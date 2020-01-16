Вокруг политического бренда “Еврооптимисты” появилась неожиданная интрига. Группа прозападных политиков, за которыми закрепилось это название, обвинила представителей пропрезидентской партии “Слуга народа” (СН) в попытке захватить бренд путем создания одноименного межфракционного объединения (МФО) депутатов в Раде нового созыва.

Что из этого вышло, расскажет “Страна”.

Дефицитное название

О сборе подписей в парламенте за создание МФО “Еврооптимисты” рассказали “Стране” члены одноименного депутатского объединения в Раде восьмого созыва. МФО с таким названием было сформировано в феврале 2015 года под лозунгом трансформации страны на западный лад. В него вошли, например, бывшие журналисты Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Дмитрий Добродомов, общественные активисты и представители грантовых организаций Светлана Залищук, Игорь Луценко, Анна Гопко и так далее. Численность МФО со временем достигла 25 депутатов из разных фракций и внефракционных.

Из них в новую Раду попали лишь народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе (“Европейская солидарность”), которая входила в состав “Еврооптимистов” до перехода на работу в правительство, а также народные депутаты Алена Шкрум и Иван Крулько (“Батькивщина”). Группа, тем не менее, продолжила политическую жизнь, выступая с заявлениями на злободневные темы.

Однако с почином “перезагрузить” МФО выступили не оставшиеся в парламенте еврооптимисты, а глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН). Он сам принялся собирать подписи желающих депутатов. “Это его личная инициатива, но руководство фракции о ней знает”, - сообщила в комментарии “Стране” замглавы фракции СН Евгения Кравчук. Записывались в основном депутаты от СН, среди которых была и Марина Бардина, которая в Раде прошлого созыва была одно время секретарем этого МФО и помощницей депутата-еврооптимиста Сергея Лещенко. Направления деятельности МФО повторяли в целом планы предшественников - работать на защиту прав человека,утверждение верховенства права, укрепление гражданского общества, борьбу с коррупцией, европейскую интеграцию Украины. А вот вместо “восстановления парламентаризма в Украине” предложена “защита экономической конкуренции".

Разборка в чате

Члены первоначальной группы идею Геруса не оценили, прошедшие в парламент к нему не присоединились. Как утверждает собеседник издания среди еврооптимистов, они затеяли с Герусом спор в сохранившемся чате подзабытой общественной инициативы РЕМБУС (аббревиатура от укр. “Реформи мають бути справжніми”), в которую они все входили (а еще нынешний премьер-министр Алексей Гончарук).

“Мы стали задавать вопросы Андрею. Он отвечал, что нужно продолжать начатое в восьмом созыве (Рады - Ред.), дальше добиваться позитивных изменений. Но ему сказали, что так вести себя нечестно. Что отношения между нами строились на доверии. А теперь мы случайно узнаем о сборе подписей. Это просто рейдерство”, - пересказал суть споров собеседник среди еврооптимистов.

По его мнению, действия Геруса могут быть обусловлены, скорее, реакцией на критическое заявление еврооптимистов (первое после перевыборов) об импорте электроэнергии из стран, которые не состоят в Европейском энергетическом сообществе. К таковым относятся, в том числе, Беларусь и Россия. В заявлении говорится, что импорт угрожает “энергетической безопасности государства, подрывает доверие стран-партнеров и ЕС”. Хотя в целом импортное электричество стоит дешевле. Автором разрешительной поправки был именно Герус. “Объединение “Еврооптимисты” создается в пику нам и чтобы внести путаницу. Надо будет разбираться, кто сделал очередное заявление - старые еврооптимисты или одноименное объединение в парламенте. Клон будет спойлерским проектом”, - настаивает источник, попросивший об анонимности.

“Заявления еврооптимистов в силу узнаваемости бренда читают посольства и международные структуры, и этим они раздражают некоторых представителей новой власти”, - разъясняет в комментарии “Стране” народный депутат восьмого созыва Александр Черненко из числа еврооптимистов.

По его данным, под идеей “перезагрузки” МФО подписались всего “около” 20 депутатов, преимущественно от СН. Причем представители “Евросолидарности”, “Голоса” и “Батькивщины” отказались от участия. Более того, народный депутат Бардина (СН) в комментарии “Стране” сказала, что отзывает подпись.

О партии несерьезно

Сам Герус заявил изданию, что руководствовался желанием продолжить линию МФО предыдущей “версии”.

“Я не пробую перехватить инициативу. У еврооптимистов было много чудесных идей, которые стоит продолжать и популяризовать. А предыдущее МФО прекратило существование в августе”, - отметил он в комментарии “Стране”.

При этом он отметил, что вообще отказался от идеи зарегистрировать новое. “Если у бывших депутатов нет желания, чтобы их идеи продолжали жить в новом парламенте, то, думаю, этим (регистрацией - Ред.) и не нужно заниматься. Возможно, планируется создать партию “Еврооптимисты” или другим образом будет продолжена политическая жизнь проекта, поэтому лучше, чтобы это все не смешивалось”, - прокомментировал он “Стране”.

Собеседник издания среди еврооптимистов на вопрос издания ответил, что “разные разговоры о будущем ведутся, но пока рано о чем-то говорить”. “Судя по такому вниманию к этому бренду, не мешало бы его зарегистрировать, чтобы это не сделал кто-то за нас”, - отметил он.

“В порядке бреда, может и обсуждается (политическое будущее - Ред.) Серьезно об этом нет смысла говорить”, - смеется другой источник в группе.

Подозрения о запуске на ее основе полноценного политического проекта ходили и раньше. Еврооптимисты сами давали повод не только заявлениями, но и явно агитационными турами по стране, демонстрацией очевидной западной поддержки.

Если что, начинать с нуля не придется. Хотя в итоге все может действительно закончиться нулевым результатом. А многие еврооптимисты себя неплохо чувствуют в других партиях и госструктурах. И ввязываться в авантюру им нет смысла.