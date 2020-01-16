Предложенные президентом изменения в Конституцию в части децентрализации Верховная Рада не успевает принять на текущей сессии.

В начале последней пленарной недели "Слуги народа" планировали в турборежиме прогнать через нулевое чтение этот законопроект - отправить его в Конституционный суд, чтобы уже на следующей неделе он вынес решение, тогда собрать внеочередную сессию и проголосовать за документ в первом чтении.

И завершить принятие реформы до середины лета 2020 года, чтобы осенние местные выборы прошли уже полностью по новым правилам.

Но реформа децентрализации столкнулась с такой волной сопротивления, что, в итоге, президент отозвал этот проект.

Что будет дальше с децентрализацией, анализирует "Страна".

Отклонились от курса

Проект изменений в Конституцию в части децентрализации был внесен президентом Владимиром Зеленским в Раду в декабре.

В два этапа.

Первый вариант законопроекта от 13 декабря оказался настолько сырым, что вызвал море негодования.

В нем не упоминался Севастополь, были неясно выписаны права и полномочия префектов. Поэтому, учитывая критику, Зеленский спустя 2 недели подал обновленный проект, в котором было сделано 12 принципиальных изменений.

Не дожидаясь турборежима с принятием уже обновленного варианта, и этот проект жестко раскритиковали. Сперва в Ассоциации городов Украины заявили, что этот документ поставит крест на местной демократии.

Затем сразу ряд посольств - Германии, Канады и Швеции - заявили о том, что изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин, а новый проект не соответствует этому требованию. В посольствах призвали Украину продолжить работу над проектом.

Но даже несмотря на эти заявления международных партнеров, проект оставался на повестке дня этот сессии.

Пока не оказалось, что его нельзя принимать из-за технической ошибки... Дело в том, что когда президент вносил в Раду доработанный документ, оказалось, что было исправлено только "тело" законопроекта. Сравнительная таблица изменений не была доработана в соответствии с обновленным проектом.

Таким образом, проект временно сняли с рассмотрения из-за этого несоответствия. Но уже на следующий день взбунтовалась фракция "Слуг народа".

"Между нами говоря, у нас нет голосов за этот проект внутри фракции. Многие требуют отреагировать на заявления посольств", - сообщил "Стране" один из авторитетных депутатов от "Слуги народа".

А сегодня утром на Банковой президент созвал встречу с заместителями главы фракции по этому проекту.

"По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

В ОП отметили, что на встрече президента с заместителями председателя фракции политической партии "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде, обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации, где выразили "общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре со "Страной" отметил, что проект все-равно вынесут в зал после его доработки. По его словам, основные правки будут касаться института префектов, которые предлагает создать президент.

Дело в том, что многие депутаты считают, что подотчетность префектов только президенту и Кабмину, не децентрализирует власть, а, наоборот, создает прочную управленческую вертикаль из Киева на места.

"Нам все равно потом нужно будет искать 300 голосов для того, чтобы закон по децентрализации прошел. Мы общались с коллегами в зале. Там есть замечания относительно полномочий префектов. Все остальное, более менее, всех устраивает", - сказал Арахамия.

Под "замечаниями по полномочиям префектов" понимается возмущение местного самоуправление тем, что президентские назначенцы получают право блокировать решения местных органов власти и даже инициировать их досрочный роспуск.

Арахамия пока не смог спрогнозировать, когда же проект будет доработан и каковы шансы, что его примут на внеочередном заседании в конце января.

"Действительно, критика звучит от наших партнеров с Германии и Канады, и это важно понимать, что именно Германия в прошлые годы вложила немало усилий, как финансовых, так и человеческих, чтобы эта реформа началась и была эффективной. Как учесть сейчас их мнение, не знаю. Это должны были бы делать до того, пока такие изменения к Конституции разрабатывались соответствующими специалистами. Но если мы не будем прислушиваться, а европейцы имеют очень удачный опыт децентрализации, мы можем потерять и доверие и финансирование", - говорит "Стране" народный депутат Ирина Верещук.

Но уже очевидно, что после протестов местной власти и негативной оценки стран Запада, блицкриг с принятием децентрализации сильно затягивается.

