет преступной деятельности. А без коррупции, мол, разве это компромат?

“И это все, что смогли найти на премьера Гончарука?” - прокомментировал на своей странице в Фейсбуке премьерский советник по аграрным вопросам, народный депутат восьмого созыва Алексей Мушак, активный лоббист разрешения купли-продажи земли.

Ему вторит другой депутат-еврооптимист, а ныне замгенерального директора концерна “Укроборонпром” Мустафа Найем.

“Если на смену “стратегическим семёркам” (намек на узкий круг принятия решений при президенте Петре Порошенко - Ред.), “любим друзям” (произвище людей из окружения президента Виктора Ющенко - Ред.) и “пленкам Мельниченко” (скандальные записи майора Мельниченко - Ред.) пришли “записи Гончарука”, значит, все не так уж и плохо. Да, наверное, могли бы говорить на латыни и в рифму, но в целом никакого криминала”, - написал Мустафа на своей странице в Фейсбуке.

Вторая позиция - записи действительно демонстрируют слабое понимание Гончаруком процессов в экономике, но от главы правительства якобы и не нужно быть экономическим светилой.

“Профан в экономике”? Так для этого есть министр экономики и министр финансов”, - комментирует депутат-еврооптимист в Раде восьмого созыва Виктория Войцицкая.

Но параллельно разгонялся и третий тезис о темном происхождении “пленок”, которые якобы даже не удосужились проверить на аутентичность, склейку и прочая.

“Мне просто страшно от количества медиа, которые, вообще не проверяя, разогнали какие-то “пленки” из анонимных Телеграм-каналов, как будто записанное на них - железобетонный факт”, - написал на своей странице известный антикоррупционер Виталий Шабунин.

Защита Гончарука также обращает внимание на то, что поспособствовали распространению записей народные депутаты, которых в парламентских кулуарах причисляют к группе влияния бизнесмена Игоря Коломойского, у которого напряженные отношения с группой, ориентированной на западные структуры и инкорпорированной, как и его люди, в сегодняшнюю власть.

“Коломойский ближе всего к этому вбросу”, - комментирует политолог Руслан Бортник.

Во всяком случае, те, кого относят в парламенте к группе Коломойского, попытались воспользоваться ситуация для усиления давления на Гончарука и западное лобби. Как писала “Страна”, они подняли вопрос о доверии премьеру на заседании фракции (тот в этот момент уже отправился в ОП), но поддержали идею отставки только около 10 депутатов.

“Факир был пьян, и фокус не удался”, - пошутил в ответ на просьбу издания прокомментировать голосование один из собеседников, близкий к руководству фракции СН.

Также стало ясно, на чью сторону в этой истории в итоге встал президентский офис.

На следующий после скандала день руководство пропрезидентской фракции “Слуги народа” (СН) принялось защищать Гончарук.

Премьер, тем временем, уже выступил с обращением в стиле “нас не запугать”, а, значит, в отставку он не собирается.

В кулуарах Рады лидер фракции СН Давид Арахамия заявил журналистам, что сейчас нет оснований менять состав правительства из-за “каких-то пленок, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего”. “Нужно разбираться вообще, если есть смысл разбираться. Я послушал, ничего супер-уголовного не нашел", - сказал Арахамия.

Сменщик неизвестен

Так или иначе, но факт, что Гончарук усидел в кресле.

“В ОП не будут выдавливать премьера сейчас, когда решаются вопросы продажи земли, будущего “Приватбанка”, запуска большой приватизации. Гончарук выступает гарантом, что будут выполнены обещания группам влияния в “Слуге народа” в рамках бюджета и прослойке мажоритарщиков. Хотя крайне недовольны этим правительством экспортеры: оно им стоило десятки млрд грн прибыли из-за игр с валютных спекуляций. И скандал с начислением заоблачных зарплат также бьет по правительству и по власти в целом”, - говорит политолог Бортник.

Другой вопрос, выиграет ли от этого Зеленский. “Гончарук - человек, не опасный президенту. Он ему в политическом смысле не конкурент. А новый премьер будет таким? Не факт. И если он согласится на отставку, то покажет, что им можно манипулировать, в том числе, с помощью скандалов. Он не может это не понимать”, - комментирует политолог Вадим Карасев.

По его мнению, оппоненты Гончарука проигрывает в том, что предлагают кандидатуру на замену, во всяком случае, публично.

“На кого менять Гончарука? На Авакова (министр внутренних дел Арсен Аваков - Ред.)? Он молчит. На Витренко (исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко - Ред.), на которого намекал Коломойский? Когда Порошенко сбивал Яценюка (экс-премьер-министр, глава партии “Народный фронт” Арсений Яценюк - Ред.) было ясно, что на его место готовится Гройсман (бывший спикер Рады, премьер-министр Владимир Гройсман - Ред.)” - считает Карасев, допуская, впрочем, отставку отдельных министров.

По мнению политолога Владимира Фесенко, укрепляет позиции Гончарука также планируемая поездка президента Зеленского на Давосский форум. “Отправлять премьера в отставку перед Давосом – плохой сигнал инвесторам. Ну а после Давоса возможен новый разбор полетов. Кроме того, надо еще закрыть тему земельной реформы. И здесь отставка правительства также будет некстати”, - написал политолог Фесенко на своей странице в Фейсбуке.

Однако непохоже, что в группе Коломойского готовы отступить. “Еще не вечер, соросята рано радуются”,- сказал “Стране” видный представитель группы олигарха в парламенте, употребив прозвище получателей грантов по линии американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса и вообще прозападных политиков из группы поддержки Гончарука.

Впрочем, на Банковой хотя и признают недовольство премьером, но говорят, что в ближайшее время отставка его вряд ли возможна, если не будет каких-то совсем сильных залетов.

"Тут есть чисто технический момент. Гончарука нельзя уволить - после принятия программы правительства он имеет иммунитет от отставки до осени 2020 года. Его можно только вынудить самого уйти. Но это сделать сложно. Потому что Гончарука поддерживает Запад и МВФ. И наезды на премьера со стороны группы Коломойского, как ни парадоксально, только повышают его вес в глазах западных посольств, создавая ему имидж борца с олигархами. Да и сам Гончарук человек очень амбициозный. Поэтому должен быть какой-то очень сильный залет, чтоб вынудить его уйти. Но при этом, не исключено, что будут отставки отдельных министров", - говорит источник на Банковой.

И действительно, вечером в четверг появилась информация, что чистки в правительстве начались. По информации народного депутата Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"), в Раду должно в ближайшее время поступить представление на увольнение Алены Бабак с пост министра развития общин и территорий Украины. По идее голосование может состояться сразу после того, как в этот же день представление пройдет профильный комитет.