Отметим, что пока вообще непонятно, успеют ли депутаты поменять Конституцию до местных выборов в октябре 2020 года. Ведь теперь во втором чтении успеют принять максимум в сентябре. После чего нужно будет принять еще несколько законов, которые эти изменения внедрят в жизнь.

Политолог Руслан Бортник в разговоре со "Страной" отмечает, что пока рано говорить о том, что сроки уже сорваны.

"Если состоится внеочередное заседание в конце января, и к этому времени будет доработанный проект, то по срокам они еще успевают. Другое дело, что по децентрализации мы видим такую огромную критику со стороны западных партнеров и местных элит, которая подтверждает, что если примут такую реформу, то слуга народа проиграет местные выборы. Поэтому власть вынуждена идти на такие компромиссы. Будут балансировать префектов", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Но доработки требует проект не только в разрезе полномочий префектов.

Кот в мешке для Донбасса

Дело в том, что вся реформа местного самоуправления изначально задумывалась Банковой как компромисс в контексте переговоров по Донбассу. Проект появился в Раде сразу после завершения встречи в Нормандском формате в Париже.

И ожидалось, что в нем будет упомянут особый статус Донбасса (это обязательство Украины по Минским соглашениям). Хотя бы также, как он был упомянут одной строкой в аналогичных изменениях в Конституцию, которые подавал в Раду бывший президент Петр Порошенко.

Но Зеленский решил поступить хитрее и вообще избежать упоминаний Донбасса.

Вместо этого он предложил дать Раде право определять "статус административно-территориальных единиц, статус города Киева как столицы Украины и города Севастополя в системе административно-территориального устройства Украины".

Эта норма позволяет формально легализовать уже принятый ранее закон об особом статусе Донбасса, либо аналогичный закон, который примут в будущем.

Эта норма подверглась критики сразу с двух сторон. "Партия войны" обвинила Зеленского в том, что тот пытается "протянуть" особый статус Донбасса, а "партия мира" отмечала, что Минские соглашения прямо требуют от Украины вписать особый статус Донбасса в Конституцию, а не прятать его за какими-то нормами Основного закона.

В начале недели состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель (к слову, она как раз вернулась из Москвы, где встречалась с президентом России Владимиром Путиным), которая еще во время встречи в Париже говорила о необходимости законодательных изменений, которые касаются особого статуса Донбасса.

В начале весны состоится новая встреча "Нормандской четверки", а там президенту придется пояснить зарубежным партнерам, какие шаги были сделаны для предоставления особого статуса Донбасса.

"Думаю, что после звонка Меркель, которая обсуждала эту тему с Путиным, стало понятно, что с этим законопроектом проблема не в префектах, а именно в особом статусе Донбасса. Точнее в его отсутствии в проекте изменений в Конституцию. Все эти отмазки, зашитые, зашифрованные формулы, не устраивают ни Путина, ни Германию, ни Францию. Разговор с Украиной короткий - если есть монобольшинство, надо голосовать. Другое дело, что это политически стремно для Зеленского. Но у него нет выхода. И это не случайно, что Меркель и Путин упомянули эту тему, это не было стержнем встречи, но разговор об этом шел. Гипотетически еще можно успеть к выборам осенью 2020 года, но реалистически это сделать трудно, если не иметь политической воли", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Именно в контексте предоставления широких прав Донбассу от президента ждут изменений в части децентрализации и в оппозиции.

"В законопроекте по децентрализации мы не видим никакого особого статуса для Донецка и Луганска. Напомню, что пункт 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предусматривает внесение изменений в Конституцию, где будут учтены особенности отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и это должно быть согласовано с представителями этих районов. На данный момент такого согласования нет", - говорит "Стране" депутат Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа").

Теоретически, голосов "Слуги народа", "Оппоплатформы", а также части внефракционных депутатов, хватит, чтобы принять изменения в Конституцию с особым статусом Донбасса даже во втором чтении 300 голосами.

Но решится ли пойти на такой шаг президент, с учетом угрозы протестов националистов - пока вопрос.